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الرئيسية | مجتمع | أوجار يصف الرميد بمهندس الإصلاح ويثمن منجزات القضاء بالمملكة

أوجار يصف الرميد بمهندس الإصلاح ويثمن منجزات القضاء بالمملكة

أوجار يصف الرميد بمهندس الإصلاح ويثمن منجزات القضاء بالمملكة
هسبريس - محمد الراجي
الجمعة 05 يناير 2018 - 17:00

قال محمد أوجار، وزير العدل والحريات، إنّ المغرب قام بإنجازات تاريخية في مجال إصلاح القضاء، معتبرا أن المملكة "تمكنت من أن تدشّن ما عجزت عنه كثير من الدول، بما فيها الدول المتقدمة".

وحرص أوجار، في مُستهل كلمة ألقاها في افتتاح المؤتمر الوطني الأول لودادية موظفي قطاع العدل، على شكر وزراء العدل السابقين، وذكر تحديدا سلفه مصطفى الرميد، الذي قال عنه إنه "أبلى البلاء الحسن في إدارة الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، وسعى بإخلاص لإنجاح هذا المشروع"، واصفا إياه بـ"مهندس الإصلاح".

أوجار قال أمام موظفي قطاع العدل الملتئمين في الرباط إن "المغرب يسير على الطريق الصحيح نحو الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة"، مضيفا أن "السنة الماضية كانت سنة إنجازات كبيرة، وقد شرعنا في التنزيل الفعلي للإصلاح الكبير بعد تنصيب أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية".

ورغم تحاشيه الخوض في النقاش الذي أفرزه المنشور الذي وجه رئيس النيابة العامة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء المحاكم الابتدائية، حذرهم فيه من مغبّة الامتثال لأي تعليمات خارجية أوّلها البعض على أنها تعني وزارة العدل، تطرق أوجار إلى موضوع استقلالية النيابة العامة.

وقال في هذا الإطار: "إن ميلاد السلطة القضائية المستقلة فرصة أمام وزارة العدل للعب أدوار جديدة، لتكتسب وتمارس مهامها برهانات جديدة أكثر من السابق"، مشيرا إلى أن الوزارة "ستواصل انكبابها على وضع الآليات التشريعية الكفيلة بإنجاح مشروع التحوّل المؤسساتي الذي يشهده قطاع العدل".

واعتبر أوجار أنّ إصلاح منظومة العدالة يقتضي تضافر جهود جميع المتدخلين والفاعلين المعنيين، وأوضح أن "هذا الورش الإصلاحي الكبير بحاجة إلى مقاربة تشاركية عقلانية وإيجابية، لا تقوم على توزيع الوعود، بل تقديم الأجوبة على الأسئلة المطروحة، لتمكين المغاربة من قضاء مستقل ونزيه".

من جهة ثانية، قال وزير العدل إنّ المغرب "محسود على تقدمه واستقراره في ظل التوترات التي تعرفها عدد من البلدان"، مبرزا أن "هناك من ينظر إلينا بإعجاب، وهناك من يشعر بالغيرة منا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (26)

1 - Z-D الجمعة 05 يناير 2018 - 17:30
قال محمد أوجار، وزير العدل والحريات، إنّ المغرب قام بإنجازات تاريخية في مجال إصلاح القضاء، معتبرا أن المملكة "تمكنت من أن تدشّن ما عجزت عنه كثير من الدول، بما فيها الدول المتقدمة". hhhhhhhhhhhh hadi zwina bzaf
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49
2 - Hamouda الجمعة 05 يناير 2018 - 17:34
C'est honteux. Pourquoi ces musulmans mentent. Le système judiciaire marocain est parmi les plus corrompus du monde. Tous les marocains savent ça sauf les ayachas bien sûr. Les juges reçoivent de l'ordre par téléphone. Zefzafi et les autres ont prouvé au monde entier qu'il ny a pas une justice independent et un procès équitable.
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33
3 - Mustapha الجمعة 05 يناير 2018 - 17:37
"إنّ المغرب قام بإنجازات تاريخية في مجال إصلاح القضاء، معتبرا أن المملكة "تمكنت من أن تدشّن ما عجزت عنه كثير من الدول، بما فيها الدول المتقدمة"." ههههههه استحمار العقول و سياسة العام زين.
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53
4 - Samir الجمعة 05 يناير 2018 - 17:37
كل هذا جميل. لكن أهم شيء هو أن يحس المواطن البسيط بأثر الإصلاح في حياته اليومية. والواقع يشهد بأن العدالة لا زالت إنتقائية وغارقة في الفساد من رأسها حتى أخمص قدميها. والحقيقة أنكم لا تستطيعون تغيير ذلك لأن الأمر يفوق سلطاتكم بكثير. وللأسف لا تملكون الشجاعة الإقرار بذلك فتستمرون ببيع الوهم للمغاربة. التاريخ لا يرحم.
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34
5 - hammouda lfezzioui الجمعة 05 يناير 2018 - 17:38
هناك مثل تلوكه السن عموم المغاربة:من يمدحك ويذكر خصالك الحميدة ايتها العروسة غير امك .احسنتما الاثنين بل انتما مهندسا الاصلاح .حتى الى ما فيها ما يتشاف.
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23
6 - بوتقموت الجمعة 05 يناير 2018 - 17:47
المغرب فيه ازيد من 100 معتقل سياسي و يتكلم عن اعجاب بعض الدول.اعجابها باعتقال المناضلين الاحرار.لماذا لم نسمع في تاريخ المغرب محاكمة وزير او مستشار ملكي.....اه نسيت انهم ملائكة لا يخطئون في بلد امارة المسلمين.للاشارة فقط اتيوبيا اطلقت سراح جميع المعتقلين السياييين في الايام القليلة الماضية.اذا كان شي تغيير في المغرب فحتئ تتغير اخر دولة افريقية عاد المغرب لان الارادة غير متوفرة بفعل تاريخ المخزن الاسود و بفعل الفساد الكبير علئ اعلئ هرم السلطة
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34
7 - Mouatene الجمعة 05 يناير 2018 - 17:50
معتبرا أن المملكة "تمكنت من أن تدشّن ما عجزت عنه كثير من الدول، بما فيها الدول المتقدمة".

و لكم التعليق ايها المواطنين
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32
8 - driss الجمعة 05 يناير 2018 - 17:53
المثل الشعبي المغربي يقول اشكون كيشهد للعروسة. قاليك أمها وأختها و خالتها والحزارة جارت أمها. فالسي أوجار صراحة طالق اسلوقية اديالو اعلينا .ودلك حين قال دون حشمة أو حياء. العدل في المغرب عرف تحول ايجابي كبير بفظل السي الرميد لاحول ولاقوة الا بالله.فالعدل في عهد السي الرميد عرف نكسة لم يعرفها العدل المغربي مند حصل المغرب على مايعرف بالاستقلال.فكفاكم مزايدات يا مسؤولين.فالشعب كله عاق بقوالبكم مزيان.
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23
9 - المصلحون المتقون ؟؟ الجمعة 05 يناير 2018 - 18:03
"قالو من شكرك آ العروس مي و خالتي "
عن أي إصلاح تتحدثون يا إخوة ؟؟ لم نر اي إصلاح في أي مجال من المجالات ... تخلف في كل الميادين و على كل الأصعدة .. هل استقل القضاء عن السلط الأخرى ؟؟؟ أبدا ... المخزن يفعل ما يشاء ... لا قضاء و لا هم يحزنون. ... عاودوا داكشي لسكان المريخ أما حنا عاااااارفين اش واقع !!!!!!!!؟؟؟؟؟
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23
10 - Reagan الجمعة 05 يناير 2018 - 18:05
Il y a beaucoup de malfaisance dans les cours du roi. Tu le sais mais tu ne peux rien faire parce que tu es faible dans un system faible. Il y a beaucoup qui sont jaloux du maroc . Hahahahaahahaha from Miami Florida ou je travaille dans les cours vrai. Le Maroc est comme un Fake news que tout les marocains vivent chaque jour. Total amnesia
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10
11 - لا أفهم الجمعة 05 يناير 2018 - 18:12
صراحة لم أتمم قراءة المقال ، لانني لم أفهم ما معنى أن الوزراء السابقون أنجزوا ما لم ينجز في بلدان متقدمة أي أن قضائنا متقدم على ما هو عليه في الدول المتقدمة !
يععععععععععععععننننننننني انننننن!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟
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23
12 - عسو الريش الجمعة 05 يناير 2018 - 18:14
السيد الوزير الاصلاح الحقيقي هو الغاء الريع بجميع اشكاله و تقليص الاجور العليا حتى يلمس المواطن التغيير وتعود روح المواطنة ولتتماسك الجبهة الداخلية لمحاربة اعداء المغرب الحبيب
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18
13 - Moroccan الجمعة 05 يناير 2018 - 18:18
إنجازات تاريخية في مجال إصلاح القضاء ...و هل يوجد أصلا قضاء في المغرب ؟؟ و هل توجد عدالة في المغرب ؟؟ كيف يعقل أن يتم العفو عن مختلسي مشاريع الحسيمة و منهم من فر إلى فرنسا و لم يتم العفو عن المطالبين بحقوقهم المشروعة في العيش الكريم ..كما وقع مع المطالبين بالماء الشروب في زكورة عندما تم أعتقالهم ..لماذا لم يتم الإفراج عن معتقلي حراك الريف بعدما تبث إختلاس أموال طائلة من لدن المسؤولين ...إن الله يمهل و لا يهمل ...عاش الزفزافي و جميع المعتقلين....شكرا هسبريس قلم الشعب
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21
14 - citoyen الجمعة 05 يناير 2018 - 18:22
مبرزا أن "هناك من ينظر إلينا بإعجاب، وهناك من يشعر بالغيرة منا".
وماذا عن محاكمة ابناء الريف
اين هي الادلة ضد المعتقلين التي تبرر متابعتهم بتهم ثقيلة م قبيل التمويل الخارجي وربما الانفصال
وزير العدل هو المخول بتنوير الرآي العام بهذا الشآن
تنوير الرآي العام بشآن سجن الزفزافي في زنزانة انفرادية
لقد كان اليسد اوجار ممثل المغرب في مجلس حقوق الانسان بسويسرا ويدرك حقيقة التعذيب الذا تعدي السجن الانفرادي لكبار المجرمين 15 يوما
محاكمة مشتبه معك ولكن استكرار في محاكمة في تحد صارخ للقانون هذا غير مقبول
هل القاضي الذي يحاكم المعتقلين اذا لم يطبق القانون وربما طبق تعليمات هل سيحاسب في الدول الدمقراطية كل الاحكم تراجع
في كل جلسة مشادات بين الدفاع والنائب العام الذي يوحي بآنه يسير المحاكم بينما القاضي هو الذي يقوم بذلك
المسآلة في قضية المعتقلين وليس قضية ضمير فالقاضي يجب ان يحاسب ان هو لم يضبق القانون
استقلال القضاء نعم ولكن لابد من جهاز مستقل موا له لمراجعة مدي احترام الاستقلالية وليس تنفيذ تعليمات
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18
15 - hammouda lfezzioui الجمعة 05 يناير 2018 - 18:38
هكذا ارى شخصيا العدالة:

لا يهم من كان وزيرا ولا رئيس النيابة العامة ولا الوداديات ولا ولا ولا الى ما لا نهاية..ولا البنايات الفخمة ..

جوهر وكنه ولب العدالة هو ان ينالا طرفي اية قضية كيفما كانت حقهما .دون وساطة او محسوبية او زبونية او عن طريق الارتشاء.


وانا طفل نلت احكاما عادلة من طرف اهل العدل الحقيقيين.صدرت ضدي احكام عدة من طرف قضاة تجماعت.التهم:

*اتلاف محاصيل الغير
*سرقة فواكه وثمار في بساتين الغير
*الاستحمام في اماكن وصهاريج سواقي عمومية معدة لري الاراضي .في اماكن يمنع فيها الاستحمام.
*سرقة بيض او دجاج ...

قليل من الاطفال من لم ينال حكما يردعه.ويردع اسرته دون ضرب مبرح ودون ترهيب ودون ودون...
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2
16 - citoyen الجمعة 05 يناير 2018 - 18:43
مبرزا أن "هناك من ينظر إلينا بإعجاب، وهناك من يشعر بالغيرة منا".
وماذا عن محاكمة ابناء الريف
اين هي الادلة ضد المعتقلين التي تبرر متابعتهم بتهم ثقيلة م قبيل التمويل الخارجي وربما الانفصال
وزير العدل هو المخول بتنوير الرآي العام بهذا الشآن
تنوير الرآي العام بشآن سجن الزفزافي في زنزانة انفرادية
لقد كان اليسد اوجار ممثل المغرب في مجلس حقوق الانسان بسويسرا ويدرك حقيقة التعذيب الذا تعدي السجن الانفرادي لكبار المجرمين 15 يوما
محاكمة مشتبه معك ولكن استكرار في محاكمة في تحد صارخ للقانون هذا غير مقبول
هل القاضي الذي يحاكم المعتقلين اذا لم يطبق القانون وربما طبق تعليمات هل سيحاسب في الدول الدمقراطية كل الاحكم تراجع
في كل جلسة مشادات بين الدفاع والنائب العام الذي يوحي بآنه يسير المحاكم بينما القاضي هو الذي يقوم بذلك
المسآلة في قضية المعتقلين وليس قضية ضمير فالقاضي يجب ان يحاسب ان هو لم يضبق القانون
استقلال القضاء نعم ولكن لابد من جهاز مستقل موا له لمراجعة مدي احترام الاستقلالية وليس تنفيذ تعليمات
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6
17 - الخطابي الجمعة 05 يناير 2018 - 18:48
واش نتوما مكتحشموش ( انجزنا ما عجزت عنه حتى دول متقدمه !!!!!) غالبا امور تتعلق باشياء تافهه لا يصادفها المواطن في ايامه العاديه. سمع اسي اوجار ماذام قضايا كدوز فالمحاكم سنوات ومحد باقي الورقه والستيلو فالارشيف وقضاه مرتشون بلا حسيب ولا رقيب ( ليس الكل طبعا تحياتي لكل شريف) وماذام اول من يهضم حقوق المواطن هو محاميه ( تحياتي لشرفاء منهم وهم قله ) بلا رقيب ولا حسيب ايضا. وماذام شهود الزور والبهتان يتخدون من ابواب المحاكم مرتعا لهم ( بحال الموقف ) ماذا م كل هذا وذاك هو عنوان ايام محاكمنا العاديه فلا تتحدث عن تطور او عصرنه .راه داكشي كامل عندكم خاوي ( العرا والخاتم ) .
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9
18 - Abdou الجمعة 05 يناير 2018 - 18:59
C vrai le Maroc a dépassé les pays européens dans la justice . Notre justice est bien indépendant et .on va voir le jugement dans l affaire de mouvement de Rif
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0
19 - chpinglr الجمعة 05 يناير 2018 - 19:06
معتبرا أن المملكة "تمكنت من أن تدشّن ما عجزت عنه كثير من الدول، بما فيها الدول المتقدمة".
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5
20 - أحمد الجمعة 05 يناير 2018 - 19:10
ما أعجبني في هدا المقال الصورة
فهي إن دلت انما تدل على
تفضل أنت ! لا تفضل أنت!!!
أشم البلادة و عرض الأزياء
ألا يشاطرني القاري هادا الريي؟؟؟
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6
21 - يوسف مكناس الجمعة 05 يناير 2018 - 19:15
نعم الرميد قام بإصلاح تاريخي لا يجرأ عليه حتى ابو لهب، في عهده تم العفو على من اغتصب أطفال قنيطرة، في عهده حوكم كل من بلغ على فاسد وبالأخص اذا كان معه ادلة
في عهده كل الفاسدين لهم حصانة، في عهده وبسبب حكومته يحاكم رجال الحسيمة لأنهم قالو الحكومة فاسد بشهادة العالم هم فاسدون،في عهده كل الاقلام الحرة تم قبرها
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10
22 - إدريس أبو أمين الصحراوي الجمعة 05 يناير 2018 - 19:28
اوجار مسكين لا يعرف شيئا عن القضاء في الدول مجاملة منه و مبالغة يشكر صديقه الوزير الرميد و يصفه بالمهندس و هذا الوصف متبادل بينهم مرة أخرى سيصفه الرميد بالعالم و هكذا هو تبادل الوصف بينهم . و الحقيقة المرة لا يعرفها إلا المواطن المغربي و بالخصوص الطبقة المتوسطة و الفقيرة
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9
23 - رشدون حمادي الجمعة 05 يناير 2018 - 20:13
على هؤﻻء المسؤولين ان يعرفوا باننا كشعب نسكن بالمغرب ﻻ بالمريخ ونعرف الشادة والفادة عليه بما فيه نوعية القضاء الموجود فيه بعيدين كل البعد عن اي تغيير يدكر ولن يكون التغيير ما دام المغرب تحكمه طغمة من العصابات تفرخ المفسدين في جميع القضاعات .على سبيل المثل اطلقوا سبيل الاعﻻميين من السجن الدين يفضحونكم حينها سنعرف انكم في البداية نحو التغيير .
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0
24 - بنت الري___________ش_1_ الجمعة 05 يناير 2018 - 20:14
المشكلة اكبر من هذه المجاملات والزواق والبروتوكول الخاوي _السن تضحك للسن القلب عامر خديعة_ما يعانيه جهاز العدل هو تفشي الرشوة المشكل في الناس انفسهم الساهرين على العدل وخير مثال القاضي والاستاذ المحاضر اللذي ضبط بالجرم المشهود وهو يتلقى رشوة!! ان لم يكن هناك برنامج لتحضير شباب يتسمون بالنزاهة وصفاء السريرة,اما النيابة العامة فحدث ولا حرج !!!اما البرباكوندا عن استقلالية القضاء والنيابة العامة والزواق فهذا مجرد حبر على ورق.
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3
25 - ملاحظ الجمعة 05 يناير 2018 - 20:26
أعتقد انه يجب إسناد الامور لاهلها من اجل استكمال اصلاح ما يمكن اصلاحه في المغرب، بالرغم من وجود المقاومين للاصلاح من ذوي الامتيازات القديمة.
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0
26 - مغربي الجمعة 05 يناير 2018 - 20:35
الفساد ينخر هياكل المحاكم المغربية من الشاوش إلى أعلى الهرم إذا أردنا خيرا بهذا البلد يجب أن نكون صريحين مع أنفسنا و نضع يدنا على الجرح لقد انتهى زمن المجاملات ووووووو .
أعتقد أن أي مواطن سيموت ضحكا عندما يسمع هذا الكلام كون المغرب تقدم في مجال القضاء .
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