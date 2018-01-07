استفادة 70 طالبا في غانا من منح دراسية مغربية

هسبريس - و.م.ع

سيتمكن حوالي 70 طالبا غانيا، من بين الأكثر استحقاقا في البلاد، من مواصلة تعليمهم العالي في المغرب بفضل المنح التي توفرها المملكة. وسيتابعون دروس التأهيل في اللغة الفرنسية بمركز اللغات الدولي في الرباط قبل أن يتم توجيههم إلى أحد مسالك التكوين برسم الموسم الدراسي 2018/2019.

وتهم هذه المنح، التي سجلت زيادة في عددها بنسبة 55 في المائة عن العام الماضي (45 منحة) جميع التخصصات، ولاسيما الطبية وشبه الطبية والعلوم التطبيقية والتسيير والتجارة. بينما أكد مولاي الزين الموساوي، القائم بأعمال السفارة المغربية في غانا، خلال حفل أقيم في أكرا احتفاء بالطلبة الغانيين الممنوحين، أن زيارة الملك محمد السادس إلى غانا، في فبراير 2017، أعطت دفعة قوية للعلاقات الثنائية مع التوقيع على 25 اتفاقية تهم كل المجالات.

وقال الدبلوماسي المغربي إن "الهدف المنشود يتمثل في توطيد أكبر للعلاقات الثنائية وتعزيز التبادلات الثقافية من خلال تبادل الزيارات بين جامعات البلدين". وأضاف: "المملكة تضطلع بدور رائد في تكوين الطلبة الأفارقة"، مشيرا إلى أنه خلال الثلاثين عاما الماضية أكمل أزيد من 30 ألف طالب دراستهم في الجامعات والمعاهد المغربية.

وذكر القائم بأعمال سفارة الرباط في أكرا أن عام 2017 عرف استقبال المغرب 11 ألف طالب أجنبي، ينحدر 85 في المائة منهم من القارة السمراء، أي أزيد من 9 الآلاف طالب أفريقي، مشيرا إلى أن 515 طالبا غانيا تلقوا تكوينهم في المغرب.

وأضاف الموساوي أنه في العام الدراسي الجامعي 2017/2018 بلغ عدد الطلبة الغانيين المسجلين في مؤسسات التعليم العالي بالمغرب ما مجموعه 181 طالبا، منهم 170 ممنوحا، مشيرا إلى أنه "من حيث التكوين، فإن هذا العدد يتوزع بين التكوينات الطبية وشبه الطبية (61)، والهندسة والعلوم والتكنولوجيا (36)، والدراسات القانونية والاقتصادية والتدبيرية (72) والعلوم الإنسانية والاجتماعية (12)".