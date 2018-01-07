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الرئيسية | مجتمع | اضطراب في مواعيد القطارات يربك المسافرين

اضطراب في مواعيد القطارات يربك المسافرين

اضطراب في مواعيد القطارات يربك المسافرين
هسبريس من الرباط
الأحد 07 يناير 2018 - 22:20

عرفت مواعيد عدد من القطارات، اليوم الأحد، خاصة منها الرابطة بين القنيطرة والدار البيضاء، وبين الدار البيضاء ومراكش، اضطراباً كبيراً.

واضطر المسافرون إلى البحث عن وسائل نقل بديلة، خاصة أنّ المدة الزمنية الفاصلة بين مواعيد عدد من القطارات فاقت ثلاث ساعات، في الوقت الذي لم تُعلن فيه إدارة المكتب الوطني للسكك الحديدية عن أي تغيير رسمي في مواقيت الرحلات.

وسبق للمكتب أن برر هذه الاضطرابات، في بلاغ سابق، باختياره نهاية الأسبوع لتنفيذ أشغال التثنية الكاملة لخط السكك الحديدية بين محور الدار البيضاء ومراكش، وتثليث محور القنيطرة الدار البيضاء.

وأبرز المكتب أنٌ اختيار نهاية الأسبوع لتنفيذ الأشغال مردّه إلى "الحرص على عدم التأثير على مواعيد سفر المواطنين خلال الأسبوع؛ لذلك تتم الأشغال خلال يومي السبت والأحد في فترة الليل وحتى الساعات الأولى من الصباح".

وذكر بلاغ المكتب أن هذه الأشغال تأتي في سياق مشاريع لـ"تحديث وتطوير شبكة السكك الحديدية بين جميع محاورها في المغرب".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - متبابع الأحد 07 يناير 2018 - 22:55
واشو قلتوها قبل؟علمتو الناس؟ولا كديرو غي لقال ليكم راسكم!
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27
2 - سلام الصويري الاثنين 08 يناير 2018 - 00:09
هذه المؤسسة انهارت تماما وفِي حالة افلاس فيما يخص خدمة المواطنين وتعتبر صورة لما توجد عليه جل القطاعات في البلد.
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19
3 - قطارات الموت الاثنين 08 يناير 2018 - 00:13
من أراد أن يصاب بداء السكري وأن تأتيه الشقيقة كل صباح وأن يصاب بالأمراض العصبية فليركب قطارات الخليع....لا زين لا مجي بكري...لا خدمات ف المستوى لا وصول للقطارات في الوقت وزيدنها بالتداكير الصاروخية....كارثة وصافي ....الله احسن عوان لي كيديرو لانفيت فهاد البرويطات أما اسم القطار بزاف عليهم
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20
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