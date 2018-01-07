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كُتّاب وآراء
دفاع "معتقلي الريف" يشكو التشويش وانقطاع الهواتف والإنترنيت
تشهد محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وكذا محيطها، كل يوم ثلاثاء الذي يتزامن مع محاكمة معتقلي حراك الريف، انقطاعا واضحا لشبكتي الاتصالات الهاتفية والإنترنيت؛ الأمر الذي أثار امتعاض عدد من الوافدين عليها، سواء من هيئة الدفاع أو عائلات المعتقلين أو الصحافيين، وغيرهم.
وانتقدت هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك إقدام الجهات المختصة على التشويش على شبكة الاتصالات؛ ذلك أنه بمجرد الاقتراب من محيط المحكمة، تتوقف الهواتف وتتعطل شبكة الإنترنت؛ ما يفرض قطع مسافة كبيرة من أجل استعمالهما.
ولا يقتصر الأمر على الوافدين على المحكمة فقط، بل إن المقاهي والمنازل والمحلات المتواجدة بالقرب من مقر المحكمة تعاني بدورها من هذا الانقطاع في شبكات التواصل التي تعود إلى الاشتغال مباشرة بعد رفع الجلسة ليل؛ ما يؤثر على مصالح العديد من المواطنين.
وطالب المحامي محمد المسعودي، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين، في تصريحه لهسبريس، هيئة المحكمة برفع التشويش الذي يطال شبكتي الانترنت والاتصالات، لما له من تأثير على مصالح المحامين والمواطنين وعائلات المعتقلين والصحافيين على حد سواء.
وأوضح المسعودي ضمن تصريحه أن هاته المحاكمة تعرف تعطيل "الشبكة العنكبوتية وكذا شبكة الاتصالات لمختلف الفاعلين في المجال، وبالتالي نصير كهيئة منقطعين عن العالم الخارجي وعن مكاتبنا وباقي موكلينا".
وتقدم محامو معتقلي الريف بملتمس إلى رئاسة الهيئة، التي يوجد على رأسها علي الطرشي، من أجل رفع التشويش ووقف التضييق على سير المحاكمة العادلة.
وفي سياق مماثل، عبّر عدد من الصحافيين الذين يتابعون أسبوعيا هاته المحاكمة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء عن امتعاضهم من هذه الخطوة؛ ذلك أنهم يضطرون إلى قطع مسافة من أجل بعث موادهم الصحافية أو استعمال هواتفهم النقالة.
وقد شهدت الجلسة الأخيرة التي عقدت يوم الجمعة الماضي، احتجاج أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين على هيئة الحكم، بسبب تخصيصها جلستين في الأسبوع من أجل تسريع المحاكمة؛ إذ أكدوا أن ذلك منهك سواء للمعتقلين أو أسرهم وكذا للمحامين الذين يترافعون نيابة عنهم.
ورفضت النيابة العامة هذا الملتمس، داعية إلى ضرورة تسريع النقاش في الملف مراعاة لمصالح المتهمين وأسرهم، لافتة إلى أن الاقتصار على جلسة واحدة في الأسبوع سيجعل الملف يطول أكثر، خاصة أن مراحل مقبلة تتطلب نقاشا مطولا بعد دخول مرحلة الاستماع إلى المتهمين.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (34)
ههه نوريو للشعب شنو بغينا ولا مايشوف حد ...
أمينة حيدر إنفصالية قحة و تجهر بذلك بل تدعو الصحراويين إلى تبني الإنفصال و ربما الى حمل السلاح و هي تتحرك بكل حرية بمطارات المملكة و لا يجرأ أحدا بإعتقالها أو بإعتراض طريقها.
الزفزافي و رفاقه خرجوا من إجلال مطالب إجتماعية و رفع العسكرة عن الإقليم؛ أُلصقت إليهم تهمة الإنفصال و تلقي أموال خاريجية لقلب النظام؛ المقدر ب ألفين و سبعمائة درهم من عند صديق الطفولة؛ أريد جوابامن عند وطني قح؛ و هل مازال المغاربة متيقنين أن المغاربة سواسية أمام القانون؟؟
هؤلاء المحامون يدافعون على الإنترنيت أكثر من دفاعهم عن معتقاي الريف
إنه أسلوب القهر والاحتقار واستحمار شعب بكامله
في كل مرة يتم الحديث عن النقاش المطول بعد ماسمي بالدفوعات الشكلية اي نقاش؟
علي القاضي اولا ان يمر الان مباشرة الي توجيه الاسئلة الي المشتبه بهم وهم ليسوا متهمين عكس مايروج لانهم يستفيدون من قرينة البراءة
فقط عند الانتهاء من مساءلة المشتبه بهم من قبل كل الاطراف بما في ذلك القاضي لتوضيح نقاط اذا اقتضى الحال٬ يمر الجميع الي المرافعة الدفاع والنائب العام
واذا كانت المرافعات طويلة ترسل الي القاضي بشكل كتابي
اما الحديث عن نقاشات ساخنة ومشادات كلامية فهذا فيه انعدام المهنية للقاضي
لايمكن مقاطعة اي كان يتكلم وكل طرف له دوره في المرافعة
اذا لم تحترم حقوق المشتبه بهم اثناء المقابلات سواء في مخافر الشرطة او مقر الفرقة الوطنية وآعني الحق في الصمت والحق في الاتصال بالعائلة او الاصدقاء والحق في توكيل محام والله هذه المحاضر في عين القانون الدولي باطلة
طبعا يبدو ان من يصر علي ادانة معتقلي الريف يصم آذانه ولكن ينبغي توثيق كل شىء لعرضه علي ااختصاصيي القانون الدولي
They only ask for better life
Like the one in marakeche
Why someone has billions and the rest nothing
فليتركوه يقول مايشاء ويعلق علي ماقالوا مايشاء
فيما يخص الدفوع الشكلية فالقاضي هو الذي يبت فيها وليس النيابة العامة
لاحاجة الي اي انتفاض ضد النيابة العامة
القاضي هو من له الكلمة الفصل المهم هو الا يغفل الدفاع ذكر كل من يبرئ المعتقلين
لابد ان يجيب المعتقلون علي الاسئلة مما يسمى ركن الشاهد وليس مايسمى باطلا في حقهم قفص الاتهام فهم ليسوا بعد متهمين
وجهت لهم التهم ولكن ليست ثابتة بعد فعلى النيابة العامة ان تثبتها بالحجج الدامغة
تقرير مجلس حقوق الانسان وثيقة قانونية يستدل بها لانها صادرة عن مؤسسة دستورية وطنية بامكان النيابة العامة ان تطلب خبرة مستقلة مضادة ان شاءت لكن لكن لكن بوجود عضو نزيه من مجلس حقوق الانسان
زمن تلفيق التهم ولي وهذه المره والله لن يجدي
الشعارات الرنانة انتهت وهذا آول امتحان لقضاءنا المستقل والا فينبغي اللجوء الي القانون الدولي
Vous ete une femme de la grande classe