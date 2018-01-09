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الرئيسية | مجتمع | تسهيل الامتحان و"نفخ النقطة" .. ثانويات تحاول تفادي عقوبات الوزارة

تسهيل الامتحان و"نفخ النقطة" .. ثانويات تحاول تفادي عقوبات الوزارة

تسهيل الامتحان و"نفخ النقطة" .. ثانويات تحاول تفادي عقوبات الوزارة
هسبريس ـ عبد الرحيم العسري (كاريكاتير: مبارك بوعلي)
الثلاثاء 09 يناير 2018 - 13:00

على بُعد أيام من موعد تسليم رجال ونساء التعليم معدلات المراقبة المستمرة، علمت هسبريس من مصادر مطلعة أن بعض مديري الثانويات بالمملكة شرعوا في توجيه تعليمات شفهية إلى هيئة التدريس قصد "النفخ في النقاط" وتسهيل امتحانات المراقبة المستمرة على مدار السنة قصد تفادي العقوبات ضد مؤسساتهم التعليمية في حالة عدم حصولها على نسبة النجاح أقل من 40 في المائة في امتحانات الباكالوريا.

وكان محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي السابق، قد أصدر تعليمات وزارية نهاية الموسم الدراسي الماضي إلى مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، لرصد العوامل السببية في حصول بعض المؤسسات التعليمية على نسبة نجاح أقل من 40 في المائة مقارنة مع مؤسسات أخرى؛ و"هو ما دفع بعض مديري الثانويات مع اقتراب عطلة منتصف السنة الدراسية نهاية يناير الجاري إلى توجيه تعليمات للأساتذة قصد النفخ في النقاط لتحقيق نتائج تُرضي الوزارة"، تُضيف المصادر ذاتها.

مصدر من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي قال، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن "الإجراءات الوزارية تنص على ضرورة قيام المؤسسات التعليمية ببرمجة حصص الدعم للتلاميذ المتعثرين وليس النفخ في النقاط واستكمال المقررات الدراسية ومراقبة الأساتذة المتغيبين وكل ما من شأنه التأثير على تحقيق نسب نجاح مرتفعة".

وكشفت المصادر ذاتها أن المفتشيات العامة للتربية والتكوين أعدت تقارير بناء على اللجان الإقليمية التي أوفدتها إلى المؤسسات التعليمية التي حصلت على معدلات أقل من المستوى المطلوب، ووجهوا تعليمات إلى مديري الثانويات المعنية لتقديم أدلة مكتوبة على النتائج المتدنية.

وتأتي هذه التعليمات بالرغم من أن الوزارة الوصية على القطاع سبق أن عاقبت مجموعة من المؤسسات التعليمية التي ثبت تورطها في "نفخ نقاط" تلامذتها، بعدما جرى تحليل النتائج التي حصلوا عليها في الامتحانات الموحدة وقارنوها بتلك الممنوحة لهم من لدن مؤسساتهم.

وأكدت الوزارة، في بلاغ سابق، أنها اتخذت عدة قرارات في حق 32 مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي، والتي ثبت في حقها تخويلها التلميذات والتلاميذ نقطا غير مستحقة في فروض المراقبة المستمرة خلال الموسم الدراسي 2017-2016.

وشددت الوزارة أنها "لن تتساهل مع مثل هذه الممارسات التي تمس بمبدأ تكافؤ الفرص بين التلميذات والتلاميذ، وبمبدأ الاستحقاق في النجاح الدراسي"، وأنها ستتخذ كل الإجراءات الضرورية في حق كل مؤسسة تعليمية سيثبت في حقها تجاوزات من هذا القبيل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (52)

1 - العباس الثلاثاء 09 يناير 2018 - 13:07
هو البرلمان بنفسه فيه الغش والنفخ ف النقط, فما بالك بالمدرسة!!!
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155
2 - اسامة الثلاثاء 09 يناير 2018 - 13:12
انا كتلميذ لست محتاجا لنفخ النقط من طرف الأستاذ ولا تسهيل الفروض ، يكفي أن يقوم أساتذتنا الكرام بعملهم على أكمل وجه ، و يعموا على وضع الامتحانات بما يتناسب و مستوياتنا ، و الباقي نحن أهل به
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235
3 - عبد الحميد الثلاثاء 09 يناير 2018 - 13:15
تعليم عقيم، مناهج مختلفة، تقويم غير هادي، ومفتشين سلطويين غير مفيدين، ومدراء نمطيين، ووزراء مرحليين، كل ذلك لن ينتج إلا تلاميذ فاشلين، يعشقون فقط ممارسة العنف، والغش في الامتحانات...
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158
4 - مواطن2 الثلاثاء 09 يناير 2018 - 13:15
المعني بالنقطة بالدرجة الاولى هو رجل التعليم...واي رجل تعليم نزيه سيقوم بواجبه على احسن وجه رغم التوجيهات التي قد يتلقاها من مدير المؤسسة....موضوع نفخ النقط ليس بالجديد....فكل من يتهاون في عمله يلجأ الى هدا الاجراء مند امد بعيد....فكيف يفسر امر تلاميد يحصلون على نقط عالية جدا في الفروض....وهزيلة جدا في الامتحان.....ادا لم يكن النفخ في الفروض هو السبب...والامر في التعليم العمومي كما هو في الخصوصي....وقد طال الحديث في هدا الشان مند مدة طويلة بدون اي علاج....الى حد الآن.
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48
5 - السلام عليكم الثلاثاء 09 يناير 2018 - 13:15
على الاستاذ اليوم ان يتخلى عن الشعارات وانهيار المنظومة التعليمية وتدني مستوى التلاميذ. وينظم الى اصحاب القرار الذين لا يطالبون فقط الا برفع نسبة النجاح لاخلاء المقاعد للاخرين ولو على حساب الجودة والا سيسقط المدرس في خانة بند المسؤولية والمحاسبة.المهم الاستاذ غادي يعطي النقطة الاخيرة عشرة ويقولك الي بغا يطلع يطلع.حتى لا يكون هو المسؤول عن رسوب التلميذ
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31
6 - إدريس الثلاثاء 09 يناير 2018 - 13:16
أولائك الموجودون في الوزارات أو غيرها لا علاقة لهم بما يدور في الأقسام .. فهم دافئون في مكاتبهم الوثيرة .. ويصدرون المذكرات ويبرمون الصفقات .. وهم جزء من أزمة التعليم ومشاكله المتفاقمة .. ولأنهم يركزون على الشكليات فالثانويات تجيبهم بما هم أهل له .
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59
7 - أستاذ الثلاثاء 09 يناير 2018 - 13:17
واللهِ وبالله وتَالله، لن يحصل مني التلاميذ -إن شاء الله- إلا على ما يستحقون. مع العلم أن أكثرهم دون المستوى. ولْتذهب الوزارة ولِجانها إلى الجحيم!!!
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139
8 - Wislani الثلاثاء 09 يناير 2018 - 13:19
ان نقط التلميذ التي تمنحها المدرسة الخصوصية ..غالبا لا تكون نقطة لانصاف مستوى المتعلم المعرفي ...وكأن الادارة الخصوصية توصي عمالها.عفوا اساتذتها بنفخ النقط ..وكم من تلميذ كان واهما هو وأسرته في المدرسة الخصوصية #ان ولدي كايطير تبارك الله وكايجيب 28#لكن هذا الولد اللي كايطير..شاءت الظروف وانتقل الى المدرسةالعمومية فوجد اجنحته متكسرة ولا يستطيع الطيران ..مما جعل اسرته تبقى مشدوهة امام هول صدمة تعثر ابنها ...واين هو خلل تراجه الابن؟.هل في المؤسسة الخصوصية الموهمة ؟..او المؤسسة العمومية ..الواقعية؟ ....ولازال السؤال مطروحا....
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40
9 - دكتور عبدو الثلاثاء 09 يناير 2018 - 13:20
الشوهة ديال حكومة الاسلاميين .يالشعب المكلخ غادى تتكلخ اكثر.النقط لمن لا يستحق.الجانحين اللي مابغاوش يقراو غادين يوليو حسن من القلة اللي بغات تقرا ومالقلتش الجو المللءم.اخر المسامير تدق في نعش المغرب ماشي غير التعليم. حسبي الله ونعم الوكيل
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16
10 - مغربي الثلاثاء 09 يناير 2018 - 13:21
حصاد بدأ بالعمل الجاد لكن لوبي التعليم فعل فعلته.
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13
11 - choukri الثلاثاء 09 يناير 2018 - 13:21
الصراحة هاد المؤسسات الخصوصية معديين على جميع تلامذة الباكالوريا بالخصوص. علاش مال العمومي حرام يجيبوا ديك النقط ليكتحط من حسن حتى لحسن جدا ولا حيت شابعين فلوس و مطلعين أجيال مستقبلية فارغة الأدمغة. شكون غيهز هاد البلاد إلى ماكانوش عقول سليمة و واعية و مفكرة غير خاملة و تفكر في مصلحة البلاد قبل نفسها. مكرهناش يتقصاو بشكل نهائي بحال هاد المدارس و حتى الأساتذة تكون فيهم واحد الروح إنسانية و مسؤولة و كتخاف ربي.
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14
12 - يحيي الثلاثاء 09 يناير 2018 - 13:23
اجيال السبعينيات والثمانينيات لم تعتمد قط على اي دعم،سواء داخل المؤسسة او خارجها،فلينتظر المسؤولين لماذا انقلبت الموازين.لا يجب الحكم على النتائج بالنسب المئوية ولكن يجب الرجوع الى المستوى الدراسي للتلاميذ منذ التعليم الابتدائي ولعل السيولة التي عملت بها الو.ارة المعنية لاسيما بالمرحلة الابتدائية والاعدادية دون الاعتماد على المستوى الفعلي للتلميذ هي التي تتسبب في تدني النتائج في البكالوريا دون 40 في المئة، ولا يجب محاسبة رؤساء مؤسسات التعليم الثانوي التاهيلي واساتذتها،اي دعم سيقدمونه ولمن؟
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29
13 - عبدالله الثلاثاء 09 يناير 2018 - 13:23
بدل لفت الأنظار والتدليس على الواقع ركزوا عما يحصل بالمؤسسات الخصوصية كفى تحاملا على نساء ورجال التعليم بالعمومي
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27
14 - said الثلاثاء 09 يناير 2018 - 13:23
والله لمن العيب و العار ما يحدت في قطاع التعليم الطامة الكبرى هذا النفخ في المعدلات طال جميع المستويات فكيف يعقل جامعة تضع إمتحانات على شكل اجب بخطأ أو صحيح ..كيف يعقل ان يتحصل الطالب على معدل 18 والأدهى من دالك في شعبة القانون ...كيف و كيف
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19
15 - ملاحظ مغربي الثلاثاء 09 يناير 2018 - 13:26
هدا زمن الزوير والنفخ والتزويق والسرعة وكل مضاهر الفساد مما انعكس سلبا عن المجتمع والدراسة
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17
16 - merci الثلاثاء 09 يناير 2018 - 13:42
يجب ان تعلموا ان شعبة العلوم الانسانية؛لولا النفخ في النقط؛لوجدنا سبورة النتائج الطابلو فيها لاأحد ناجح.لان اداة الكتابة والقراءة منعدمة وهي اللغة .انا الذي يتحدث استاذ فلسفة. لالغة ولااسلوب ولاتفكير عقلي.90% باغيا تنقل .انه عقل copier coller
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25
17 - ابي الجعد...يا زينة المدن الثلاثاء 09 يناير 2018 - 13:46
متى يستحيون من الله تعالى
متى يستحيون من ضماءرهم
ضماءر خربها الزمان يا ليلى....حتى اصبح حامل العلم
مهمشا ...ضالا...بدةن عمل....
واصبح الذين ينفخون في النقط -وما اكثرهم-ويعاملون
التلاميذ بمبدا باك صاحبي...هم اسياد المغرب..!!!
معلمون واساتذة متربصون...بعيدون بعد السماء عن الارض عن المناهج التربوية التي يفترض ان تكون صارمة.....جادة...جد فعالة...حتى تستطيع ان تاتي اكلها..!!!
مديرو المؤسسات يقولون لرجال التعليم ما يجب فعله
نفخ في النقط ...وتسهيل الامتحانات
انه التزوير والنصب والاحتيال بكل ما تعنيه الكلمة من معنى
ويتبجخون ببالاضرابات ...المطالبة بالزيادة...معلون كسالى وغير مفيدين...
اللهم احفظ ابناء المغرب من العبث بمستقبلهم
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0
18 - صوت العقل الثلاثاء 09 يناير 2018 - 13:49
في منتصف الثمانينيات من القرن الماضي احتلت أكاديمية بني ملال المرتبة ماقبل الأخيرة في نسبة النجاح بالباكلوريا . ثارت ثائرة السلطات المركزية لكون بني ملال تقع وسط المغرب . في السنة الموالية - وبقدرة قادر - حلت الأكاديمية في المرتبة الثانية . بعدها بسنوات ، كنت حاضرا في مكتب إدارة إحدى المؤسسات التعليمية وكانت نهاية السنة الدراسية ، تقرر إنجاح تلاميذ السادس ابتدائي بمعدل 3،5من عشرين . هذه العتبة حكمت على عدد مهم منهم بالرسوب . في حينه جاءت مكالمة من النيابة (المديرية حاليا ) تطلب من المدير خفض العتبة إلى ثلاثة فقط لينتقل الجميع تقريبا إلى المرحلة الإعدادية .من خلال هذين المثالين فقط ستفهمون دلالات شعار " مدرسة النجاح "
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32
19 - مواكن الثلاثاء 09 يناير 2018 - 13:52
إذا أردت العمل بجد و إخلاص، إذا أردت أن تكون حازما لا تقبل الا الحق يكرهك الجميع و يطلقون عليك أسماءا من قبيل " منحوس" " مكايتفاهمش"، إذا وضعت للتلاميذ فروضا كما تحددها المعايير حوربت من قبيل الإدارة و التلاميذ و شكلوا حلفا ضدك، فالتلاميذ و للأسف ألفوا النفخ في النقط و فروضا جد سهلة، أما بالنسبة الادارة عدم حصول التلاميذ على نقط جيدة تفسره بأن الاستاذ لا يقوم بواجبه، رغم أن الاسباب متعددة، فعلى سبيل المثال لا الحصر كيف لتلميذ أن يفهم الدرس جيدا و هو لا يقوم بأي مجهود في المنزل و تمر عليه الدروس الواحد تلو الاخر و لا يعيرها أي إعتبار ثم يريد الحصول على نقط مشرفة، كذلك هناك أساتذة يغشون في عملهم و يقومون بشراء صمت التلاميذ بالنفخ في النقط.
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16
20 - استاذة إعدادي الثلاثاء 09 يناير 2018 - 13:57
موضوع النقط مسألة تتعلق بالمعلم وحده وهو الوحيد الذي يهمه الامر له الصلاحية ان يمتحن التلميذ بشتى الطرق ان يقوم بالاعمال الجماعية ان يصحح دفتر التلميذ . البحوث وها هو التلميذ قد بدل مجهودا يغير نقطته ومن يعمل على نفخ النقط بدون عمل الله يخلصو ويعتبر استاذا مخادعا كذابا لان االتلميذ هو الضحية الاول والاخير يألف نقطة لم يبذل فيها اي جهد وفي الاخير يجد نفسه غير قادر على مواجهة المباريات فيفشل في حياته وما اكثر هؤلاء
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16
21 - Zohair الثلاثاء 09 يناير 2018 - 14:06
تسهيل الامتحان ونفخ النقطة عادات لا يمكن تفاديها إلآ بمغربة التعليم, لكن أكثرهم لا يعلمون !
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4
22 - القيدوم الثلاثاء 09 يناير 2018 - 14:09
من خلال تجاربيي وممارسة التدريس في سنوات السبعينات الى الثمانينات اتضح لي جليا ان تقويم تعلمات وكفايات المتعلمين المعمول بها حاليا هي طريقة سلبية لا تخدم العملية التربوية في جميع الاسلاك .ولوضع السياسة التعليمية وجب الرجوع الى الامتحانات الموحدة لجميع المستويات مع تشديد الحراسة(لا يمكن للاساتذة حراسة تلاميذهم ولا يسمح لهم تصحيح اختباراتهم كما يجب وضع قن لكل تلميد وليس الاسم والنسب) اذاك ستتضح مردودية الاستاذ ومستوى المتعلمين والسلام.
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13
23 - مغربي الدم و الهوية الثلاثاء 09 يناير 2018 - 14:16
قبل ان تحاسبوا المؤسسات حاسبوا انفسكم في الوزارة في الاكاديميات و المديريات عندما تحددون عتبات للنجاخ متدنية جدا انطﻻقا من اﻻبتدائي... باوامر فوقية تتنجحوهم باقل من 4/10 ... و من بعد تتحاسبو اﻻخرين على ضعف المستوى...صحيح ادا لم تستحي فافعل ما شئت.
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22
24 - النجاح فيه وفيه. الثلاثاء 09 يناير 2018 - 14:22
عجبا : المدير يطلب من المدرس نفخ نقط المراقبة المستمرة ليرضي الوزارة. " المسخ هذا"
هل بهذا الإجراء سيكون المدير راضيا على نفسه ؟ بمعنى مرتاح الضمير......وهل هذا سيرضي المدرس الذي سيقوم بتوزيع النقط يمينا وشمالا بسخاء؟ وهل سيرضي نفخ النقط أولي أمور التلاميذ ؟وهل سيرضي هذا الأمر المتعلم نفسه؟
للأسف ؛ التقييم التربوي تتقاذفه أمواج عدم المصداقية منذ وقت ليس بيسير....وبناء على هذا السخاء الملفت توزع الشواهد والدبلومات وينتقل التلاميذ من مستوى لآخر بدون استحقاق. ..لم تنج حتى مؤسسات التعليم العالي من هذه الظاهرة...نفخ في النقط وأحيانا البيع والشراء لتمكين البعض من النجاح الغير المستحق.
النجاح فيه وفيه.
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10
25 - محق الثلاثاء 09 يناير 2018 - 14:23
كل مناحي الحياة كلها تعرف الغش حتئ ان الغش اصبح عملة متداولة وراءجة في حياتنا اليومية في العمل وبكل الميادين : في المدرسة في المصانع في الادارا ت في الحقول في البناء في البناءات التحتية وحتئ في الاشياء البسيطة الا من رحم ربك ورحم الله امرئء عمل عملا فاتقنه .
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7
26 - Mouwatin maghribi الثلاثاء 09 يناير 2018 - 14:39
السبب في تضخيم النقط هو شعور الاساتذة و الطاقم الاداري بصفة عامة هو تدني مستوى التدريس، بمعنى التعلمات التي يحصل عليها التلاميزذ ضعيفة لا تؤهلهم للجواب ، كما ان معظم الاساتذة لا يدربون تلاميذتهم على تقنيات و مهارات الجواب على اسئلة الفروض، كما لا يصححون الفروض مع التلامذ ليكتشفوا اخطاؤهم لتفادي تكرارهه، المهم التدريس ناقص!!!فما ذنب التلاميذ!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟
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2
27 - Fatima الثلاثاء 09 يناير 2018 - 14:44
نسبة النجاح المتدنية يجب حلها بالدعم للتلالميذ وتكوين رجل التعليم ليتسنى ضبط العملية التعليمية داخل القسم اذ لا يعقل ان يقدم المعلم درسا ولا يستفيد منه الا عدد قليل من التلاميذ الذين هم أصلا مجباء
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-1
28 - Zohair الثلاثاء 09 يناير 2018 - 14:59
قبل 500 سنة بعدة دول أوروبية فاش كانت اللغة اللاتينية هي اللغة الرسمية لديها, كانو كيعانيو من نفس المشكل المتعلق بتسهيل الامتحان ونفخ النقطة, أما الآن كل شيئ على أحسن ما يرام. مغربة التعليم واجب ديني, و طني و إنساني لكن أكثرهم لا يعلمون !
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-5
29 - احمد الثلاثاء 09 يناير 2018 - 15:02
اصبحنا نعيش ازمة قيم واصبحت الثقافة السائدة هي الانتهازية فالتلميذ يريد نقطا مرتفعة بدون اي مجهود والاستاذ يمثل والمدير "يسلك" والوزارة تعتمد على مؤشرات لا تأخذ بعين الاعتبار التباينات الاجتماعية والمجالية للمؤسسات التعليمية والوضع الاقتصادي للاسر .نحتاج الى الصدق في العمل.
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8
30 - فيق وعيق الثلاثاء 09 يناير 2018 - 15:05
وخا ينفخ المراقبة المستمرة وخا ينجح بأمتياز وخا يحصل على دبلومات من الجامعات والمدارس العليا.لن يشفع لهم لتوظيف أو الشغل مدينا خدما.المؤسف تنضيع اموال طائلة لأنتاج البطالة.
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7
31 - هبة الثلاثاء 09 يناير 2018 - 15:08
هل هؤلاء هم من يعلموننا الحديث النبوي الشريف "من غشنا فليس منا" فعلا ؟! بغض النظر عن مدى استخفافهم بدين الإسلام الحنيف واقتراف المعاصي بكل دناءة وهم يعلموننا الابتعاد عن المعاصي ، أعتقد أنني حتى لو قمت بجولة في جميع أنحاء العالم فلن أرى نفاقاً اشد فظاعة من النفاق الموجود في دولة المغرب.
وما عساي ان اقول سوى تمني الهداية للجميع.
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3
32 - Fatima الثلاثاء 09 يناير 2018 - 15:08
ايكون الدوس ناجحا يجب ان يستطيع 75في المءة من النلاميذ الإجابة عليه كما انه ال يوجد تلميذ مكلخ أو حمار و أحيلكم علي Vogotsky وهو عالم تربية روسي اعترف به الغرب موءخرا وهو يحمل مسؤولية عملية التعلم لاشدين البالغين.zone proximale de développement والبالغين هم الذين يخرجون التلاميذ كم الظلمات الى النور.
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-2
33 - said الثلاثاء 09 يناير 2018 - 15:22
bonjour mes amis de hespress ,je pense que l 'eleve oussama (N°2) a completement raison ,merci mes chers profs ,faite votre travail correctement donner correctement votre cours ,faite des effort ,et donner des examens au niveaux de votre travail et en fonction du niveau de vous élèves soyez honnetes sur la correction et dormez tranquillement et soyez sur que vous eleves ne vous oublierons jamais vous serrez leur model c'est ca ce qui il faut chez nous au maroc
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4
34 - ما قل و دل الثلاثاء 09 يناير 2018 - 15:33
اعتقد انه عندما يتم التخفيف من المقررات و الدروس و نهتم بالكيف ساعتها سيسهل على التلاميذ الفهم و الاجابة و بالتالي الحصول على نقط مرضية. المهم هو ان يجتهد الاستاذ في تبسيط الدروس و الباقي على التلاميد ، تحية للتلميد اسامة صاحب التعليق رقم 02 اتمنى ان تكون قدوة لباقي التلاميذ بدل البكاء على الاطلال.
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5
35 - khaled الثلاثاء 09 يناير 2018 - 16:00
trop de charges ,trop de commissions , trop de travail.Pourquoi? Une petite décision est suffisante pour faire fin aux gaspillages : SUPPRIMER LA COMPOSANTE DU CONTROL CONTINU DE LA MOYENNE GÉNÉRALE DU BACCALAURÉAT MAROCAIN.
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2
36 - Retraite الثلاثاء 09 يناير 2018 - 16:14
إعطاء اسئلة في مستوى التلاميذ فهذا هو الشئ المطلوب أما نفخ النقط فهذا يعد تزويرا وبهتانا يعاقب عليه القانون فاذا ما سمح للأستاذ ينفخ النقط فهو قد يستغنى عن إعطاء فروض محروسة ويكتفي باعطاا النقط للتلاميذ حسب هواه وميزاجه بل إنه قد يشجع التلاميذ على الغش للحصول على نقط منفوخة فاتقوا الله في أبناء هذا الوطن يا مسؤلين عن التعليم في بلدنا الحبيب وكفى من القرارات الغير مجدية
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1
37 - عبدو الثلاثاء 09 يناير 2018 - 16:22
نقط المراقبة المستمرة لا تعكس المستوى الفعلي للمتعلمين وذلك يرجع لأسباب متعددة 1. الأستاذ يعطي ساعات مؤدى عنها لتلاميذه فيمنحهم نقطا عالية ليبين لهم ولأسرهم أن مستواهم تحسن. 2. الأستاذ يمنح نقط غير مستحقة لإرضاء المدير وكسب وده كي يحصل على مايطلبه من مستويات ونقطة إدارية ووو...3.هناك تلاميذ يتم تغيير نقطهم نزولا عند طلب المدير كي ينتقلوا إلى المستوى الموالي
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3
38 - عبد الوهاب الثلاثاء 09 يناير 2018 - 16:42
نعم يجب اعطاء دروس الدعم ولكن هل الاطر التربوية مستعدة لاعطاء الدعم بدون مقابل نعم هناك شرفاء و غيورين على مهنة التعليم و لكن كثر الخبث فيهم ونخر الغش عقول التلاميد حيث اساس مغشوش فالمضمون و النتيجة ستكون سلبية بلا شك.
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1
39 - abdelah الثلاثاء 09 يناير 2018 - 17:00
هناك ضرورة اعداد الفروض وفق الاطر المرجعية اي ان يجد الضعيف والمتوسط والمجد اسئلة تناسبه في الفرض فمن يحصل على 6في مادة قد يحصل على 14او اكثر في مادة اخرى وبالتالي يمكن ان ينجح. المشكل هو اعداد فروض نمطية لا تراعي الفروق
هذا ولا ننسى انعدام الرغبة عند النلاميذ و لا مبالاة الاسر
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-1
40 - البعمراني الثلاثاء 09 يناير 2018 - 17:33
اصبحت مفاهمنا مقلوبة فأنا كأستاذ ادا قمت بواجبي الحقيقي وقمت بتقييم التلاميذ تقيما صحيحا و حقيقيا واستاذ أخر يمكن ان يعطي نقاطا مرتفعة بدون اي تقييم حسب الوزارة اصبح أنا هو المتهاون والكسول والأخر هو الاستاذ الكفئ
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9
41 - استاذ الثلاثاء 09 يناير 2018 - 17:53
انا أرى أن المشكل في مواد بعينها.
مثلا التلامذة العلميين مادا سييتفيدون من.
اولا التربية الإسلامية
ثانيا الفلسفة
ثالثا الاجتماعيات.
رابعا يجب تخفيف المقررات او زيادة الوعاء الزمني.
خامسا العائلات غابة
سادسا الإرادة منعدمة.
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42 - زهير الثلاثاء 09 يناير 2018 - 19:00
المغربي عالمو اشوييييييييية اللغاة الأجنبية و اعطيه الفيزا للي ابغا يطلع يطلع و للي ابغا يغرق يغرق, و إذا اهدارتيلو عن الأجيال القادمة يقول لك سوقك خاوي !
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43 - رجل تعليم الثلاثاء 09 يناير 2018 - 19:02
"بعض مديري الثانويات بالمملكة شرعوا في توجيه تعليمات شفهية إلى هيئة التدريس قصد "النفخ في النقاط" وتسهيل امتحانات المراقبة المستمرة" اتحفظ على ماجاء به صاحب المقال حيث نحن كرجال تعليم لا نتلقى التعليمات من احد و لسنا بوزارة الداخلية. وليس للمدير الحق بالتدخل في عملنا حبث نعمل بما يمليه علينا ضميرنا امام الله " و راه ماكنفخو مل كنفشو لي جاب شي نقطة كيلقاها مكسلة فالنتيجة ديالو''
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44 - ملاحظ الثلاثاء 09 يناير 2018 - 19:07
اعزائي القراء الكرام اذاكانت هناك محاسبة فلتبدا بالوزارة الوصية لانها هي السبب الرئيسي في انتقال التلاميد من مستوى الى اخر وبدون مستوى ودلك لارضاء المؤسسات الدولية على ان هناك تمدرس ونسب النجاح مرتفعة في الابتدائي والاعدادي . فالاستاذ ادا منح نقطا ضعيفة تاتي الوزارة وتحدد معدل النجاح ضعيف اي لاتاخد بعين الاعتبار وجهة نظر الاطر التربوية التي تعرف الاسباب الحقيقية لتدني المستوى فمن التلاميذ من نجح ب 3.14 او اقل في السادس الابتدائي فكيف سيصل الى الباكالوريا وهو بدون اساس وهل نبني عمارة من 10 طوابق والاساس مغشوش. حلل وناقش
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45 - احمد الثلاثاء 09 يناير 2018 - 19:27
لنفترض ان الفروض عادية والنقط ضعيفة داءما الخريطة المدرسية تتحكم
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46 - كمال الثلاثاء 09 يناير 2018 - 19:56
المراقبة المستمرة اصلا اثبت فشلها لان التلميذ عوص ان يركز على فهمِ الدروس وإكتساب المهارات يركز فقط على جمع النقط بكل الطرق .
ايضا يجب على الاستاذ ان يَعلم انه حينما يُعطي لتلميذ نقطة 4/10 فهو في الواقع يعطيها لنفسه لا لتلميذ لانه فشِل و لم يستطيع ان يُوصل المعلومة لتلميذ
ايضا هناك خلل في المقررات التعليمية نفسها التي تشجع التلميذ على جمع النقط عوض التركيز على الفهم و اكتساب المهارات ذلك أنه لا يعقل ان تلميذ بالكالوريا علوم رياضيات يجتاز امتحان اخر السنة فقط في مواد ادبية و يَتِمُ إغفال علوم الرياضيات التي هي ماده تخصصه .
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47 - أبو رضا الثلاثاء 09 يناير 2018 - 19:58
يقولون عن الدعم ؟ المؤسسة التي أشتغل بها لاتتيح إمكانية الدعم بالمطلق، المكتبة مشغلة كحجرة، قاعة الأساتذة مشغلة، الأساتذة حصصهم تتجاوز20ساعة، النفخ يوجد منذ زمان في التعليم الخصوصي، ويتم التفاوض على النقطة المراد الحصول عليها18/20 أو19/20 أو20/20 كل معدل وثمنه.
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48 - Smex الثلاثاء 09 يناير 2018 - 19:58
ليعلم الجميع ان التعليم العام لازال يسترزق من صندوق النقد الدولي و عليه تنفيذ المؤشرات التي يفرضها هذا الصندوق على الوزارة لذلك لايهمهم كيف بل يهمهم الوصول الى الرقم 40في المئة مع جميع المؤسسات بحجة ربط المسؤولية بالمحاسبة ضاربين عرض الحائط خريطتهم المدرسية ‘ سياستهم الفاشلة ليتم تجريم المديرين و الحراس العامون و المجرم الكبير المتهاون الاستاذ شماعة كل وزير و مسؤول همه الاذلال بالاستاذ فقط. كان الله في عون كل استاذ غيور على ابناء الشعب حسبنا الله و نعم الوكيل...
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49 - زهير الثلاثاء 09 يناير 2018 - 20:21
التعليم خسو ايكون باللغة المغربية باش نتفاداو الحفض بدون فائدة و جمع النقط عوض التركيز على الفهم و اكتساب المهارات، هذيك الساعة ف الإمتحانات وخا انسامحو للطالب يدخال امعاه الكتب للي ابغا و حتى المكتبة كلها !
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50 - أستاذ مزاول الثلاثاء 09 يناير 2018 - 20:40
الواقع الذي تتجاهله الوزارة هو غياب مفهوم الواجب المدرسي لدى التلميذ بسبب تحييد سلطة الأستاذ وإطلاق يد التلميذ في فعل ماشاء دون حسيب والرقيب. التلميذ لا يحمل أي واجب عندما يأتي إلى الواجب فليس واجبا عليه أن ينجز تمرين أو أن يكتب ولا يتابع الدرس ولا يتفاعل داخل الفصل فالواجب هو فقط عند الأستاذ الذي يجب أن يعمل ويتراقص أمام الصبورة ويحاورها لوحدها دون إكثرات إلا من القليل وهذا القليل هو الذي ينجح. الحل الوحيد في هذه الحالة هو بالإضافة إلى شرح الدرس والقيام بالواجب داخل الفصل يجب على الأستاذ أن يجيب عن ورقة الامتحان لأن التلميذ لن يقوم حتى بهذا الواجب لهذا أصبح الأستاذ يسمى التلميذ المجتهد.
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51 - مواطن الثلاثاء 09 يناير 2018 - 20:51
والله هزلت. ههههههههههه اشنو ذنب الاستاذ والادارة الا كان التلميذ مبغاش يقرا؟وشكون لي قرر الخريطة المدرسية وعتبة النجاح وشكون لي كيوضع البرنامج؟ الاستاذ والادارة بيادق ف يد المسؤولين واش منطقي نحاسبو المدرس على التلامذ لي مافديهمش ف حين كاينين تلامذ نجباء كيقراو؟؟؟؟؟؟؟؟ اجيو نيشان وكولو باغين اكباش فداء
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52 - Bacheliere الثلاثاء 09 يناير 2018 - 21:09
اريد ان أشيد بالتلميذ أسامة في التعليق 2 . أحسنت. وأنا كتلميذة لا أنتظر ولا أريد النفخ في النقط لأنني اريد مرآة تريني من أنا لا سرابا يثبط عزيمتي ويقتل طموحي.
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