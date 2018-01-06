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وزارة العدل تنشئ مرصدا وطنيا للحد من مظاهر ومخاطر الإجرام

وزارة العدل تنشئ مرصدا وطنيا للحد من مظاهر ومخاطر الإجرام
هسبريس – محمد بلقاسم
السبت 06 يناير 2018 - 12:00

قررت وزارة العدل إحداث المرصد الوطني للإجرام، الذي سيشكل، بحسبها، إطارا مؤسساتيا لرصد وتتبع تطور مؤشرات الجريمة على المستوى الوطني، واقتراح السبل الكفيلة للوقاية والحد من مخاطرها، والمساهمة في رسم معالم السياسة الجنائية.

ويأتي هذا القرار في وقت تشير فيه المعطيات الرسمية لوزارة الداخلية إلى أن الأرقام المسجلة على المستوى الوطني في ما يخص الجريمة تبقى دليلا على ما تتمتع به المملكة من أمن واستقرار، مفيدة بأن معدل الجريمة بالمغرب بكل أنواعها لا يتجاوز 21 قضية لكل ألف مواطن سنويا، وهي من أقل المعدلات في دول العالم.

وعرف معدل الجريمة استقرارا منذ سنة 2015، كما أن معدل الجرائم التي تمس الإحساس بالأمن لم يشهد أي ارتفاع بل عرف انخفاضا خلال السنوات الأربع الماضية؛ حيث تم تسجيل ناقص 8 في المائة سنة 2015، ليعرف الوضع استقرارا خلال السنتين الأخيرتين. وقد تمكنت المصالح الأمنية من معالجة أزيد من 29 ألف قضية من الجرائم المقرونة بالعنف.

مشروع مرسوم أعدته الوزارة التي يشرف عليها التجمعي محمد أوجار أكد أن مهمة المؤسسة الجديدة ستكون هي رصد تطور الجريمة وتحليل أسبابها، مبرزا أنها المؤسسة التي ستقوم بتقديم الحلول والمقترحات الكفيلة بمعالجة الجريمة ورفع توصيات بهذا الشأن إلى وزير العدل.

وفي هذا الصدد، يسعى المرصد إلى القيام بالأبحاث والدراسات اللازمة للوقاية والحد من مظاهر الجريمة؛ إذ نص مشروع المرسوم على أنه يقوم بتجميع المعطيات الإحصائية المتعلقة بالجريمة وإعداد قاعدة بيانات بذلك.

من جهة ثانية، سيتكلف المرصد الجديد بالقيام بالدراسات الميدانية والعلمية حول العقوبة وطرق تنفيذها، وتقديم اقتراحات بشأن التجريم والعقاب، مع إبداء الرأي حول مشاريع النصوص التشريعية ذات الطابع الزجري.

ووفقا للمعطيات التي أعلنت عنها وزارة العدل، فإن المرصد يأتي ضمن العلاقة بين وزارة العدل ورئاسة النيابة العامة، خاصة ما يقتضيه إنفاذ مضامين السياسة الجنائية التي هي جزء لا يتجزأ من السياسات العمومية للدولة يتولى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، صلاحية تنفيذها.

يذكر أن الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة نص على قيام وزير العدل بتبليغ الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، كتابة، بمقتضيات السياسة الجنائية. في المقابل، أوجب على الوكيل العام للملك إحاطة وزير العدل علما بالإجراءات والتدابير المتخذة بشأن السياسة الجنائية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (27)

1 - إدريس السبت 06 يناير 2018 - 12:06
التشرد لي عندنا فلبلاد مديروش ليه حل
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49
2 - مغترب السبت 06 يناير 2018 - 12:07
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اولا خدمو الناس بعد وصلحو التعليم وحاربو الفساد من لفوق ماشي من لتحت وبغينا نقارنو المسؤولية بالمحاسبة ماشي ضارب شفار مليار ومعفي من لفوق.
لك الله ياوطني لك الله ياوطني.
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58
3 - darnos السبت 06 يناير 2018 - 12:16
الكدوب 10 ل 0 . في حي ابي رقراق بالرباط الجريمة متفشية بكل انواعها ماكاين لا امن لا هم يحزنون. مؤخرا تكريساو 3 الفاكتورات و مبقاوش كيجيبو لينا الرسائل للمنزل بحجة ان الفاكتور كيتكريساو تما و دابا لبغيتي تاخد الرسائل ديالك خاصك تمشي بلاصة ديال الفرز و التوزيع بحي النهصة الرباط. اليس هذا بقمة الاجرام؟
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100
4 - master السبت 06 يناير 2018 - 12:17
مراصد قوانين مؤتمرات وندوات ثم مزانيات ضخمة تخصص لهذه التفاهات والنتيجة مزيد من الاجرام والانحراف.سبب الاجرام هو تلك النواع من المخدرات الرخيصة التي تدخل و تباع تحتى مرأى و مسمع الجميع.
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48
5 - بن فارس عبد العزيز السبت 06 يناير 2018 - 12:18
وأخيرا وزارة العدل و الحريات غدي تخدم مصالح الشعب المغربي لي ديما مضلوم
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-36
6 - ابن ايت اورير السبت 06 يناير 2018 - 12:19
تعالوا تشوفو معدل تفشي الجريمة في القليعة قرب ايت ملول هنا في اگادير في واضحة النهار ، اما ليلا جيني فاليل مانضمنش ليك ترجع سالم....
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52
7 - omar السبت 06 يناير 2018 - 12:23
كل الأرقام يا سيادة الوزارة خاطئة ومزورة كم من مواطنين يتعرضون لشتى أنواع الإجرام لأنهم يعرفون ان المجرم عقوبته لا تتجاوز شهرين ويخرج إحصائياتكم هذه حصلتم عليها داخل مكاتبكم المؤمنة.أرجوكم أخروجوا إلى الشارع واسألوا أصحاب المحلات والمحلبات ....كلهم يعانون ويشتكون من هؤلاء المجرمين.فعلا عرف ذالك تراجعا والفضا راجع لثلاث عوامل ألاول شرع اليد وتضامن المواطنين والثاني وسائل التواصل التي تفضح المجرمين أما الثالث فهو المساس بأمن السياح الأجانب ما جعل بعض العقوبات تكون قاسية هذا كله في صالح أمن المواطن ونطلب المزيد....
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42
8 - مواطن السبت 06 يناير 2018 - 12:30
المدخل للقضاء على الإجرام يتجلى في القضاء على أسبابه الحقيقية وليس السياسة العقابية.ووساءله العلاجية الحقيقية هي سياسة اقتصادية عادلة وديموقراطية .وسياسة تربوية وتعليمية علمية للرفع من وعي الأجيال. و سياسة عدلية وحقوقية منصفة للطبقة الفقيرة وكل المجتمع بقضاء مواطن برؤيا اوسع وأكثر وضوحا.
ووضع المواطن موضع التقدير والاحترام والتأهيل والهدف من سن السياسات لخدمة السلم الإجتماعي خارج المزايدات .
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16
9 - فاس السبت 06 يناير 2018 - 12:31
ومن اين تتنامى ظاهرة الاجرام..... اليس امام ضعف او فساد هذا القطاع.... كل المجرمين الان يتباهون بوجود فلان في الذمة بدراهم. لتغيير او ارشاد او تخفيف او طلاق سراح..... هذا من قلب المحاكم.... ولا عين ميكة... والعقوبات التي لا تتناسب مع الجرم. ضرب جرح سرقة.... سوابق. شهر و نصف.... صدق كبور الذي قال. الشعب كامل يعرف بيت و مكان البزناز ليبيع الحشيش. الا السلطة. مسكينة ماعرفاش..... المعقول. هو تشديد القضاء لتخف الجريمة خوفا من العقاب. و السجن الذي اصبح مثل درب غلف بيع وشراء سجاير حشيش قرقوبي. هواتف. بلاصة. خمر.... عفو ملكي. هذا. لايخفى. الا على الاصم الاعمى. خطوة القفة هاته. ستقلص هذا الامر. لكن سرعان ما يتفتح ش تغر
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24
10 - العفوي قدور السبت 06 يناير 2018 - 12:32
حين يعتدى على طفل في التالة عشرة من عمره بالسكين وطعنه على مستوى الرأس والوجه من اجل هاتف نقال قيمته لاتفوق 200 درهم ويصدر حكم على الجناة وقد يكون هذا الاخير خمس سنوات لاتقضى كلها .بل تقص الى اربع او تلات.في هذه الحالة من المتضرر في آخر المطاف.وقد يخرج عليك سداد الآفاق دفاعا على الجناة على أنهم ضحايا التهميش لان المستهدف لم يكن احد اقرباءهم ...يحب قطع الايادي وإعدام كل حثالة تشكل خطرا على حياة الانسان دون هذا سيظل التسيب والانفلات والطعن ساريا .....راليجاتفيه هو ليكيتكوة اما الفهايمية محدهوم بعاد غيبقاو يشعرو وينظرو...دوز اعزوز راك فالعالم التالت.
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29
11 - Mouatene السبت 06 يناير 2018 - 12:34
البداية يجب الحد من مظاهر ومخاطر الاجرام على مستوى نهب المال العام ليتمهد لنا الطريق للحد من جميع اشكال ومظاهر ومخاطر الاجرام اللتي لا تعد ولا تحصى
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15
12 - مومو السبت 06 يناير 2018 - 12:36
أغلب الجرائم التي ﻻ يمكن تفسيرها سببها القرقوبي ثم الجهل
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26
13 - تغطية الشمس بالغربال السبت 06 يناير 2018 - 12:40
"21 قضية لكل ألف مواطن سنويا" هذا ما أعجبني لكن بحساب مخالف. 35 مليون مغربي. 35 مقسومة على ألف تعطينا 35000 مرة ألف مضروبة في 21 تساوي 735000 قضية سنويا. يعني ما يقارب 2041 قضية يوميا. 2041 إن لم يكن يخيفكم يوميا فأنتم في سباة عميق.
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31
14 - عابر سبيل السبت 06 يناير 2018 - 12:46
در الرماد في العيون، انخفاض معدل الجريمة في وسط المدن والأحياء الراقية، نعم اما في المجتمعات السكنية والأحياء الشعبية فحدث ولا حرج، 8دالليل ماتفوتهاش فالزنقة لا بوليس لاجادارمية، أنا ماعرفت منين كايجيبو هاد المعدلات تكول نتا هادو ماعايشينش معانا ، ميحس بالمزود غير لي مضروب بيه.
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26
15 - sethnakht12 السبت 06 يناير 2018 - 13:08
ببساطة المشكلة ماشي راهم تيكدبو انماهادي راه ارقم رسمية، المواطن العادي يتجنب الكومساريات لاننا غادي تكرفسو فيبقا العديد من اجرائم لا يبلغ عنها، شحال من واحد فينا طاح فموقف كان خصو يبلغ الشرطة و لم يفعل ....
انا شخصيا دهبت مرة وحدة فحياتي اشتكيت باجنبية و. كنت انا ااضحية عاملوني و كانني المجرم و خا انا مضلوم، جاتهم غريبة ، و هي شهدات فراسها او هماما تاقوش
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19
16 - عبد الحميد البكري السبت 06 يناير 2018 - 13:38
أودي راه غير الناس فقدات الثيقة من الأمن لان غالبية رجال الأمن (وأنا لا اعمم) يتلقون نصيبهم من الرشوة حتا اصبح المواطن يدافع عن نفسه ان استطاع , وان لم يستطع فإنه يوكل امره لله, اتذكر انني ذهبت رفقة صديقي للتبليغ بكريساج حدث لصديقي هنا بمدينة فاس, علماً اننا نعرف مكان اللص اللذي تهجم علينا بسلاح ابيض, فذا بنا نتفاجأ أن رجل الامن يعرفه وكيقول لينا راه مبحوث عنه, ونحن نراه بأم أعيننا يتجول في الحي...فهم تسطا, فاضطررنا الى تسولنا لرجل الامن حتا يخرج معنا بسيارة الشرطة لنطلب اللص عن طريق وسيط ان يسلمنا الهاتف مقابل مبلغ مالي وذالك تحت اعين رجل الشرطة حتا يحمينا, فطلب منا (اي رجل الشرطة 500درهم ليخرج معنا بسيارة الشرطة) فاضطررنا لإعطاءه ذالك المبلغ نظرا لأهمية الهاتف ومحتواه الحساس من صور العائلة بكارت ميمواو..فاعطيناه 500 درهم وخرجنا فاذا بنا نجد ان اللص قد سافر الى مكناس, وطلب منا رجل الشرطة ان نعطيه رقم هواتفنا حتى يتصل بنا في حال استرجاه الهاتف... ولحد الآن نحن ننتظر اتصاله, تكريسينا فالهاتف وف 500 درهم. وهنا فهمت اللعبة وفهمت ان الحشيش جوانات و الخمر يباع داخل الأحياء والمقاهي بفاس
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18
17 - أميييينة السبت 06 يناير 2018 - 13:43
أدعم ما قال الإخوة في تعليقاتهم،،، خاصة المعنون ب:فاس،،،، صحيح يجب إصلاح كل المجالات و محاربة ناهبي المال العام طبعا،،، لكن نحن كما قال الإخوة في الأحياء الشعبية و حتى الشوارع نطالب بحلول استعجالية،،، بالبيضاء الكل تقريبا يسير خائفا،،يلتفت الناس بالشوارع و الأزقة يمينا و يسارا،، واحد مول الحانوت بحي من الأحياء البيضاوية گريساوه في واضحة النهار بحانوته و جرحوه بعنقه و وجهه، النساء أغلبهن لم تعد تهتم بالحقيبة اليدوية لكثرة خطفها،،،و هذا ينشر الذعر(عدم الأمان)،،،في رأيي تشديد عقاب لمشرملين بعد نشر الكاميرات بكثرة و المزيد من الشرطة المتجوِّلة سيقلل من ظاهرة الگريساج،،، المقاربة الأمنية عليها نعتمد%100،،،و لا حلَّ بدونها نهائيا، و لا داعي لإزعاجها من طرف جمعيات "عقوق" الإنس،،، و الله أعلم.....
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12
18 - Siham السبت 06 يناير 2018 - 14:12
معدل الجريمة 21 في الألف ؟ الانسان الصم و البكم والعمي في المغرب يعرف أن معدل الجريمة في المغرب أكثر من 21 من 1000 نسمة. إذا كانت الإحصاءات المذكورة في المقال صحيحة، فلمذا نقرأ في الجرايد المغربية كل مرة أن الشرطة ألقت القبض على مياءات و أحيانا ألوف الأشخاص ومن ذوي السوابق العدلية فن المدن المغربية . اتذمر منها وجدة ، الناضور، فاس ، مكناس ، طنجة ، الرباط ، البضاء ، اكدير، ....الخ؟
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6
19 - البيضاوي السبت 06 يناير 2018 - 15:06
محاربة الجريمة و مسبباتها من مخدرات و قرقوبي من أسهل ما يكون يكفي أن تكون هناك إرادة صادقة و لن يتطلب ذلك أكثر من شهور لان المنحرفين معروفون و كذلك من يتستر عليهم أو يخفف من عقوباتهم معروفون ... الأمر كله يحتاج عزيمة و سينظف الوطن من هذه الآفة
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10
20 - جغموط محمد السبت 06 يناير 2018 - 15:23
في مدينة صفرو لا أمن و لا أمان السرقة و لكريساج بالسيوف في النهار اما اليل فحدث و لا حرج أما كراء المنازل فاتركها فارغة احسن. تدفع الضريبة و عندما تكري الدار لا يدفعون لك أجر الكراء عليك أن تنتظر أكثر من سنة ليصدر الحكم و عندما يصدر فمن ينفد صاحب الملك يضيع في أكثر من سنة كراء و الدولة التي تاخد منه الضريبة لا تحميه ولا تبحث لحل مشكل الكراء .الدولة همها الوحيد الزيادات في المواد الاستهلاكية و الكهرباء و الماء .لا يهمها مشاكل المواطنين الله يلطف بهذا البلد
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9
21 - Lahbib السبت 06 يناير 2018 - 16:05
الكثير من الجرائم لا يتم التبليغ عنها لأن الظالم والمظلوم يعاملان بنفس الطريقة
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6
22 - الفقر يولد الاجرام السبت 06 يناير 2018 - 16:48
و هل هناك شيء أخطر من الفقر و الفاقة و الحرمان ؟؟؟؟ حاربوا الإجرام بالتشغيل و التعليم و تكريم المواطن المغربي .
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2
23 - حاضي لبركاك السبت 06 يناير 2018 - 16:53
للاسف عندما يريد المسؤولون في الحكومة قبض المجرمين والجريمة او حوادت السير يقبضونها نحو الطريق الخطاء.الشرطة والامن والاسعاف في الدول الاووربية يتدخل في ظرف 5 الى 6 دقاىق لا اكثر عند التبليغ باعتداء او مريض الخ بينما بالمغرب عندما تبلغ تجد الهاتف لا يشتغل بالليل والبنعار اذا اشتغل فسوف يردون عليك حتى الغد او حتى يسيل الدم كما يقولون
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1
24 - أبو نوره السبت 06 يناير 2018 - 18:30
كل بساطة الحل هو مراقبة تنفيذ الأحكام الصادرة في حق اي مجرم و إلغاء العفو الملكي في حق اي مجرم وانشاء مرصد ضحايا الاعتداء المسلح
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3
25 - الكذوووب السبت 06 يناير 2018 - 18:42
واش المغاربة لي تايتكريساو وتايشفرو بالعنف ولا اوجار وصحابو ولا عبد النباوي وقتلتونا بالكدوب الشفار والمشرمل كيحميه القانون ديالكم اكثر من المواطنات والمواطنين وحتى السياح تيتكريساو اعباد الله فاس و كازا وسلا و وجدة وطنجة و... ولاو بحال المدن ديال امريكا اللاتينية المخدرات التشرميل الاغتصاب الاختطاف السرقة التحرش لمهم راه الريحة عطات
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2
26 - د المجاطي السبت 06 يناير 2018 - 18:51
هنا ما على وزارة العدل لمحاربة العنف والجريمة هو الرجوع الى نضام الشرع والقانون المغر بي الاصلي واغاء فتوى الحقوق المسيحية التي بثت الفثنة والتسيب العارم بالحرية المفرطة وما اصبح عليه الشارع من عنف لاوتخدير وعربدة ىوسرقات لقاصرلاين مستغلين الفتوى لتسرحهم المحاكم والترفيه لابالسجون وانعدام تطبيق الامن بالقوة بالعصى لمن عصى للمشرملين وكل المعربدين كما وجب تجريم التخدير بالسجن وليس الغرامة وجب ابعاد السجون من المدن ومنع الترفيه واستعمال العصى للتربية والتعلايم بالمؤسسات التعليمية وتطبيقها للتربية والاصلاح بالسجون والاعمال الشاقة لحالات العود واعفاء اسم وزارة العدل والحريات للتسيب بوزارة العدل والشرع
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3
27 - Sou fia ne السبت 06 يناير 2018 - 19:25
الحد من هده المشكلة هو إصلاح التعليم و تكوين من أجل ولوج لسوق الشغل ليس أخد شواهد تم البطالة
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