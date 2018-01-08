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كُتّاب وآراء
عائلات بخنيفرة تنال مساعدات مؤسسة التضامن
قامت مؤسسة محمد الخامس للتضامن بإقليم خنيفرة، بتوزيع مساعدات لفائدة 272 أسرة تنحدر من مختلف الدواوير التابعة لثلاثة جماعات ترابية ، وذلك من أجل مساعدة الساكنة على مواجهة موجة البرد والتخفيف من آثارها بهذه المناطق ذات التضاريس الوعرة والأكثر تعرضا للضرر في هذه الفترة من السنة .
وشملت هذه المساعدات أغطية ومواد غذائية مثل السكر والزيت والشاي والحليب والدقيق ..
وتوزعت هذه المساعدات، على 103 أسرة تمثل ساكنة دواوير تابعة للجماعة الترابية أكلمام أزكزا ، و 135 أسرة من دواوير تابعة للجماعة الترابية آيت إسحاق ، و34 أسرة من دواوير تابعة لجماعة الهري .
ومن شأن هذه العملية الإنسانية،التي تمت بتنسيق بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن والسلطات الإقليمية والمحلية والأمنية ، أن تساهم في تكريس قيم التضامن والتآزر ، ومساعدة سكان المنطقة على تجاوز الظروف الصعبة التي تتزامن مع فصل الشتاء بالإقليم.
ويتوقع أن تستهدف العملية، على مدى أربعة أيام ، حوالي 3350 أسرة تمثل 48 دوارا تابعا لتسع جماعات ترابية بمختلف تراب إقليم خنيفرة المعروف بتضاريسه الوعرة.
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تعليقات الزوّار (11)
بدأنا الحملات المؤقتة فهي ترقيع في ثوب شعب فقير أنهكته دولة لا تعرف إلا الأخد من جيوب المواطنين
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