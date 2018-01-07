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كُتّاب وآراء
الثلوج تقطع طرقا وتحاصر مناطق .. واعمارة يعاين الأضرار بإملشيل
أدت التساقطات الثلجية المهمة التي يعرفها المغرب منذ أول أمس الجمعة إلى اضطرابات في حركة السير وانقطاعات في المحاور الطرقية، وصلها عددها إلى 11.
وبحسب النشرة الإخبارية لحالة الطرق بالمغرب التي تصدرها بشكل مستمر وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، فإن 11 طريقاً وطنية وإقليمية وجهوية تعرف انقطاعات متكررة، ما يجعل أمر الوصول إلى عدد من المناطق النائية صعباً.
ويتعلق الأمر بالطريق الوطنية رقم 13 بإقليم إفران الرابطة بين أزرو وتيمحضيت في النقطة الكيلومترية 290 – 324، إضافة إلى محور تيمحضيت وميدلت.
وفي أزيلال، عرفت الطريق الجهوية رقم 302 اضطراباً على مستوى تبانت وتيزي نتيرغيست، وزاوية أحنصال وتيلوغيت، إضافة إلى الطريق الجهوية رقم 307 على مستوى إمي ن إفري وآيت تامليل.
وفي إقليم إفران، قالت وزارة التجهيز والنقل إن الطريق الإقليمية رقم 7216 باتت مقطوعة، إضافة إلى الطريق الإقليمية رقم 7232 الرابطة بين هبري وميشلفين.
أما في بني ملال، فالطريق الإقليمي رقم 3218 هي الأخرى مقطوعة على مستوى شركت وبوتفرضا، والطريق رقم 3214 الرابطة بين القصيبة وأغبالا سيدي يحيى والسعد.
كما تسببت الثلوج الكثيفة في قطع الطريق الإقليمية رقم 7315 في خنيفرة الرابطة بين أغبالو وسيدي يحيى أوحقي، إضافة إلى الطريق رقم 2030 بإقليم الحوز الرابطة بين تشديرت وإمليل.
وأفادت وزارة التجهيز والنقل أيضاً بأن الطريق رقم 7312 الرابطة بين تبادوت وتيكاجوين بخنيفرة، والطريق رقم 3107 بإقليم أزيلال الرابطة بين أزيلال وآيت امحمد، هما ضمن الطرق المقطوعة.
وعملت مصالح وزارة التجهيز والنقل على فتح 26 طريقاً بفضل تدخل آليات لإزاحة الثلوج؛ حيث تعبأت جميع القطاعات الحكومة بأمر من الملك من أجل تخفيف أثر موجة البرد.
ولمواجهة موجة البارد الحالية، تمت تعبئة 660 طبيباً، وأكثر من 1950 ممرضاً، وحوالي 43 مستشفى، و9 وحدات صحية متنقلة، وأكثر من 400 سيارة إسعاف، خصوصاً في المناطق الجبلية.
كما تم توفير أكثر من 950 آلية لإزاحة الثلوج، بالإضافة إلى التعاقد مع عدد إضافي من سائقي هذه الآليات على المستوى الوطني لتغطية أكثر من 5 آلاف كيلومتر من الطرقات المغطاة بالثلوج، وكذا تفعيل بعض التطبيقات الهاتفية لإرشاد مستعملي الطريق حول الانقطاعات المحتملة، منها "Maroute".
ومن المنتظر أن يحل عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء وزير الصحة بالنيابة، غداً الاثنين، بجماعة إملشيل، إحدى المناطق الأكثر تضرراً من موجة البرد القارس؛ وذلك في إطار زيارة ميدانية إلى المستشفى المدني المتنقل المقام هناك.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (18)
NOTRE SOUHAIT EST LEQUIPEMENT DES HOPITAUX ET DES CENTRE DE SANTE DE LA PROVINCE DE MIDELT PAR DU MATERIEL ET MEDICAMENTS AINSI QUE LE PERSONNEL SPECIALISE MANQUANT DANS CETTEREGION ENCLAVEE DU MAROC
EGALEMENT
L EQUIPEMENT DU PARC DU MINISTERE DE
L EQUIPEMENT PAR DES CAMIONS DE DENEIGEMENT COMME DANS LE TEMPS DES ANNEES 1980 AVEC DES FRAISEUSES CAR LE PARC EST TRES GRAND
MIDELT AZROU
MIDELT ER RACHIDIA
MIDELT KHENIFRA
MIDELT BOULEMANE
MIDELT MISSOUR
MIDELT TOUNFITE ANEFGOU
MIDELT RICH IMILCHIL
MIDELT RICH GOURRAMA
LE RESEAU ROUTIER EST TRES VASTE ET TRES GRAND MIDELT EST LE CENTRE DE CE RESEAU
ENFIN CETTE REGION A TROP DONNE POUR LE MAROC DEPUIS LE TEMPS DU PROTECTORAT
ET MAINTENANT C EST L ETAT MAROCIN QUI DOIT LUI RENDRE LE BIEN PAR LE BIEN
ENCORE UNE FOIS BRAVO A MR LE MINISTRE
فتفادى العشوائية والطرق الفلكلورية والهرولة وراء اخذ الصور والضهور الإعلامي
متى سأعيش عالما بلا حرب ولا تدمير ولا كراهية ولا نزاع ؟!
يا الدينا جودي على الأقل بشيء من هذه الأشياء !
عندما أسمع انقطاعات الطرق أفرح لأن ذلك يعني ملء السدود وضمان المحصول وكلء المواشي.
فكروا كما شئتم سقوط الثلوج في الطرقات وانقطاعها يعني أن الخير أت.
الدولة تعمل لكل الجد لارطاء المواطن خاصة في فصل الشتاء علما ان الدولة تمنح خمسة وعشرون الف فرنك فرنسي هدية لسكان الجبال لعدم الهجرة نحو المدن
ليكن في العلم انا هاد البلد الصغير في الالب الأغنى في العالم بدون بترول والغاز وإنما بالعقل حتى أصبحت دول متقدمة تعانده للوصول الى مستواه المعيشي
السويسريين هربوا حتى عن ألمانيا اقتصادية
Qualität made in Switzerland
دعوا الطبيعة تعبر عن نفسها. والله إن هذا الإعلام أصبح مبتدلا .
أي طقس أشد وطءا على الناس؟ طقس المغرب أم طقس أوروبا ؟!
ورغم ذلك فالأوروبيون لايكترون لوطء الطبيعة عليهم فتجدهم أحب الناس الى العمل .
وفيقو اوباركا من التباكي نحن في الدنيا ولسنا في الجنة لكي نطلب الكمال في كل شيء.