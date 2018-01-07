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الرئيسية | مجتمع | خطر لعبة "الحوت الأزرق" يزرع الرعب في قلوب أسر مغربية

خطر لعبة "الحوت الأزرق" يزرع الرعب في قلوب أسر مغربية

خطر لعبة "الحوت الأزرق" يزرع الرعب في قلوب أسر مغربية
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الأحد 07 يناير 2018 - 12:00

انتشرت خلال الأيام الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع محلية ووطنية، أخبار وشائعات تُفيد بتسجيل أول الضحايا بالمغرب بسبب لعبة "الحوت الأزرق" الخطيرة التي يُدمن عليها الأطفال والمراهقون، إذ أفادت المعطيات بأن أطفالاً في مدينتي سلا وأكادير انتحروا بعد أن استجابوا لأوامر اللعبة.

وأثارت هذه اللعبة الافتراضية الكثير من الجدل في العالم، خصوصا في الجزائر، بعد أن تسببت في انتحار خمسة مراهقين بمحافظات عدة، ونشرت الفزع بين العائلات، الأمر الذي استدعى تدخل حكومة البلاد، إذ أكد وزير العدل أن "نتائج التحقيق الأولية أثبتت حالة لها علاقة باللعبة التي يروج لها".

وفي مدينة أكادير، راج أن لعبة "الحوت الأزرق" تسببت يوم الخميس الماضي في وفاة مراهق بعد أن أقدم على الانتحار برمي نفسه من سطح العمارة التي يقطن فيها، استجابة لأوامر اللعبة؛ ولكن المدير الجهوي للصحة بسوس، عبد المولى بولمعيزات، أكد في تصريحات لهسبريس أن الأخبار الرائجة "لا أساس لها من الصحة، إذ لم تسجل أي حالة انتحار شاب مراهق في المدينة خلال الأسبوع الجاري".

وانتشرت اللعبة التي اخترعها شاب روسي الأصل مؤخرا في عدد من الدول، وتتكون من مجموعة من التحديات. وتعمل اللعبة الافتراضية المميتة على دفع من يلعبها إلى تنفيذ 50 تحديا منفصلا على مدار 50 يوما، تتضمن إيذاء الشخص لنفسه، وتنتهي بالتحدي الـ50 بأن يقدم الشخص على الانتحار، إما بشنق نفسه أو الارتماء من مكان عال.

وأوضح مندوب وزارة الصحة أنه "يصعب تحديد حتى في حالة وقوع وفيات من هذا النوع إن كان الأمر يرتبط بالاستجابة لأوامر اللعبة"، ولكنه أشار إلى أن "الطفل في مرحلة عمرية معنية إذا كانت نفسيته وشخصيته ضعيفة يُمكن أن تخلق له هذه اللعبة الكثير من المتاعب".

أما في مدينة سلا فنفت مصادر أمنية وطبية انتحار مراهقين اثنين قبل أيام بالسم والشنق امتثالاً لأوامر "الحوت الأزرق"، إذ أكدت في تصريحات متطابقة لهسبريس أن "ما تم تداوله حول اللعبة التي تدفع الأطفال إلى الانتحار غير صحيح".

وعلى المستوى الرسمي، لم تصدر بعدُ أي تعليمات من قبل القطاعات الحكومية المعنية رغم أن الجار الشرقي سارع إلى القيام بحملات توعية واسعة داخل المدارس والمواقع الافتراضية من أجل تحذير الأولياء والأطفال من مخاطر هذه اللعبة ودعوتهم إلى مراقبة استخدام أبنائهم لشبكة الإنترنت. وأمرت الحكومة مقدمي خدمات الإنترنت بسحب كل ما هو غير مشروع متعلق باللعبة، وفق ما ينص عليه القانون الجزائري.

وبدوره، دعا جواد مبروكي، الطبيب والمحلل النفسي، الأسر المغربية إلى مراقبة التطبيقات التي يحملها الأطفال على الأجهزة الإلكترونية، وقال إن "الطفل يُمكنه أن يخلط بين الواقع والخيال، بحكم تقليد الأطفال لما يُلاحظونه".

وشدد الأخصائي النفسي، ضمن تصريح لهسبريس، على ضرورة مراقبة الأطفال، نظرا لما يمكن أن تحمله مثل هذه الألعاب من أخطار، وزاد موضحاً: "يمكن أن تسبب الأفلام واللعب العنيفة في خلط لدى الطفل بين الواقع والخيال"؛ ولكنه أكد بدوره أن من الصعب الربط بين الانتحار ولعبة "الحوت الأزرق".

ونقلت وسائل إعلام دولية سابقاً أن الشاب يليب بوديكين، مخترع لعبة الحوت الأزرق، فاجأ المحققين بعد اعتقاله عندما وصف ضحاياه بـ"النفايات البيولوجية"، وبـ"الأغبياء الذين يجب تخليص العالم منهم".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (29)

1 - sinifro الأحد 07 يناير 2018 - 12:06
من السهل وقف هذه اللعبة فبإمكن الدولة وقفها كما اوقفت الواتساب سابقا
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359
2 - يحيى الأحد 07 يناير 2018 - 12:15
هذهي اللعبات سيئة للأطفال و العبة فيها ١٩٠ اليوم حتى تتنتحر
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72
3 - واحد الأحد 07 يناير 2018 - 12:15
الخطر الحقيقي فالمغرب هو الحوت الأسود، حوت الفساد اللي بالع ثروة البلاد وغادي بينا للهاوية ..
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602
4 - جلال الأحد 07 يناير 2018 - 12:22
على الآباء مراقبة أبنائهم و منعهم من إنزال مثل هاده التطبيقات في الهواتف الذكية أو الحاسوب كما يجب على الجميع محاربة هاته الضاهرة المخربة لعقول الأطفال و المراهقين عبر الفيسبوك و التويتر و الواتساب لتنوير الجميع عن المخاطر التي قد تلحق بابناءهم و فلدات اكبادهم و المطلوب أيضا من المشرفين و المسؤولين على الأنترنيت توقيف الولوج لمثل هاته التطبيقات الخطيرة على عقول المستضعفين من الناس
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54
5 - Ziryab الأحد 07 يناير 2018 - 12:28
هناك هوة ثقافية و رقمية كبيرة بين عدد من الآباء و أبنائهم الذين يجدون كامل الحرية في الولوج للمواقع التي يرغبون زيارتها في غياب تام للمراقبة و التوجيه. وهذا أكبر خطريهدد الشباب.
على الدولة و الجمعيات تكثيف البرامج التوعوية و التحسيسية في المدارس و في القنوات العمومية و الخاصة و بالملصقات في الفضاء العام.
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41
6 - طارق بوساين الأحد 07 يناير 2018 - 12:30
لا خوف على المغاربة فهم أقوياء على مواجهة أعتى الحيتان.حوت الفقر وحوت الفساد
اما الحوت الذي أذله حتى الآن هو حوت الفساد الذي أكل أرزاق العباد و نهب البلاد لصالح الحوت الفرنسي
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135
7 - ملاحظ الأحد 07 يناير 2018 - 12:30
و هل يوجد شيء في بلادنا إسمه الأسرة؟؟؟ لقد استقالت الأسرة من زمن بعيد، و قريبا المدرسة أيضا ستقدم استقالتها...
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153
8 - salah الأحد 07 يناير 2018 - 12:31
في الحقيقة سبق و لعبت هاده اللعبة
و قد اكشفت فيها انه هناك مجموعة من الاشخاص يلعبون على نفسية و عقل الانسان
لحسن الحظ انا كنت قد درسة علم النفس مسبقا
لدا كانو يطلبون مني فعل شيئ انضر قليلا و اعود و اقول لهم فعلته ، بالتأكيد انا لم افعله
و استمرت هاده اللعبة لمدة طويلة و بعدها طلبو مني رسم الحوت الاسرق على دراعي السفلى و قد اعطوني صورة كيف ارسمه لاكن خرجة من اللعبة و لم اتممها
اللعبة في الحقيقة تلعب على نفسية كل الضعفاء حيت قالها مصمم اللعبة ( انا اريد تنضيف العالم من الاغبياء و الضعفاء) بعدما امسكو به في هولندا اد لم تخني الذاكرة و الذي يرئس المجموعة
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61
9 - Mbark الأحد 07 يناير 2018 - 12:34
ان هذه اللعبة كان احد من زملائي لعب فيها ولكن نجا منها انها خطيرة جدا
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32
10 - Said الأحد 07 يناير 2018 - 12:35
في بعض الأحيان أظن انه بجب عدم نشر مثل هذه الأخبار لما في ذلك من اشهار لها و إعطاءها قيمة اكبر من حجمها. فيدفع الفضول كل من قرأ الخبر بالبحث عن هذه اللعبة ومعرفة ماهيتها ثم في الغالب نشر تلك المعطيات عبر الواتس و باقي وساءل التواصل فتتسع ارضيتها لتصبح ظاهرة فيما بعد . مع احترامي لمن يرى عكس ذلك و مع من يرى ان النشر هو من اجل التوعية و توخي الحذر. تحياتي لهسبريس و للزوار الكرام
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85
11 - Free Man الأحد 07 يناير 2018 - 12:38
لعبة هاتف سينتحر بها المراهقين.. خبر لا يمكن تصديقه.
الدول المتقدمة وصلت لالعاب الواقع الافتراضي الذي يدخلك وسط اللعبة و العاب الوقع المعزز او المختلط الذي قريبا سيصبح التمييز بين الحقيقة و الخيال صعب.
والعرب ما زالو يمنعون و يخافون و يشتكون من المآمرات و الالعاب وماديا هم خارج هذا العالم.
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-53
12 - Fanzi الأحد 07 يناير 2018 - 12:38
لعبة الحوت الأزرق اشاعة تنتشر في المجتمعات التي فاجأتها ثورة الانترنت و لم تعرف كيف تتأقلم مع هذه الثقافة الجديدة. هذا لا ينف أن على الوالدين حماية أبنائهم من بعض المحتويات على الأنترنت. لكن إذا ما انتحر طفل فيجب البحث عن الأسباب الحقيقية كالعنف المنزلي أو اعتداء جنسي أو مجرد تقليد لمشهد سينيمائي بدل الصاق التهمة بلعبة لا وجود لها.
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-28
13 - لعبة مثالية لناهبي المال العام الأحد 07 يناير 2018 - 12:39
انا اشجع ترويج هذه اللعبة القاتلة في اوساط لصوص المال العام وناهبي اراضي الشعب بالتفويتات والتزوير و المختلسين والمرتشين لكي يتخلص الشعب منهم الى الابد
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62
14 - مغربي حقيقي الأحد 07 يناير 2018 - 12:44
مرت هاته اللعبة التافهة العام الماضي هنا في دولة البرازيل و بالفعل و للاسف انتحر بعض الاطفال و المراهقين و من لم يصدق فليبحث في غوغل عن اسم baleia azul
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23
15 - الحوت الأحمر الأحد 07 يناير 2018 - 12:48
قصة الحوت الأزرق مخترع لإبعاد الأطفال من الإدمان على العاب الفيديو، اعتقد انها فكرة لا بأس بها
ولابد من اختراع الحوت الأحمر والآخظر والأسود أو سمك قوس قزح لكي يجد كل طفل الحوت المخيفة عنده
ولاكن هناك وحوش آدمية حقيقية تاكل الأطفال وتأتي للسياحة في المغرب تخيفنا جميعا حتى الكبار
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34
16 - said gadiri الأحد 07 يناير 2018 - 12:58
أتمنى من الحكومة تعميم هذه اللعبة على وزرائها وعلى المسؤولين الكبار والبرلمانيين بغرفتيه إذا كانت بالفعل تؤثر على المتعاطين لها
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41
17 - سمسم الأحد 07 يناير 2018 - 13:03
حنا في المغرب ما نخافوش من حوت الازرق خصنا نخافو من التماسيح والعفاريت لي مسيطرين علينا كيما بغاو . والفاهم يفهم................................
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38
18 - الف تخميمة ولا ضربة بالمقص الأحد 07 يناير 2018 - 13:15
اللي بغا ينتحر ينتحر فوليديه ولا فشي واحد عزيز عليه .
يخدم ولايقرا بالليل والنهار محيبسش حتى يدي مول الامانة امانتو
هد هو الانتحار اما ترمي راسك من السطح او دير القنب هدا راه الجبن
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22
19 - الي بغا يربح العام مبقاش طويل الأحد 07 يناير 2018 - 13:25
الخطر المحيط بالأطفال والمراهقين والشباب والشيوخ والشجر والذواب والجماد هو الحوت الأسود العملاق الذي يلتهم كل شيء في البلاد . لخبار فراسكم
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26
20 - نوكام الأحد 07 يناير 2018 - 13:37
اللعب هي ضياع للوقت الفارغ وكثير من الناس الاطفال او المراهقين او الكبار لا يبالون لذلك لانهم ليس لهم هدف من تلك اللعب سوى تضييع للوقت وهي لا تنمي ذكاء الافراد كما يعتقد الكثيرون.اما الصغار واللطفال فهم يلعبون من اجل المرح حتى كرة القدم لان ليس لهم هدف ولا يستطيعون ان يفكروا لماذا هم يلعبون كرة القدم هل من اجل تقوية ابدانهم او من اجل ماذا.علينا ان نعلم اولادنا ان يكون لهم هدف عندما يريدون القيام بشيا ما لكي يفكوا لنا شفرة النسبية والزمن والجاذبية والمادة والاكوان الخ بدون ان يرتدوا عن دينهم وان يقعوا في الالحاد التوحيد هو الاساس ثم العلم
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11
21 - عندما........ الأحد 07 يناير 2018 - 14:09
عندما توشك اللعبة عند نهايتها : تقول اللعبة : موتك افضل من استمراريتك في الحياة . اي لعبة هاته ؟! نحن عندما كنا صغارا ونلعب بابسط الاشياء ، كنا اكثر سعادة ، الان ما يملكون الاطفال بين ايديهم غال الثمن ، وهم مكتئبون ضعفاء، جبناء ، كسلاء ماهذا ؟ على الدولة ان توقف كل مايدمر الفرد سواء كان طفلا او مراهقا او بالغا ، الله يحضر السلامة
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20
22 - معروف الأحد 07 يناير 2018 - 14:22
أن تنعرف هادوك لي فسلا تنعرفهم مزيان كبروا قدامي وأقسم بالله معندهوم باش يشريوا تلفون الاول مات بسبب قلت الايمان وقلت ما يدار و دراري تيشبع فيه سبان وشدان حتى تيبكيوه كانت شخصية عندوا ضعيفة تاني كان مع واحد خيتي تخطبات هو مشى انتاحر بسببها أو أو هي حضرت الجنازة ديالوا مكين لا حوت زرق ولا حوت حمر بنادم ما عندوا ما يدار أو صافي ولكن حتى هادوك العب ممكن إلا كان بنادم ما تيتناقش مع الآخر أو منطوي على نفس . شكراً
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8
23 - ملاحظ الأحد 07 يناير 2018 - 14:54
بالله عليكم لماذا نضحك على أنفسنا....ما الهدف من منح الطفل والمراهق الهاتف اصلا وما بالك تزويده بالأنترنت وبالتالي الدخول الى العاب خطيرة هدفها الأول تدمير العقول ...اريد شخصا واحدا يخبرني انه يعطي ابنه هاتفا من اجل تعلم الدين الإسلامي السمج. .للاسف الشديد ندمر ابنائنا بانفسنا وفي الاخير نطلب الرحمة لانفسنا...خلاصة القول...كلمم راع وكلكم مسؤول عن رعيته...انتهى الكلام..
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5
24 - وداع الأحد 07 يناير 2018 - 15:12
ماكاين ما أخطر من اللعبة لي كاتلعبها علينا الحكومة والمسؤلين فهاد البلاد. اللعبة اللي كاتخلي الشباب تفكر تخاطر وتعبر البحار باش توصل إلى بر الأمان بعيدا عن الفساد والمفسدين..
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24
25 - حسن المغترب الأحد 07 يناير 2018 - 15:42
هده اللعبة انتحر بسببها الالاف الاطفال الروس و المراهقين، و تشكل من اكبر التهديدات لحياة الاطفال، يجب على الدولة ان تتحرك ، و تقوم بحضر هده اللعبة في المغرب ، لانها بحد داتها ارهاب بعينه. الله انجي اطفالنا من هد الوباء
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3
26 - مغربي فقير الأحد 07 يناير 2018 - 17:28
يوجد نوعان من الحيتان النوع الاول هو ازرق اللون يوجد في البحر
والنوع الثاني اظخم وكبير الحجم لا يشبع يوجد في البرلمان والبلديات والعمالات ومن يتعامل معهم من اصحاب المال والجاه
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4
27 - اومحند الحسين الأحد 07 يناير 2018 - 18:41
ما يمكنش لشي مغربي يمشي صوبا بهاذ اللعبة،،، لمغاربة معووفين ما يمشي فيهم شي واحد حتى يدي معاه شي جوج او ثلاثة،،،،
قال لك مغربي غادي ينتحر فنهاية اللعبة الروسية،،هذه،،،لواه الحمص!!!
المغربي عندنا فهاذ لبلاد،،،كيفكر فالبورطابل ديالو اكثر من نفسو،،،ينتحر ويخلي البورطابل،،، مستحيل!!!!!
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3
28 - هبة الأحد 07 يناير 2018 - 20:19
وهل سيقومون بحظرها أم سيستمرون فقط في رصد عدد الوفيات الناتجة عنها؟
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0
29 - المجيب الأحد 07 يناير 2018 - 21:06
لماذا النفي ولماذا الاستغراب؟؟ هذه اللعبة موجودة ايضا على ارض الواقع وليس فقط في العالم الافتراضي. فشيوخ الارهاب تدريجيا يؤطرون بعض الشباب ويملؤون رؤوسهم بمفاهيم دينية متطرفة عبر مراحل متواصلة وفي نهاية المطاف يعطونهم حزاما ناسفا ويامرونهم بتفجير انفسهم. حدث هذا في اكثر من مرة وفي اماكن متفرقة من العالم.
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