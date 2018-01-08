24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|8
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:59
|07:30
|12:39
|15:16
|17:39
|18:58
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
- جامعة الكرة تعول على "الشان" لتلميع ملف "مونديال 2026"
- التداوي بالأعشاب .. ثقافة شعبية وبديل طبي في كلميم واد نون
- علاقة النيابة العامة ووزارة العدل .. هذه حدود الاتصال والانفصال
- "صولو" تتنافس على جوائز المسرح العربي بتونس
- انفجار سخان بسجن رأس الماء دون خسائر بشرية
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
برلماني يواجه "رسوم التعليم" بإمكانية الاستقالة
أعلن علي العسري، المستشار البرلماني عن جهة فاس مكناس والمنتمي لحزب العدالة والتنمية، عن معارضته القوية لتوجه حكومة سعد الدين العثماني فرض رسوم في التعليم الثانوي والجامعي على "الأسر الميسورة"، واصفا هذا المشروع بأنه "قانون مخز أخلاقيا وشعبيا"، مؤكدا أنه لن يصوت لصالحه ولو اضطره ذلك للاستقالة من البرلمان والحزب واعتزال العمل السياسي.
وقال علي العسري، في تدوينة له على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، معلقا على عرض الحكومة مشروع القانون الإطار الخاص بفرض الرسوم في التعليم الثانوي والجامعي، إن "الطالب، في العموم، غير مشتغل، ولا يمكن اعتباره غنيا، مهما كان غنى والديه، لأنه في الأخير لا دخل له"، متسائلا عن "أي تنمية بشرية ستتحقق مع حواجز تحول دون علم وتطور العنصر البشري".
وأورد العسري في تدوينته قائلا: "أصلا، معظم ذوي الإمكانيات يختارون المدارس والمعاهد الخاصة، فلم هذه البلبلة التي أعدها مجلس معين لا شرعية شعبية له، وله أجندته الخاصة؟"، مبرزا أنه يصعب تحديد الطلبة من أبناء الأسر الميسورة، خاصة في الأنشطة الحرة وغير المهيكلة وغير الخاضعة للضريبة، "مما يعني أن هذا الإجراء سيتوجه رأسا للموظفين والأجراء السهل معرفة أرقام رواتبهم".
وفي تصريح لهسبريس أوضح العسري أن مشروع القانون الخاص بفرض رسوم على التعليم الثانوي والعالي "في فلسفلته يظهر أن له أهداف نبيلة، لأنه يفرض رسوم على الأغنياء لخلق مناصب إضافية في المدارس العليا لفائدة الفقراء، مثل معاهد الهندسة وكليات الطب".
واستطرد: "لا أثق في تنزيل هذا القانون على أرض الواقع، أخاف من الانحرافات على مستوى التطبيق، لأن البيروقراطية المتعفنة والفاسدة والزبونية على مستوى الإدارة معروفة، والنماذج كثيرة؛ كما وقع مع منحة التعليم العالي، حيث كانت فلسفة القانون أن لا يستفيد من المنحة أبناء الأغنياء، فإذا به وجدنا أبناء الموظفين البسطاء، وحتى اليتامى لا يستفيدون منها، وقد يتم اعتماد نفس المسطرة في فرض رسوم التعليم".
وأورد علي العسري لهسبريس أن "هناك تذمرا كبيرا داخل حزب العدالة والتنمية من مثل هذه القرارات القاسية التي تمرر على ظهر الحزب، وبهذا الشكل المتسارع وفي ظل هذا الاحتقان الاجتماعي"، مبرزا أن "معظم برلمانيي الحزب يجدون أنفسهم مجبرين على الانضباط لقرار الحزب الداعم للحكومة، ويصوتون لصالح تمرير مثل هذه القوانين".
"أؤكد في هذه النقطة بالذات أنني لن أنضبط لقرار الحزب، مهما يكن"، يوضح عضو حزب العدالة والتنمية معبرا عن تشبثه برفض الإطار الخاص بفرض الرسوم في التعليم الثانوي والجامعي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (17)
يجب تعميم هذه الخطوة في كلّ شيء(الصحّة، الضرائب، المواصلات، الغرامات...)
الخزي والعار لحزب بنعرفة..قهرتم الشعب بالرسوم والضرائب والزيادات...حسبنا الله فيك يا العثماني ومن يحرضك ويملي عليك..أنت والساقطين من أمثال الرميد ويتيم الخ
انشر من فضلك رأي مواطن مقهور
كفى شعبوية غيرك كان أشطر وها أنت ارى مصيره الأن في مزبلة التاريخ حتى أنه جالس في بيته و يتقاضى تعويض تقاعده المريح كرئيس حكومة متقاعد و مغبون حتى أنه أصبح عدو الطبقات المسحوقة ولا أحد يستثنيه من الدعاء عليه ليل نهار
بغاو دابا ارجعو المدارس الحكومية بالفلوس.
تقدم الشعوب مرتبط بالتعليم والوعي فالتعليم المجاني السليم للجميع ولا للتعليم التجاري.