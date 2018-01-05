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كُتّاب وآراء
"ترانسبارانسي" تنتقد "تلكؤ" السلطات في محاربة الرشاوى والفساد
بعد مضي سنتين وأسبوعين على وضع الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة، رسمت "ترانسبارانسي المغرب" صورة غارقة في السوداوية حول الوضع في المغرب، واصفة إياه، في بيان صحافي تُلي في ندوة نظمتها حول تتبع تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، بـ"الخطر".
ترانسبارانسي قالت إن المغرب يعاني من "فساد نسقي ومزمن"، معتبرة أن كل المؤشرات تدل على أن التطورات الراهنة "لا تسمح بالأمل في إمكانية حدوث تقدم ملحوظ دون تغيير في مواقف السلطات العمومية".
وبالرغم من أن الحكومة وضعت الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، التي خرجت إلى الوجود شهر دجنبر سنة 2015، فإن الهيئة الحقوقية ذاتها اتهمت السلطات العمومية بالتلكؤ في اتخاذ إجراءات حاسمة وقوية وفعالة قمينة بمحاربة الفساد، واكتفائها بإعلان النوايا.
عبد الله حارسي، الكاتب العام بالنيابة لترانسبارانسي المغرب، قال إن الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة "لم يتمّ تحقيق أي هدف من أهدافها". كما انتقدت الهيئة الحقوقية جمود الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومكافحتها، بحكم نهاية ولاية أعضائها منذ عام 2013 دون أن تتم تعيينات جديدة.
من جهته، قال فؤاد عبد المومني، الأمين العام لترانسبارانسي المغرب، إنّ هناك إمكانية للتفاعل الإيجابي من أجل محاربة الفساد، "لكن هناك جهات تعرقل تقدمنا"، مضيفا: "الحكومة تقول إنها اتخذت إجراءات، لكن لم يكن هناك تعاضد وتعاون من طرف جميع الفاعلين؛ وهذا ما جعل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد تعجز عن تحقيق ما نطمح اليه، لأن هناك جهات تجر إلى الخلف".
مسؤولو ترانسبارانسي المغرب تساءلوا ما إذا كانت لدى الدولة المغربية الإرادة السياسية لمحاربة الفساد، معتبرين أن مشروع القانون المتعلق بالحصول على المعلومات "يقنّن الالتفاف على حق الحصول على المعلومات"، كما انتقدوا استمرار الشخصيات البارزة في الدولة بالتمتع بالإفلات من العقاب "بشكل مفضوح".
وأعلنت ترانسبارانسي عن مشروع تتبع تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ترمي من ورائه إلى إنشاء آلية لرصد ظاهرة الفساد في المغرب، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وتعزيز مساءلة السلطات العمومية المعنية بالتنفيذ.
كما يرمي المشروع إلى جمع المعلومات حول قضايا الفساد والاختلالات ذات الصلة، والتتبع المستمر لعملية تنفيذ الاستراتيجية، التي ستتوجه بها ترانسبارانسي إلى ثماني وزارات وخمس هيئات ومنظمات، والشرطة والدرك، وتنظيم مرافعات من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي وضعتها الحكومة.
وقالت ترانسبارانسي المغرب، التي كانت ضمن الهيئات الممثلة في اللجنة الوطنية لتتبع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، إنها "لن تمانع في التعاون مع الدوائر الحكومية رغم هشاشة الإجراءات المتخذة من لدنها"، وقال فؤاد عبد المومني: "نحن مستعدون للحوار والإنصات".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (21)
الرشوة في الدم وفِي العروق وفِي الشوارع وبين الأزقة ... في الإدارات وفِي الطرق السيارة.. وفِي المطارات .. وفِي المستشفيات .. وحتى في المساجد الإن صدقوني...!
ان كل مسؤول حكومي كيف ما كان نوعه اوخطره يعرف جيدا ً ان الرشوة في المغرب ساري مفعولها ولن تزول من المغرب طالما ان أهرام الدولة مرتشية !!!!بالله عليكم ان هناك من يريد بناء مستشفى بالمجان في المغرب وطلبوا منه رشوة ، هل هدا يعقل ؟؟؟! كيف للقضاء ان يكون نزيهاً في المملكة بدون رشوة !!!!؟؟ هناك المآدب كل سبت تقام خصيصاً في عدة بيوت بين القضاة لإعداد الملفات القضائية ولاقتسام الرشاوي بينهم ... يجب ان نموت جميعاً !!! او نرحل جميعاً الى عالم آخر حتى يمكن للرشوة ان تزول !! دعوني اقولها بملئ فمي حتى يسمعها العالم : كلنا راشون .. وكلنا مرتشون فلنحارب هدا الفساد الداخلي اولا قبل التفكير في تحرير سبتة ومليلية.....
ومن المستحيل في ظروف الفوضى والتسيب القضاء على الرشوة
ثانيا توعية المواطنين و خاصة الأجيال الصاعدة أما الجيل القديم فلقد أصبحت الرشوة تمشي في عروقه مجرى الدم .
ثالثا :عدم التساهل مع أي كان في حال ضبط حالة من حالات الرشوة .
رابعا : تفعيل القوانين الخاصة بالرشوة و تعميمها على الكل بحيث لا اقتصر على الطبقة الفقيرة .
خامسا : حماية الأشخاص المبلغين عن حالات الرشوة .
الفساد و المفسدين كبار و يتجاوزون السلطة القضاءية بل هم فوقها.
للاسف هم من نامل ان ينصفوننا، يسرقوقوننا، لعلمهم ان الشعب، لا يستطيع فعل شيء، لاننا لا نريد الفتنة لبلدنا الحبيب.
انهم يعلمون نوايانا الطيبة اتجاه وطننا الحبيب، و لهاذا لا يخشون من احد.
لكنهم يلعبون بالنار ولا يشعرون.
نسال الله ان ينتقم منهم.
نسال الله ان ينوب عنا في ازاحتهم، قبل الدخول في الفتنة.
الايمان بالحياة حق ازلي
ا لامان في الحياة حق للجميع
الحياة مبدء يا بلا استغناء لجميع الثرواة والمكونات الاقتصادية والدموغرافية حق مشروع
واخيرا كل ما سبق ذكره بدون تضحيه لا يمكن استحقاقه وما اريد قوله بعد وقبل كل شيء التسوية والسواسيةلمن ينجوا من التضحية في الحياة وشكرا