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الرئيسية | مجتمع | أخصائي يربط بين احتجاجات المجتمع المغربي و"الأزمة في القيم"

أخصائي يربط بين احتجاجات المجتمع المغربي و"الأزمة في القيم"

أخصائي يربط بين احتجاجات المجتمع المغربي و"الأزمة في القيم"
د.جواد مبروكي *
الثلاثاء 09 يناير 2018 - 07:00

حين أشاهد ما يقع في مجتمعنا المغربي من أزمات واحتجاجات، العنف ضد الأساتذة والمرأة، حادثة الصويرة، اغتصاب فتاة في حافلة بالبيضاء، حراك الحسيمة ثم جرادة، وقائع الصدامات مع المهاجرين الأفارقة، كوارث الهجرة الانتحارية إلى أوروبا، وكذلك تفاقم ظاهرة هجرة العقول المغربية إلى كندا وأمريكا وأوروبا، أتساءل لماذا كل هذا؟ وما هي الأسباب؟

الكثيرون ينتقدون الحكومة وغياب حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية وسوء توزيع الثروات وتفشي الحكرة، لكن ما الذي يجعل الإنسان يسعى إلى الثراء الفاحش وهو يشاهد إخوته المواطنين يتخبطون في الفقر المدقع القاتل بينما يكمل هو طريقه ويدخل مسكنه الفاخر ويأكل ما يشتهيه، ثم ينام كأنه من كوكب آخر؟

ما الذي يجعل المسؤولين (من موظفين ورجال أعمال أثرياء وقادة أحزاب ومؤسسات مدنية) ينظرون إلى الأوضاع المزرية لعمالهم وموظفيهم وإخوانهم المواطنين ثم يدخلون المطاعم الفاخرة للأكل ويتمتعون بعطل رائعة خارج الوطن تاركين أبناء جلدتهم يموتون برداً؟

ما الذي يجعل مواطناً ميسور الحال يشاهد بعينه الأمية والجهل متفشياً بين أقربائه لضعف أو انعدام إمكانيات التمدرس ثم يُسجل أطفاله بالمدارس الأجنبية التي تكلفتها الشهرية بإمكانها أن تغطي تمدرس خمسة أطفال على الأقل في مدرسة خاصة مغربية؟

كيف لمغربي يرى إخوانه المواطنين في مستعجلات المستشفيات يتكدسون كالدجاج في الأقفاص بينما يسافر هو إلى أوروبا لتلقي علاج على أهون مرض بتكلفة عالية في حين إن إمكانية العلاج في وطنه متاحة وتكاليف علاجه بأوروبا بإمكانها تغطية علاج العشرات من بني جلدته بالمستشفيات الوطنية؟

كيف لهذه المؤسسات البنكية وحتى الأبناك التشاركية أن تفتح أبوابها في الصباح وتملأ خزائنها بأرباح فاحشة ثم تغلقها وتنام مستريحة في أبراجها العالية وقصورها الفاخرة وكأن لا عِلم لأصحابها بأن هناك مواطنين يتألمون من البرد القارس في أكواخ الصفيح وليس لديهم إمكانيات لشراء حطب التدفئة ومحرومون من أبسط ضروريات الحياة؟

كل هذه المعاناة تجعل من المظلوم يخرج إلى الشوارع ليصرخ ويعبر عن وضعيته المؤلمة والمُهينة، ويعبر عن رفضه لهذه الفوارق الشامخة بين فئات المواطنين. لكن لو لم تكن الطابوهات هي السبب، لصرخ المظلومون بعبارات أخرى مثل: "أين هو الدّين ورحمته وعدله ورأفته بالفقراء"؟ أو "لا نريد هذا الدّين الذي لا تظهر آثاره علينا مثل الراحة والسعادة والطمأنينة والرخاء ونردد في خطاباتنا أننا أصابع يد واحدة"، أو "بأي حق تزعمون أنكم متدينون وإخوانكم مظلومون ويموتون من الفقر ومحرومون من الصحة والتعليم"؟ هل اختياركم للدّين قصد تسيير شؤونكم وشؤون إخوانكم أوحى لكم بأن تجمعوا ثروات فاحشة بينما تتجاهلون بقية بني وطنكم الغارقين في بحار الفقر القاتل؟

إننا نعيش أزمة القيم وأزمة الدّين والتدين وكلنا مسؤولون عن هذه النتيجة! لذلك يتوجب علينا إعادة النظر في ذواتنا ومراجعة أهدافنا من الحياة وغاياتنا كمواطنين وشركاء في المجتمع ومرامينا كبشر. من المُحال أن يرتاح الإنسان وهو يرى آلام وعذاب أخيه الإنسان لأن الطبيعة جعلت منا عائلة واحدة. لكن حُب النفس والثراء يعمي البصيرة ويولد العذاب الداخلي؛ ولهذا يجب تفعيل قوانين ونظم جديدة لحماية الإنسان من الفقر المُدقع ومن الثراء الفاحش الذي يعمي البصيرة ويميت القلوب.

إننا نعيش أزمة قيم روحانية وإنسانية ودينية بحيث لم يعد الإنسان قادرا على تنمية قدراته الروحانية؛ ولهذا تطغى علينا السلوكيات الشيطانية كما طغى حب تكديس المال على حب الوطن.

ليس الرجوع إلى الدّين بمفهومه السطحي هو الحل لأن الكل يعيش وسط الدّين ويعتبر نفسه متديِّنا ويقوم بكل الشعائر، بما فيها ما يكلف ميزانيات مالية كبيرة، بل يجب الرجوع إلى "الجوهر الصحيح للدّين" مرفقا بالآليات والبرامج الخاصة لإدراك هذا المفهوم.

ليست الشعائر هي المهمة في أي دين كان، لكن الأهم هو مدى تأثير الدّين في تحويل الشخص إلى مواطن صالح ومساعدته على استخراج القيم الروحانية وتفعيلها في واقعه. هذه القيم هي التي تخلق شيم الخير والعدل والانصاف وثقافة القناعة والانقطاع عند الإنسان بحيث تحوله إلى منبع للتراحم. ونحن بحاجة إلى هذه القيم لصنع قوانين جديدة مستوحاة من القيم الروحية السليمة للحد من تفشي الثراء الفاحش والفقر القاتل والتحرر من قيود الحكرة.

إن الاحتجاجات والمظاهرات، مثلها مثل الطرائق العلاجية في الطب، يجب أولا (المدى القصير) الاعتناء بالضحايا بإسعافات عاجلة، وثانيا (المدى المتوسط) التفكير في العلاج الشامل للضرر الأصلي، وثالثا (المدى الطويل) البحث عن المُسببات الجذرية حتى لا يعود الوباء مرة ثانية. فلنا الاختيار في طرق العلاج لكن علينا أن لا ننسى أننا كلنا بدون استثناء مسؤولون عن العلاج على المدى الطويل!

*خبير في التحليل النفسي للمجتمع المغربي

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - ilyas الثلاثاء 09 يناير 2018 - 07:32
يا أخي ألدين متكامل ولو طبق كما يجب لن تجد فقيراً في بلاد المسلمين،ولك العبرة في زكاة المال،لو أن كل مواطن له أرباح،أو مال مدخر يعطي 2.5 في السنة لن تجد على الأقل ناس تحتاج الأكل والملبس،لاكن هده القيم نجدها عند الغرب،غير المسلمين،لديهم تكافل إجتماعي،مساعدات مادية ومعنوية من طرف الدولة،و جمعيات وأشخاص،يهتمون بالحيوان والنبات وكيف لا الإنسان.
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8
2 - الشرقاوي. الثلاثاء 09 يناير 2018 - 07:39
السلام.. لم ان المليونير.. يخوج الزكات على ماله ...لحلت جميع المشاكل المرتبطة بالفقر..
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-2
3 - ساخط الثلاثاء 09 يناير 2018 - 07:41
حتى منتصف التحليل كنت متفق مع صاحب المقال.ولكن وكعادته داؤما يدخل بالدين كسبب رؤيسي لكل الازمات.وكان له شيىء ضد الاسلام.يا صديقي تصرفات وطمع وجشع الانسان ليست له اية علاقة بالدين والدين منهم براء.وكانك تقول ان داعش مسلمين.فالمنافق ليس كالاصيل.في نظري مشكلة الازمة في المغرب يتحملها الجميع.اي الدولة والمواطن.الدولة لعدم توزيع الثروات بالتساوي بين الجميع.والمواطن بطمعه الاعمى وعدم قناعته.
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-4
4 - التطواني الثلاثاء 09 يناير 2018 - 07:43
لا شك انه منذ خلق الله الدنيا والشر والخير متلازمان وفي جميع الامكنة. ومتى غاب التدافع بينهما فسدت الارض. مصداقا لقوله تعالى " ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض" وهذا التدافع هو الذي يقيم التوازن. وهذا مبدا فيزياءي مبدا نيوتن ضروري لحفظ الحياة وتوازن المجرات والكواكب.
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5 - محمد الثلاثاء 09 يناير 2018 - 07:56
لعلهم يبحثون عن السعادة ، التي لن يجيدوها أبدا في التباهي بالاستهلاك...
يمكنهم الشعور ببعض السعادة في مساعدة الاخرين .
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6 - مسلم الثلاثاء 09 يناير 2018 - 08:01
هل الدين فقط في المال وفي توزيعه ؟؟ أليس الدين الصلاة جامعة في المساجد وفي حياء النساء وارتداءهن للنقاب وفي محاربة الخمور والخمارات والمخذرات والمهرجانات الفجورية التي أغلب مرتادوها والمشجعين عليها من هؤلاء الذين تسميهم الفقراء.. أين هو الجهاد في سبيل الله من الدين ؟ أغلب من تسميهم محرومون تجد نصف العائلة مذمنين وأغلب مالهم يخسرونه في المخذرات
لهذا عندما نريد أن نتحدث على الدين فعلينا التحدث عليه بصفة شمولية وليس فقط محورية وما يخص الجانب المادي
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7 - mann الثلاثاء 09 يناير 2018 - 08:14
في نظري الحل للتخلص من التخلف هو:
1. التشبث بالدين كعنصر مهم في وحدة المجتمع و نشر مبادئه الايجابية منها البر بالوالدين و التعامل الحسن و البعد عن الافات و ...
2. استعمال العقل في جميع امور تسيير الدولة الاخرى و عدم اقحام الدين فيها بأي وجه كان و الاستفادة من تجربة الدول المتقدمة في العلم و الاقتصاد و التسيير و...
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8 - حاصل الثلاثاء 09 يناير 2018 - 08:16
كاتب السطور عوض أن يبن للمجتمع أن الحكم والمجتمع بعيد عن الشرع وأن هذه الأزمات التي نعيشها ليس سببها الدين بل هي بعدنا عنه و يقوم بالإستدلال من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نراه يحرض المجتمع على الردة وهو يقول:( "لا نريد هذا الدّين الذي لا تظهر آثاره علينا مثل الراحة والسعادة والطمأنينة والرخاء ونردد في خطاباتنا أننا أصابع يد واحدة".
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-5
9 - الأخصائي اللأخصائي الثلاثاء 09 يناير 2018 - 08:22
أخصائي يربط بين احتجاجات المجتمع المغربي و"الأزمة في القيم" بالحبل والسلاسل لكن سرعان ما يتقطع الحبل والسلاسل بالسرعة القصوى.
فلاحل ولا سبيل لهذا المجتمع الا الهجرة الى كندا بعيدا عن القارة الافريقية والتي ما عليك الا أن توافق أو تنافق أو تغادر
كما قال ابن خلدون "اذا كنت في افريقيا فوافق أو نافق أو غادر البلد"
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10 - حلالة 59 الثلاثاء 09 يناير 2018 - 08:24
طغيان حب تكديس الأموال على حب الوطن. جملة تلخص هذا التحليل المنطقي للخبير المحترم الثاقب. الأغنياء في المغرب كالذءاب. فالذءب رغم التخمة فانه يقتل فريسة جديدة. همه "القتل" اننا نجد اغنياء ملتحين و بملابس اخوانجية يشبعونك النصاءح و الموعظة و لا يمدون عمالهم أو الضعفاء بدرهم واحد و معتقدين انهم من عباد الله المخلصين. و يعيشون الترف الفاحش عبر تعدد الزوجات من بنات الفقراء و يركبون السيارات الفارهة ووو. اضافة الى الساسة الذين ينادون بالاصلاح لفاءدة البسطاء و هم من ينهبون خيرات وطنهم. ناهيك عن المؤسسات التمويلية التي تمد البسطاء بالسلف لمساعدتهم في قضاء اغراضهم و تدبحهم بارتفاع نسبة الفاءدة مما يزيد الطين بلة. فكيف لهذا المواطن البائس ألا ينتفض ؟ وحينها يعنف و يعتقل و يسجن : تهمته : المطالبة بالعيش الكريم
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11 - باينتي الثلاثاء 09 يناير 2018 - 08:29
عندما لا تجد من يجيب عن تساؤلاتك كمواطن.... نستمر في الإحتجاجات للفت الإنتباه.
مثلا: هل من مسؤول في الدولة كيف ما كان أي يقنعني و يجيب على هذا السؤال؟؟:
لماذا أمينة حيدر الإنفصالية الصحراوية لم يجرأ أحدا بإعتقالها و هي تهجر أنها إنفصالية و تدعو سكان الصحراء الى تبني الفكرة فيما الزفزافي و رفاقه الكل يقر أن مطالبهم عادلة و مشروعة وُجهت لهم تهمة النفصال؟؟
كيف تقنع المغاربة أننا سواسية أمام القانون؟؟
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12 - Nihilus الثلاثاء 09 يناير 2018 - 08:43
Le seul instrument ou moyen de lutte revolutionnaire pour les pauvres c'est de ne pas acoucher plus f'enfants, de laissez alimenter le regime avec plus de chaire humaine, la demographie c'est la sang qui donne la vida aux dictateurs
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13 - الحـــــ عبد الله ــــاج الثلاثاء 09 يناير 2018 - 08:46
في كل المجتمعات تتعايش 3 فئات :
الفئة 1
حباها الله بالعقل والفطنة وقدرات خارقة تمكنها من خلــــق الثـــروة واكتنازهـــا وتأصيلها ولا تتلاشى بعد موتها وإنما تبقى حية يتوارثها الأبناء جيل عن جيل وكل جيل يزيد من حجمها، (الآباء يخلقون، الأبناء يعيشون منها ويزيدون فيها ويورثونها للأحفاد ويعيشون منها ويزيدون فيها ثم يورثونها بدورهم... وهكذا نجد في أوروبا مثلا شركات لها 200 و 300 سنة من العمر وفي حضن نفس العائلات... ووجود هذه الفئة في كل المجتمعات ضروري لأنها هي الدينامو الذي يحرك الاقتصاد ويغني المجتمع من خلال الشغل والضرائب التي تخلقها. وباستطاعة هذه الفئة ان تخلق الثروة في اي مكان في العالم، وهي فئة تحترمها الشعوب المتحضرة وتعترف بقدراتها بل تقدم لها كل الإغراءات لكي تستقطبها.
الفئة 2
تعرف جمع الثروة ولا تعرف خلقها تجمعها من النهب والسرقات والغش في الصفقات وثروتها تتلاشى بعد موت من جمعها ويعود أبناؤهم إلى مربع الصفر اي الفقر. هذه الفئة هي سرطان المجتمع وهي الشائعة عندنا.
الفئة 3
لا تعرف لا خلق الثروة ولا جمعها وإنما تحسن فقط استهلاكها وهذه الفئة الي الغالبة لدى الشعوب المتخلفة
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14 - mohammed الثلاثاء 09 يناير 2018 - 08:54
أنت تقوم بتعويم المسؤولية فقط لكي لا يظهر المسؤول الحقيقي،تريد أن توهمنا بطريقة غير مباشرة بأن المشكل من الشعب،سأعطيك مثالا ،في كوريا الجنوبية يعيش الشعب في التطور و التقدم و الرفاه بينما شقيقتها الشمالية يعيش شعبها الفقر و التهميش والإدلال،لمذا لدينا دولة مقسمة إلى جزأين نفس الشعب تقريباجزء غني و جزء فقير.حينما تجد غياب حرية التعبير و أشخاص يدخلون السجن فقط للتعبير عن حاجياتهم فٱنت تعرف تماما المسؤول،تقول أن الحل هو الرجوع إلى الدين الحقيقي،لدينا السويد شعبها غير متدين و هي تماما فارغة من السجناء،الحل هو الديمقراطية و حرية التعبير و تطبيق القانون على الجميع هكذا تقدمت الدول و شكرا.
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15 - yousf الثلاثاء 09 يناير 2018 - 09:13
الدين براء من العبث الدي نعيش فيه لأنه غير مطبق في تسير شؤون العباد كفاك من المغالطات .في دراسة قام بها أحد مراكز البحوث التابع للأمم المتحدة عن مدى تطبيق الأمم الإسلامية لمبادئ الدين الإسلامي في حياتهم العامة ولا دولة إسلامية واحدة تطبق الشريعة الإسلامية كما هو منصوص عليها في القرأن و السنة و لا دولة واحدة، لتفهم لما نحن متقهقرون بين الامم و ارتكزوا على العدل و المساوات و توزيع الثروة و الاخد بيد الفقير و الحفاض الحرث و النسل و الوسطية في كل امور الدنيا و الآخرة.إننا ض
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16 - yousef الثلاثاء 09 يناير 2018 - 09:37
الدين براء من العبث الاجتماعي الدي نعيش فيه و من الجشع و أكل أموال الناس بالباطل أولا الدولة لا تطبق تعاليم الدين في تسير شؤون العباد كما جاء في السنة و الكتاب مع أنه دين صالح لكل زمان و مكان فقط يجب استعمال العقل و الإجتهاد في تحيين معتقدنا في حياتنا و معيشنا اليومي فنحن فقط مسلمون بالوراثة ولسنا مسلمون بالعمل.الاسلام يحث على التأزر و التكافل و الاخد بيد المحتاج و الفقير و دو العسرة و اليتيم و الأرملة و العمل و الحد في العمل و كل دالك في صالح المجتمع و ازدهاره. الإنسان يستعمل في مجتمعاتنا الإسلامية كأداة لإنتاج الثروة و يغبن في استفادته منها لتراكم في يد قلة تقوم على تهريبها للخارج و إداعها في بنوك الغرب الدي يقرضها بدوره لدولنا ا بنسب فائدة حتى نرزح تحت ثقل المديونية و بالتالي نكون مقيدين بتطبيق سياسات هاته البنوك ألا شعبية.فالدين براء براء براء و كفى من المغالطات.
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