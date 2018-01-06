24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

06/01/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5907:3012:3815:1517:3718:57
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب خلال العام المقبل 2018؟

  1. جمعيات أولياء التلاميذ تحذر من تداعيات إلغاء مجانية التعليم (5.00)

  2. الفنان "سمير لانغوست" .. مغربي يروج لموسيقى كناوة في أمريكا (5.00)

  3. القضاء يمدد ملف "الأمراض المهنية للطرامواي" (5.00)

  4. الوديع: مشاهدات حية من جرادة .. تعهدات منسية وحلول مقترحة (5.00)

  5. قافلة "تيليلي" إلى إميضر" تنشد الحرية وترفض "الاعتقال السياسي" (5.00)

قيم هذا المقال

1.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | خبير في الحماية الاجتماعية: هذه أعطاب واختلالات إصلاح التقاعد

خبير في الحماية الاجتماعية: هذه أعطاب واختلالات إصلاح التقاعد

خبير في الحماية الاجتماعية: هذه أعطاب واختلالات إصلاح التقاعد
هسبريس - محمد الراجي
السبت 06 يناير 2018 - 18:00

في وقت شرعت الحكومة في تنفيذ مخططها لإصلاح الصندوق المغربي للتقاعد؛ وذلك بإضافة اقتطاعات جديدة من أجور الموظفين، والرفع التدريجي لسنّ التقاعد، قال خبير مغربي إنّ الإصلاح الذي باشرتْه حل "ترقيعي وظرفي"، لن يفضي إلى إصلاح جذري للأعطاب التي يعاني منها الصندوق.

وقال حسن المرضي، في لقاء قُدم فيه كتابه الجديد "النظرية العامة لأنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية"، احتضنته جمعية أبي رقراق بسلا، إن الإشكالية الكبرى التي يعاني منها الإصلاح الذي باشرته الحكومة هو أنها اشتغلت على الإصلاح المقياسي؛ ذلك أنها تبحث فقط عن حلول لنظام المعاشات المدنية، الذي يعرف مجموعة من الاختلالات، بدل أن تشتغل على إصلاح بنيوي يشمل أنظمة التقاعد كلها.

واعتبر الخبير في مجال الحماية الاجتماعية أنّ الحكومات المتعاقبة ارتكبت ثلاثة أخطاء كبرى أدّت إلى الأزمة التي يتخبط فيها الصندوق المغربي للتقاعد، المدبّر لمعاشات موظفي القطاع العام، وأوّلها نهج سياسة خوصصة بعض الخدمات التي كان يتولاها القطاع العمومي.

وأوضح المتحدث ذاته أن إقدام الحكومات المتعاقبة على تفويت عدد من الخدمات التي كانت تشغّل نسبة كبيرة مِن الموظفين لشركات القطاع الخاص، مثل تدبير الماء والكهرباء والتطهير والنظافة...خفّض عدد موظفي القطاع العام، وبالتالي خفض مداخيل الصندوق المغربي للتقاعد؛ في حين ارتفعت مصاريف المعاشات.

الخطأ الثاني الذي قال المرضي إنّ الحكومات المتعاقبة ارتكبته، وكانت له عواقب وخيمة على الصندوق المغربي للتقاعد، هو فتحها باب المغادرة الطوعية سنة 2005، والتي أسفرت عن مغادرة 40 ألف موظف، وهو ما كانت له نفس تبعات خوصصة تدبير بعض القطاعات العمومية.

أما الخطأ الثالث الذي اعتبر المرضي أنه فاقم الوضعية المتأزمة للصندوق المغربي للتقاعد فهو اللجوء إلى التوظيف بالتعاقد خلال السنوات الأخيرة، وخاصة في التعليم، بحيث لا يستفيد الصندوق المغربي للتقاعد من مساهمات هؤلاء الموظفين، نظرا لكونهم تابعين للصندوق الجماعي لمنح رواتب المتقاعدين.

ويتوفر المغرب على ثلاثة أنظمة للتقاعد، وهي الصندوق المغربي للتقاعد، ويدبّر المعاشات المدنية والعسكرية، والصندوق الجماعي لمنح رواتب المتقاعدين، ويدبّر معاشات موظفي القطاع شبه العام، ثم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المدبّر لمعاشات متقاعدي القطاع الخاص.

وفيما برّرت الحكومة السابقة الإصلاحات التي باشرتها لإصلاح الصندوق المغربي للتقاعد، والذي خلّف ردود فعل رافضة من طرف النقابات العمالية، قال المرضي إنّ الحكومة "هوّلت وضعية الصندوق المغربي للتقاعد، وهو ما دفع 8 آلاف موظف في قطاع التعليم وحده إلى تقديم طلب التقاعد المبكر، وبالتالي حرمان الصندوق من مساهماتهم".

وانتقد المرضي الإصلاح الذي اتبعته الحكومة، معتبرا أنها "لجأت إلى الحلول السهلة عِوَض أن تنكب على إيجاد حلول بنيوية"، وزاد: "حتى لو تم رفع سن التقاعد إلى سبعين سنة أو أكثر فهذا لن يؤدي إلى إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد، ثم إن رفع نسبة الاقتطاعات من الأجور سيؤثر سلبا على وضعية الموظفين النشيطين"، مردفا: "الحلول التي لجأت إليها الحكومة ترقيعية".

ويرى الخبير في مجال الحماية الاجتماعية أن التقاعد "ملف سياسي، وعلى الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها وأخطاء الحكومات السابقة"، مشددا على أن "الإصلاح لا يجب أن يقتصر على الاشتغال على الصندوق المغربي للتقاعد وحده، بل يجب العمل على توحيد عمل صناديق التقاعد الثلاثة، بهدف تحقيق إصلاح شامل".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (24)

1 - ياودي ياودي السبت 06 يناير 2018 - 18:37
التقاعد.....تايموت اللي يموت واللي ماعندو تقاعد وخدم الوطن ولو غير بسكاتو هاذا مامنحقوش اجرة شهرية...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
19
2 - العسري يزيد السبت 06 يناير 2018 - 18:41
حكومة بنكران في نسخته 1و2 فاشله سياسيا وتسيريا هدفه لوصول لسدة تحكم وتفريق لوظائف وتعينات ولستفاده من الاجره وتقاعد لخيالي وتعويضات ولمتيازات ولستفاده من تعويض سكن راقي ومجانيات سفر سيارات فاخره وبونات محروقات مفتوح يستعمل حتى لتسوق وتبضع بسبير مرشيات وبما ان القضيه اصبحت تهرق كهل صنادق الدوله ابتكرو واستوردو حيل انثقاميه استوردو مدونات خارجيه لضرب المواطن المغربي في كرامته وحقوقه ونظلاته ومكتسباته وافراغ جيبه وخوصصة تعليم ولمستشفيات وزياده في سن تقاعد وبلوكاج لمشاريع ولوظائف وتطبيق عمل كنترا 6اشهرغير قابله لتجديد وباسم الدين ولحيه ونظافة اليد وشعارات شعبويه ولبكاءو بقوالب الاصلاح حذفو ملاير لمقاصه وزادو 3دراهم في ثمن لمحروقات ودعائر اشطر ثمن كهرماءليستفدومن منحه سنويه 9ملاير سنتم مهدت منطرف داخليه يستفدمنه اعضاء وخليةحزب بنكران وشعب جيعان للفقر للبطاله لاجرام ذاهب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
60
3 - محمد بوزبيطة تطاون السبت 06 يناير 2018 - 18:41
عبد الاله بن كيران كان يعتبر نفسه بطلا مصلحا للامة ولم يعلم بانه دمر هذا الشعب بتصرفاته الطاءشة وكذلك بقراراته المخزية فكان بيدقا سهلا بيد اسياده الذين استخدموه كسيف فوق رقاب المواطنين ورموه الى مزبلة التاريخ حتى مقربيه تبراو منه واتهموه بالغرور والسلطوية وهذا جزاء الكاذبين الذين وعدوا الشعب بمحاربة الفساد ولما منحهم الشعب ثقته كان جواب بن كيران عفا الله عما سلف وزاد المفسدين قوة وجبروتا حسبنا الله ونعم الوكيل فيك وفيمن اطلق يذك الخبيثة في ارزاقنا اللهم اقتص لنا ممن ظلمنا امين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
98
4 - علي صبيلا السبت 06 يناير 2018 - 18:42
وهل قالت الحكومة العكس؟
إنه اصلاح ظرفي فانتظار الإصلاح الشمولي وهو الجمع بين الصناديق في صندقين : عام وخاص .والحكومة منكبة على هذا الحل.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-79
5 - موطف السبت 06 يناير 2018 - 18:45
نسمع اقتطاعات اخرى في اجور الموظفين باي وجه حق اهدا هو الاصلاح ان يؤدي الموظف البسيط وحده فاتورة لم تكن له يد فيها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
59
6 - ماسين السبت 06 يناير 2018 - 18:50
مع كل إحترام لتحليله هده وجهة نظره الخاصة إصلاح ترقيعي الكل يعرف هدا لأن طلبات الموظفين الغير معقولة هي التي خربت صندوق التقاعد , مثل الزيادة في الأجور الدي يطلبونها الأن عندما نقرأ تقرير المجلس الأعلى للحسابات نخجل من طلبهم هدا ، أما في ما يخص تفويت بعض القطاعات للقطاع الخاص، إسمح لي عندما كانت تدبر من طرف الدولة كانت كارثية مثلا توزيع الماء و الكهرباء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-74
7 - Khalid السبت 06 يناير 2018 - 19:02
للاسف الكل مطحون في هذه البلاد الموظفين قطاع خاص و العاطلين الا الاغنياء لان معاشات التقاعد cnss لا تسمن ولا تغني من جوع . اصبح اامغرب ارض لا تصلح للعيش الكريم اطلاقا. لا تعليم لا تقاعد لا صحة لا عدل. غلاء. اجور هزيلة للغالبية .حسبي الله ونعم الوكيل. و ثروات البلاد تنهب. من الطغمة الحاكمة .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
54
8 - القيني محمد السبت 06 يناير 2018 - 19:02
دراسة متقونة تبارك الله عليك وأتمنى أن يأخذ بها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
9 - مواطن2 السبت 06 يناير 2018 - 19:03
المغادرة الطوعية من الاسباب الرئيسية التي ادت الى افلاس صندوق التقاعد....والغريب ان الابواق التي زمرت للمغادرة الطوعية اختفت ولم يعد لها اثر...في حين كان عليها ان تحاسب على اجراء كانت له عواقب كارثية....واعطاب يصعب جبرها ...والى حد الآن لم تتوصل اية حكومة للحلول الناجعة لهدا المشكل الدي يهدد آلاف المتقاعدين ...والمؤسف ان من خططوا للمغادرة الطوعية لم يتعرضوا للمساءلة ....وكان الاولى ان يحاسبوا على اجراء فشل فشلا دريعا مخلفا آثارا قد لا تعالج ....هنا لابد من تفعيل قانون ربط المسؤولية بالمحاسبة والمساءلة القضائية ولو مرت على الاخطاء مدة طويلة.والا فالاخطاء ستتكرر ما دامت بدون متابعة ولا محاسبة....والمواطن سيكون الخاسر الاكبر.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
10 - بنت البلاد السبت 06 يناير 2018 - 19:05
وفي النهاية يتحمل تابعات سوء التدبير و الإرتجالية في التسيير هو الموظف ..أفرغ المفسدون الصندوق و أنتم تفرغون جيوب الموظفين كالعادة..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
24
11 - meme السبت 06 يناير 2018 - 19:19
كان من المفروض ان اتقاعد في هذا الشهر و لكن اضافوا لي سنة اخرئ مع التمديد اعطيت كل جهدي و لم يبق لي و لو غرام من العطائ لن اسامح بتاتا من كان السبب في معاناتي و عذابي و الذنب عليهم و حسبي الله نعم الوكيل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
25
12 - إنسان السبت 06 يناير 2018 - 19:26
500مليار ديال لقزدير الصناعي لصفطناه لسما ولملايير لسيفطنها للجنوب باش يعتارفو بأرض راها ديالنا وجزء من تاريخنا أصلا و2700مليار لتران يركبو فيه 5دناس....كان يعمر صندوق التقاعد وجاع صنادق سوق الجملة حتى هي :)...صلحو روح المسؤولية فالمسؤولين على الصندوق ورجعو لفلوس المنهوبة عاد شوف هاد لحل ترقيعي لغيزيد الطين بلة ...أصلا 200درهم ولات تعطيك 20لتر كازوال...فين غنزيدو بهاد روينة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
13 - ديما مغربي السبت 06 يناير 2018 - 19:44
السلام عليكم. مارايكم فحالة موظف زاد له أبوه 5 سنوات في تاريخ الازدياد؟ فمثلا عوض 1955 صرح ب 1960 يعني أن هذا الموظف مطلوب أن يبقى يعمل إلى ما فوق 67 عام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
14 - abdou السبت 06 يناير 2018 - 19:59
Je suis d'accord avec l'unification des retraites en une CMR FORTE et une prime de chômage pour les restants : ce qui revient, par une couverture du monde actif, tout en entier .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
15 - مرحبا السبت 06 يناير 2018 - 20:01
ربما نسي الاستاد أو تناسى أن مساهمات المنخرطين لم يتم استغلالها في مشاريع استثمارية بل كان المسؤولين عن الصندوق الاجتماعي يودعون تلك المساهمات في البنوك دون أي فائده
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
16 - محمد السبت 06 يناير 2018 - 20:05
اننا نطالب بمحاكمة ومحاسبة كل من تورط في افراغ هذه الصناديق. عفوا انني كنت احلم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
17 - محمود السبت 06 يناير 2018 - 20:09
الإصلاح يجب ان يشمل عقلية المسؤولين الذين يتعاملون مع الصندوق على انه دكان او صندوق التوفير الوطني ثم انه عندما يكون له فائض يغامرون به بالمغادرة الطوعية او التلاعب بأمواله عندما يكون العجز بتحمل الموظف تبعياته ثم انه منطقيا الموظف كان يعمل لدا الدولة لا عند الصندوق المغربي للتقاعد و بالتالي الدولة هي المسؤولة الوحيدة عن تقاعده و بالتالي وجب إلحاقه بوزارة المالية على غرار رواتب الموظفين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
18 - محمد السبت 06 يناير 2018 - 20:21
لقد تعمدت الدولة الى افلاس القطاعات الحيوية لخصخصتها عوض تأميمها ونهبها من جديد كما وقع للمكتب الوطني للماء والكهرباء.فماذا نستفيد من خصخصة اتصالات المغرب ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
19 - متقاعد السبت 06 يناير 2018 - 20:30
في نظري المشكل الاساسي في تدهور احتياط الصندوق المغربي للتقاعد هو عدم وضع سقف للمعاشات المرتفعة كما هو الشان في الصنادق الاخرى.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
20 - مواطنة السبت 06 يناير 2018 - 20:31
لم يذكر هذا الخبير السبب الحقيقي لتدهور صندوق التقاعد المدني أي عدم تحمل الدولة مسؤوليتها وعدم ضخ النصيب الواجب عليها ضخه وعدم استثمار أرصدة هذا الصندوق في ما من شأنه جلب الأرباح !!!! حسبنا الله ونعم الوكيل في جميع من ساهم في ذلك.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
21 - Makhour السبت 06 يناير 2018 - 20:42
Cest trop vous chercher d une tempete qui arretrra jamais avec le peuple marocaine tous ca pour aider fonctionnaires
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
22 - Douibi السبت 06 يناير 2018 - 21:01
الإفلاس وقع والمحاسبة وجبت
والتدبير صار مشروطا.
كيف يمكن لمدير عمر اكثر من خمسة سنوات مديرا بنفس الإدارة محاسبته ..
٢اذا جمعنا الصناديق التلاث صارت منظومة قد يصعب حلها اياكم وإياكم هذه سياسة لما قد فيل زادوه فيلة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
23 - l'expert retraite bénévole السبت 06 يناير 2018 - 21:04
و ربما قد إستسغر الكاتب الإقتطاع التكميلي الثالث الذي لم يطبق على الزيادات المهمة التي شهدتها التعويضات القارة الممنوحة مؤخرا لكبار الموظفين.

والإقتطاع التكميلي يعني المساهمات التي يجب أدائها على المدة الكاملة التي قضاها الموظف في العمل والتي تؤخذ بعين الإعتبار في وعاء المعاش.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
24 - Ahmed السبت 06 يناير 2018 - 21:17
يجب إضافة بعض مداخيل صندوق التقاعد وتحويلهم بإستثمارت بمختلف القطاعات وبالتالي تجلب وتعزز وتقوية وإستدامة مداخيلة وإمكانياته وجعلة مساعد ومدخول أخر مستدام مع مساهمة الموظفين العالمين وهنا الحل وبإمكان الحكومة الإستفادة من هذه الطريقة من بعض الدول إلتي تنتهج هذه الخطوة بصناديق تقاعد موظفينها ، ولا حاجة بحلول ترقيعية مثل ماهو الخطوة إلتي تريد الحكومة أن تتبعها بزيادة سن التقاعد هذه حلو غير مجدية ولها تداعيات، إذا أرادت الحكومة أن تقوي صندوق التقاعد فعليها أن تستثمر بداخيل الصندوق بمشاريع تجلب لها مداخيل مستدامة ويوجد عده دولة وصنادقها مملوءة ولاتعاني من هذه المشكلة ، الحكومة المغربية النمط المتبع بإقتصادها غريب كل الحلول مجرد ترقيعيه وتضعيف الإمكانيات لديها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 24 | عرض: 1 - 24

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.