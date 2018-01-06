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الرئيسية | مجتمع | تدخلات إنسانية تواجه موجة البرد بجبال الأطلس

تدخلات إنسانية تواجه موجة البرد بجبال الأطلس

تدخلات إنسانية تواجه موجة البرد بجبال الأطلس
هسبريس من الرباط
السبت 06 يناير 2018 - 13:36

تشرع مؤسسة محمد الخامس للتضامن، بناء على تعليمات من الملك محمد السادس، في انجاز برنامج تدخلات إنسانية في إطار عملية مواجهة البرد القارس "شتاء 2018".

وذكر بلاغ للمؤسسة أنها "تتجند كعادتها للتدخل لفائدة العائلات المعوزة القاطنة بالعالم القروي للتخفيف من آثار موجة البرد، وهبوط الثلوج المرتقبة، في اطار برنامج التدخلات الانسانية ابتداء من اليوم السبت بأقاليم الاطلس الكبير والصغير".

"ككل سنة ، تنفذ المؤسسة هذه العملية في حالة تدهور ظروف الطقس لاسيما عند هبوط الثلوج بكميات كثيفة تعرض الساكنة بالمناطق الجبلية للعزلة وتحد من امكانيتهم اقتناء المواد الغذائية"، يزيد المصدر.

وزادت مؤسسة محمد الخامس للتضامن أنه بمقتضى التنسيق بينها ووزارة الداخلية والسلطات المحلية تم توفير ما يلزم من الأطر و الآليات اللوجيستيكية للتدخل في المناطق المبرمجة".

البلاغ أشار إلى تعبئة المؤسسة أطرها لتسهر على تقديم الدعم و المساعدة للعائلات الفقيرة للتخفيف من آثار موجة البرد ، مضيفا أن ساكنة هذه المناطق المستهدفة ستستفيد من رزمة من المواد الغذائية مكونة من الدقيق والارز والسكر والشاي وزيت المائدة والحليب المجفف والأغطية.

"فرق المؤسسة ستتدخل في الشطر الاول من هذا البرنامج في أقاليم خنيفرة و ميدلت وأزيلال والحوز، بحيث سيهم هذا البرنامج الانساني آلافا من المستفيدات والمستفيدين بدواوير الأقاليم السالفة الذكر ؛ وذلك حسب برنامج يهم إقليمي ميدلت و الحوز اليوم السبت وإقليم خنيفرة يوم غد الأحد و إقليم أزيلال بعد غد الإثنين".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - habib السبت 06 يناير 2018 - 14:09
كل عام ميزانية وتنسيق بين الاطر والاليات على كاشة وحفنة دقيق والزيت..(لاتعطيني سمكة بل علمني كيف اصطادها) عبر جمعيات وتعاونيات يمكن لهؤلاء المتضررين أن يستفيدون بعوائدها...مثلااااا
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4
2 - المجيب السبت 06 يناير 2018 - 14:19
المفروض والمرجو ان تكون اماكن تخزين المواد الغذائية الاساسية قد هيأت من قبل في هذه المناطق المنعزلة ومنذ الصيف الفارط وليس الان. هذا لتسهيل المامورية لفرق عملية توزيع المواد الضرورية على من يستحقها فقط. اما ان ننتظر حتى تغلق الطرق بسبب تساقطات الثلوج وفيضانات الانهار وتتازم الوضعية في القرى والدواوير فهذا غير منطقي ومكلف للغاية ماديا وعمليا.
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3 - Otman السبت 06 يناير 2018 - 15:00
ها علاش دوا الإمام في الخبر اللي فوق هذا............ الله يجيب اللي يسمع قبل منوليو بحال شي وحدين
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