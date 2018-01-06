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كُتّاب وآراء
خبير في الحماية الاجتماعية: هذه أعطاب واختلالات إصلاح التقاعد
في وقت شرعت الحكومة في تنفيذ مخططها لإصلاح الصندوق المغربي للتقاعد؛ وذلك بإضافة اقتطاعات جديدة من أجور الموظفين، والرفع التدريجي لسنّ التقاعد، قال خبير مغربي إنّ الإصلاح الذي باشرتْه حل "ترقيعي وظرفي"، لن يفضي إلى إصلاح جذري للأعطاب التي يعاني منها الصندوق.
وقال حسن المرضي، في لقاء قُدم فيه كتابه الجديد "النظرية العامة لأنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية"، احتضنته جمعية أبي رقراق بسلا، إن الإشكالية الكبرى التي يعاني منها الإصلاح الذي باشرته الحكومة هو أنها اشتغلت على الإصلاح المقياسي؛ ذلك أنها تبحث فقط عن حلول لنظام المعاشات المدنية، الذي يعرف مجموعة من الاختلالات، بدل أن تشتغل على إصلاح بنيوي يشمل أنظمة التقاعد كلها.
واعتبر الخبير في مجال الحماية الاجتماعية أنّ الحكومات المتعاقبة ارتكبت ثلاثة أخطاء كبرى أدّت إلى الأزمة التي يتخبط فيها الصندوق المغربي للتقاعد، المدبّر لمعاشات موظفي القطاع العام، وأوّلها نهج سياسة خوصصة بعض الخدمات التي كان يتولاها القطاع العمومي.
وأوضح المتحدث ذاته أن إقدام الحكومات المتعاقبة على تفويت عدد من الخدمات التي كانت تشغّل نسبة كبيرة مِن الموظفين لشركات القطاع الخاص، مثل تدبير الماء والكهرباء والتطهير والنظافة...خفّض عدد موظفي القطاع العام، وبالتالي خفض مداخيل الصندوق المغربي للتقاعد؛ في حين ارتفعت مصاريف المعاشات.
الخطأ الثاني الذي قال المرضي إنّ الحكومات المتعاقبة ارتكبته، وكانت له عواقب وخيمة على الصندوق المغربي للتقاعد، هو فتحها باب المغادرة الطوعية سنة 2005، والتي أسفرت عن مغادرة 40 ألف موظف، وهو ما كانت له نفس تبعات خوصصة تدبير بعض القطاعات العمومية.
أما الخطأ الثالث الذي اعتبر المرضي أنه فاقم الوضعية المتأزمة للصندوق المغربي للتقاعد فهو اللجوء إلى التوظيف بالتعاقد خلال السنوات الأخيرة، وخاصة في التعليم، بحيث لا يستفيد الصندوق المغربي للتقاعد من مساهمات هؤلاء الموظفين، نظرا لكونهم تابعين للصندوق الجماعي لمنح رواتب المتقاعدين.
ويتوفر المغرب على ثلاثة أنظمة للتقاعد، وهي الصندوق المغربي للتقاعد، ويدبّر المعاشات المدنية والعسكرية، والصندوق الجماعي لمنح رواتب المتقاعدين، ويدبّر معاشات موظفي القطاع شبه العام، ثم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المدبّر لمعاشات متقاعدي القطاع الخاص.
وفيما برّرت الحكومة السابقة الإصلاحات التي باشرتها لإصلاح الصندوق المغربي للتقاعد، والذي خلّف ردود فعل رافضة من طرف النقابات العمالية، قال المرضي إنّ الحكومة "هوّلت وضعية الصندوق المغربي للتقاعد، وهو ما دفع 8 آلاف موظف في قطاع التعليم وحده إلى تقديم طلب التقاعد المبكر، وبالتالي حرمان الصندوق من مساهماتهم".
وانتقد المرضي الإصلاح الذي اتبعته الحكومة، معتبرا أنها "لجأت إلى الحلول السهلة عِوَض أن تنكب على إيجاد حلول بنيوية"، وزاد: "حتى لو تم رفع سن التقاعد إلى سبعين سنة أو أكثر فهذا لن يؤدي إلى إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد، ثم إن رفع نسبة الاقتطاعات من الأجور سيؤثر سلبا على وضعية الموظفين النشيطين"، مردفا: "الحلول التي لجأت إليها الحكومة ترقيعية".
ويرى الخبير في مجال الحماية الاجتماعية أن التقاعد "ملف سياسي، وعلى الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها وأخطاء الحكومات السابقة"، مشددا على أن "الإصلاح لا يجب أن يقتصر على الاشتغال على الصندوق المغربي للتقاعد وحده، بل يجب العمل على توحيد عمل صناديق التقاعد الثلاثة، بهدف تحقيق إصلاح شامل".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (24)
إنه اصلاح ظرفي فانتظار الإصلاح الشمولي وهو الجمع بين الصناديق في صندقين : عام وخاص .والحكومة منكبة على هذا الحل.
والتدبير صار مشروطا.
كيف يمكن لمدير عمر اكثر من خمسة سنوات مديرا بنفس الإدارة محاسبته ..
٢اذا جمعنا الصناديق التلاث صارت منظومة قد يصعب حلها اياكم وإياكم هذه سياسة لما قد فيل زادوه فيلة
والإقتطاع التكميلي يعني المساهمات التي يجب أدائها على المدة الكاملة التي قضاها الموظف في العمل والتي تؤخذ بعين الإعتبار في وعاء المعاش.