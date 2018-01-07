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حراك الريف وجرادة وزاكورة يجمع عشرات المتضامنين وسط البيضاء

حراك الريف وجرادة وزاكورة يجمع عشرات المتضامنين وسط البيضاء
هسبريس - عبد الإله شبل (صور: محمد اكريمي)
الأحد 07 يناير 2018 - 21:00

لم تمنع التساقطات المطرية وكذا موجة البرد القارس، التي شهدتها مدينة الدار البيضاء مساء اليوم الأحد، من خروج عشرات النشطاء الحقوقيين للتظاهر وسط ساحة "ماريشال" تأييدا للحراك الشعبي في كل من جرادة والريف وزاكورة.

وردد المحتجون شعارات تنتقد تصرف السلطات ونهجها سياسة الاعتقال في حق النشطاء، الذين يخرجون للتظاهر من أجل مطالب اجتماعية صرفة، على رأسها الشغل والصحة والتعليم.

ومن بين الشعارات التي رددها المحتجون، المنتمون إلى ما يسمى "مبادرة الحراك الشعبي بالدار البيضاء"، المكونة من هيئات حقوقية وسياسية، بحضور قيادات من اليسار والعدل والإحسان، "اقمع اقمع وزيد اقمع.. ما بقيتيش كاتخلع"، "جايا، جايا، جايا.. موجة كبيرة عالية، والجماهير جايا، جاياكم يا الحكارة".

وأكد محمد أبو النصر، منسق "مبادرة الحراك الشعبي بالدار البيضاء"، في تصريحه لجريدة هسبريس، أن هاته الوقفة الاحتجاجية تأتي "تعبيرا عن تضامننا مع معتقلي حراك الريف، ومناشدتنا لإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، ووقف المتابعات التي تتم في حق النشطاء والاستجابة لمطالبهم".

وأضاف أن هاته المتابعات جاءت في حق "أشخاص طالبوا بحقوق اجتماعية يطالب بها المغاربة جميعا، على رأسها التشغيل والصحة والتعليم، وهي مطالب لا أعتقد أنها تشكل عنفا ضد الدولة وخارجة عن القانون".

وأوضح منسق "مبادرة الحراك الشعبي بالدار البيضاء" أن النشطاء المعتقلين "ليسوا انفصاليين، وهاته التهمة التي تلاحقهم غير صحيحة، فهؤلاء مغاربة يؤمنون بمغربيتهم". ولهذا، يضيف أبو النصر، "نعبر عن تضامنا مع كافة نشطاء الحراك في الريف وزاكورة وجرادة".

وتابع عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن "حركة 20 فبراير، التي أعطت دفعة كبيرة، تظهر تمظهراتها الجديدة في هذا الحراك، ولنا أمل في تحقيق مطالبنا، وعلى المسؤولين الاستجابة لهاته المطالب".

وعبر المشاركون، في هاته الوقفة الاحتجاجية، وهم يرفعون صور معتقلي حراك الريف، و"شهيدي الفحم" بجرادة، عن تضامنهم مع الحراك الشعبي في الريف، زاكورة، جرادة، بوعرفة، عين بني مطهر وأزمور، مطالبين بإطلاق سراح كافة المعتقلين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - رطاط الأحد 07 يناير 2018 - 21:10
انكم تمثلون ما تبقى من الاحرار في ((احسن بلد في العالم).تحية لكم ايها الشرفاء وتحية لكل عنصر في الحراك. وبالمناسبة احذروا جل الاحزاب الممخزنة في تصرفاتها الانتهازية بل والمعادية لطموحات الفقراء في (دولة القانون)) كرم الله وجهكم ((حاشاكم)).
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2 - L.M الأحد 07 يناير 2018 - 21:28
يقول المثل الشعبي : "قطرة قطرة يحمل الواد " الضغط يولد الإنفجار .
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3 - Beza الأحد 07 يناير 2018 - 21:38
" لا عطاء تحت الضغط ولا عطاء بلا ظغط" انها سياسة المخزن منذ القدم
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4 - زاكوري الأحد 07 يناير 2018 - 21:39
تحية نضالية عالية لكم ايها الشرفاء ضد الحكرة و القمع و الاعتقال .
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5 - حسيمي الأحد 07 يناير 2018 - 21:43
هل سيكتب الله عمرا لارى وزيرا يعاقب ويسجن لنهب مال العام . بدون سياسة المحاسبة وسياسة التوقيفات . اريد ان افهم هل الملك راض عن معيشة شعبه سؤال اتمنى جوابه من ملكنا فنحن سءمنا من الحكرة الي يعبر عن سخط الفاسدين توجه له تهمة الانفصال . هرمنا يا ملك البلاد
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