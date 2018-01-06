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بتعليمات ملكية .. اجتماع وزاري لمواجهة آثار البرد

بتعليمات ملكية .. اجتماع وزاري لمواجهة آثار البرد
هسبريس من الرباط
السبت 06 يناير 2018 - 21:53

تنفيذا للتعليمات الملكية، نظم، اليوم السبت، بمقر وزارة الداخلية بالرباط، اجتماع يهدف إلى بحث السبل الكفيلة بمواجهة موجة البرد القارس، التي تجتاح عددا من عمالات وأقاليم المملكة، واستكمال تدارس الإجراءات والتدابير، التي تم اتخاذها سابقا للحد من تداعيات هذه الموجة، وتخفيف آثارها على الساكنة المحلية، بحضور القطاعات الحكومية والمصالح الأمنية المعنية.

وفي كلمة افتتاحية، دعا وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، الذي ترأس هذا الاجتماع، جميع القطاعات الحكومية والمتدخلين للتعبئة، وفقا لما تقتضيه الظرفية، مضيفا أن وزارة الداخلية "على وعي تام بمتطلبات المرحلة، وهي على استعداد، بمصالحها المركزية والإقليمية وجميع المصالح المعنية، من درك ملكي وقوات مساعدة ووقاية مدنية وكل مكونات السلطة المحلية، للقيام بالواجب في تخفيف العبء عن الساكنة، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية".

كما أكد لفتيت جاهزية عملية توزيع المساعدات الغذائية الخاصة بالفئات المستهدفة داخل الأقاليم المحصية في هذا الشأن، والبالغ عددها 22 إقليما، موضحا أن وزارة الداخلية قامت، تنفيذا للتعليمات، بتطبيق مقتضيات المخطط الوطني الشامل، الذي استهدف هذه السنة 205 دواوير تابعة لـ169 جماعة محلية عبر 22 إقليما، بمجموع ساكنة يقارب 514 ألف نسمة.

من جهته، قال وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، عزيز الرباح، إن المكتب الوطني للكهرباء والماء "عبأ كافة الإمكانيات اللوجيستيكة والبشرية والآليات الضرورية لمواجهة حالات الانقطاع أو الطلب المتزايد على الكهرباء، خصوصا في هذه الظروف الجوية الحادة، من خلال فرق تدخل كبيرة وتسخير إمكانيات احتياطية، بالإضافة إلى تأمين عدد كاف من قنينات الغاز المستعملة في التدفئة بالأقاليم المعنية بموجة البرد، بتنسيق مع كافة القطاعات الوزارية".

وبالنسبة إلى قطاع الصحة، أبرز وزير الصحة بالنيابة، عبد القادر اعمارة، أنه تمت تعبئة 660 طبيبا وأكثر من 1950 من الممرضين وحوالي 43 مستشفى و9 وحدات صحية متنقلة وأكثر من 400 سيارة إسعاف خلال هذه المرحلة. وأضاف أنه "تمت، على مستوى التجهيز، تعبئة أكثر من 950 آلية لإزاحة الثلوج، بالإضافة إلى التعاقد مع عدد إضافي من سائقي هذه الآليات، لتغطية أكثر من 5 آلاف كيلومتر من الطرقات المغطاة بالثلوج، وكذا تفعيل بعض التطبيقات الهاتفية لإرشاد مستعملي الطريق حول الانقطاعات المحتملة".

كما أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالماء، شرفات أفيلال، على الحرص على توصل كافة المواطنين بالنشرات الإنذارية الخاصة لاتخاذ الاحتياطات اللازمة.

وعلى المستوى الفلاحي، أشار ممثل هذا القطاع إلى أن برنامج التدخل مبني على محورين، يخص المحور الأول تتبع الموسم الفلاحي على الصعيدين المحلي والإقليمي بهدف تتبع المزروعات والماشية، وكذا للاستعداد لتأثير الظروف المناخية قصد وضع برنامج خاص للتدخل السريع.

فيما أشار المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، عبد العظيم الحافي، إلى أنه تم توزيع 6300 من الأفرنة المحسنة سنة 2017. وأضاف أن هذا العدد مرشح للارتفاع في هذه السنة، نظرا لموجة البرد التي تعرفها بعض المناطق، مشيرا إلى العمل على تعزيز شبكة توزيع حطب الوقود، لتحسين ظروف العيش واقتصاد الطاقة بهذه المناطق.

كما استعرض ممثلو الدرك الملكي والوقاية المدنية كافة المجهودات والتدابير، التي تم اتخاذها لمواجهة موجة البرد، لتأمين سلامة المواطنين وممتلكاتهم عبر سيارات وطائرات خاصة، فضلا عن الموارد البشرية اللازمة، وتوفير عدد كاف من الأغطية بكافة الجهات المعنية بموجة البرد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - شوف تشوف السبت 06 يناير 2018 - 22:46
بتعليمات ملكية وتحت إشراف أم الوزارات وهي الداخلية عقد إجتماع مع الجهات المختصة لتشكيل خلية أزمة لحل معضلة التساقطات الثلجية واللتي كانت سببا في تفاقم المعانات وما هو أكثر من الفقر والتهميش المتجدر في أعالي القمم ولهاذا وجب فك العزلة عن هاذه المناطق المتاخمة لثغور العراء الوطني وهلموا جروا يعني بدون تعليمات ملكية وتحريك عصا الداخلية لم يكن لهاذا الوطن شأن فما هي المهام المنوطة بحكومة العدالة التنموية وعباد الله هاد الناس علاش كيتخلصوا وشنو هو الدور ديالهم وما مسؤوليتهم كمسؤولين داخل جهاز الدولة .
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8
2 - The Phenomenal السبت 06 يناير 2018 - 22:57
تال دبا عاد باغيين تواجهوا موجة البرد القارس كالعادة أنتم في سبات عميق و لا تتحركون حتى تعطى لكم التعليمات
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11
3 - abdou السبت 06 يناير 2018 - 23:17
حماية المواطنين من البرد والحر وقلة المياه وجميع الصعاب هو مسؤولية عادية للحكومات في الدول المتقدمة بل هو سبب خلق تلك الحكومات وإلا لما تصلح أصلا.
لا داعي لإضفاء طابع الحملة والتعبئة الاستثنائية على عمل هو أصلا يجب أن يكون روتينيا ويمر في صمت.
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11
4 - بنادم السبت 06 يناير 2018 - 23:26
حكومة تنتظر تعليمات من الملك حتى تشرع في القيام بمهام هي من صميم مهامها هل هي حكومة جديرة بنا نحن أبناء هذا البلد الذي لم نختره بقدرما ما وجدنا أنفسنا وأجدادنا فيه؟؟؟؟؟ نعليمات الملك هنا تعليمات الملك هناك.... متى تستقيل هذه الحكومة؟؟؟؟؟؟؟ قلة الحيا هذي.
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7
5 - تنغيري السبت 06 يناير 2018 - 23:31
ما لا افهمه هو لماذا هذا النوع من القرارات يأتي دائما هكذا و متأخرا كأننا نواجه مثل هذا الوضع لاول مرة،مثلا ممر تيشكا،كم من سنة و ساكنة الجنوب الشرقي تطالب بإصلاحه ولا شيء يحدث مجرد ترقيعات و تبذير للمال العام،اليس اجدر بالتعليمات الملكية ان توجه لما هو اصح و اجدر عوض توجيهها لامور نحن على علم باننه تتكرر كل سنة،عوض القفة و المساعدات التي لا تسمن ولا تغني من جوع و تستهلك ميزانياتلا ضخمة كل سنة تكفي لانشاء قطار معلق يربط بين مراكش و ورزازات،لماذا نستمر دائما في القيام بنفس الامور منذ الاستقلال ، تعبيد و اصلاح الطرقات تستنزف اموالا ضخمة و بعد انطلاقها تستمر لمدة لا تتجاوز شهرين،فيلزمها ميزانية اخرى،لماذا هذا التبدير المتعمد من المسؤولين،فهذا بسببين لا ثالت لهما : اولا : المسؤولون انعدم لديهم الخبرة ولا تربطهم اية صلة بما أوكل اليهم ام انهم يفعلونها عن عمد.الاصلاح يبدأ من اعلى الهرم لا من الوسط ولا من الاسفل،من غير هذا سيبقى الوضع كما هو عليه و استحمال الشعب مستمر.هرمنا من نفس السيناريوهات و نفس الكلام على كر الزمان و بتغير الحكومات و الحكام.نفس المنوال و نفس الكلام حفظناه عن ظهر قلب.
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