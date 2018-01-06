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كُتّاب وآراء
الوزير بنعبد القادر يعتزم فرز "الغشاشين" عن الموظفين الأكفاء
تعهد محمد بنعبد القادر، وزير الوظيفة العمومية، بإطلاق مجموعة من الأوراش من أجل إصلاح الإدارة العمومية، التي تعتريها جملة من الاختلالات، التي تؤثر على السير العام وعلى مصالح المواطنين.
وأكد بنعبد القادر، في ندوة بالدار البيضاء، نظمها، مساء الجمعة، فرع الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب حول "الوضعية النظامية لموظفي الجماعات الترابية ورهان الإصلاح"، أن نموذج الوظيفة العمومية الحالي ترتبت عنه مجموعة من "العاهات التاريخية"، وهو الأمر الذي يتطلب، حسب رأيه، إطلاق أوراش إصلاحية.
وأوضح وزير الوظيفة العمومية، بعد أن أكد على رغبته في الحديث بصراحة بعيدا عن لغة الخشب، أنه سيتم التركيز، في خطته لإصلاح الوظيفة، على مبدأ الكفاءة والنزاهة في صفوف الموظفين، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على فرز الموظفين الأكفاء عن "الغشاشين"، وفق تعبيره.
وبخصوص المطالب التي ترتفع هنا وهناك من طرف المركزيات النقابية وممثلي الموظفين الجماعيين، من أجل الرفع من أجورهم، أكد محمد بنعبد القادر أن هذا المطلب يجب أن يوازيه أداء مهني يكون على أكمل وجه.
وعرج المسؤول الحكومي على الخطاب الملكي، الذي كان قد عبر فيه الملك محمد السادس عن استيائه من وضعية الوظيفة العمومية، وعدم رضاه عن أداء كثير من الموظفين الذين حولوا الوظيفة إلى مخبأ.
وذهب بنعبد القادر، في تصريحه لجريدة هسبريس، إلى أن أهمية هذا اللقاء مع الموظفين تكمن في "تجسيد قناة أساسية للحوار بين الفاعل الحكومي والاجتماعي، وهذا مهم جدا في بلادنا، لأنه وجب أن يكون هناك تواصل وإنصات حتى يكون هناك تصور واضح حول ما تعتزم الحكومة القيام به في هذا القطاع".
وأضاف أن شريحة الموظفين، الذين يشتغلون في الجماعات المحلية، والذين لهم مهام خاصة وأساسية مرتبطة بتقديم الخدمة العمومية للمواطنين والخدمات الأساسية "لهم أوضاع خاصة، وإن كانوا هم جزء من الوظيفة العمومية، وتساؤلاتهم وأوضاعهم تدخل في صميم اهتمامات الحكومة فيما يتعلق بإصلاح الوظيفة العمومية".
وأشار الوزير إلى أنه يستمع إلى مقترحات الموظفين "حتى نحقق انخراطا أقوى لإنجاح إصلاح الوظيفة العمومية، الذي أصبح مطلبا اجتماعيا ووطنيا".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (22)
مشكل الادارة مع المواطنين ليس في الموظف ولكن في القوانبن الجاري بها العمل الموروثة عن الاستعمار والتي في حكمها ما يفعل الموظف مع قانون الجديد للتعمير في العالم القروي ماذا يفعل الموظف مع قانون المالية كيف يخدم المواطن يدخله للسجن ام يتحمل التبعات الحكومة بدل التركيز على اصلاحاصلاح القوانين وتوفير الموارد البشرية والمالية لخدمة المواطن اجتماعيا واقتصاديا تبقى تدور في الفراغ
ادارات الغرب الكافر :لا وجود لمكاتب خصوصا في كل ماله علاقة بمشاكل المواطنين .عبارة عن بهو او قاعة كبيرة يجتمع فيها ازيد من 16 مكتب.كتشوف فحميدة وكيشوف فيك .ولا يختلي بك احد.والموظفون يرون بعضهم البعض.كتقضي غرض عند هذا اصيفطك تكمل عنذ اللي احداه.
ناذرا كما يتم ارسال اي شخص للرئيس .في مكتب في الطابق العلوي او في ركن بتلك القاعة الكبيرة.
ماكاين غير شوف فيا ونشوف فيك واعري على اكتافك.وما فيها باس احيانا يستعين موظف بزميل له .في امر متعثر.
- آليات مكافحة الفساد
- تفشي ظاهرة الفساد الإداري و وسائل مكافحتها
تبين لي بعد الإطلاع على توصيات تلك الندوات أن الترسانة القانونية تسمح بعودة المال العام لأنه رغم أن الموظف في فقه القانون الإداري هو الشخص الذي يعمل في مرفق عام تديره الدولة فإنه في القانون الجنائي المغربي ولاسيما في جريمة الرشوة له معنى واسع مع استمرار صفة الموظف بعد انتهاء خدمته إذا كانت هي التي سهلت له ارتكاب جرائم مالية أو مكنته من تنفيذها
عملية الفرز غير كافية, يجب تفعيل القوانين التي تجرم الإثراء غير المشروع الذي يؤمن عدم الإفلات من العقاب و من المحاسبة و يسهل استرداد الأموال المنهوبة و مصادرتها حتى بعد الوفاة.
أختم بنبرة متفائلة:
خلال الـ 48 ساعة الأخيرة شعرت أن USFP سيعود بقوة إلى الساحة السياسية:
- تصريحات الوزير بنعبد القادر عظيمة, ممتازة و شجاعة و ضرورية.
- نجح الحزب في الانتخابات التشريعية الجزئية الأخيرة.
2- في التعليم تجد الاساتدة والتلاميد يلجون المؤسسة حتى 8س 15د .في حين تكون بداية العمل داخل الفصل في 8س
اصلاح الادرة يطالبنا جميعا العمل على فضح الغش فيها سواء من ناحية الرشوة او من التملص من الواجب المهني .مرة اخرى اهنئك واتنى ان تنزل هذه الوعود فعلا للتطبيق
ثانيا الترقية السنوية فهي في أغلب الأحيان لا تستند إلى منطق الكفاءة و الفعالية. بل تستند أكثر إلى منطق المحسوبية و الزبونية إضافة إلى الترقية في السلم بالامتحان فهي عبيثية بامتياز لأنه ممكن للموظف أن لا يبالي بما هو مطلوب منه في مهامه و يركز على التحضير لامتحان الترقية فيحصل على ترقية لا يستحقها.
لكل هذه الاسباب و غيرها الكل يريد الوظيفة العمومية.
- الزام جميع الموظفين بالتواجد لمكاتبهم على الساعة الثامنة و النصف صباحا و عدم المغادرة قبل الرابعة و النصف مساء و مراقبة ذلك مراقبة صارمة من طرف رؤساهم الذين يطبق عليهم نفس الشيء
- على مل موظف القيام بعمله الفعلي طيلة ساعات الدوام و مراقبة مردوديته سواء مع المواطنين او مع الملفات الموضوعة تحت تصرفه
- حسن استقبال المواطنين و معاملتهم معاملة حسنة باخلاص و ليس مجاملة
- يجب تنبيه الموظف الى ان الأجر مقابل العمل و ليس من اجل تمضية الوقت او العمل بنصف الجهد
هذه مجرد أمثلة و غيرها كثير... فعلى السيد الوزير ان يشرح اكثر و ما هي وسائل فرز الغشاشين و السلام