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الرئيسية | مجتمع | أبناء عبد الرؤوف: والدنا حيّ .. وحالته "مُستقرة"

أبناء عبد الرؤوف: والدنا حيّ .. وحالته "مُستقرة"

أبناء عبد الرؤوف: والدنا حيّ .. وحالته "مُستقرة"
هسبريس من الرباط
الأحد 07 يناير 2018 - 15:30

نفى أبناء الفنان الكوميدي عبد الرحيم التونسي، المعروف بعبد الرؤوف، خبر وفاته، بعد ما راج الخبر عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، داعيين محبي الفنان المغربي إلى الدعاء له بالشفاء العاجل.

وقال أسامة التونسي: "والدي حيٌ يُرزق، وحالته مُستقرة الآن، وتحسنت نوعاً ما بعد دخوله المستشفى إثر معاناته مع ضيق التنفس الذي لازمه منذ مُدّة"، داعياً إلى الحدّ من نقل إشاعة وفاته، لأنّ ذلك تسبب في هلع كبير داخل الأسرة وأصدقائه ومُحبيه.

من جهتها، أوضحت دنيا التونسي، في تدوينة لها على حسابها بـ"فيسبوك"، أن والدها نُقل إلى قسم الإنعاش بالمستشفى العسكري بالرباط، إثر تدهور حالته الصحية بسبب ضيق في التنفس، مشيرة إلى أن وضعه الصحي لا زال في مرحلة الخطر، "لكنه سيتحسن إن شاء الله"، وفق تعبيرها.

ودعت نجلة عبد الرؤوف إلى التوقف عن نشر الإشاعات بخصوص والدها، مقدمة الشكر إلى كل من اتصل بعائلتها أو زارها للاطمئنان على وضع الفنان المغربي الشهير.

وكان الفنان عبد الرؤوف قد أدخل مصحة خاصة في الدار البيضاء، يوم الاثنين الماضي، بعد تدهور حالته الصحية، قبل أن يتم نقله إلى المستشفى العسكري بالرباط، بعدما تكفل الملك محمد السادس بمصاريف علاجه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - يونس السلفي الأحد 07 يناير 2018 - 15:38
شفاه الله و عافاه
فنان محترم و محبوب
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22
2 - الله يشافيه الأحد 07 يناير 2018 - 15:43
الله يعز ملكنا بهاد الإلتفات ولى ديما تيوقف مع الفنانين والمساكين بالتكلف بعلاجهم عاش ملكنا المحبوب والله يشافي الفكاهي القدير لي دخل البسمة على ملايين المغاربة
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8
3 - بن فارس الأحد 07 يناير 2018 - 15:50
الله يهدي ما خلق دعيو ليه بلخير
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20
4 - mustapha الأحد 07 يناير 2018 - 15:54
هذا ما سمعته والمتداول على موقع التواصل الاجتماعي حشوما عيب اعار يقتلو الفنان المحبوب وهو على قيد الحاة ربي اخليه علينا وعزيز في قلوب المغاربة عبد الرؤوف حي يرزق الله اطول في عمرو ويخليه لويداتو امين يارب.
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16
5 - لحنين75 الأحد 07 يناير 2018 - 15:54
الحمد لله على سلامته ..! تلقيت صورة وجملة تعزية فاجئني عن وفاته !! نتمى من الله عز و جل ان يمنح السيد عبد الرحيم التونسي الصحة و العافية و ان يعود لأهله و ذويه بخير و على خير إنشاء الله ..! و كذالك جميع مرضى المسلمين !! الخيرة فيما اختياره الله و نقول " على كل حال الحمد لله "في السراء و الضراء..!عفى الله عن هؤلاء" الخبثاء" الذين ينشرون الاكاذيب الذين يتدخلون في الشؤون الشخصية لناس .. و السلام عليكم . ! شكرا هسبرس.
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9
6 - هشام الأحد 07 يناير 2018 - 15:56
اللهم رب الناس اذهب الباس واشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاءك لا يغادر سقما
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11
7 - حكيم الأحد 07 يناير 2018 - 15:57
السلام عليكم :اولا الله يبارك في عمر الفنان القدير عبد الرؤوف؛ثانيا الله ايهدي هاد الناس
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9
8 - rachida الأحد 07 يناير 2018 - 16:10
الله يشافيه ويعافيه ويرجع البسمة على وجهه لانه الفنان القدير الذي عرف كيف يضحك الجميع . تحياتي لاسرته الكريمة .
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9 - محسن الأحد 07 يناير 2018 - 16:12
الله يشافيه و يطول ليه فلعمر و يخليه لعائلة ديالو
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