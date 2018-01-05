24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

05/01/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5907:3012:3815:1417:3618:56
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب خلال العام المقبل 2018؟

  1. القفة والمحفظة (5.00)

  2. مقعدان نيابيان لـ"الوردة" و"الجرار" في جرسيف (5.00)

  3. أكبر معرض عالمي للتكنولوجيا يرحب بـ9 ابتكارات مغربية في أمريكا (5.00)

  4. وفاة جنين تسائل مصير سيارة إسعاف بحطّان (5.00)

  5. الاعتقال الاحتياطي لفرنسي اغتصب طفلات بفاس (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | "ترانسبارانسي" تنتقد "تلكؤ" السلطات في محاربة الرشاوى والفساد

"ترانسبارانسي" تنتقد "تلكؤ" السلطات في محاربة الرشاوى والفساد

"ترانسبارانسي" تنتقد "تلكؤ" السلطات في محاربة الرشاوى والفساد
هسبريس - محمد الراجي (صور منير امحيمدات)
الجمعة 05 يناير 2018 - 19:00

بعد مضي سنتين وأسبوعين على وضع الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة، رسمت "ترانسبارانسي المغرب" صورة غارقة في السوداوية حول الوضع في المغرب، واصفة إياه، في بيان صحافي تُلي في ندوة نظمتها حول تتبع تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، بـ"الخطر".

ترانسبارانسي قالت إن المغرب يعاني من "فساد نسقي ومزمن"، معتبرة أن كل المؤشرات تدل على أن التطورات الراهنة "لا تسمح بالأمل في إمكانية حدوث تقدم ملحوظ دون تغيير في مواقف السلطات العمومية".

وبالرغم من أن الحكومة وضعت الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، التي خرجت إلى الوجود شهر دجنبر سنة 2015، فإن الهيئة الحقوقية ذاتها اتهمت السلطات العمومية بالتلكؤ في اتخاذ إجراءات حاسمة وقوية وفعالة قمينة بمحاربة الفساد، واكتفائها بإعلان النوايا.

عبد الله حارسي، الكاتب العام بالنيابة لترانسبارانسي المغرب، قال إن الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة "لم يتمّ تحقيق أي هدف من أهدافها". كما انتقدت الهيئة الحقوقية جمود الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومكافحتها، بحكم نهاية ولاية أعضائها منذ عام 2013 دون أن تتم تعيينات جديدة.

من جهته، قال فؤاد عبد المومني، الأمين العام لترانسبارانسي المغرب، إنّ هناك إمكانية للتفاعل الإيجابي من أجل محاربة الفساد، "لكن هناك جهات تعرقل تقدمنا"، مضيفا: "الحكومة تقول إنها اتخذت إجراءات، لكن لم يكن هناك تعاضد وتعاون من طرف جميع الفاعلين؛ وهذا ما جعل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد تعجز عن تحقيق ما نطمح اليه، لأن هناك جهات تجر إلى الخلف".

مسؤولو ترانسبارانسي المغرب تساءلوا ما إذا كانت لدى الدولة المغربية الإرادة السياسية لمحاربة الفساد، معتبرين أن مشروع القانون المتعلق بالحصول على المعلومات "يقنّن الالتفاف على حق الحصول على المعلومات"، كما انتقدوا استمرار الشخصيات البارزة في الدولة بالتمتع بالإفلات من العقاب "بشكل مفضوح".

وأعلنت ترانسبارانسي عن مشروع تتبع تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ترمي من ورائه إلى إنشاء آلية لرصد ظاهرة الفساد في المغرب، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وتعزيز مساءلة السلطات العمومية المعنية بالتنفيذ.

كما يرمي المشروع إلى جمع المعلومات حول قضايا الفساد والاختلالات ذات الصلة، والتتبع المستمر لعملية تنفيذ الاستراتيجية، التي ستتوجه بها ترانسبارانسي إلى ثماني وزارات وخمس هيئات ومنظمات، والشرطة والدرك، وتنظيم مرافعات من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي وضعتها الحكومة.

وقالت ترانسبارانسي المغرب، التي كانت ضمن الهيئات الممثلة في اللجنة الوطنية لتتبع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، إنها "لن تمانع في التعاون مع الدوائر الحكومية رغم هشاشة الإجراءات المتخذة من لدنها"، وقال فؤاد عبد المومني: "نحن مستعدون للحوار والإنصات".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (21)

1 - wood الجمعة 05 يناير 2018 - 19:17
الفساد و الرشوة لا يمكن القضاء عليهما الا باصلاحات جدرية و ليس بالكلام و الوعود الفارغة ، فالقوانين المغربية اغلبها غير واضح و الباقي تعجيزي بالاضافة الى تداخل الاختصاصات مما يجعل من الادارة المغربية تربة خصبة لكل انواع الفساد و الشطط و الرشوة . فالمواطن المغربي قد يدفع رشوة من اجل عقد ازدياد لانه يعرف انه ان لم يتسلمه في الوقت المناسب لا حاجة له به بعد ذلك ، او يدفع رشوة من اجل شهادة السكنى لان المقدم يطلب عقد الكراء لا يتوفر عليه ، فالادارة تملك اكثر من سبب لتمنعك حقوقك او تماطلك على اقل تقدير ، اما الصفقات العمومية فحدث و لا حرج في التلاعبات ،بالاضافة الى انعدام الشفافية و تلفيق تهمة التشهير لكل من يفضح الفساد و يطالبوه بالدليل رغم ان الفاسدين يقومون بأنشطتهم المشبوهة نهارا جهارا و على رؤوس الاشهاد ، اخرها استغلال منجم مغلق من طرف اعيان امام مرأى السلطات مستغلين فقر و عوز الساكنة ، فالمخزن يتهرب من اي اصلاح و هو الراعي لهذا الفساد !!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
34
2 - ابن حلالة الجمعة 05 يناير 2018 - 19:22
كيف للسلطات ان تحارب الرشوة و المواطن يدفعها بيده و لو كرها. يجب على الواطن ان يتحلى بالشجاعة حتي يقطع الطريق على الفاسدين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
3 - الخليل الجمعة 05 يناير 2018 - 19:23
أحب هذا الرجل في الله (المومني)، تحياتي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
4 - robyo الجمعة 05 يناير 2018 - 19:27
يجب معرفة اسباب الرشاوي كلنا ننبودوها ولاكن مع الاسف نتعاطف مع من يقدمها على انه تحت ضغط ما الله سبحانه وتعالى نعل الراشي ولمرتشي يجب تسيير أمور العباد لكي تنتهي قصة الرشوة وباك صاحبي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
5 - Nizar الجمعة 05 يناير 2018 - 19:27
في نظري المتواظع لن يتحقق اي شئ لان هناك لوبي خفي لا يحب الدبمقراطية ولا المحاسبة ولهدا لن ننتظر اية نتيجة وشكرا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
6 - abderrahmane الجمعة 05 يناير 2018 - 19:30
كيف يعقل ان يحارب المرتشي الرشوة!!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
7 - العسري يزيد الجمعة 05 يناير 2018 - 19:33
حاربو الريع الحزبي حاربو اهدار المال العام الدي اصبح يتمتع به خليت حزب بنكران بلبرلمان ورؤساء لجهات ودواوين ومستشارين يستنزفون حوالي 129مليارسنتم شهريا من ضهر شعب عن عمل تطوعي واراضي يدقون لمنازل ويرشون سكان الاحياء شعبيه ولقزديريه ويحرضون رواد لمساجد ومعلمي لمدارس لعموميه لجلب اصواط ناخبين ليصلو لصلطه وتصلط ولنثقام من المغاربه +موظفي اشباح مختبئين وراء حزب لاعدالة لاتنميه +شواهد ماستر وذكتورا ولعجز مزورة وتدخل بلهواتف لتنقيل وتوظيف او تبرئة مرتكبي جنح اجراميه وشيكات بدون رصيد وكوبلات خيانه زوجيه حسب زبونيه لحزبيه وسؤال المطروح لماذ استفاد حزب لاعدالة من منحة 9مليار سنتم +تعويضات ومجانيات لمحروقات وسيارت وتدريس لولدات بتركيا زائد الاجره وتقاعد لخيالي هل على حذف دعم لمقاصه وزيادات في ثمن دعئر لمخالفات وكهرماء ومحروقات ام انه استغبى واستحمر لمواطن بالبكاء والدين وتمسكين ونظافة اليدين نريد جواب والف شكر لي حاميه حراميه يضرق علامن بغاو ويفضحو لي بغاو لمحسوبيه لحزبيه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
8 - محمد الجمعة 05 يناير 2018 - 19:35
أنا شخصيا لدي دعوى بالمحكمة وحكمت لصالحي ألا أن التنفيذ لا زال متعثرة لأن المحامي فساد والعون فساد بقيت الاستادة المفوضة هي الامل ومدة الحكم مرت عليه سنتين وهي استعجالية هل هدا قانون؟؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
9 - خالد الرايس ارحيلة الجمعة 05 يناير 2018 - 19:36
للاسف الشديد الرشوة في المغرب والتي يقولون ان تاركها هو الاستعمار !!!؟؟
الرشوة في الدم وفِي العروق وفِي الشوارع وبين الأزقة ... في الإدارات وفِي الطرق السيارة.. وفِي المطارات .. وفِي المستشفيات .. وحتى في المساجد الإن صدقوني...!
ان كل مسؤول حكومي كيف ما كان نوعه اوخطره يعرف جيدا ً ان الرشوة في المغرب ساري مفعولها ولن تزول من المغرب طالما ان أهرام الدولة مرتشية !!!!بالله عليكم ان هناك من يريد بناء مستشفى بالمجان في المغرب وطلبوا منه رشوة ، هل هدا يعقل ؟؟؟! كيف للقضاء ان يكون نزيهاً في المملكة بدون رشوة !!!!؟؟ هناك المآدب كل سبت تقام خصيصاً في عدة بيوت بين القضاة لإعداد الملفات القضائية ولاقتسام الرشاوي بينهم ... يجب ان نموت جميعاً !!! او نرحل جميعاً الى عالم آخر حتى يمكن للرشوة ان تزول !! دعوني اقولها بملئ فمي حتى يسمعها العالم : كلنا راشون .. وكلنا مرتشون فلنحارب هدا الفساد الداخلي اولا قبل التفكير في تحرير سبتة ومليلية.....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
10 - الفوسفاط و جوج بحورا والذهب الجمعة 05 يناير 2018 - 19:36
الدروج ديما كيتنقى من الفوق ونجيو هابطين للتحت
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
25
11 - عبدالحق الجمعة 05 يناير 2018 - 19:49
لولا الرشوة لسجن جميع المغاربة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
12 - سلام الصويري الجمعة 05 يناير 2018 - 19:57
الرشوة والفساد هما منظومة للحكم والتحكم في غياب الديمقراطية وانعدام دولة الحق والقانون والرشوة ركن من أركان التسيير تقوم على قواعد مخطط لها وتدخل في صميم التسيير اليومي القطاعات .
ومن المستحيل في ظروف الفوضى والتسيب القضاء على الرشوة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
13 - مغربي الجمعة 05 يناير 2018 - 20:05
الفساد في المغرب يمكن مقاومته نوعا ما أولا باعتماد الأنظمة الإلكترونية المعلوماتية التي تعتمد الصرامة من خلال وضع قيود في النظام و إعطاء الصلاحيات في الحالات الشاذة لمسؤولين معروفين بالنزاهة .
ثانيا توعية المواطنين و خاصة الأجيال الصاعدة أما الجيل القديم فلقد أصبحت الرشوة تمشي في عروقه مجرى الدم .
ثالثا :عدم التساهل مع أي كان في حال ضبط حالة من حالات الرشوة .
رابعا : تفعيل القوانين الخاصة بالرشوة و تعميمها على الكل بحيث لا اقتصر على الطبقة الفقيرة .
خامسا : حماية الأشخاص المبلغين عن حالات الرشوة .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
14 - البعبوشي الجمعة 05 يناير 2018 - 20:10
المشكل العويص أو بيت القصيد أو عين الرحى في المملكة هي الأراضي ومساطر التقسيم والإستفادة و لجوء الكثيرين من غير ذوي الحقوق إلى شراء أراضي سلالية من أصحابها على رغم أنف القانون .،، والحل هو اللجوء إلى تقسيم هذه الأراضي نهائيا وتمليكها لأصحابها وفتح المجال للتسجيل حتى تستفيد الخزينة العامة من ذلك . ويستفيد أصحابها منها بصفة قانونية دون فسح المجال للمرتشين و الفاسدين من قياد و شيوخ ومقدمين ونواب جماعيين وتقنيين بالجماعات ... وأصحاب كروش كبيرة للسطو على ممتلكات الفقراء .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
15 - عبود الجمعة 05 يناير 2018 - 20:24
كيف يحيد المغربي عن الرشوة وقد دفع أهله رشوة بالمستشفى قبل ولادته ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
16 - ABJLIL الجمعة 05 يناير 2018 - 20:32
كيف يعقل ان يحارب المرتشي الرشوة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
17 - جريء الجمعة 05 يناير 2018 - 20:33
اذا ظهر المعنى فلا داعي للتكرار.
الفساد و المفسدين كبار و يتجاوزون السلطة القضاءية بل هم فوقها.
للاسف هم من نامل ان ينصفوننا، يسرقوقوننا، لعلمهم ان الشعب، لا يستطيع فعل شيء، لاننا لا نريد الفتنة لبلدنا الحبيب.
انهم يعلمون نوايانا الطيبة اتجاه وطننا الحبيب، و لهاذا لا يخشون من احد.
لكنهم يلعبون بالنار ولا يشعرون.
نسال الله ان ينتقم منهم.
نسال الله ان ينوب عنا في ازاحتهم، قبل الدخول في الفتنة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
18 - أبو زيد الجمعة 05 يناير 2018 - 20:33
الفاسد لا يمكن أن يحارب الفساد.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
19 - Amine de France الجمعة 05 يناير 2018 - 20:34
Je demande à notre roi et au ministre de la Justice de sanctionner tous les avocats qui vend et achète les (matchs) comme on dit au Maroc car on n'en peut plus avec eux
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
20 - rif الجمعة 05 يناير 2018 - 20:41
الئ من يهمه الامر
الايمان بالحياة حق ازلي
ا لامان في الحياة حق للجميع
الحياة مبدء يا بلا استغناء لجميع الثرواة والمكونات الاقتصادية والدموغرافية حق مشروع
واخيرا كل ما سبق ذكره بدون تضحيه لا يمكن استحقاقه وما اريد قوله بعد وقبل كل شيء التسوية والسواسيةلمن ينجوا من التضحية في الحياة وشكرا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
21 - Minatou الجمعة 05 يناير 2018 - 20:57
عندنا هنا في بوجدور لا حديث الا على الفساد الكبير في التعليم . رشاوي بالجملة . اساتدة يستفيدون من الاعفاء من الاقسام بعدما اصطنعوا ملفات طبية . البعض يشوكو من العنى * الله اعميهم * و البغض الاخر يشكون من امراض اخرى . المدارس تشكو من تغيبات الاساتدة . مديرية بوجدور عشش فيها الفساد . نتمنى عودة السيد حصاد و يزورنا .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 21 | عرض: 1 - 21

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.