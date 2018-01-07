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دفاع "معتقلي الريف" يشكو التشويش وانقطاع الهواتف والإنترنيت

دفاع "معتقلي الريف" يشكو التشويش وانقطاع الهواتف والإنترنيت
هسبريس - عبد الإله شبل
الأحد 07 يناير 2018 - 18:00

تشهد محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وكذا محيطها، كل يوم ثلاثاء الذي يتزامن مع محاكمة معتقلي حراك الريف، انقطاعا واضحا لشبكتي الاتصالات الهاتفية والإنترنيت؛ الأمر الذي أثار امتعاض عدد من الوافدين عليها، سواء من هيئة الدفاع أو عائلات المعتقلين أو الصحافيين، وغيرهم.

وانتقدت هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك إقدام الجهات المختصة على التشويش على شبكة الاتصالات؛ ذلك أنه بمجرد الاقتراب من محيط المحكمة، تتوقف الهواتف وتتعطل شبكة الإنترنت؛ ما يفرض قطع مسافة كبيرة من أجل استعمالهما.

ولا يقتصر الأمر على الوافدين على المحكمة فقط، بل إن المقاهي والمنازل والمحلات المتواجدة بالقرب من مقر المحكمة تعاني بدورها من هذا الانقطاع في شبكات التواصل التي تعود إلى الاشتغال مباشرة بعد رفع الجلسة ليل؛ ما يؤثر على مصالح العديد من المواطنين.

وطالب المحامي محمد المسعودي، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين، في تصريحه لهسبريس، هيئة المحكمة برفع التشويش الذي يطال شبكتي الانترنت والاتصالات، لما له من تأثير على مصالح المحامين والمواطنين وعائلات المعتقلين والصحافيين على حد سواء.

وأوضح المسعودي ضمن تصريحه أن هاته المحاكمة تعرف تعطيل "الشبكة العنكبوتية وكذا شبكة الاتصالات لمختلف الفاعلين في المجال، وبالتالي نصير كهيئة منقطعين عن العالم الخارجي وعن مكاتبنا وباقي موكلينا".

وتقدم محامو معتقلي الريف بملتمس إلى رئاسة الهيئة، التي يوجد على رأسها علي الطرشي، من أجل رفع التشويش ووقف التضييق على سير المحاكمة العادلة.

وفي سياق مماثل، عبّر عدد من الصحافيين الذين يتابعون أسبوعيا هاته المحاكمة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء عن امتعاضهم من هذه الخطوة؛ ذلك أنهم يضطرون إلى قطع مسافة من أجل بعث موادهم الصحافية أو استعمال هواتفهم النقالة.

وقد شهدت الجلسة الأخيرة التي عقدت يوم الجمعة الماضي، احتجاج أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين على هيئة الحكم، بسبب تخصيصها جلستين في الأسبوع من أجل تسريع المحاكمة؛ إذ أكدوا أن ذلك منهك سواء للمعتقلين أو أسرهم وكذا للمحامين الذين يترافعون نيابة عنهم.

ورفضت النيابة العامة هذا الملتمس، داعية إلى ضرورة تسريع النقاش في الملف مراعاة لمصالح المتهمين وأسرهم، لافتة إلى أن الاقتصار على جلسة واحدة في الأسبوع سيجعل الملف يطول أكثر، خاصة أن مراحل مقبلة تتطلب نقاشا مطولا بعد دخول مرحلة الاستماع إلى المتهمين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (34)

1 - عدنان الأحد 07 يناير 2018 - 18:10
فكرة جيدة جدا لكن ليس في المحكمة , بل اتستعمل هذه التقنية في أيام اجتياز امتحانات البكالوريا يكون احسن , مايبقاش لا نقيل لا والو , ويتهناو الأساتذة من صداع الرأس . ليمتافق معايا يدير جيم هههههه
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98
2 - الهاوب الأحد 07 يناير 2018 - 18:12
Le numéro que vous avez composé ne correspond à aucun client
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20
3 - االصراحة على عين ميكا الأحد 07 يناير 2018 - 18:13
قمة الاستهزاء ولامبالات تشويش يستوجب مقابلته بالانسحاب.
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39
4 - Adil. الأحد 07 يناير 2018 - 18:15
طبقا للأصل بنظام بيونغ بيونغ . . . تشابه في جميع الصفاة . . .
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55
5 - Yas الأحد 07 يناير 2018 - 18:20
شعاركم الوطن غفور رحيم.فاطلقو سراح المعتقلين لاسرهم.و احكمو فقط على المجرمين الدين تبثت افعالهم الاجرامية.
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44
6 - المعقول الأحد 07 يناير 2018 - 18:22
مسرحية بكل ما تحمله الكلمة من معنى مع كامل الأسف الشديد المغرب تحكمه عصابة أين العقلاء؟؟؟ أطلقوا صراح الأبرياء فهم ليسوا لصوص المال العام و لا نهاب خيرات وثروات البلاد
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78
7 - kari الأحد 07 يناير 2018 - 18:22
Le Mekhzen et les méthodes de voyous .. c'est un classique
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25
8 - Maghrabi Rifi Sahraoui Soussi الأحد 07 يناير 2018 - 18:24
سئمنا و هرمنا من شكاوى الدفاع وكلنا سواسية أمام القانون.
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-72
9 - الوطنية الأحد 07 يناير 2018 - 18:31
برزطتوا لينا الراس وكانهم تشيكيفارا او لا هما قاتلبن كيندي سخونيت الراس شهر ولا شهرين حبس ويخرجون خلقتم منهم ابطالا بدون بطولة
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-63
10 - Samir الأحد 07 يناير 2018 - 18:33
Al mekhzan est connu d'utiliser des méthodes diaboliques pour empêcher les marocains de leurs droits fondamentaux. Hélas nous sommes gouvernés par une mafia.
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18
11 - hassia الأحد 07 يناير 2018 - 18:40
crois plutot a surcharge,la vitesse est réduite quand beaucoup utilisent l,internet en méme temps et méme endroit
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-20
12 - Said الأحد 07 يناير 2018 - 18:40
لمن لا يشك في عدالة محاكم المملكة الشريفة الجواب بالدليل والبرهان
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16
13 - خالد الأحد 07 يناير 2018 - 18:40
ولا يقتصر الأمر على الوافدين على المحكمة فقط، بل إن المقاهي والمنازل والمحلات المتواجدة بالقرب من مقر المحكمة تعاني بدورها من هذا الانقطاع ....وهل لديك تقنية جديدة تمكن من قطع الاتصالات بمكان دون الآخر وهما متجاوران ?أن كان هدا لابد منه وتجد فيه المحكمة مصلحة فما المشكلة في التضحية في سبيل الصالح العام؟ .
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-52
14 - Amine الأحد 07 يناير 2018 - 18:41
هادو هوما لي كانو باغيين ينشرو المحاكمة فالقنوات ديالهم.
ههه نوريو للشعب شنو بغينا ولا مايشوف حد ...
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25
15 - كوريا الشمالية الأحد 07 يناير 2018 - 18:44
اءوا هادى مابقاتش المملكة المغربية الزوينة الضريفا لكان حبوها. هاد البلاد ولات كوريا الشمالية. الله استر وصافى. اذا كان هذا شيء صحيح كثير من الاشياء التى احببتها في المغرب ستسقط من عينى. حشوماLe Maroc ne merite pas ce genre de comportement debile
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23
16 - باينتي الأحد 07 يناير 2018 - 18:52
يقولون إن المغاربة سواسية أمام القانون؛ ههه.
أمينة حيدر إنفصالية قحة و تجهر بذلك بل تدعو الصحراويين إلى تبني الإنفصال و ربما الى حمل السلاح و هي تتحرك بكل حرية بمطارات المملكة و لا يجرأ أحدا بإعتقالها أو بإعتراض طريقها.
الزفزافي و رفاقه خرجوا من إجلال مطالب إجتماعية و رفع العسكرة عن الإقليم؛ أُلصقت إليهم تهمة الإنفصال و تلقي أموال خاريجية لقلب النظام؛ المقدر ب ألفين و سبعمائة درهم من عند صديق الطفولة؛ أريد جوابامن عند وطني قح؛ و هل مازال المغاربة متيقنين أن المغاربة سواسية أمام القانون؟؟
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36
17 - حسن سه الأحد 07 يناير 2018 - 18:56
عجيب، هل المحامون يأتون للمحكمة للدفاع عن المعتقلين أم تصفح الإنترنيت؟ أم التهاتف؟ في كثير من الدول يمنع الهاتف في المحاكم، بل وبعضها تزعج موجات الإتصالات حتى يصعب على أحدهم تنسيق الحروب من المحكمة بمساعدة خارجية.
هؤلاء المحامون يدافعون على الإنترنيت أكثر من دفاعهم عن معتقاي الريف
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-11
18 - Kilou الأحد 07 يناير 2018 - 18:58
و كوريا الشمالية اومحال واش فيها هاد الفعايل ديال العصابات
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31
19 - المغاربة يريدون الكرامة الأحد 07 يناير 2018 - 19:01
أطلقوا سراح الأبرياء و كفاكم هراء .. القوا القبض على " الكبار من التماسيح و العفاريت " الذين خربوا المغرب . نهبوا خيراته و أذلوا الشعب الذي أصبح يتسول معظمه في الشوارع و يبيت في العراء و هناك لاجئون في بلدهم في البوادي و المداشر و القرى يتضورون جوعا و بردا تقطعت بهم السبل ... يشبهون اللاجئين المفقودين .
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23
20 - abd الأحد 07 يناير 2018 - 19:08
انقطاع الاتصلات عند محيط شركة كوماناف كلف للمواطنين تعطيلا في مصالحهم وارتباكا واضحا لدى العامة وأضاع لي شخصيا كثيرا من الوقت وأخرني عن انجاز عملي يوما كاملا
إنه أسلوب القهر والاحتقار واستحمار شعب بكامله
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22
21 - حشمو الأحد 07 يناير 2018 - 19:09
يجب إيداع دفاع ما يسمى بهتانا الحراك السجن. هؤلاء يريدون الركوب على كل القتن من أجل أنفسهم.
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-14
22 - citoyen الأحد 07 يناير 2018 - 19:11
في الدول الدمقراطية تتم محاكمة تستوفي كل شروط المحاكمة العادلة كل يوم مع تدبير محكم لزمن المقاضاة لكي لاتضيع الحقوق لاي طرف
في كل مرة يتم الحديث عن النقاش المطول بعد ماسمي بالدفوعات الشكلية اي نقاش؟

علي القاضي اولا ان يمر الان مباشرة الي توجيه الاسئلة الي المشتبه بهم وهم ليسوا متهمين عكس مايروج لانهم يستفيدون من قرينة البراءة

فقط عند الانتهاء من مساءلة المشتبه بهم من قبل كل الاطراف بما في ذلك القاضي لتوضيح نقاط اذا اقتضى الحال٬ يمر الجميع الي المرافعة الدفاع والنائب العام

واذا كانت المرافعات طويلة ترسل الي القاضي بشكل كتابي
اما الحديث عن نقاشات ساخنة ومشادات كلامية فهذا فيه انعدام المهنية للقاضي

لايمكن مقاطعة اي كان يتكلم وكل طرف له دوره في المرافعة

اذا لم تحترم حقوق المشتبه بهم اثناء المقابلات سواء في مخافر الشرطة او مقر الفرقة الوطنية وآعني الحق في الصمت والحق في الاتصال بالعائلة او الاصدقاء والحق في توكيل محام والله هذه المحاضر في عين القانون الدولي باطلة
طبعا يبدو ان من يصر علي ادانة معتقلي الريف يصم آذانه ولكن ينبغي توثيق كل شىء لعرضه علي ااختصاصيي القانون الدولي
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10
23 - مواطن2 الأحد 07 يناير 2018 - 19:13
الحقيقة ان المحاكمة يجب ان تطال من تسببوا في هدا الهرج كله....ولم يحسنوا التصرف في حالة بسيطة جدا في بدايتها ....شائكة جدا مع مرور الزمن.....سماك ضبط في حالة مخالفة للقانون بسيطة جدا لم يحسب لها حساب وعولجت بطريقة فيها الكثير من التهور حسب وسائل الاعلام ادت الى الكوارث....والملاحظ ان مخلفاتها من الخسائر تعد بالملايير....ولا زالت الخسائر والاضرار مستمرة ....ومنها ان برز قوم لم يكن لهم اي شان واصبحوا زعماء يحسب لهم الف حساب....والمؤسف ان بعض من يهمهم الامر لا زالوا يتعاملون في بعض المواقف بنفس الطرق غير مبالين بما جرى ويجري.وكانهم يعيشون معزولين عن العالم....اخطاء بسيطة ادت الى الكوارث....والمؤسف اكثر ان المعتقلين مع مرور الزمن رغم تورطهم في اعمال الشغب سيطالبون الدولة بجبر الضرر....وستتبخر ملايير الدراهم....والمسرحية مستمرة.
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-5
24 - حياة الأحد 07 يناير 2018 - 19:25
المجرمين للي اثبت في حقهم جرائم كيتلقى عليهم القبض وكايتحاكموا وماوكيعارضوش ووماكديروش هذه المهزلة للي دايرين انتما.. بلا تخلطوا الأمور ببعضها . الخيانة والمس بالنظام والتآمر مع اعداء الوطن وعدم رفع العلم الوطني ...والانفصال والتحدي والاعتداء على المخزن ..مصيرهم بين ✋ يد القانون وللي طلع بريء غادي يخرج واللي مذنب غادي يتحاكم...
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-4
25 - ديما مغربي الأحد 07 يناير 2018 - 19:31
هاد المسرحية ستكون لها اجابيات على الزفازفة فقط.
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-2
26 - هبة الأحد 07 يناير 2018 - 19:38
فقط بالمقارنة بين شكاوي المحاكم في القرن 19 وبين شكاوي المحاكم الآن ، أصبحنا نموت خجلا من شدة سخرية الوضع الذي أضحى عليه واقعنا البئيس..
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-4
27 - Mounir الأحد 07 يناير 2018 - 20:06
They didn't ask for a lots
They only ask for better life
Like the one in marakeche
Why someone has billions and the rest nothing
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4
28 - بنت الري____________ش_1_ الأحد 07 يناير 2018 - 20:12
هذا ما يبرهن على مدى قلق الدولة من هذه المحاكمة ,ولانهم يعلمون وعلى يقين بانها باطلة,لهذا يقطعون جميع الاتصالات ,الحق يعلو ولا يعلا عليه ,هذا يبين بان الحكم اتخذ منذ مدة ونظرا لقساوته انهم يحاولون تشتيت انتباه الجميع للنطق به,القضية باينة وواضحة ..........على عائلات المعتقلين الاستعداد لما هو اسوا حتى لا يفاجؤوا بكارثة الحكم الانتقامي......!مهزلة اخرى تنظاف الى المسرحية الهزلية.......
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3
29 - citoyen الأحد 07 يناير 2018 - 20:13
ولماذا يخشي دفاع المعتقلين ممثل الحق العام
فليتركوه يقول مايشاء ويعلق علي ماقالوا مايشاء
فيما يخص الدفوع الشكلية فالقاضي هو الذي يبت فيها وليس النيابة العامة
لاحاجة الي اي انتفاض ضد النيابة العامة
القاضي هو من له الكلمة الفصل المهم هو الا يغفل الدفاع ذكر كل من يبرئ المعتقلين
لابد ان يجيب المعتقلون علي الاسئلة مما يسمى ركن الشاهد وليس مايسمى باطلا في حقهم قفص الاتهام فهم ليسوا بعد متهمين
وجهت لهم التهم ولكن ليست ثابتة بعد فعلى النيابة العامة ان تثبتها بالحجج الدامغة
تقرير مجلس حقوق الانسان وثيقة قانونية يستدل بها لانها صادرة عن مؤسسة دستورية وطنية بامكان النيابة العامة ان تطلب خبرة مستقلة مضادة ان شاءت لكن لكن لكن بوجود عضو نزيه من مجلس حقوق الانسان
زمن تلفيق التهم ولي وهذه المره والله لن يجدي
الشعارات الرنانة انتهت وهذا آول امتحان لقضاءنا المستقل والا فينبغي اللجوء الي القانون الدولي
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3
30 - Adil الأحد 07 يناير 2018 - 20:24
ترى هل يندد ترامب وماكرون بقطع الاتصالات كما فعلا مع المحتجين في إيران؟
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1
31 - bonjour الأحد 07 يناير 2018 - 20:45
اقطعو الأوكسجين احسن هذا هو مغرب الديمقراطية وحكوك الإنسان والرشوة والكدوب اوتشفارت.هذا نظام كلياني ديكتاتوري
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1
32 - Adil زاكي الأحد 07 يناير 2018 - 20:49
من طبيعة الحال تصرفات عصابة النظام هته لكن العياشة وجيلالة بجانبة حتى الموة بكثرة الجهل والعنصرية التي تسودهم تجاه الشعب المغلوب وبل المغتل . . .
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1
33 - Simo الأحد 07 يناير 2018 - 21:10
Bent rich
Vous ete une femme de la grande classe
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0
34 - الأعور الأحد 07 يناير 2018 - 21:26
هذه الزمرة من المحامين الفاشلين بدل التركيز عن القضايا المحورية التي من أجلها اعتقل المتهمون ومواجهة النيابة بالحجة والبرهان تراهم يخوضون في الشكليات الجانبية . في نظري أن الهدف من الخروج عن الموضوع الرئيسي هو إما أنهم محاصرون بالأدلة الدامغة ولم يجدوا أي مخرج لتبرير تورط موكليهم أو فقط لإطالة الوقت وربح الشهرة على حساب موكليهم كشأن الأفلام التركية .
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