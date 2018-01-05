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كُتّاب وآراء
الملك يمنح أوسمة لموظفين ومتقاعدين بالإسكان
ترأست فاطنة الكحيل، كاتبة الدولة لدى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلفة بالإسكان، اليوم الجمعة، حفل تكريم المنعم عليهم بأوسمة ملكية البالغ عددهم سبعة عشر موظفا بالوزارة، وكذلك الموظفين المحالين على التقاعد برسم سنة 2017 الذين بلغ عددهم 22.
الحفل الذي جاء تخليدا للذكرى الرابعة والسبعين لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، أكدت خلاله كاتبة الدولة أن هذا التوشيح يعد التفاتة من محمد السادس تجاه هؤلاء الموظفين وتقديرا لعملهم، مذكرة بمجهوداتهم وبخصالهم وتفانيهم في أداء مهامهم طيلة فترة عملهم.
وأكدت المسؤولة الحكومية، بحسب بلاغ لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلفة بالإسكان، أن هذا الحفل يتجدد معه اعتراف الوزارة بخدمات موظفيها وستظل أبوابها مفتوحة في وجه العاملين بها حتى بعد إحالتهم على التقاعد.
من جهتهم، عبّر المحتفى بهم عن سعادتهم بهذه الالتفاتة اعترافا لهم بما قدموه من خدمات طيلة فترة عملهم بالوزارة، متقدمين إلى الملك بخالص شكرهم وامتنانهم على هذا التكريم.
يذكر أن اللقاء حضره المفتش العام لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلفة بالإسكان، والمديرون المركزيون، ومسؤولو وأطر الوزارة، وممثلون عن مجموعة التهيئة العمران.