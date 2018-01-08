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الرئيسية | مجتمع | احتجاج مهنيين يوقف سير حافلة بمدينة خريبكة

احتجاج مهنيين يوقف سير حافلة بمدينة خريبكة

احتجاج مهنيين يوقف سير حافلة بمدينة خريبكة
صالح الخزاعي من خريبكة
الاثنين 08 يناير 2018 - 06:45

نظم عدد من سائقي ومهنيي قطاع سيارات الأجرة الصغيرة بمدينة خريبكة وقفة احتجاجية، أمس الأحد، أمام حافلة للنقل الحضري بشارع مراكش وسط المدينة، مطالبين السلطات الأمنية بتحرير محضر حول مخالفة مسار الحافلة، واتخاذ المتعيّن مع السائق وشركة النقل الحضري، وتحديد المسؤوليات من أجل ترتيب الجزاءات.

وعن أسباب الاحتشاد والاحتجاج، قال محمد قساط، الكاتب المحلي لنقابة مهنيي سيارات الأجرة الصنف الثاني، المنضوية في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن "الحافلة المعنية لم تحترم مسارها المحدد لها في إطار القانون، ومن المفروض أن يحرّر في حق الشركة محضر، وإذا تبيّن أن سائقي سيارات الأجرة على خطأ، فهم مستعدون لأداء تعويضات للشركة".

وأوضح المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن المحتجين طالبوا المصالح الأمنية بـ"أخذ المتعين"، سواء في حقهم أو في حق شركة النقل الحضري، مشدّدا على أن "السائقين والمهنيين مصرون على المتابعة والمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقهم من الشركة، خاصة بعدما أضافت خطوطا جديدة خارج إطار القانون المعمول به".

وأكّد قساط أن "المهنيين تواصلوا مع مختلف الجهات المسؤولة عن الملف، وتبيّن أن هناك تضاربا في التصريحات بين المصالح البلدية والسلطات المحلية والمصالح الأمنية، خاصة في ما يتعلق بمدى احترام الشركة للمسطرة القانونية لإضافة خطوط جديدة وأرقام ثانوية يوم الأحد، من أجل ربط السوق الأسبوعي بباقي الأحياء السكنية، مع الإبقاء على الخطوط القديمة كما كانت".

وحمّل المحتجون، على لسان الكاتب المحلي للنقابة، المسؤولية إلى السلطات الأمنية بخريبكة، مطالبين إياها بـ"إعمال القانون في حق الشركة بالسرعة التي يُطبق فيها مع باقي المركبات"، فيما أشار قساط إلى أن "ثلاث ساعات من الانتظار لم تكن كافية لتحديد الجهة المخالفة للقانون، وما إذا كان سائقو سيارات الأجرة مخطئون في خطوتهم الاحتجاجية أم إن الشركة هي المخالفة للقانون".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - فاطمة الاثنين 08 يناير 2018 - 07:01
اصحاب الطاكسيات في مدينة خريبكة يتحدون القانون . و لا تهمهم مصلحة المواطنين يقدر ما يفكرون فقط في احتكار سوق النقل لوحدهم. الساكنة استبشرت خيرا بالحافلات الجديدة و باتمنة مناسبة لكن اصحاب الطاكسيات يفضلون بقاء فقط العربات ( الكوارو ) على وجود الحافلات المكيفة. انها قمة الجهل و الانانية.
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2 - العباس الاثنين 08 يناير 2018 - 07:08
عمتم صباحا الواقع الواضح في هده البلاد ان كل واحد اصبح يدافع عن ريعه بكل الوسائل ولو على مصلحة الشعب فاضافة خطوط جديدة في مصلحة المواطن اللذي يظل في كل الحالات ضحية لاصحاب الطاكسيات في ربوع الوطن
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3
3 - hamo الاثنين 08 يناير 2018 - 07:54
Taxi au maroc = Mafia Une. Grande Mafia , des voiture de plus que 30 ans , des gens analphabet Leur figures comme des presoniers , ne connaissent ni technologie ni rien du tous , leurs vetement comme des clochards , la plus pars d’entres eus n ont plus des dents , qu elles cultures , honte a vous tous ,
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4 - واقع الاثنين 08 يناير 2018 - 09:00
من يحتج على سائقي سيارات الاجرة الصغيرة(طاكسيات) لمخالفت فئة عريضة منهم لقانون السير .يعطون لانفسهم حق الوقوف وسط الشارع رغم وجود مكان للركن يتخدون من شوراع المدينة حلبات للسباق يوشك بعضهم أن يدخل في سم الخياط ،يخلقون لأنفسهم أماكن مرور في أضيق المواقف .يمرون أمامك بدون تحذير(الحشان) فهم يدخلون في خانة سيارات النقل المدرسي والدراجات ثلاثية العجلات والعربات المجرورة بالدواب. من يحترم من؟!،ومن يحتج على من؟! أو يقول المثل المغربي:"للقتيه ركب على الكلخة قوليه مبروك العود"
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