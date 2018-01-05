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كُتّاب وآراء
أوجار يصف الرميد بمهندس الإصلاح ويثمن منجزات القضاء بالمملكة
قال محمد أوجار، وزير العدل والحريات، إنّ المغرب قام بإنجازات تاريخية في مجال إصلاح القضاء، معتبرا أن المملكة "تمكنت من أن تدشّن ما عجزت عنه كثير من الدول، بما فيها الدول المتقدمة".
وحرص أوجار، في مُستهل كلمة ألقاها في افتتاح المؤتمر الوطني الأول لودادية موظفي قطاع العدل، على شكر وزراء العدل السابقين، وذكر تحديدا سلفه مصطفى الرميد، الذي قال عنه إنه "أبلى البلاء الحسن في إدارة الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، وسعى بإخلاص لإنجاح هذا المشروع"، واصفا إياه بـ"مهندس الإصلاح".
أوجار قال أمام موظفي قطاع العدل الملتئمين في الرباط إن "المغرب يسير على الطريق الصحيح نحو الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة"، مضيفا أن "السنة الماضية كانت سنة إنجازات كبيرة، وقد شرعنا في التنزيل الفعلي للإصلاح الكبير بعد تنصيب أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية".
ورغم تحاشيه الخوض في النقاش الذي أفرزه المنشور الذي وجه رئيس النيابة العامة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء المحاكم الابتدائية، حذرهم فيه من مغبّة الامتثال لأي تعليمات خارجية أوّلها البعض على أنها تعني وزارة العدل، تطرق أوجار إلى موضوع استقلالية النيابة العامة.
وقال في هذا الإطار: "إن ميلاد السلطة القضائية المستقلة فرصة أمام وزارة العدل للعب أدوار جديدة، لتكتسب وتمارس مهامها برهانات جديدة أكثر من السابق"، مشيرا إلى أن الوزارة "ستواصل انكبابها على وضع الآليات التشريعية الكفيلة بإنجاح مشروع التحوّل المؤسساتي الذي يشهده قطاع العدل".
واعتبر أوجار أنّ إصلاح منظومة العدالة يقتضي تضافر جهود جميع المتدخلين والفاعلين المعنيين، وأوضح أن "هذا الورش الإصلاحي الكبير بحاجة إلى مقاربة تشاركية عقلانية وإيجابية، لا تقوم على توزيع الوعود، بل تقديم الأجوبة على الأسئلة المطروحة، لتمكين المغاربة من قضاء مستقل ونزيه".
من جهة ثانية، قال وزير العدل إنّ المغرب "محسود على تقدمه واستقراره في ظل التوترات التي تعرفها عدد من البلدان"، مبرزا أن "هناك من ينظر إلينا بإعجاب، وهناك من يشعر بالغيرة منا".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (26)
و لكم التعليق ايها المواطنين
عن أي إصلاح تتحدثون يا إخوة ؟؟ لم نر اي إصلاح في أي مجال من المجالات ... تخلف في كل الميادين و على كل الأصعدة .. هل استقل القضاء عن السلط الأخرى ؟؟؟ أبدا ... المخزن يفعل ما يشاء ... لا قضاء و لا هم يحزنون. ... عاودوا داكشي لسكان المريخ أما حنا عاااااارفين اش واقع !!!!!!!!؟؟؟؟؟
يععععععععععععععننننننننني انننننن!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟
وماذا عن محاكمة ابناء الريف
اين هي الادلة ضد المعتقلين التي تبرر متابعتهم بتهم ثقيلة م قبيل التمويل الخارجي وربما الانفصال
وزير العدل هو المخول بتنوير الرآي العام بهذا الشآن
تنوير الرآي العام بشآن سجن الزفزافي في زنزانة انفرادية
لقد كان اليسد اوجار ممثل المغرب في مجلس حقوق الانسان بسويسرا ويدرك حقيقة التعذيب الذا تعدي السجن الانفرادي لكبار المجرمين 15 يوما
محاكمة مشتبه معك ولكن استكرار في محاكمة في تحد صارخ للقانون هذا غير مقبول
هل القاضي الذي يحاكم المعتقلين اذا لم يطبق القانون وربما طبق تعليمات هل سيحاسب في الدول الدمقراطية كل الاحكم تراجع
في كل جلسة مشادات بين الدفاع والنائب العام الذي يوحي بآنه يسير المحاكم بينما القاضي هو الذي يقوم بذلك
المسآلة في قضية المعتقلين وليس قضية ضمير فالقاضي يجب ان يحاسب ان هو لم يضبق القانون
استقلال القضاء نعم ولكن لابد من جهاز مستقل موا له لمراجعة مدي احترام الاستقلالية وليس تنفيذ تعليمات
لا يهم من كان وزيرا ولا رئيس النيابة العامة ولا الوداديات ولا ولا ولا الى ما لا نهاية..ولا البنايات الفخمة ..
جوهر وكنه ولب العدالة هو ان ينالا طرفي اية قضية كيفما كانت حقهما .دون وساطة او محسوبية او زبونية او عن طريق الارتشاء.
وانا طفل نلت احكاما عادلة من طرف اهل العدل الحقيقيين.صدرت ضدي احكام عدة من طرف قضاة تجماعت.التهم:
*اتلاف محاصيل الغير
*سرقة فواكه وثمار في بساتين الغير
*الاستحمام في اماكن وصهاريج سواقي عمومية معدة لري الاراضي .في اماكن يمنع فيها الاستحمام.
*سرقة بيض او دجاج ...
قليل من الاطفال من لم ينال حكما يردعه.ويردع اسرته دون ضرب مبرح ودون ترهيب ودون ودون...
وماذا عن محاكمة ابناء الريف
اين هي الادلة ضد المعتقلين التي تبرر متابعتهم بتهم ثقيلة م قبيل التمويل الخارجي وربما الانفصال
وزير العدل هو المخول بتنوير الرآي العام بهذا الشآن
تنوير الرآي العام بشآن سجن الزفزافي في زنزانة انفرادية
لقد كان اليسد اوجار ممثل المغرب في مجلس حقوق الانسان بسويسرا ويدرك حقيقة التعذيب الذا تعدي السجن الانفرادي لكبار المجرمين 15 يوما
محاكمة مشتبه معك ولكن استكرار في محاكمة في تحد صارخ للقانون هذا غير مقبول
هل القاضي الذي يحاكم المعتقلين اذا لم يطبق القانون وربما طبق تعليمات هل سيحاسب في الدول الدمقراطية كل الاحكم تراجع
في كل جلسة مشادات بين الدفاع والنائب العام الذي يوحي بآنه يسير المحاكم بينما القاضي هو الذي يقوم بذلك
المسآلة في قضية المعتقلين وليس قضية ضمير فالقاضي يجب ان يحاسب ان هو لم يضبق القانون
استقلال القضاء نعم ولكن لابد من جهاز مستقل موا له لمراجعة مدي احترام الاستقلالية وليس تنفيذ تعليمات
فهي إن دلت انما تدل على
تفضل أنت ! لا تفضل أنت!!!
أشم البلادة و عرض الأزياء
ألا يشاطرني القاري هادا الريي؟؟؟
في عهده كل الفاسدين لهم حصانة، في عهده وبسبب حكومته يحاكم رجال الحسيمة لأنهم قالو الحكومة فاسد بشهادة العالم هم فاسدون،في عهده كل الاقلام الحرة تم قبرها
أعتقد أن أي مواطن سيموت ضحكا عندما يسمع هذا الكلام كون المغرب تقدم في مجال القضاء .