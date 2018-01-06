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صندوق الاحتياط الاجتماعي يطيح بنشرة الأدوية

صندوق الاحتياط الاجتماعي يطيح بنشرة الأدوية
هسبريس - و.م.ع
السبت 06 يناير 2018 - 11:40

أعلن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أنه تقرر الاستغناء عن نشرة الأدوية ضمن لائحة الوثائق المكونة لملفات طلب تعويض وفوترة الأدوية، وذلك ابتداء من 15 يناير الجاري.

وأبرز الصندوق، في مذكرة إخبارية موجهة إلى المؤمنين ومصالح الصندوق والتعاضديات ومنتجي العلاجات ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، أن ملف التعويض عن الأدوية ينبغي أن يتضمن ورقة العلاجات تحمل هوية المؤمن والمستفيد من ذوي حقوقه عند الاقتضاء، والمصاريف الطبية والتوقيع والتاريخ.

وينبغي أن يتضمن هذا الملف أيضا هوية الطبيب المعالج ورمزه الاستدلالي الوطني وتوقيعه المؤرخ وخاتمه، وأتعابه عند الاقتضاء، وكذا هوية الصيدلي وخاتمه وتوقيعه، إضافة لإجمالي الثمن العمومي للأدوية وتاريخ بيعها للمؤمن.

وأضاف المصدر ذاته أن وثائق ملف التعويض يجب أن تشمل، أيضا، الوصفة الطبية تحمل اسم الطبيب وتخصصه وعنوانه وتاريخ الفحص، إضافة إلى رمزه الاستدلالي الوطني ورقم التعريف الموحد للمقاولة إذا كان متوفرا (لا يعد غياب الرمز الاستدلالي الوطني ورقم التعريف الموحد للمقاولة على الوصفة الطبية سببا لرفض ملف المرض حاليا)، إضافة لاسم المستفيد والأدوية الموصوفة له ومدة العلاج وتوقيع الصيدلي وخاتمه.

ويتعين أن يتضمن ملف التعويض عن الأدوية الثمن العمومي للبيع بالصيدلية المثبت على علبة الدواء أو ثمن المستشفى بالنسبة للأدوية التي يتم استعمالها داخل مراكز الاستشفاء أو المصحات الخاصة، والرمز التسلسلي للدواء المثبت أو الملصق على العلبة.

وخلصت المذكرة إلى أن قرار الاستغناء عن نشرة الأدوية يهم أيضا الأدوية التي يتحملها الصندوق في إطار الثالث المؤدي، إذ يتم قبول ملفات الفوترة عند إدلاء منتج العلاج (الصيدلي أو مركز الانكولوجيا...) بالرمز التسلسلي للدواء وثمنه العمومي للبيع بالصيدلية أو ثمن المستشفى.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - aboukaram السبت 06 يناير 2018 - 12:14
ادا أرادت الإدارة محاربة كل افات الجريمة لا تحملوا المسؤولية على عاتق السلطة التنفيذية الإدارية.والقضائية.لانها كيفما كان الحال تبقى فئة ضئيلة .استعينوا بالساكنة في كل مكان مدن او قرى ليزودوكم بكل المعلومات وهنا ستقضون بتاتا على ما هو فعل إجرامي ولكن قبل البدإ اعطوا لكل دي حق حقه
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2 - marokkii السبت 06 يناير 2018 - 13:03
الكنوبس سوف يخسر ماديا لأن أصبحنا نغش ليست هناك مراقبة كثرة الأمراض الوهمية شراء الشواهد الطبية .يجب تقنين في هدا الجهاز .أن يكون اتصال مباشرة ما بين الصيدليات والأطباء تقنين الأودية. هدا الشئ بزاف.الأغلبية ماغديش.يعجبو.كلامي
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3 - مواطن2 السبت 06 يناير 2018 - 13:36
ادا كانت التعاضدية تهدف الى سلامة وصحة الملفات المتعلقة بتعويض الادوية والاعمال الطبية .. بضرورة توفر تلك الملفات على جميع المعطيات فهدا امر طبيعي لا يناقش..والكل يساندها الراي....اما ادا كانت تهدف الى الحد من الغش....فلن تتمكن من دلك ...لان الدي يريد الغش لابد ان يتحرى الدقة في تهييء ملفات التعويض...وقد يحصل على جميع الوثائق المطلوبة .هنا على التعاضدية ان تزرع الثقة بينها وبين المستفيد وتشعره بان التعاضدية ملك له ولجميع المنخرطين وقد يحتاجها في امراض خطيرة ليجدها رهن اشارته...انها ثقافة قبل كل شيء....وعلى كل منخرط ان يحرص على التعامل مع التعاضدية وكانها ملك له ولدويه..وعن نشرة الادوية فانها كانت زائدة ويكفي ان يحمل ملف التعويض ما اشارت اليه التعاضدية من اختام وتعريف لكل من وقع ورقة العلاج....والضابط للاثمنة ....وعلى كل حال فانها خطوة ايجابية يشكر المسؤولون عنها. وتحية للساهرين على التعاضدية.
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4 - المتشائل السبت 06 يناير 2018 - 13:48
سرعوا تسوية ملفات عالقة منذ عامين - رغم استيفائها لكل الشروط- وذلك تحت مسمى (enregistre). أجيبوا عن استفساراتنا رجاء، وسووا الملفات العالقة.
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5 - صقر السبت 06 يناير 2018 - 13:57
نرجوا التمكن من تعويض الملفات في آجال قصير .
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6 - البعبوشي السبت 06 يناير 2018 - 14:08
نداء للمسؤولين على الصندوق وإلى السيد وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية : لماذا لم يستجب الصندوق إلى خطاب الملك محمد السادس بشأن إصلاح علاقة الإدارة بالمواطن وتبسيط الخدمات العمومية خاصة عند ازدياد مولود جديد في الأسرة حيث يتم تجديد بطاقة الإنخراط في CNOPS كليا , يطلبون الوثائق كلها من جديد بما فيها عقد الزواج وعقود الإزدياد لكل أفراد الأسرة ونسخ من البطائق الوطنية وشهادة عدم العمل للزوجة ووثائق أخرى مما يضطر الموظف للسعي بين هذه المصلحة وتلك لتكميل الملف و انتظار صدور بطاقته الجديدة ... رجاء : لنغير سلوكنا أيتها الإدارة قبل أن نطلبها من المواطن ... والمشكل الثاني الذي أطرحه هو أن يستفيد المواطن في حالة قيامه بأتعاب لإصلاح ارتكبه موظف الإدارة وأن يتم استفسار الموظف عن ذلك حتى نكون فعلا في دولة تربط المسؤولية بالمحاسبة ... والسلام .
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7
7 - حسن السبت 06 يناير 2018 - 14:25
وااغا الخوت ما فهمت والو!!! واش تيتكلموا على "l 'ordonnance" ؟؟؟؟
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8 - عبدالحق السبت 06 يناير 2018 - 14:30
الحمد لله. بادرة حسنة ولكن لدي رأي . مثلا نوفر لجميع الصيدليات المغربية بقاعدة معطيات عن جميع المنخرطين ودويهم في هذه الصناديق وجميع الأطباء الذين يخول لهم القانون المغربي مزاولة الطب بمجرد توفر المريض عن الوصفة الطبية يتسلم الدواء مباشرة من الصيدليات مع الإدلاء بوتاءقه القانونية والسلام.
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7
9 - الطبيب السبت 06 يناير 2018 - 15:47
انه من سهل في وقتنا الحاضر اعتماد شبكة الكترنية في مجال التعوض كما هو الحال في اوربا وبهدا لا نحتاج الى كل هده الاورق والانتضار. فيتم اداء الفارق الى الصيدلي او الطبيب ام الباقي فيحصلونه مباشرة من التعاضدية على شكل تحويلات في حسابهم
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10 - احساين السبت 06 يناير 2018 - 17:22
لمادا كل هد الكلام الفارق LA CNOPS اخبرت بأن التعاضديات التابعة لها ستستغني عن النشرة اي prospectus الورقة الموجودة مع الدواء و تكتفي بي code a barre ولكن ما هي الطريقة التي ستعتمدها التعاضديات من اجل التأكد من صحة code a barre......مع العلم انها ستغتني عددكبير من الأجهزة لي الكشف عليه.......
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11 - منخرط السبت 06 يناير 2018 - 18:43
اسمع اسي رئيس التعاضدية العامة الحكامة ديال المعقول لجنة المراقبة فرشاتكم فرعتونا غير بلابلا.
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12 - Abderrahim ouardighi السبت 06 يناير 2018 - 19:39
Retard excessif de remb.de nos dossiers medicaux...Moi Abderrahim Elouardighi mle 541054014 n'a pas touche un centime de remboursement de mes 70 dossiers, mon epouse et moi .malades chroniques.Ayant cotise 40 ans,ancien Resistant pr l'independance avec matricule ? ancien haut fonctionnaire ayant assume de nombreuses responsabilite:s :Primature.Interieur. Agricumture,Finances.Affaires sahariennes......
Nous avons intervenu aupres des M.M Adnane , Abdelmoula..co-RESPONSABMES par ecrit ..Aucune reponse.Aucune suite .Aucun centime.Nos dossiers sont reguliers et aucune reponse n'est donnee a nos reclamations.C'est qu'on maltraite les malades chroniques sous le regne de S.M.MohammedVI.A qui se plaindre??
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