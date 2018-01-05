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الرئيسية | مجتمع | الملك يمنح أوسمة لموظفين ومتقاعدين بالإسكان

الملك يمنح أوسمة لموظفين ومتقاعدين بالإسكان

الملك يمنح أوسمة لموظفين ومتقاعدين بالإسكان
هسبريس من الرباط
الجمعة 05 يناير 2018 - 18:20

ترأست فاطنة الكحيل، كاتبة الدولة لدى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلفة بالإسكان، اليوم الجمعة، حفل تكريم المنعم عليهم بأوسمة ملكية البالغ عددهم سبعة عشر موظفا بالوزارة، وكذلك الموظفين المحالين على التقاعد برسم سنة 2017 الذين بلغ عددهم 22.

الحفل الذي جاء تخليدا للذكرى الرابعة والسبعين لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، أكدت خلاله كاتبة الدولة أن هذا التوشيح يعد التفاتة من محمد السادس تجاه هؤلاء الموظفين وتقديرا لعملهم، مذكرة بمجهوداتهم وبخصالهم وتفانيهم في أداء مهامهم طيلة فترة عملهم.

وأكدت المسؤولة الحكومية، بحسب بلاغ لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلفة بالإسكان، أن هذا الحفل يتجدد معه اعتراف الوزارة بخدمات موظفيها وستظل أبوابها مفتوحة في وجه العاملين بها حتى بعد إحالتهم على التقاعد.

من جهتهم، عبّر المحتفى بهم عن سعادتهم بهذه الالتفاتة اعترافا لهم بما قدموه من خدمات طيلة فترة عملهم بالوزارة، متقدمين إلى الملك بخالص شكرهم وامتنانهم على هذا التكريم.

يذكر أن اللقاء حضره المفتش العام لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلفة بالإسكان، والمديرون المركزيون، ومسؤولو وأطر الوزارة، وممثلون عن مجموعة التهيئة العمران.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - ابن سبو الجمعة 05 يناير 2018 - 18:41
حبدا لو تم توشيح صدور الاساتذة المعنفين و نجعل منهم رجال السنة
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2
2 - حمو الجمعة 05 يناير 2018 - 19:34
هاد التوشيح انا ما فاهم منو والو، غالبا ما يوشح في بلادنا موظفين قاموا بعملهم لسنوات مقابل اجر يتقاضونه، هنا في اوروبا عندما يوشح احدا فيكون شخص قام بافعال واعمال لصالح المجتمع او طبقة هشة ولكن بدون مقابل، يعني عمل تطوعي، هؤلاء من يستحقون التوشيح وليس من قام بواجبه كعمل مقابل اجرة.
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20
3 - هرمنا الجمعة 05 يناير 2018 - 19:49
الاوسمة ليست بالمجان فعليك ان تادي تلات مائة وخمسون درهما لتحصل عليه فاءي نناقد هدا
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0
4 - BOURAZZOUM الجمعة 05 يناير 2018 - 20:38
ماذا سيفعلون بها؟ يعلقونها على الجدران ، واحد يعيش في بحبوحة ورخاء مادي وآخر يعلق وساما على صدره .الوسام الحقيقي أن يجد كل مغربي سكنا لائقا وصحة متوفرة للجميع دون تكرم أو تكفل من أحد ، وتعليم يليق بأبنائه دون تمييز بين مدارس الاعيان ومدارس الفقراء ومنهم حتى الموظفون .أعرف العديد من الموظفين أفنوا عمرهم في العمل وحصلوا على وسام ولكنه لم ينفعهم أو ينفع أبناءهم .
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4
5 - Tim الجمعة 05 يناير 2018 - 20:43
HARIMNA mr ou madame d'ou tenez vous cette information?mon oncle a eu son wissan sans devoir rien payer.êtes vous sûr?
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