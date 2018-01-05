تقرير يربط "التضييق" على الجمعيات في المغرب بالتخوفات الأمنية

هسبريس - عبد الرحيم العسري

رغم أن آخر الإحصائيات الرسمية تُظهر ارتفاع عدد جمعيات المجتمع المدني من 44.771 جمعية سنة 2015، لتصل إلى أزيد من 130 ألف جمعية، سجل تقرير جديد ما اعتبره "فرض السلطات المغربية لقيود إدارية غير قانونية تحول دون إتمام إجراءات التسجيل القانوني للمنظمات غير الحكومية المستقلة".

دراسة جديدة تحت عنوان "حرية تكوين الجمعيات في المغرب..ثغرات قانونية وممارسات أمنية"، أعدها خبراء من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، أوردت أن "القانون المغربي يسمح بتمكين المجتمع المدني، إلا أنه يتضمن بعض المواد والأحكام التي يجب تعديلها لتتوافق مع الدستور الجديد والمعايير الدولية".

وسجلت المنظمة غير الحكومية وجود "بعض الثغرات والمداخل التي تتيح للسلطة الإدارية عرقلة وتعطيل أنشطة الجمعيات الأهلية ومنظمات حقوق الإنسان، كما تعوق ممارستها للدور المنوط بها"، وأكدت أن من بين التحديات المستمرة التي تُواجهها جمعيات حقوق الإنسان في المغرب "عراقيل قانونية وإدارية، ومضايقات أمنية، وضغوط سياسية، خاصةً في حق المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية التي تتخطى ما تعتبره السلطات "خطوطًا حمراء"".

المركز الحقوقي، ورغم حصوله على ترخيص من قبل السلطات المغربية لدخول البلاد والقيام بأبحاث ميدانية ومقابلات مع مسؤولين حكوميين ومدافعين عن حقوق الإنسان، أبرز أن المغرب "يقوم بمنع العاملين والباحثين في عدة منظمات حقوقية دولية من إجراء البحوث الميدانية أو العمل على الأراضي المغربية".

ويرى التقرير أن من بين العوامل التي ساهمت في زيادة المضايقات على المنظمات الحقوقية هو "جنوح الدولة وأجهزتها إلى منح الأولوية للاستجابة للمخاوف الأمنية على حساب حماية الحقوق والحريات؛ وساهم في تعزيز هذا النهج تفاقم التهديدات الإرهابية في المنطقة".

في الصدد ذاته، دعا مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان السلطات المغربية إلى إجراء تعديلات تشريعية عاجلة "للتخلص من جميع القيود القانونية والإدارية التي تعوق عمل الجمعيات الأهلية ومنظمات حقوق الإنسان، مع توفير الضمانات اللازمة لاستقلال المجتمع المدني في المغرب".

ويقترح المصدر ذاته مراجعة قانون الجمعيات والإجراءات الإدارية بما يتوافق مع دستور 2011 والمعايير الدولية لحرية تكوين الجمعيات، ومراجعة المعايير التي تسمح للسلطات بحظر نشاط جمعية بناءً على أهدافها، بالإضافة إلى تسليم إيصال التسجيل لمسؤولي الجمعيات فور استلام أوراق تسجيلها أو وثائق الإخطار بالتأسيس.

التوصيات شددت أيضاَ على ضرورة تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية في المغرب لصالح الجمعيات التي واجهت عقبات إدارية تعسفية عند إيداع أوراق التسجيل، وصدر حظر غير قانوني لنشاطها.

ولاحظ معدو الدراسة أن ممارسة حرية تكوين الجمعيات في المغرب شهدت تحسنًا نسبيًا خلال الفترة الأخيرة 2017-2016؛ و"لكن استمرار العمل بالقوانين نفسها، دون تعديل يتماشى مع الدستور، يهدد بتكرار العديد من الممارسات الإدارية والأمنية المعرقلة للعمل الأهلي، والتي سبق ووقعت في فترات سابقة لعدد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية"، يُورد التقرير.

يشار إلى أن مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، سبق أن كشف أنه بصدد إعداد مشروع يُعيد النظر في المنظومة الضريبية والمحاسباتية الخاصة بالجمعيات؛ وذلك بهدف تعزيز قدرات الجمعيات من الناحية التمويلية والمحاسباتية.