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الثلوج تقطع طرقا وتحاصر مناطق .. واعمارة يعاين الأضرار بإملشيل

الثلوج تقطع طرقا وتحاصر مناطق .. واعمارة يعاين الأضرار بإملشيل
هسبريس - يوسف لخضر
الأحد 07 يناير 2018 - 16:00

أدت التساقطات الثلجية المهمة التي يعرفها المغرب منذ أول أمس الجمعة إلى اضطرابات في حركة السير وانقطاعات في المحاور الطرقية، وصلها عددها إلى 11.

وبحسب النشرة الإخبارية لحالة الطرق بالمغرب التي تصدرها بشكل مستمر وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، فإن 11 طريقاً وطنية وإقليمية وجهوية تعرف انقطاعات متكررة، ما يجعل أمر الوصول إلى عدد من المناطق النائية صعباً.

ويتعلق الأمر بالطريق الوطنية رقم 13 بإقليم إفران الرابطة بين أزرو وتيمحضيت في النقطة الكيلومترية 290 – 324، إضافة إلى محور تيمحضيت وميدلت.

وفي أزيلال، عرفت الطريق الجهوية رقم 302 اضطراباً على مستوى تبانت وتيزي نتيرغيست، وزاوية أحنصال وتيلوغيت، إضافة إلى الطريق الجهوية رقم 307 على مستوى إمي ن إفري وآيت تامليل.

وفي إقليم إفران، قالت وزارة التجهيز والنقل إن الطريق الإقليمية رقم 7216 باتت مقطوعة، إضافة إلى الطريق الإقليمية رقم 7232 الرابطة بين هبري وميشلفين.

أما في بني ملال، فالطريق الإقليمي رقم 3218 هي الأخرى مقطوعة على مستوى شركت وبوتفرضا، والطريق رقم 3214 الرابطة بين القصيبة وأغبالا سيدي يحيى والسعد.

كما تسببت الثلوج الكثيفة في قطع الطريق الإقليمية رقم 7315 في خنيفرة الرابطة بين أغبالو وسيدي يحيى أوحقي، إضافة إلى الطريق رقم 2030 بإقليم الحوز الرابطة بين تشديرت وإمليل.

وأفادت وزارة التجهيز والنقل أيضاً بأن الطريق رقم 7312 الرابطة بين تبادوت وتيكاجوين بخنيفرة، والطريق رقم 3107 بإقليم أزيلال الرابطة بين أزيلال وآيت امحمد، هما ضمن الطرق المقطوعة.

وعملت مصالح وزارة التجهيز والنقل على فتح 26 طريقاً بفضل تدخل آليات لإزاحة الثلوج؛ حيث تعبأت جميع القطاعات الحكومة بأمر من الملك من أجل تخفيف أثر موجة البرد.

ولمواجهة موجة البارد الحالية، تمت تعبئة 660 طبيباً، وأكثر من 1950 ممرضاً، وحوالي 43 مستشفى، و9 وحدات صحية متنقلة، وأكثر من 400 سيارة إسعاف، خصوصاً في المناطق الجبلية.

كما تم توفير أكثر من 950 آلية لإزاحة الثلوج، بالإضافة إلى التعاقد مع عدد إضافي من سائقي هذه الآليات على المستوى الوطني لتغطية أكثر من 5 آلاف كيلومتر من الطرقات المغطاة بالثلوج، وكذا تفعيل بعض التطبيقات الهاتفية لإرشاد مستعملي الطريق حول الانقطاعات المحتملة، منها "Maroute".

ومن المنتظر أن يحل عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء وزير الصحة بالنيابة، غداً الاثنين، بجماعة إملشيل، إحدى المناطق الأكثر تضرراً من موجة البرد القارس؛ وذلك في إطار زيارة ميدانية إلى المستشفى المدني المتنقل المقام هناك.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - تمغربيت الأحد 07 يناير 2018 - 16:08
لا تتركوا مواطنين تلك المناطق يواجهون و قسوة الطبيعة وحدهم وفروا لهم كل المتطلبات الأساسية.. وان تكون طائرات المروحية جاهزة لكي تنقل نساء الحوامل أو المرضى الي المستشفيات..
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107
2 - souad الأحد 07 يناير 2018 - 16:09
إن الثلوج رحمة من رب العالمين لاتكرهوه بل أحبوه
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79
3 - مهتم الأحد 07 يناير 2018 - 16:23
جماعة إملشيل بإقليم تغير من أكثر مناطق المغرب تهميشا لا طرق لا مدارس لا مستشفيات رغم أنها من أكثر أن مناخها جد بارد ويتميز بتساقطات ثلجية كثيفة طيلة فصل الشتاء
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32
4 - LE MONTAGNARD الأحد 07 يناير 2018 - 16:25
UN GRAND BRAVO A NOTRE MINISTRE

NOTRE SOUHAIT EST LEQUIPEMENT DES HOPITAUX ET DES CENTRE DE SANTE DE LA PROVINCE DE MIDELT PAR DU MATERIEL ET MEDICAMENTS AINSI QUE LE PERSONNEL SPECIALISE MANQUANT DANS CETTEREGION ENCLAVEE DU MAROC

EGALEMENT
L EQUIPEMENT DU PARC DU MINISTERE DE
L EQUIPEMENT PAR DES CAMIONS DE DENEIGEMENT COMME DANS LE TEMPS DES ANNEES 1980 AVEC DES FRAISEUSES CAR LE PARC EST TRES GRAND
MIDELT AZROU
MIDELT ER RACHIDIA
MIDELT KHENIFRA
MIDELT BOULEMANE
MIDELT MISSOUR
MIDELT TOUNFITE ANEFGOU
MIDELT RICH IMILCHIL
MIDELT RICH GOURRAMA

LE RESEAU ROUTIER EST TRES VASTE ET TRES GRAND MIDELT EST LE CENTRE DE CE RESEAU

ENFIN CETTE REGION A TROP DONNE POUR LE MAROC DEPUIS LE TEMPS DU PROTECTORAT
ET MAINTENANT C EST L ETAT MAROCIN QUI DOIT LUI RENDRE LE BIEN PAR LE BIEN

ENCORE UNE FOIS BRAVO A MR LE MINISTRE
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6
5 - سلام الصويري الأحد 07 يناير 2018 - 16:25
في الدول المتقدمة الديمقراطية التي تحترم شعوبها توضع مخططات مسبقة وبإحكام وتوفر الإمكانيات اللوجيستكية والبشرية مسبقا ويحدد لكل قطاع مسؤوليات في ضروف محددة وعند حصول الضروف يفعل المخطط تلقاءيا كل حسب اختصاصاته دون انتظار تعليمات لان المواطن سيحاسب المسؤولين عبر صناديق الاقتراع لهذا يقوم كل معني بواجبه الذي يعرفه مسبقا في كل الأحوال والضروف والحوادث .
فتفادى العشوائية والطرق الفلكلورية والهرولة وراء اخذ الصور والضهور الإعلامي
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42
6 - kayssar الأحد 07 يناير 2018 - 16:37
ليعلم من لا يعلم ان هده المناطق بدون ثلوج لا تنتج شيئا، فانا ابن المنطقة و درست فيها ايام الثلوج الحقة و القوية دون حطب في المدارس و لا سيارات اسعاف و لا مساعدة ، فتخرج منا الاطباء و المهندسون و الاطر في كل مجال لم نشكوا ابدا لاننا كنا مقتنعين اننا نسكن الجبال فلابد من الثلوج و من البرد القارس الخ.... اما اليوم اصبح الكل يبكي و يشكي حتى انقطعت الامطار و الثلوج و عم الجفاف لاننا اصبحنا ضد الاقدار و ضد كل رحمة من السماء، اتقوا الله و اعلموا ان الله لا يغير بقوم حتى يغيرواما بانفسهم ، الثلوح خير و المطر خير و الرياح خير ، اكتب هاته السطور و انا لا اتحسس قدمي من شدة البرد وانا في منطقة الى حد الساعة محاصرة بالثلوج... بنعمة الثلوج ..... حيث تبشر بموسم زاهر انشاءالله.
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98
7 - mestari الأحد 07 يناير 2018 - 17:07
يجب على جميع السائقين في هذه الأيام ألا وهي بالحركة والحذر من الانزلاقات وقبل القيادة التأكد من الحالة الميكانيكية السيارة والتأكد من الفرامل والتمهل في السرعة والله ينجينا وينجيكم من الاسطوانات ويحفضنا وإياكم من كل اللغات والسلام
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9
8 - الشيخ مود بدر جوب السنغالي الأحد 07 يناير 2018 - 17:09
متى سأرى عالما مليئا بالمحبة والتضحية للآخر والإشعار بمعانات المنبوذين والمهمشين لمعالجة مهاناتهم؟!
متى سأعيش عالما بلا حرب ولا تدمير ولا كراهية ولا نزاع ؟!
يا الدينا جودي على الأقل بشيء من هذه الأشياء !
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15
9 - صاغرو الأحد 07 يناير 2018 - 17:10
أما متفق مع الرقم 2
عندما أسمع انقطاعات الطرق أفرح لأن ذلك يعني ملء السدود وضمان المحصول وكلء المواشي.
فكروا كما شئتم سقوط الثلوج في الطرقات وانقطاعها يعني أن الخير أت.
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44
10 - افري الأحد 07 يناير 2018 - 18:11
أنت صريح في مقالك يااخي. انا كذا لك عشت في تلك المناطق الجبلية وكان عوننا سوى الله سبحانه وتعالى. 6 كلم صباحا ومساء بدون معطف ولا قغازات تحت البرد القارص دون طلب اي إعانة لاي احد. وانا حاليا في كندا اشتغل تحت -83 ولا اشتكي لاحد والحمد لله.
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17
11 - رشيد الأحد 07 يناير 2018 - 18:11
أحنو علينا لكي نحس بأننا منكم .
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7
12 - حداش حدو الأحد 07 يناير 2018 - 18:27
احييك سيدي الوزير على الزيارة لاملشيل المنطقة المنكوبة في المغرب. وكل الامل فيكم ايها الوزير ان تمدونا بحطب التدفءة .فاوالله البيض يتفقس في وسط التبن من شدة البرد.ماذا نقول لاناس ليس في بطونهم الا اتاي وخبز في احسن الاحوال؟؟؟؟؟اناس تعيش العاءلة كلها باقل من 10 درهم في اليوم .من كل قلبي اتمنى ان تحن قلوبكم معنا
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3
13 - مراكشي اصيل الأحد 07 يناير 2018 - 18:41
صدعتونا بتنضيم المهرجنات والحفلات والمؤتمرات ونجاحها ونضموا غيرالطرق التي شهدت تساقطات مهمة من الثلوج والامطار ولا هادو مايمكن سلفوا الكسان والشجر والزرابي تايدوز على خير المعقول تتورقوا.
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3
14 - بنت البلاد الأحد 07 يناير 2018 - 19:18
لا أفهم هل على الحكومة أن تنتظر حتى تسقط الثلوج و تقطع الطرقات و يحاصر المواطنين لتتحرك.!!! ما يحدث في إميلشيل يحدث كل سنة..و المواطنين هناك يعانون من التهميش و الفقر طوال السنة و ليس في فصل الشتاء فقط..
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3
15 - مواطن حر الأحد 07 يناير 2018 - 19:19
الى الاخت سعاد رقم 2 ...هذه المناطق تعرف قساوة البرد اضافة الى كون ساكنة المنطقة يعانون من فقر مذقع ونقص حاد في التغذية والملابس ووساءل التدفءة مما يشكل تهديدا حقيقيا لحياتهم ...فالدولة مطالبة بالتدخل في تلك المناطق ومناطق اخرى ضواحي بولمان مثلا جهة المرس وغيرهما...فتوفر الغذاء والاغطية وفريقا طبيا وهيليكوبتر لنقل المرضى والنساء الحوامل...
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4
16 - Amin suisse الأحد 07 يناير 2018 - 19:53
انا اعيش في جبال الالب السويسرية الثلوج تفوق الامتار
الدولة تعمل لكل الجد لارطاء المواطن خاصة في فصل الشتاء علما ان الدولة تمنح خمسة وعشرون الف فرنك فرنسي هدية لسكان الجبال لعدم الهجرة نحو المدن
ليكن في العلم انا هاد البلد الصغير في الالب الأغنى في العالم بدون بترول والغاز وإنما بالعقل حتى أصبحت دول متقدمة تعانده للوصول الى مستواه المعيشي
السويسريين هربوا حتى عن ألمانيا اقتصادية
Qualität made in Switzerland
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2
17 - wake up! الأحد 07 يناير 2018 - 20:04
إذا وقع الجفاف شكا الناس وإذا أصابت الرحمة أعني المطر الناس شكوا . فماذا تريدون بالظبط ؟
دعوا الطبيعة تعبر عن نفسها. والله إن هذا الإعلام أصبح مبتدلا .
أي طقس أشد وطءا على الناس؟ طقس المغرب أم طقس أوروبا ؟!
ورغم ذلك فالأوروبيون لايكترون لوطء الطبيعة عليهم فتجدهم أحب الناس الى العمل .
وفيقو اوباركا من التباكي نحن في الدنيا ولسنا في الجنة لكي نطلب الكمال في كل شيء.
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1
18 - Hamid الأحد 07 يناير 2018 - 20:21
اين هو نصيب افقر منطقة و ابرد منطقة وطنيا من هذه الاعانات¿¿ بولمان المنسية
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