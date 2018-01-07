أبناء عبد الرؤوف: والدنا حيّ .. وحالته "مُستقرة"

هسبريس من الرباط

نفى أبناء الفنان الكوميدي عبد الرحيم التونسي، المعروف بعبد الرؤوف، خبر وفاته، بعد ما راج الخبر عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، داعيين محبي الفنان المغربي إلى الدعاء له بالشفاء العاجل.

وقال أسامة التونسي: "والدي حيٌ يُرزق، وحالته مُستقرة الآن، وتحسنت نوعاً ما بعد دخوله المستشفى إثر معاناته مع ضيق التنفس الذي لازمه منذ مُدّة"، داعياً إلى الحدّ من نقل إشاعة وفاته، لأنّ ذلك تسبب في هلع كبير داخل الأسرة وأصدقائه ومُحبيه.

من جهتها، أوضحت دنيا التونسي، في تدوينة لها على حسابها بـ"فيسبوك"، أن والدها نُقل إلى قسم الإنعاش بالمستشفى العسكري بالرباط، إثر تدهور حالته الصحية بسبب ضيق في التنفس، مشيرة إلى أن وضعه الصحي لا زال في مرحلة الخطر، "لكنه سيتحسن إن شاء الله"، وفق تعبيرها.

ودعت نجلة عبد الرؤوف إلى التوقف عن نشر الإشاعات بخصوص والدها، مقدمة الشكر إلى كل من اتصل بعائلتها أو زارها للاطمئنان على وضع الفنان المغربي الشهير.

وكان الفنان عبد الرؤوف قد أدخل مصحة خاصة في الدار البيضاء، يوم الاثنين الماضي، بعد تدهور حالته الصحية، قبل أن يتم نقله إلى المستشفى العسكري بالرباط، بعدما تكفل الملك محمد السادس بمصاريف علاجه.