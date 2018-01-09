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كُتّاب وآراء
الرميد يجالس حقوقيين لتنزيل "خطة الديمقراطية"
دشن مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، سلسلة اللقاءات التي من المفترض أن يعقدها بشكل دوري مع جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان على الصعيد الوطني والجهوي حول موضوع "إعمال خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان".
وقال الرميد إن اللقاء المنعقد أمس مع جمعيات من مختلف ربوع المملكة يأتي في إطار برنامج للتواصل المستمر مع جمعيات المجتمع المدني الحقوقي بمعدل أربع مرات في السنة، مع إمكانية عقد اجتماعات أخرى إذا دعت الضرورة، إما بطلب من الوزارة أو من الجمعيات.
وأوضح الرميد أن هذه اللقاءات تهدف إلى التنزيل المشترك للدستور ولخطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان "التي نسعى إلى تنفيذها وفق برنامج عملي"، على حد تعبيره، وتعزيز الحوار مع هذه الجمعيات بخصوص دورها في تتبع تنفيذ وتقييم التدابير الواردة في الخطة.
وسبق أن تم اعتماد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان (2018-2021) بتاريخ 21 دجنبر 2017. وتتألف من 435 تدبيرا موزعا على أربعة محاور رئيسية تهم الديمقراطية والحكامة، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، حماية الحقوق الفئوية والنهوض بها، والإطار القانوني والمؤسساتي.
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تعليقات الزوّار (3)
ديموقراطية حقيقية بمعايير دولية. دستور جديد بمعايير دولية ايظا. والذي سيوافق عليه جميع الفرقاء السياسية في المغرب بدون تدخل لسلطه اخرى والذي سيطرح للستفتاء بعدئذ ليقول فيه الشعب المغربي كلمته وبكل حرية. وما غير ذالك فهو مضيعة للوقت.
والسلام