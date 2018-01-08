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الرئيسية | مجتمع | مشاكل تقنية وإضراب "الملاحة الجوية" يربكان حركة مطارات المغرب

مشاكل تقنية وإضراب "الملاحة الجوية" يربكان حركة مطارات المغرب

مشاكل تقنية وإضراب "الملاحة الجوية" يربكان حركة مطارات المغرب
هسبريس - فاطمة الزهراء جبور
الاثنين 08 يناير 2018 - 17:00

شلل تام عرفته مختلف المطارات المغربية وارتباك في الرحلات الجوية إثر تنفيذ الأطر التقنية المكلفة بسلامة الملاحة الجوية، اليوم الإثنين، إضرابا عن العمل احتجاجا على عدم استجابة إدارة المكتب الوطني للمطارات لمطالبهم، مع تنظيم وقفة احتجاجية بالمحطة الجوية الثانية بمطار محمد الخامس.

مصدر من المكتب النقابي لتقنيي سلامة الملاحة الجوية أفاد، في تصريح لهسبريس، بأن حركة الرحلات الجوية تعرف اضطرابا طيلة صباح يوم الإضراب بسبب مشكل تقني، فيما أورد مصدر مأذون من داخل المكتب الوطني للمطارات أن الأمر يتعلق بإلغاء بعض الرحلات التي أعلنت عنها الشركة الوطنية للخطوط الملكية المغربية نحو أمريكا بسب سوء حالة الطقس.

وحصر تقنيو الملاحة الجوية صلاحيات تدخلاتهم في تأمين الرّحلات الملكية، وحالات الطوارئ التي تعلنها السّلطات العليا للبلاد، مؤكدين أنّ الإعلان عن أي طارئ من أية جهة أخرى لا يعني فرق التدخل في شيء؛ وذلك وفق إفادة التجاني عبد الجبار، الكاتب العام للمكتب الوطني لتقنيي سلامة الملاحة الجوية، في حديثه لهسبريس.

وقال عبد الجبار: "تقنيو الملاحة الجوية هم المسؤولون عن صيانة المعدات وتأمين سلامة الرحلات الجوية، واستمرار الإدارة في تعنتها سيؤدي لا محالة إلى أوضاع أكثر خطورة تهدد سلامة المسافرين"، وأضاف: "إدارة المكتب الوطني للمطارات تحاول تسييس الملف عوض التجاوب مع مطالبنا، وقامت بإصدار قرار تنقيل تعسفي من الدار البيضاء نحو طنجة".

وكشف بلاغ للنقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل أنّ تقنيي سلامة الملاحة الجوية لديهم رغبة قوية في إيجاد مخرج من المأزق الذي وضعت إدارة المكتب نفسها فيه بقرارها التعسفي غير المقبول في حق الكاتب العام للنقابة ومندوب الأطر التجاني عبد الجبار، وكذا بسبب سياسة الإدارة الإقصائية المتواصلة في حق الأطر التقنية لسلامة الملاحة الجوية.

ويتضمّن الملف المطلبي الذي رفعه المكتب الوطني لتقنيي سلامة الملاحة الجوية إلى المدير العام للمكتب الوطني للمطارات جُملة من المطالب، على رأسها تفعيل تعليمات سبق أن وجّهها الملك إلى وزارة النقل سنة 1990، تخصّ وحدة النظام الأساسي لتقنيي ومراقبي الملاحة الجوية.

وأبرز البلاغ أن أعضاء المكتب النقابي أكدوا على أن الانفراج والتعليق الفوري للإضراب رهين بإلغاء قرار "التنقيل التعسفي" للكاتب العام، وعودته غير المشروطة إلى منصبه السابق بالمركز الوطني لمراقبة سلامة الملاحة الجوية بالنواصر كحق قانوني مشروع. كما شدد أعضاء المكتب النقابي على ضرورة الالتزام بتنفيذ مطالب التقنيين العادلة والمشروعة.

من جهة ثانية، دقَّ المكتب الوطني لتقنيي سلامة الملاحة الجوية، التابع لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، ناقوس الخطر بشأن النقص الحادّ في الأطر التقنية لسلامة الملاحة الجوية، سواء من حيث العدد، أو على مستوى التأهيل، واعتبر ذلك يشكّل خطرا على سلامة الملاحة الجوية.

وبحسب ما تضمّنه الملف المطلبي لتقنيي سلامة الملاحة الجوية، فإنّ المخطط الاستراتيجي للمكتب الوطني للمطارات، الخاص بـ2011-2016، في الشق المتعلق بتكوين 116 إطارا تقنيا لسلامة الملاحة الجوية، عرف تعثرا كبيرا؛ إذ لم يتمّ تكوين سوى 64 إطارا تقنيا.

المصدر ذاته أبرز أنّ النقص الحادّ الحاصل في عدد أطر تقنيي سلامة الملاحة الجوية بالمغرب "يهدّد بشكل جدّي سلامة الملاحة الجوية"، وقد أدّى إلى عدم استغلال أنظمة معالجة المعطيات الرادارية بالمراكز الجهوية بمطارات الدار البيضاء وطنجة وفاس ووجدة، ويؤدّي إلى ضياع الملايير من السنتيمات بسبب عدم استغلال المعدّات الخاصة بمعالجة المعطيات الرادارية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - ديما مغربي الاثنين 08 يناير 2018 - 17:14
هيهات هيهات فرق كبير بين ثقني الملاحة وثنية الجماعة .عما قريب سنرى الفرق.
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22
2 - معلق الاثنين 08 يناير 2018 - 17:16
بدون تعليق موضفين السكك الحديدية حتاهما مضربين عن العمل وبدون تعليق
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39
3 - Koko الاثنين 08 يناير 2018 - 17:30
بدون تقني الملاحة، الملاحة في خطر
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42
4 - ATSEP الاثنين 08 يناير 2018 - 17:42
تحية العز و الكرامة لاطر سلامة الملاحة الجوية
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29
5 - samir الاثنين 08 يناير 2018 - 17:52
لمدا هدا الاحتقان في المجال الحساس
لمدا لا يوفرون الضروف المناسبة لهؤلاء الكفاءات
منتصر حتى حتى تكون كارثة . الله احفض
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36
6 - مغربي الاثنين 08 يناير 2018 - 18:04
وجب على ادارة المكتب الوطني للمطارات تحقيق المطالب المشروعة لهذه الفئة و رد الإعتبار لها، فهي التي تسهر على صيانة جميع الأنظمة و التجهيزات التقنية لسلامة الملاحة الجوية و ذلك من أجل تطوير الطيران المدني ببلادنا تطويرا مأمونا و منظما وتعزيزه بشكل ثابت و موحد وفق أسمى درجات الفعالية و توفير أفضل قدر من السلامة و الأمن و الاستدامة كما هو منصوص عليه في قوانين و توصيات المنظمة العالمية للطيران المدني
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25
7 - مر من هنا الاثنين 08 يناير 2018 - 18:05
وجب على المسؤولين إنصاف هذه الفئة التي تساهم في تطوير مصالح البلاد. وفتح حوار بناء من أجل مناقشة مطالبهم.
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21
8 - imane الاثنين 08 يناير 2018 - 18:09
"وحصر تقنيو الملاحة الجوية صلاحيات تدخلاتهم في تأمين الرّحلات الملكية، وحالات الطوارئ التي تعلنها السّلطات العليا للبلاد، مؤكدين أنّ الإعلان عن أي طارئ من أية جهة أخرى لا يعني فرق التدخل في شيء"

على هاد الجملة كانطلب من الله لهلا يسهل عليكم ويعكس اموركم.. والفاهم راه غايفهم
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6
9 - biladi الاثنين 08 يناير 2018 - 18:12
je veux rentrer dans mon pays en securite svp
regler les problemes de cette categorie de personel
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15
10 - Himerdinger الاثنين 08 يناير 2018 - 18:14
يجب ان تكون ادارة المكتب الوطني للمطارات في غاية السذاجة لكي تقع في فخ كهذا، لقد وضعت سلامة المواطنين و المسافرين وكذالك صورة المغرب كبلد يمارس سيادته في مجاله الجوي على المحك، الامر يستلزم تدخل من اعلى صلطة في البلاد للعصف بروءوس هذه الادارة الفاشلة.
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17
11 - NADIA الاثنين 08 يناير 2018 - 18:14
على الدولة رعاية العقول المدبرة و الرقي بها بدلا من محاربتها و تصديرها للخارج، حفظك الله يا وطني
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22
12 - ATSEP الاثنين 08 يناير 2018 - 18:15
لكل من لا يعرف مهمة الأطر التقنية لسلامة الملاحة الجوية:
-صيانة الأنظمة التي تساعد ربابين الطائرات في الملاحة الجويةVOR،الهبوط في المدرج ILS و كدلك معرفة المسافات المهمةDME.
-برمجة و صيانة أجهزة الرادارات و اجهزة تحليل المعطيات الرادارية
- إصلاح و صيانة اجهزة التواصل اللا سلكي التي عبرها تتم جميع المكالمات بين المراقبين و الربابين HF VHF
- تسيير جميع الخطوط الهاتفية التي تساعد على تبادل المعلومات بين المطارات المراكز الوطنية و الدولية المحيطة بالمغرب كالجزائر اسبانيا و البرتغال
و في الاخير نرجو من الدولة الالتفاتة الى هاته الفئة من جنود الخفاء التي تسهر ليل نهار على ضمان سلامة الملاحة الجوية
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34
13 - aircon2100 الاثنين 08 يناير 2018 - 18:38
تعنت الإدارة في عدم الاستجابة لفئة أطر تقنية في وقت تستجيب للمراقبين بآلاف الدراهم و مغامرة المراقبين بحياة المسافرين في ضل عدم توفر من يسهر على السلامة لدليل على الخيانة لروح المسؤولية لان الجيوب مملوؤة و ضهور بعض الخونة من أطر تقنية من أجل تطبيق سياسة نفسي نفسي و تجاهل وسائل الإعلام السمعي كل هذا يضع عدة اسألة. و الجواب هو عندنا مغامرون في الإدارة المغربية kamikaze أسأل الله أن يلطف بهذه البلاد من هؤلاء المتهورون.
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10
14 - ملاح الاثنين 08 يناير 2018 - 19:01
تحية لهؤلاء الأطر الذين يسهرون على صيانة واصلاح مختلف أجهزة السلامة الجوية ذات التكنولوجيا المتقدمة على غرار جهاز الهبوط الآلي وجهاز تحديد المسافات و الاتجاهات ناهيك عن الرادارات والاتصال عبر الاقمار الاصطناعية. فهل فكرت يوما اخي المسافر كيف لطائرة تجوب الصحاري و المحيطات ان تحدد مكانها واتجاهها لولا تفاني هذه الفئة من المجتمع في عملها ليلا ونهارا بدون كلل أو ملل؟
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12
15 - مواطن الاثنين 08 يناير 2018 - 19:39
أظن أن هناك أيادي خفية تعرقل الحوار مع العاملين في القطاع، نواياها ستضح فيما بعد وأتمنى ألا يتكرر ما فعلوا مع تقني الصيانة للخطوط الملكية الجوية
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5
16 - RADAR MODE S الاثنين 08 يناير 2018 - 19:41
إن ما تنهجه ONDA أتجاه هؤلاء الأطر التقنية يعد ظلما وخرق للمساطير الدولية.فهؤلاء هم من ينورون سماء المغرب بتغطيتهم و مراقبتهم للأنظمة التي تعتمد عليها الطائرات في تبادل المعلومات مع المركز الجهوي لمراقبة سلامة الملاحة الجوية وكذالك أبراج المراقبة.فإضراب الأطر التقنية لسلامة الملاحة الجوية لا يعني سوى المغامرة في السفر عبر الطائرة حيث أنه يمكن في أي لحظة وكما شهده اليوم توقف نظام معالجة معطيات الرادار مما أدى إلى إلغاء مجموعة من الرحلات سواء من وإلى المغرب.إذن فهذه الفئة تعتبر الركيزة الأساسية في الطيران المدني وأي حق تطلبه لن يستوفي العمل الجبار الذي تقوم به.
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5
17 - مول جابيل الاثنين 08 يناير 2018 - 20:09
حتى الاضراب فيه النفاق والتحيز كان الاجدر بالمضربين ان يشمل اضرابهم كل الطائرات بدون استثناء وجميع الرحلات بغض النظر عمن يقوم بالرحلة ..لكن هيهات هيهات فنحن في المغرب ولن نستغرب فما دامت الامور تسند لغير اهلها فلننتظر الساعة ..
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0
18 - Expert en Aviation الاثنين 08 يناير 2018 - 20:17
Les Cadres Électroniciens de la Sécurité Aérienne sont des spécialistes responsables des systèmes de la navigation aérienne.
Grâce à leur haut niveau d'expertise, ils définissent les spécifications des systèmes et en assurent l'installation, le paramétrage, la maintenance et la gestion en temps réel. Au maroc, la formation est assurée par l'Academie International Mohamed VI de l'Aviation Civile, l'école d'ingénieur, située à Nouacer.
Les Cadres Électroniciens de la Sécurité Aérienne (ATSEP) sont reconnus par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) comme acteurs incontournables de la chaîne de la sécurité aérienne.
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3
19 - Abdelfattah الاثنين 08 يناير 2018 - 21:12
مشي شغلنا تماما.... مشي نتوما ضاربوا وحنا نخلصوا
الطائرات لابد ان يكونوا في جاهزية تامة عندما يريد اي مغربي السفر يلقاهم موجدين...... مزيان تبارك الله وليتوا ديرين فينا مبغيتوا.....تخليونا في المطار نتسناو...تنفخوا علينا.....تبدلوا لينا التذكار حسب هواكم.....راحنا المسافرين المغاربة وماااااا ادراك ما المسافرين المغربة مخدمينكم....حيدوا علينا هاد التفلية.......
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0
20 - طيار الاثنين 08 يناير 2018 - 21:15
ميدان الطيران المدني جد حساس والمجال الجوي المغربي بشهادة منظمات الطيران المدني من أأمن المجالات في العالم وذلك بأغاني أطر سلامة الملاحة الجوية. بصفتي طيار مدني أشهد بذلك وأشهد بأن هذا المجال لا يحتمل المغامرة والمقاومة ولكن عندما يصل مسؤؤل سامي إلى أعلى منصب وهو bac+2 انتضر الكارثة.
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