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الرئيسية | مجتمع | عائلات بخنيفرة تنال مساعدات مؤسسة التضامن

عائلات بخنيفرة تنال مساعدات مؤسسة التضامن

عائلات بخنيفرة تنال مساعدات مؤسسة التضامن
هسبريس - و.م.ع
الاثنين 08 يناير 2018 - 20:15

قامت مؤسسة محمد الخامس للتضامن بإقليم خنيفرة، بتوزيع مساعدات لفائدة 272 أسرة تنحدر من مختلف الدواوير التابعة لثلاثة جماعات ترابية ، وذلك من أجل مساعدة الساكنة على مواجهة موجة البرد والتخفيف من آثارها بهذه المناطق ذات التضاريس الوعرة والأكثر تعرضا للضرر في هذه الفترة من السنة .

وشملت هذه المساعدات أغطية ومواد غذائية مثل السكر والزيت والشاي والحليب والدقيق ..

وتوزعت هذه المساعدات، على 103 أسرة تمثل ساكنة دواوير تابعة للجماعة الترابية أكلمام أزكزا ، و 135 أسرة من دواوير تابعة للجماعة الترابية آيت إسحاق ، و34 أسرة من دواوير تابعة لجماعة الهري .

ومن شأن هذه العملية الإنسانية،التي تمت بتنسيق بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن والسلطات الإقليمية والمحلية والأمنية ، أن تساهم في تكريس قيم التضامن والتآزر ، ومساعدة سكان المنطقة على تجاوز الظروف الصعبة التي تتزامن مع فصل الشتاء بالإقليم.

ويتوقع أن تستهدف العملية، على مدى أربعة أيام ، حوالي 3350 أسرة تمثل 48 دوارا تابعا لتسع جماعات ترابية بمختلف تراب إقليم خنيفرة المعروف بتضاريسه الوعرة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - wood الاثنين 08 يناير 2018 - 20:21
مقدرات البلد من فوسفاط و معادن و ثروة سمكية يتمتع بها المخزن و زبانيته بينما حول فئة من المواطنين الى متسولين ينتظرون الصدقة متى ستأتي و متى لا تأتي !!!
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16
2 - سلام الصويري الاثنين 08 يناير 2018 - 20:27
المرجو من طرف وساءل الاعلام وقنوات الصرف الصحي عدم نشر صور البؤساء الذين يستفيدون من الاعانات وعدم التشهير بهم حفاظا على كرامتهم ونفسية ابناءهم وعائلاتهم .
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25
3 - مغربية الاثنين 08 يناير 2018 - 20:42
داخلت عليكم بالله واش هادوك الكويشات هما لي غايسخنوهم . السكان فقراء والبرد فوق مستويات تحملهم . ويتم مدهم باغطية تصلح لفصل الصيف...ليكم الله يا فقراء. واجهنا البرد بكريييييي.
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14
4 - harrokki الاثنين 08 يناير 2018 - 20:53
Un bienfaiteur qui à dépouillé la région encore probablement un entrepreneur qui a eu un marché de route avec corruption puis il a trafiqué la construction en ramassant 2/3 milliards pourquoi pas quelques couvertures en plastique un peu de farine eht d'huile !!!!! En + il sera médaillé par le bwana quand il sera dans la région
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3
5 - مشا مجا الاثنين 08 يناير 2018 - 20:58
للعلم هي حق واجب من الدولة و ليست صدقات
بدأنا الحملات المؤقتة فهي ترقيع في ثوب شعب فقير أنهكته دولة لا تعرف إلا الأخد من جيوب المواطنين
الحيط القصير
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8
6 - خاص حل جدري ماشي ترقيعي الاثنين 08 يناير 2018 - 21:08
مشاهد انسانية مؤثرة في الحقيقة. والله ينصر سيدنا.
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-10
7 - محمود الاثنين 08 يناير 2018 - 21:17
التكفل بالمعوزين في الشتاء شيء جميل و لكن لمذا ينقل كخبر مهم في التلفزة الوطنية في جميع دول العالم هناك هذا النوع من المساعدات و لا يشهرون بها و بمن يتلقاها كما قال الأخ قبلي المصيبة انهم يكشف عورتنا امام العالم
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3
8 - زهير بومية الاثنين 08 يناير 2018 - 21:28
علاش الحكومة مادخلش حطب التدفئة فصندوق المقاصة قهرونا العواد او او وا ميزانية
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4
9 - إدريس الاثنين 08 يناير 2018 - 21:29
دولة تستعبد مواطنيها لا نريد شيئ منكم نريد فقط حقوقنا
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3
10 - اساركا الاثنين 08 يناير 2018 - 21:32
انا فهمتكم انا فهمتكم و زنكة زنكة بيت بيت انها كلمات أكثر من معبرة وبليغة لنهج سياسي عام كانت الأنظمة العربية المستبدة قد اخطته واختارته في تعاطيها مع الشعوب وعنوانه العريض التجويع والإفقار والإذلال والامتهان والتهميش والاستئثار واحتكار الثروات الوطنية وتوزيعها على القلة والفئات والدوائر الضيقة في قمم إهرامات الأنظمة التي تتشابه في بنيتها السلطوية وثقافتها الاستبدادية التي ألغت الشعوب وشطبتها من معادلتها وتعاملت معها كقطيع لا قيمة له البتة في حساباتها. 
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1
11 - اعباد محمد الاثنين 08 يناير 2018 - 21:49
ضحكو علينا وزيدو ضحكو واحد يضرب ضربة صحيحة واحد جيبو ليه غطاء محنين
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