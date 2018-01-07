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أطباء القطاع الخاص يحتجون ضد وزارة الصحة

أطباء القطاع الخاص يحتجون ضد وزارة الصحة
هسبريس - أمال كنين
الأحد 07 يناير 2018 - 11:23

عادت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر لتحتج من جديد على وزير الصحة، معتبرة أن "الوزارة لازالت تتمادى في تصرفاتها اللامسؤولة باستفزازها المستمر لأطباء القطاع الحر والشطط في السلطة"، حسب تعبيرها.

وأعلنت النقابة ذاتها، ضمن بيان، تنظيم وقفة احتجاجية أواخر الشهر الحالي أمام مقر وزارة الصحة بالرباط، قائلة إن هذه الخطوة النضالية هي "بمثابة بداية"، مؤكدة استعدادها لـ"خوض أشكال نضالية أخرى أكثر تصعيدا دفاعا عن كرامة الأسرة الطبية".

وقالت النقابة إن احتجاجها يأتي تنديدا بما أسمته "التماطل واللامبالاة بالملف المطلبي لأطباء القطاع الحر"، واستنكارا لـ"الوضع الكارثي لواقع الصحة ببلادنا، وخاصة القطاع الخاص، والاستهتار الكبير الذي يتمثل في القرارات العشوائية التي تتخذها وزارة الصحة".

وواصل التنظيم النقابي: "كل المبادرات التي قامت بها النقابة من أجل إيجاد حلول منصفة، ورغم اللقاءات والمراسلات التي تقدمت بها للمسؤولين في الوزارة الوصية، لم تتم الاستجابة لها إلى حد الآن".

وتطالب النقابة بضرورة تطبيق قانون الممارسة الطبية والقوانين الجاري بها العمل ومحاربة جميع أنواع الممارسة غير القانونية للطب، ومن بينها اشتغال الأطباء الأساتذة في القطاع الحر، إضافة إلى مراجعة اتفاقيه التغطية الصحية الإجبارية والتعريفة الوطنية للخدمات الصحية التي لم يتم تجديدها منذ 2006، والتسريع بإنجاز المراسيم التطبيقية للتغطية الصحية والتقاعد لفائدة المهن الحرة، مع ضرورة استبدال نمط الاقتراع العام لانتخاب أعضاء الهيئة الوطنية للأطباء بنمط الاقتراع القطاعي، في انتظار تأسيس هيئة خاصة تمثل أطباء القطاع الحر.

وتطالب النقابة كذلك بإعادة النظر في التدبير الضريبي للعيادات الطبية وتحويله إلى نظام جبائي مماثل للشركات المحدودة المسؤلية، مع تأكيدها على وجوب سن مدونة المسؤولية الطبية بشكل واضح، مع التراجع عن المتابعات الجنائية للمهنيين حين ارتكاب أخطاء طبية، وكذلك تسهيل المسطرة المدنية من أجل تعويض الضحايا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - اقتلوا و لكم وردة الأحد 07 يناير 2018 - 11:58
كنت اقرأ المقال و انا معكم حتى وصلت لفقرة اسقاط المتابعة الجنائية للمرتكبين لخطإ طبي. من أخطأ فليتابع جنائيا مع ظروف التشديد .فأنا كمريض الجأ لاهل الاختصاص و أؤدي الثمن باهضا كي أعالج من طرف طبيب من المفروض ان يعالجني لا ان يخطأ في حقي. اذا كنتم من المؤمنين بإسقاط المتابعة الجنائية فمن الافضل لكم التوجه إلى المندوبية السامية لادارة السجون بطلب غلق جميع السجون بالمملكة لان المسجونين بها اخطأوا في حق انفسهم و المجتمع و هم ييدون ثمن خطئهم. فلماذا تستثنون انفسكم؟؟؟؟؟ كأني بكم تقولون سنقتلكم بقلة كفاءتنا و ما على اهلكم سوى اهداءنا وردة جراء فعلتنا.......
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25
2 - hassan الأحد 07 يناير 2018 - 11:59
لا يوجد في المغرب اكثر شجعا و طمعا من الاطباء و خاصة الاختصاصيون و انا اعي ما اقول مائة بالمائة فقط ادعو وزارة المالية و مفتشية الضرائب للخروج لافتحاص رقم معاملات هذا القطاع خاصة الاختصاصيين و سوف يصعقون من المداخيل المهولة التي تدر عليهم و في المقابل حجم رقم المعاملات التي يصرحون بها و انا اعرف طبيبة مختصة كانت تصرح برقم معاملات ضئيل جدا مقارنة بمداخيلها الضخمة و لا احد حاسبها عن ذلك و الان يريدون المزيد و المزيد على ظهر الشعب
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23
3 - عبد الله الأحد 07 يناير 2018 - 12:41
ياايها الاطباء ( خاص و عام) مهنتكم ليست مهنة جمع وسخ الدنيا. فمن اراد ذلك فليغير مهنته. ففي هذه المهنة ستستقبل الفقير وستستقبل الغني. ازرعوا خيرا فان الله لن ينساكم
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18
4 - استاذة الأحد 07 يناير 2018 - 12:51
مع احتراماتي لكل الاطباء النزهاء الذين يشتغلون بضمير حي تحية لهم . ارتكاب الخطأ الطبي من المفروض المتابعة عليه بتطبيق القانون لان هناك من الاطباء الذين لم يكن لهم مستوى عال في الدراسة خاصة المواد العلمية وانتقلوا للدول الشيوعية روسيا ورومانيا وغيرها وحصلوا على شهادات مشكوك فيها وها هم يعيثون فسادا في هذا القطاع الحي
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17
5 - متولي لزعر الأحد 07 يناير 2018 - 12:55
لي دار ذنب يستاهل لعقوبة......كال ليك تراجع عن المتابعة الجنائية......الواحد راه كيبدى يطلع ليه دم
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6
6 - مواطن محايييييييد الأحد 07 يناير 2018 - 12:58
اطباء القطاع ااخاص يشتغلون كلهم وخصوصا الاختصاصيون . ويشتغلون كذالك في العيادات الطبية. وكل هذا اللغط على أساتذة الجامعات الاطباء الذين اعطاهم وزير الصحة نصف يوم مساء مرتين في الأسبوع لاشتغال في المصحات . ما الضرر في ذالك للمواطن لما يقصد مصحة ويفحصحه طبيب أستاذ دو خبرة كبيرة . اتقوا الله واتركوا الحسد . كلكم بخير. احمدوا الله على نعمته .
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3
7 - عبدو الأحد 07 يناير 2018 - 14:08
ردا على المقالة، أريد أن أشارك فى النقاش.اولا وقتكم مشروعة لكم الحق فى مطالبكم ، ولكن هل تتذكرون الزيادة الغير المرخصة لبعض الأطباء و خصوصا أصحاب التخصصات التى كانت علاوة الفحص 200 دهم وبعد 250 دهم وبعد وقت وصلت إلى 300 دهم .وأدت زرتم عيادة من العيادات المتخصصة تجدون صالة الانتضار مكتضة بلمرضي من الساعة 9 صباحا إلى الساعة السابعة مساء.وادا حاول أحد مرضى استفسار هذا الطبيب على حالته بعد أن حل به عضال وهو فى منزله تقوم الدنيا وتقعد لمادا هدا المريض يقلق راحتى اد ليس له الحق أن بكلمه أحد فى هاتفه الخاص.ارجو من بعض السادس الأطباء أن ينزل شيئا ما من عروشم ويتواضعو.وللبقية تتمة
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0
8 - ممرضة في القطاع الخاص الأحد 07 يناير 2018 - 14:20
لماذا لم تطرحوا ضمن مطالبكم مراجعة اجور الممرضين في القطاع الخاص ؟؟؟؟؟الممرضين الذين هم السبب في نجاح عياداتكم ومصحاتكم ؛ والذين يتقاضون كاقصى اجر 2000 درهم للممرضين المجازين من الدولة اما الممرضون المساعدون فيتقاضون كاجر اقصى 1500 درهم . وهناك منكم من يشغل الممرضة كمتدربة ل6 اشهر وبعد ذلك يطردها لياتي بدلها باخرى كمتدربة ل6 اشهر وهكذا..... ليسير المصحة على ظهر الممرضين المتدربين دون دفع الاجور ودون ترسيم الموارد البشرية .يجب على الوزارة الوصية الالتفات الى هذه الشريحة من المجتمع ومراقبة المصحات والعيادات الخاصة لان هناك تسيب وهضم لحقوق هده الفئة من المجتمع .شكرا هسبريس على اتاحتي هذه الفرصة لتنوير الراي العام عن معاناة ممرضي القطاع العام.
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8
9 - توبيب صنع المغرب الأحد 07 يناير 2018 - 14:29
مامعنى التراجع عن المتابعات في حالة الخطاء الطبي.؟سيدي. ان لم تكنوا متمكنين من مهنتكم فادهبواالى عملااخر.فالاطباء الشرفاء لايطالبون باسقاط المتابعات. البشر ليسوا اجهزة تلفاز.
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10 - عبدالحكيم الأحد 07 يناير 2018 - 17:03
في المغرب المتخصص يأخذ 300 درهما للكشف الطبي على مريض دخله الشهري لا يتعدى 3000 درهما، في حين الكشف في فرنسا هو 23 € لمريض أقل دخله هو 1500 €.
الطبقة الغنية في المغرب هم السياسيون و الأطباء.
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