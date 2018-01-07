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الرئيسية | مجتمع | أمطار ورياح قوية تعم عدة مناطق في المملكة

أمطار ورياح قوية تعم عدة مناطق في المملكة

أمطار ورياح قوية تعم عدة مناطق في المملكة
هسبريس من الرباط
الأحد 07 يناير 2018 - 14:25

أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأحد، أنه يتوقع هطول أمطار قوية وأحيانا عاصفية، مصحوبة برياح قوية في العديد من مناطق المملكة، اليوم الأحد وغدا الاثنين.

وتوقعت المديرية، في نشرة خاصة، هطول أمطار قوية وأحيانا عاصفية تتراوح بين 30 و60 ملم، ابتداء من اليوم الأحد على الساعة الثانية ظهرا إلى غاية منتصف الليل، بأزيلال والحوز، وتارودانت (المرتفعات)، وتيزنيت، واشتوكة ايت باها، وقلعة السراغنة.

وأشار المصدر ذاته إلى هطول أمطار قوية تتراوح بين 30 و50 ملم ابتداء من منتصف ليلة الاثنين وإلى غاية الثالثة زوالا من نفس اليوم، بالقنيطرة والعرائش، وشفشاون، ووزان، وتاونات، وسيدي قاسم، والرباط، وسلا، مشيرة إلى هطول أمطار وهبوب عواصف رعدية مصحوبة بالبرد داخل كل من هذه المناطق.

كما وتوقعت النشرة هبوب رياح قوية ابتداء من منتصف اليوم الأحد إلى غاية الثالثة صباحا من يوم غد الاثنين. وأضافت أن رياحا قوية تتراوح سرعتها ما بين 60 و80 كلم في الساعة ستهم طاطا، وآسا الزاك، والسمارة، وكلميم، وطانطان، وتيزنيت (المرتفعات)، وتارودانت (المرتفعات)، وورزازات.

كما ستهم هذه الرياح القوية، وبنفس السرعة، ابتداء من الساعة الثامنة من صباح يوم غد الاثنين، وإلى غاية الساعة السادسة من مساء نفس اليوم، مناطق شفشاون، وتطوان، والحسيمة، وفاس، والحاجب، ومكناس، وافران، وميدلت، والخميسات، والقنيطرة، والرباط، وسلا، والصخيرات، وتمارة، وسيدي سليمان، والدار البيضاء، والمحمدية

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - علال الأحد 07 يناير 2018 - 14:49
خبر عاجل الى الاخ علال
نحن في حاجة لروحك الوطنية لإنقاذ المواطنين من الغرق
لأن بنيتنا التحتية لمجارينا لا تطوق مثل هذه الامطار
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12
2 - عابرون الأحد 07 يناير 2018 - 14:50
اللهم ارحمنا فانا ضعاف.. اللهم لا تحرمنا غيثك بما فعل السفهاء منا.. يا مغيث يا رحيم
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43
3 - وفاء الأحد 07 يناير 2018 - 15:13
اللهم أجعلها أمطار الخير علينا
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19
4 - رصدي الأحد 07 يناير 2018 - 15:24
اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة. واجعله صيبا نافعا أن شاءالله
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18
5 - ذعاء الأحد 07 يناير 2018 - 15:35
اللهم إننا نسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏ونعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به”.
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