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الوزير بنعبد القادر يعتزم فرز "الغشاشين" عن الموظفين الأكفاء

الوزير بنعبد القادر يعتزم فرز "الغشاشين" عن الموظفين الأكفاء
هسبريس- عبد الإله شبل
السبت 06 يناير 2018 - 07:00

تعهد محمد بنعبد القادر، وزير الوظيفة العمومية، بإطلاق مجموعة من الأوراش من أجل إصلاح الإدارة العمومية، التي تعتريها جملة من الاختلالات، التي تؤثر على السير العام وعلى مصالح المواطنين.

وأكد بنعبد القادر، في ندوة بالدار البيضاء، نظمها، مساء الجمعة، فرع الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب حول "الوضعية النظامية لموظفي الجماعات الترابية ورهان الإصلاح"، أن نموذج الوظيفة العمومية الحالي ترتبت عنه مجموعة من "العاهات التاريخية"، وهو الأمر الذي يتطلب، حسب رأيه، إطلاق أوراش إصلاحية.

وأوضح وزير الوظيفة العمومية، بعد أن أكد على رغبته في الحديث بصراحة بعيدا عن لغة الخشب، أنه سيتم التركيز، في خطته لإصلاح الوظيفة، على مبدأ الكفاءة والنزاهة في صفوف الموظفين، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على فرز الموظفين الأكفاء عن "الغشاشين"، وفق تعبيره.

وبخصوص المطالب التي ترتفع هنا وهناك من طرف المركزيات النقابية وممثلي الموظفين الجماعيين، من أجل الرفع من أجورهم، أكد محمد بنعبد القادر أن هذا المطلب يجب أن يوازيه أداء مهني يكون على أكمل وجه.

وعرج المسؤول الحكومي على الخطاب الملكي، الذي كان قد عبر فيه الملك محمد السادس عن استيائه من وضعية الوظيفة العمومية، وعدم رضاه عن أداء كثير من الموظفين الذين حولوا الوظيفة إلى مخبأ.

وذهب بنعبد القادر، في تصريحه لجريدة هسبريس، إلى أن أهمية هذا اللقاء مع الموظفين تكمن في "تجسيد قناة أساسية للحوار بين الفاعل الحكومي والاجتماعي، وهذا مهم جدا في بلادنا، لأنه وجب أن يكون هناك تواصل وإنصات حتى يكون هناك تصور واضح حول ما تعتزم الحكومة القيام به في هذا القطاع".

وأضاف أن شريحة الموظفين، الذين يشتغلون في الجماعات المحلية، والذين لهم مهام خاصة وأساسية مرتبطة بتقديم الخدمة العمومية للمواطنين والخدمات الأساسية "لهم أوضاع خاصة، وإن كانوا هم جزء من الوظيفة العمومية، وتساؤلاتهم وأوضاعهم تدخل في صميم اهتمامات الحكومة فيما يتعلق بإصلاح الوظيفة العمومية".

وأشار الوزير إلى أنه يستمع إلى مقترحات الموظفين "حتى نحقق انخراطا أقوى لإنجاح إصلاح الوظيفة العمومية، الذي أصبح مطلبا اجتماعيا ووطنيا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - افران الاطلس المتوسط السبت 06 يناير 2018 - 07:39
والو اذا لم تكن الزجرية والصارامة لن تصلوا لشئ نتيجة مرضية ابدا . لان اغلبية موظفي في الوظيفة العمومية لم تشتغل بجدية . ما يهمهم سوى الرواتب الشهرية وهذا في المغرب كله . سببه الدولة يعني المسؤولين الكبار لانها لم تريد تطبق الزجرية من تخلا عن مهامه فسوف يعاقب ويطرد من الوظيفة هكذا ممكن ان تصل الوظيفة العمومية في المغرب لشئ مرضي . لان المغاربة معروفين منذ زمن ان لم اتباعهم بالصرامة والزجرية لن يستقيموا ابدا . طبعا لا اعمم لكن اغلبية الصاحقة في التوظيف العمومي كله هكذا . و ا لا ننسى الامكانيات منها من تخلت عليه الدولة ومنها من لم تستطيع له الاجابة الدولة بسبب مرتبط بانعدام الميزانية او الامكانيات الاقتصادية
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-1
2 - TARBOUCHE السبت 06 يناير 2018 - 07:40
اول خطة في هدا الاصلاح هو الزام الموظفين باحترام اوقات العمل ومنع استعمال الهواتف الخلوية وولوح المواقع الاجتماعية في مقرات العمل
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9
3 - الوطنية السبت 06 يناير 2018 - 07:41
شكون هذا لي غادي يفرز لك ؟ حتى هو تصيبو غشاش ويستعمل الباك صاحبي ويجي ف طريقو ضحايا مخلصين في عملهم يقع هذا في التعليم عندما يأتي المفتش في حصة واحدة يحضر الدرس ويقيم به عمل سنوات عدة وترى في ذلك الظلم والاجحاف . الضمير المغربي مات ولي قتلو الفوارق الطبقية في العمل الوزير مرتاح البرلماني المستشار حتى هو وك ياخذ فلوس صحيحة والموظف المسكين ليه الله مما يدفعه الى الرشوة او الغش في العمل
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16
4 - simo السبت 06 يناير 2018 - 07:44
شعارات فقط لأن الوزارة جد ضعيفة و الإصلاح يحتاج إلى ثورة تحطم كل اللوبيات وأصحاب النفوذ .... أما غير ذلك فكل خطوة سوف تزيد للكسالى والغشاشين تعويضات و مكافئات و الجديين و المتفانين في عمله الإستفسارات والإندارات و حتى التوقيف أو الطرد. وهذا حال المسؤولين الجدد الذين لا شغل لهم سوى قمع المواطن البسيط في معيشته وهم الآن يتربصون على وظيفته.
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12
5 - مواطنة السبت 06 يناير 2018 - 07:52
الغشاشين ما أكثرهم . في قبة البرلمان هم نوم أو متغيبين علنا و......و.........و.... لك الله يا وطني .
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13
6 - مازغان السبت 06 يناير 2018 - 07:55
عن اي فرز يتحدث سعادة الوزير .. الفساد بنيوي في بعض الادارات المغربية .. انظر ما يقع كنموذج بمصلحة البريد قرب مسرح عفيفي بمدينة الجديدة .. اتحدى سيادتكم ان تجدو موظفا واحدا بعد الزوال يومه الجمعة .. الادارة مهجورة اللهم من العون الامني .. اما بقية ايام الاسبوع ف : فايسبوك ، كارطة ، واتساب ، وصفات الطبخ ... على مرءا و مسمع من المدير ... و ما على المواطن الا الصبر .. و الرجاء ... كان هذا نموذج و بامكاني سرد الكثير غيرة .
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7
7 - Abou majd السبت 06 يناير 2018 - 07:59
معاول الهدم كثرت وبوادر سقوط اوراق التوت عن عورات البعض قد لاحت واهل مكة لم يعودوا يعرفوا شعابها فاحتاجوا الى مرشد اذا كانت كل وزارة بها مديرية مركزية خاصة بالموارد البشرية وتددبيرها وتاديبها ومتابعتها ووو هل يحتاج الامر الى طرف خارجي
مشكل الادارة مع المواطنين ليس في الموظف ولكن في القوانبن الجاري بها العمل الموروثة عن الاستعمار والتي في حكمها ما يفعل الموظف مع قانون الجديد للتعمير في العالم القروي ماذا يفعل الموظف مع قانون المالية كيف يخدم المواطن يدخله للسجن ام يتحمل التبعات الحكومة بدل التركيز على اصلاحاصلاح القوانين وتوفير الموارد البشرية والمالية لخدمة المواطن اجتماعيا واقتصاديا تبقى تدور في الفراغ
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3
8 - abdellatif السبت 06 يناير 2018 - 08:08
ceux qui vont controler des tricheurs sont aussi des tricheurs
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7
9 - الشاوش احميدة السبت 06 يناير 2018 - 08:14
ا لوظيفة العمومية المغربية اعطات للبركاكة والبلحاسة .اما ذوي الكفاءة والنزهاء منهم فهم مقهورون في العمل ويعانون من الشطط. والشريفات منهن يتعرضن للتحرش ووو هذا مجرد راءي .والمصيبة فاش كيكون رئيسك في العمل مجلج ومكلخ ومريض وكيمرض فالعباد وبالعاني حطينوا عليك .

ادارات الغرب الكافر :لا وجود لمكاتب خصوصا في كل ماله علاقة بمشاكل المواطنين .عبارة عن بهو او قاعة كبيرة يجتمع فيها ازيد من 16 مكتب.كتشوف فحميدة وكيشوف فيك .ولا يختلي بك احد.والموظفون يرون بعضهم البعض.كتقضي غرض عند هذا اصيفطك تكمل عنذ اللي احداه.

ناذرا كما يتم ارسال اي شخص للرئيس .في مكتب في الطابق العلوي او في ركن بتلك القاعة الكبيرة.


ماكاين غير شوف فيا ونشوف فيك واعري على اكتافك.وما فيها باس احيانا يستعين موظف بزميل له .في امر متعثر.
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11
10 - محمد بلحسن السبت 06 يناير 2018 - 08:19
عملية الفرز غير كافية, يجب تجسيد على أرض الواقع طموحات الشعب المغربي ممثل في قضاة أجلاء شاركوا في ندوتين علميتين في 2011 و 2017 بالمركز العربي للبحوث القانونية و القضائية ببيروت (لبنان) حول موضوعين هامين:
- آليات مكافحة الفساد
- تفشي ظاهرة الفساد الإداري و وسائل مكافحتها
تبين لي بعد الإطلاع على توصيات تلك الندوات أن الترسانة القانونية تسمح بعودة المال العام لأنه رغم أن الموظف في فقه القانون الإداري هو الشخص الذي يعمل في مرفق عام تديره الدولة فإنه في القانون الجنائي المغربي ولاسيما في جريمة الرشوة له معنى واسع مع استمرار صفة الموظف بعد انتهاء خدمته إذا كانت هي التي سهلت له ارتكاب جرائم مالية أو مكنته من تنفيذها
عملية الفرز غير كافية, يجب تفعيل القوانين التي تجرم الإثراء غير المشروع الذي يؤمن عدم الإفلات من العقاب و من المحاسبة و يسهل استرداد الأموال المنهوبة و مصادرتها حتى بعد الوفاة.
أختم بنبرة متفائلة:
خلال الـ 48 ساعة الأخيرة شعرت أن USFP سيعود بقوة إلى الساحة السياسية:
- تصريحات الوزير بنعبد القادر عظيمة, ممتازة و شجاعة و ضرورية.
- نجح الحزب في الانتخابات التشريعية الجزئية الأخيرة.
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2
11 - فيق وعيق السبت 06 يناير 2018 - 08:22
الحقيقة هي يجب فرز الوزراء والبرلمانين الغشاشين عن الأكفاء.ومن بعد ذلك البلاد سوف تصلح وتتقدم.
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11
12 - بورحيم السبت 06 يناير 2018 - 08:28
1- كثيرا ما تجد في بداية يوم عمل عدة نساء في المكاتب يتحدثن ويتبادلن الاخبار بينهن لمدة طويلة حتى 9س30د ولا يلتفتن الى المواطنين الدين ينتظرون قضاء اغراضهم
2- في التعليم تجد الاساتدة والتلاميد يلجون المؤسسة حتى 8س 15د .في حين تكون بداية العمل داخل الفصل في 8س
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1
13 - نادية السبت 06 يناير 2018 - 08:47
شكرا أيها الوزير على صراحتك وابتعادك عن لغة الخشب يوم بعد يوم يتاكد لنا اعتزمك على اصلاح الادرة . هذه الغابة التي لا يجرأ أي أحد الحديث عنها .
اصلاح الادرة يطالبنا جميعا العمل على فضح الغش فيها سواء من ناحية الرشوة او من التملص من الواجب المهني .مرة اخرى اهنئك واتنى ان تنزل هذه الوعود فعلا للتطبيق
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-3
14 - ريان ارفود السبت 06 يناير 2018 - 08:52
أنقذو السلاليم الدنيا بالجماعات المحلية انهم مهمشون مقهورون ماديا عايشين بالكريدي
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3
15 - موظف وطني السبت 06 يناير 2018 - 08:58
الوظيفة العمومية تعتريها مشاكل بالجملة، و خاصة ما يتعلق بمنظومة الأجور و التقييم السنوي للموظفين و الترقية. فلا يعقل أن يكون لدينا موظفان في نفس المؤسسة يقومان بنفس المهام بينما واحد يتقاضى ثلاثة أضعاف أجر الآخر بدعوى أن هذا سلم 9 و الآخر سلم 11 و ممكن أن يكون صاحب السلم 9 أكثر كفاءة و إخلاصا و خبرة..إنه العبث.
ثانيا الترقية السنوية فهي في أغلب الأحيان لا تستند إلى منطق الكفاءة و الفعالية. بل تستند أكثر إلى منطق المحسوبية و الزبونية إضافة إلى الترقية في السلم بالامتحان فهي عبيثية بامتياز لأنه ممكن للموظف أن لا يبالي بما هو مطلوب منه في مهامه و يركز على التحضير لامتحان الترقية فيحصل على ترقية لا يستحقها.
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3
16 - wood السبت 06 يناير 2018 - 09:00
فقط ملف الموظفين الاشباح لم تستطع الدولة ان تحد منه لارتباطه باصحاب النفود ، فقبل محاسبة الموظف يجب تحسين ظروف عمله و تحفيزه و نشر المساواة بين الموظفين من حيث التعامل ،اما التحامل على الموظف فكما العادة سيهم فئة دون اخرى ،فهناك موظفون تلقى عليهم كل الاعباء بينما اخرون يكتفون بالتسكع في المقاهي قرب ادارتهم و يكتفون بتوقيع محضر الدخول و الخروج ،فعلى ما يبدو ان هناك مخطط للتخلص من عدد من الموظفين و يبحث المخزن عن الذرائع للقيام بذلك !!!
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4
17 - Jamal السبت 06 يناير 2018 - 09:02
لاصلاح الادارة الترابية يجب تكافا الفرص بين كافة شرائح الموظفين و الفصل بين وزارة الداخلية والجماعات وذلك باحداث وزارة االجماعات المحلية والفصل بين كل ماهو سياسي وما هو اداري والكف عن اعتبار الموظف الجماعي كمقدم او شيخ لدى وزارة الداخلية وعدم تحميل المسؤولية لما الت اليه الاوضاع الادارية للجماعات بل تحميل ذلك للسياسات التي كانت متبعة قبل عشرات السنين بل اكثر من هذا يجب تعويض الاف الموظيفين الجماعيين ضحايا السياسات المتبعة منذ عشرات السنين ومحاسبة من اوصلوا الموظف الجماعي لهذه الوضعية وهكذا سيستقيم الوضع ان شاء الله .
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0
18 - Eirlo السبت 06 يناير 2018 - 09:04
هناك ريع غير متناه، سيارات الدولة مثلا مالجدوى من هذا الاسطول الذي يستنزف الميزانية ؟بماذا سنعرف مثلا سبب غياب موضف ما؟ التوقيت المستمر كذلك مشكلة حيث اصبحوا ياتون في 10 و يذهبون للغذاء و لا يعودون
لكل هذه الاسباب و غيرها الكل يريد الوظيفة العمومية.
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2
19 - افران الاطلس المتوسط السبت 06 يناير 2018 - 09:10
إذا، لن نصل إلى الصلابة، مع العقاب الشديد، لن تحقق أي شيء مرضية من الخدمة المدنية لمتطلبات المواطن . لأن الغالبية العظمى من موظفي الخدمة المدنية لم يعملوا بجدية لمهامهم الموكلين به لسوء الحظ . ما يهمهم بشكل عام، الا الأجور الشهرية، ولا شيء آخر. في جميع أنحاء البلاد ككل طبعا لا اعمم لكن اغلبية الصاحقة كلها تشتغل بهذه الطريقة في هاته الحالة الغير المرضية لمتطلبات المواطن المغربي . أيضا ان لاننسى رخاء الدولة (كبار المسؤولين) الذين لا يريدون ولايرغون في متابعات هؤلاء المسؤولين الاداريين في جميع أنحاء البلاد. يجب تطبيق قانون داخلي يعاقب بشدة على من تخلا عن مهامه الخاص الذي وكل به لصالح المواطن ان يعاقب بشدة ويطرد من العمل بدون أي مكافآت كيفما كان حالها هنالك يمكن لنا ان نقول سوف نقضي على من سولت له نفسه بالاسترخاء على مهامه الذي وكل به في جميع مؤسساتنا. ونحقق شيئا مرضيا بالخير لخدمة المواطن . لأن المغاربة اغلبيتهم الصاحقة ما يصلح معهم الا الصارمة، والزجرية يعني العقاب بشدة وطرد من المهمة الذي وكلوا بها . بالطبع، لا اعمم، لكن الغالبية الساحقة في هذه الحالات لسوء الحظ كلها هكذا للاسف !
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0
20 - عبده/ الرباط السبت 06 يناير 2018 - 09:13
( مشيرا الى انه سيتم العمل على فرز الموظفين الاكفاء عن الغشاشين ) اليست هذا لغة الخشب؟ ان المواطن يريد ان يعرف كيف سيتم هذا الفرز و ما هي ايجدياته ؟؟ بمعنى يجب توضيح الكيفية التي ستتم بعا المراقبة و التقصي ... و من اجل ذلك يجب القيام بما يلي :
- الزام جميع الموظفين بالتواجد لمكاتبهم على الساعة الثامنة و النصف صباحا و عدم المغادرة قبل الرابعة و النصف مساء و مراقبة ذلك مراقبة صارمة من طرف رؤساهم الذين يطبق عليهم نفس الشيء
- على مل موظف القيام بعمله الفعلي طيلة ساعات الدوام و مراقبة مردوديته سواء مع المواطنين او مع الملفات الموضوعة تحت تصرفه
- حسن استقبال المواطنين و معاملتهم معاملة حسنة باخلاص و ليس مجاملة
- يجب تنبيه الموظف الى ان الأجر مقابل العمل و ليس من اجل تمضية الوقت او العمل بنصف الجهد
هذه مجرد أمثلة و غيرها كثير... فعلى السيد الوزير ان يشرح اكثر و ما هي وسائل فرز الغشاشين و السلام
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21 - مغربي السبت 06 يناير 2018 - 09:19
يقول احمد زكي رجمه الله : ابؤوا الإصلاح من الأعالي ومعه البناء والعمار قبل ان تبدؤوه من الأسافل ومعه الخراب والدمار ، وهو طرح فكري ينبغي الأخد به بناء على مقترح السيد الوزير وفعلا ما قاله شيء محمود ويجب اعطاءه وقت لأجل ان يكون لذلك تمرة نستفيد منها جميعا اعانكم الله السيد الوزير
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22 - مواطن موظف السبت 06 يناير 2018 - 09:20
ازالة نهائية لمهمة سكرتير او سكرتيرة من مكاتب المسؤولين لان مهامهم هي شراء الورد وتهيئ الشاي والحلويات لرؤسائهم وللزوار وتنظيم المواعيد والحديث في هواتف المصلحة بالساعات في كل ما هو عائلي ثم الاجتماعات على الشاي والحلويات يوميا على احاديث مشاكل العائلة وكيفية حلها. هذه المهمة يوصى بها لكل غشاش وغشاشة لانها كلها كصالح شخصية وليس فيها اية مهمة تاكتاج لكفاءة مهنية
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