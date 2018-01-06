بتعليمات ملكية .. اجتماع وزاري لمواجهة آثار البرد

هسبريس من الرباط

تنفيذا للتعليمات الملكية، نظم، اليوم السبت، بمقر وزارة الداخلية بالرباط، اجتماع يهدف إلى بحث السبل الكفيلة بمواجهة موجة البرد القارس، التي تجتاح عددا من عمالات وأقاليم المملكة، واستكمال تدارس الإجراءات والتدابير، التي تم اتخاذها سابقا للحد من تداعيات هذه الموجة، وتخفيف آثارها على الساكنة المحلية، بحضور القطاعات الحكومية والمصالح الأمنية المعنية.

وفي كلمة افتتاحية، دعا وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، الذي ترأس هذا الاجتماع، جميع القطاعات الحكومية والمتدخلين للتعبئة، وفقا لما تقتضيه الظرفية، مضيفا أن وزارة الداخلية "على وعي تام بمتطلبات المرحلة، وهي على استعداد، بمصالحها المركزية والإقليمية وجميع المصالح المعنية، من درك ملكي وقوات مساعدة ووقاية مدنية وكل مكونات السلطة المحلية، للقيام بالواجب في تخفيف العبء عن الساكنة، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية".

كما أكد لفتيت جاهزية عملية توزيع المساعدات الغذائية الخاصة بالفئات المستهدفة داخل الأقاليم المحصية في هذا الشأن، والبالغ عددها 22 إقليما، موضحا أن وزارة الداخلية قامت، تنفيذا للتعليمات، بتطبيق مقتضيات المخطط الوطني الشامل، الذي استهدف هذه السنة 205 دواوير تابعة لـ169 جماعة محلية عبر 22 إقليما، بمجموع ساكنة يقارب 514 ألف نسمة.

من جهته، قال وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، عزيز الرباح، إن المكتب الوطني للكهرباء والماء "عبأ كافة الإمكانيات اللوجيستيكة والبشرية والآليات الضرورية لمواجهة حالات الانقطاع أو الطلب المتزايد على الكهرباء، خصوصا في هذه الظروف الجوية الحادة، من خلال فرق تدخل كبيرة وتسخير إمكانيات احتياطية، بالإضافة إلى تأمين عدد كاف من قنينات الغاز المستعملة في التدفئة بالأقاليم المعنية بموجة البرد، بتنسيق مع كافة القطاعات الوزارية".

وبالنسبة إلى قطاع الصحة، أبرز وزير الصحة بالنيابة، عبد القادر اعمارة، أنه تمت تعبئة 660 طبيبا وأكثر من 1950 من الممرضين وحوالي 43 مستشفى و9 وحدات صحية متنقلة وأكثر من 400 سيارة إسعاف خلال هذه المرحلة. وأضاف أنه "تمت، على مستوى التجهيز، تعبئة أكثر من 950 آلية لإزاحة الثلوج، بالإضافة إلى التعاقد مع عدد إضافي من سائقي هذه الآليات، لتغطية أكثر من 5 آلاف كيلومتر من الطرقات المغطاة بالثلوج، وكذا تفعيل بعض التطبيقات الهاتفية لإرشاد مستعملي الطريق حول الانقطاعات المحتملة".

كما أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالماء، شرفات أفيلال، على الحرص على توصل كافة المواطنين بالنشرات الإنذارية الخاصة لاتخاذ الاحتياطات اللازمة.

وعلى المستوى الفلاحي، أشار ممثل هذا القطاع إلى أن برنامج التدخل مبني على محورين، يخص المحور الأول تتبع الموسم الفلاحي على الصعيدين المحلي والإقليمي بهدف تتبع المزروعات والماشية، وكذا للاستعداد لتأثير الظروف المناخية قصد وضع برنامج خاص للتدخل السريع.

فيما أشار المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، عبد العظيم الحافي، إلى أنه تم توزيع 6300 من الأفرنة المحسنة سنة 2017. وأضاف أن هذا العدد مرشح للارتفاع في هذه السنة، نظرا لموجة البرد التي تعرفها بعض المناطق، مشيرا إلى العمل على تعزيز شبكة توزيع حطب الوقود، لتحسين ظروف العيش واقتصاد الطاقة بهذه المناطق.

كما استعرض ممثلو الدرك الملكي والوقاية المدنية كافة المجهودات والتدابير، التي تم اتخاذها لمواجهة موجة البرد، لتأمين سلامة المواطنين وممتلكاتهم عبر سيارات وطائرات خاصة، فضلا عن الموارد البشرية اللازمة، وتوفير عدد كاف من الأغطية بكافة الجهات المعنية بموجة البرد.