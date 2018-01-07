اضطراب في مواعيد القطارات يربك المسافرين

هسبريس من الرباط

عرفت مواعيد عدد من القطارات، اليوم الأحد، خاصة منها الرابطة بين القنيطرة والدار البيضاء، وبين الدار البيضاء ومراكش، اضطراباً كبيراً.

واضطر المسافرون إلى البحث عن وسائل نقل بديلة، خاصة أنّ المدة الزمنية الفاصلة بين مواعيد عدد من القطارات فاقت ثلاث ساعات، في الوقت الذي لم تُعلن فيه إدارة المكتب الوطني للسكك الحديدية عن أي تغيير رسمي في مواقيت الرحلات.

وسبق للمكتب أن برر هذه الاضطرابات، في بلاغ سابق، باختياره نهاية الأسبوع لتنفيذ أشغال التثنية الكاملة لخط السكك الحديدية بين محور الدار البيضاء ومراكش، وتثليث محور القنيطرة الدار البيضاء.

وأبرز المكتب أنٌ اختيار نهاية الأسبوع لتنفيذ الأشغال مردّه إلى "الحرص على عدم التأثير على مواعيد سفر المواطنين خلال الأسبوع؛ لذلك تتم الأشغال خلال يومي السبت والأحد في فترة الليل وحتى الساعات الأولى من الصباح".

وذكر بلاغ المكتب أن هذه الأشغال تأتي في سياق مشاريع لـ"تحديث وتطوير شبكة السكك الحديدية بين جميع محاورها في المغرب".