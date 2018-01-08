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الرئيسية | مجتمع | برلماني يواجه "رسوم التعليم" بإمكانية الاستقالة

برلماني يواجه "رسوم التعليم" بإمكانية الاستقالة

برلماني يواجه "رسوم التعليم" بإمكانية الاستقالة
رشيد الكويرتي من فاس
الاثنين 08 يناير 2018 - 14:30

أعلن علي العسري، المستشار البرلماني عن جهة فاس مكناس والمنتمي لحزب العدالة والتنمية، عن معارضته القوية لتوجه حكومة سعد الدين العثماني فرض رسوم في التعليم الثانوي والجامعي على "الأسر الميسورة"، واصفا هذا المشروع بأنه "قانون مخز أخلاقيا وشعبيا"، مؤكدا أنه لن يصوت لصالحه ولو اضطره ذلك للاستقالة من البرلمان والحزب واعتزال العمل السياسي.

وقال علي العسري، في تدوينة له على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، معلقا على عرض الحكومة مشروع القانون الإطار الخاص بفرض الرسوم في التعليم الثانوي والجامعي، إن "الطالب، في العموم، غير مشتغل، ولا يمكن اعتباره غنيا، مهما كان غنى والديه، لأنه في الأخير لا دخل له"، متسائلا عن "أي تنمية بشرية ستتحقق مع حواجز تحول دون علم وتطور العنصر البشري".

وأورد العسري في تدوينته قائلا: "أصلا، معظم ذوي الإمكانيات يختارون المدارس والمعاهد الخاصة، فلم هذه البلبلة التي أعدها مجلس معين لا شرعية شعبية له، وله أجندته الخاصة؟"، مبرزا أنه يصعب تحديد الطلبة من أبناء الأسر الميسورة، خاصة في الأنشطة الحرة وغير المهيكلة وغير الخاضعة للضريبة، "مما يعني أن هذا الإجراء سيتوجه رأسا للموظفين والأجراء السهل معرفة أرقام رواتبهم".

وفي تصريح لهسبريس أوضح العسري أن مشروع القانون الخاص بفرض رسوم على التعليم الثانوي والعالي "في فلسفلته يظهر أن له أهداف نبيلة، لأنه يفرض رسوم على الأغنياء لخلق مناصب إضافية في المدارس العليا لفائدة الفقراء، مثل معاهد الهندسة وكليات الطب".

واستطرد: "لا أثق في تنزيل هذا القانون على أرض الواقع، أخاف من الانحرافات على مستوى التطبيق، لأن البيروقراطية المتعفنة والفاسدة والزبونية على مستوى الإدارة معروفة، والنماذج كثيرة؛ كما وقع مع منحة التعليم العالي، حيث كانت فلسفة القانون أن لا يستفيد من المنحة أبناء الأغنياء، فإذا به وجدنا أبناء الموظفين البسطاء، وحتى اليتامى لا يستفيدون منها، وقد يتم اعتماد نفس المسطرة في فرض رسوم التعليم".

وأورد علي العسري لهسبريس أن "هناك تذمرا كبيرا داخل حزب العدالة والتنمية من مثل هذه القرارات القاسية التي تمرر على ظهر الحزب، وبهذا الشكل المتسارع وفي ظل هذا الاحتقان الاجتماعي"، مبرزا أن "معظم برلمانيي الحزب يجدون أنفسهم مجبرين على الانضباط لقرار الحزب الداعم للحكومة، ويصوتون لصالح تمرير مثل هذه القوانين".

"أؤكد في هذه النقطة بالذات أنني لن أنضبط لقرار الحزب، مهما يكن"، يوضح عضو حزب العدالة والتنمية معبرا عن تشبثه برفض الإطار الخاص بفرض الرسوم في التعليم الثانوي والجامعي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - youssef الاثنين 08 يناير 2018 - 14:48
الشعب مع هذا القانون، سيطبّق ذلك القانون رغماً عنك، وحينها أتحدّاك أن تستقيل أنت ومن دفعك لكتابة تلك التدوينة. أعلم أن هناك الكثير من البرلمانيين لم يعجبهم ذلك القرار وحتماً قد شجّعوك لمعارضته
يجب تعميم هذه الخطوة في كلّ شيء(الصحّة، الضرائب، المواصلات، الغرامات...)
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-39
2 - مواطنة الاثنين 08 يناير 2018 - 14:58
كفاكم يا برلمانيي حزب المصباح كذبا وضحكا على المواطنيين البسطاء والموظفين المساكين الذين هم ضحايا القوانيين الظالمة مثل قانون التقاعد المشؤوم الذي سمحتم يتمريره! !!!!! حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم جميعاً.
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21
3 - مغربي صريح الاثنين 08 يناير 2018 - 14:58
أكبر شمتة في العصر الحديث هي شمتة حزب البواجد المنافقين عباد المناصب المذلولين, إلا قليلا منهم..
الخزي والعار لحزب بنعرفة..قهرتم الشعب بالرسوم والضرائب والزيادات...حسبنا الله فيك يا العثماني ومن يحرضك ويملي عليك..أنت والساقطين من أمثال الرميد ويتيم الخ
انشر من فضلك رأي مواطن مقهور
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19
4 - اليوبي الاثنين 08 يناير 2018 - 15:04
أتفق معه بشدة هذا القانون أصلا غير دستوري لأنه يضرب حق من الحقوق المضمنة بالدستور و هو حق الحصول على تعليم ميسر الولوج و ذي جودة أين هي دولة الحق والقانون..
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14
5 - نبيل القنيطرة الاثنين 08 يناير 2018 - 15:09
أتحداك أن تستقيل والا انها حقا من علامات الساعة أن يوجد واحد من تجار الدين يكن الخير للمغاربة
كفى شعبوية غيرك كان أشطر وها أنت ارى مصيره الأن في مزبلة التاريخ حتى أنه جالس في بيته و يتقاضى تعويض تقاعده المريح كرئيس حكومة متقاعد و مغبون حتى أنه أصبح عدو الطبقات المسحوقة ولا أحد يستثنيه من الدعاء عليه ليل نهار
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8
6 - النقد البناء الاثنين 08 يناير 2018 - 15:09
كنّا كنتسناو الحكومة باش تحسن التعليم وتخلي الناس ارجعو ولادهم من مدارس الفلوس للمدارس الحكومية
بغاو دابا ارجعو المدارس الحكومية بالفلوس.
تقدم الشعوب مرتبط بالتعليم والوعي فالتعليم المجاني السليم للجميع ولا للتعليم التجاري.
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10
7 - البعمراني الاثنين 08 يناير 2018 - 15:10
اذكروا لي شخصا واحدا استقال من البرلمان لأن صوت على قانون يتنافى وقناعته اما الذين يهددون بالاستقالة فأستقل من منعك اما التهديد فلا حاجة لنا به
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5
8 - سعيد الاثنين 08 يناير 2018 - 15:13
هدا هو المثل المغربي يقتلون الميت ويمشون في جنازته راه الحزب ديالكم اسي البرلماني هو من وراء كل هده القوانين الاشعبية التي قضت على القدرة المعيشيه مند مجيء سيدكم بن كيران ونتوما كطبخو في الخفاء الله يأخد فيكم الحق ولكن الانتخابات المقبلة أن شاء الله سترمون ن في مزبلة التاريخ وستمنون بهزيمة نكراء.
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8
9 - elyazid الاثنين 08 يناير 2018 - 15:15
كلام في الصميم . لقينا المشكل مع المنحة السؤال ما اسم هادا البرلماني
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-1
10 - المصطفى الاثنين 08 يناير 2018 - 15:24
قرارات للا شعبية و لا اجتماعية تخدم فقط التماسيح الكبار. وقادة حزب البيجيدي لازالوا اطفالا في السياسة والتسيير لبسوا قشباة كبيرة عليهم كثيرا فاصبحوا يخبطون خبط عشواء.
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6
11 - mohamed hassan الاثنين 08 يناير 2018 - 15:30
On pousse le P GD à passer par l'interdit . Celui qui touche à l'éducation nationale signe lui la fin de son parti. on dit seuls les riches payeront ... alors que ces derniers ont déserté l enseignement national depuis.....les marocains veulent un gouvernement qui peux leur rendre la vie facile mais pas un G qui leur vide les poches et les deplume chaque jour davantage.
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1
12 - youssef الاثنين 08 يناير 2018 - 15:37
لا حول ولا قوة إلا بالله، الناس معرفينش حتى فين كاينا مصلاحتهم، أنا صاحب التعليق 1 . القانون راه غيطبق على الأسر الميسورة أيها الأميون
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-9
13 - نيشان الاثنين 08 يناير 2018 - 15:53
بارك من لغة الخشب .الخشب اللي هو العود فيه الفائدة عليكم.نصوبوا منوا بزاف د الامور اللي تتنفع الانسان او حتى الحيوان.اما نتوما الاحزاب اولا السياسيين دخلتوا القبة غي باش دبروا على راسكم او ولادكم .اما الشعب اتفقر اولا مايخدمش اولا ينتاحر.ماهازينش ليه الهم.شكون هادا اللي يسخى بالبزولة.اولا: اخ منوا...او عيني فيه.......!!!!!!!!؟؟؟؟.
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3
14 - youssef الاثنين 08 يناير 2018 - 16:05
أتحداك أن تجد طالبا بكليات الآداب و الحقوق و العلوم ينتمي للأسر الميسورة، غالبيتهم لا تجد حتى لباسا مناسبا يقها من برد الشتاء، إن رأيت طالبا يحمل مبلغا محترما بجيبه إِعلم أنه موظف يتابع دراسته الجامعية. أما الأسر الميسورة أبنائهم يحصدون حصة الأسد من المدارس العليا و الطب أو يدرسون بالقطاع الخاص أو خارج أرض الوطن
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3
15 - youssef الاثنين 08 يناير 2018 - 16:12
الطاب هو إنسان تجاوز سن 18 و أصبح مسؤولا عن نفسه و هو من يجب أن نحدد إن كان ميسورا أم لا و ليس أبويه . لأن هناك بعض الطلبة موظفين و أنا واحد منهم يمكن أن يؤدوا بعض المبالغ الرمزية للتضامن مع باقي الطلبة
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1
16 - أحمد سرحان الاثنين 08 يناير 2018 - 16:23
لايمكن تطبيق ماهو مخالف لدستور 2011 وماقبله الدي أعطى للمواطن المغربي الحق في الشغل والصحة والتعليم والسكن و و و، نجد اليوم ان من منحناهم اصواتنا ، كان لزاما عليهم ان يكون ممثلبن للشعب لا ان يكيلوا بمكيالين وتكون مصالحهم ومصالح دويهم هي السبب للوصول الى مركز القرار،يا معشر النواب والوزراء و مسؤواو في مركز القرار ،ارجو أن تكون مصلجة الوطن والمواطن هي العليا
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0
17 - عسو الريش الاثنين 08 يناير 2018 - 16:25
لو كل برلماني هددهم بالاستقالة لما مرروا قوانين لاجدوى منها و لكن الخوف وما ادراك ما الخوف من فقدان البزولة
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