بطاقة "راميد" تكرس معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة بالدار البيضاء

هسبريس - عبد الإله شبل

يعيش مجموعة من المواطنين المغاربة من ذوي الاحتياجات الخاصة معاناة كبيرة مع بطاقة "راميد" تنضاف إلى معاناتهم المستمرة مع الإعاقة وكذا مع نظرة المجتمع لهاته الفئة.

تفاجأ عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة، في الآونة الأخيرة، بعدم استفادتهم من بطاقة الراميد قصد الخضوع للعلاجات الطبية، بالنظر إلى كونهم يتوفرون على "مبلغ مالي" من صندوق الضمان الاجتماعي والذي لا يتجاوز 200 درهم !

حسن منصاري واحد من هؤلاء الشباب الذين يعيشون وضعية صعبة بعد منعهم من الاستفادة من التطبيب والعلاج بسبب توفره على مائتي درهم من صندوق الضمان الاجتماعي، وهو المبلغ الذي لا يسمن ولا يغني عن جوع !

ويروي هذا الشاب القاطن بسيدي البرنوصي بالدار البيضاء، وهو أب لطفلين، في تصريحه لهسبريس، أنه تفاجأ بكونه "لا يمكن الاستفادة من بطاقة الراميد التي كنت أستفيد منها في وقت سابق، لكوني أتوفر على صندوق الضمان الاجتماعي الذي يخصص لي مبلغ 200 درهم في الشهر".

وأضاف هذا الشاب، الذي يرأس جمعية نور المصباح بمقاطعة سيدي البرنوصي، أن أحد الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة "كان قد قدِم إليّ يشتكي إليّ منعه من الاستفادة من البطاقة قصد التطبيب والعلاج بداعي توفره على الضمان الاجتماعي، لأجد نفسي وآخرين محرومين من ذلك".

وتابع حسن وهو يتحدث بحسرة عن هذا الحرمان الذي يتعرض له ذوو الاحتياجات الخاصة: "ماذا يمكنك أن تقوم بمبلغ مائتي درهم في هذا الوقت، وأنا أب لطفلين؟"، مضيفا: "اليوم إن أردت زيارة طبيب فإنك ملزم بدفع مبلغ 250 درهما أو أكثر من أجل التشخيص، ناهيك عن التحاليل والأدوية، فماذا سنفعل بمائتي درهم؟ !" يتساءل المتحدث نفسه.

وأوضح المتحدث نفسه أنه "لو كنا نعمل ونتوفر على مدخول شهري إسوة بباقي المواطنين، فلن نطالب بهاته البطاقة، لكن بالنسبة لي شخصيا فأنا أقوم بتوفير مبلغ 200 درهم من أجل اقتناء الخروف في عيد الأضحى".

وناشد حسن، في حديثه لهسبريس، المسؤولين المركزيين من أجل إعادة بطاقة "الراميد" لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة، ملتمسا من الملك محمد السادس "التدخل في هذا الأمر، لأننا مكرفسين"، حسب تعبيره دائما.