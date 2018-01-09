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كُتّاب وآراء
تسهيل الامتحان و"نفخ النقطة" .. ثانويات تحاول تفادي عقوبات الوزارة
على بُعد أيام من موعد تسليم رجال ونساء التعليم معدلات المراقبة المستمرة، علمت هسبريس من مصادر مطلعة أن بعض مديري الثانويات بالمملكة شرعوا في توجيه تعليمات شفهية إلى هيئة التدريس قصد "النفخ في النقاط" وتسهيل امتحانات المراقبة المستمرة على مدار السنة قصد تفادي العقوبات ضد مؤسساتهم التعليمية في حالة عدم حصولها على نسبة النجاح أقل من 40 في المائة في امتحانات الباكالوريا.
وكان محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي السابق، قد أصدر تعليمات وزارية نهاية الموسم الدراسي الماضي إلى مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، لرصد العوامل السببية في حصول بعض المؤسسات التعليمية على نسبة نجاح أقل من 40 في المائة مقارنة مع مؤسسات أخرى؛ و"هو ما دفع بعض مديري الثانويات مع اقتراب عطلة منتصف السنة الدراسية نهاية يناير الجاري إلى توجيه تعليمات للأساتذة قصد النفخ في النقاط لتحقيق نتائج تُرضي الوزارة"، تُضيف المصادر ذاتها.
مصدر من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي قال، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن "الإجراءات الوزارية تنص على ضرورة قيام المؤسسات التعليمية ببرمجة حصص الدعم للتلاميذ المتعثرين وليس النفخ في النقاط واستكمال المقررات الدراسية ومراقبة الأساتذة المتغيبين وكل ما من شأنه التأثير على تحقيق نسب نجاح مرتفعة".
وكشفت المصادر ذاتها أن المفتشيات العامة للتربية والتكوين أعدت تقارير بناء على اللجان الإقليمية التي أوفدتها إلى المؤسسات التعليمية التي حصلت على معدلات أقل من المستوى المطلوب، ووجهوا تعليمات إلى مديري الثانويات المعنية لتقديم أدلة مكتوبة على النتائج المتدنية.
وتأتي هذه التعليمات بالرغم من أن الوزارة الوصية على القطاع سبق أن عاقبت مجموعة من المؤسسات التعليمية التي ثبت تورطها في "نفخ نقاط" تلامذتها، بعدما جرى تحليل النتائج التي حصلوا عليها في الامتحانات الموحدة وقارنوها بتلك الممنوحة لهم من لدن مؤسساتهم.
وأكدت الوزارة، في بلاغ سابق، أنها اتخذت عدة قرارات في حق 32 مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي، والتي ثبت في حقها تخويلها التلميذات والتلاميذ نقطا غير مستحقة في فروض المراقبة المستمرة خلال الموسم الدراسي 2017-2016.
وشددت الوزارة أنها "لن تتساهل مع مثل هذه الممارسات التي تمس بمبدأ تكافؤ الفرص بين التلميذات والتلاميذ، وبمبدأ الاستحقاق في النجاح الدراسي"، وأنها ستتخذ كل الإجراءات الضرورية في حق كل مؤسسة تعليمية سيثبت في حقها تجاوزات من هذا القبيل.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (52)
متى يستحيون من ضماءرهم
ضماءر خربها الزمان يا ليلى....حتى اصبح حامل العلم
مهمشا ...ضالا...بدةن عمل....
واصبح الذين ينفخون في النقط -وما اكثرهم-ويعاملون
التلاميذ بمبدا باك صاحبي...هم اسياد المغرب..!!!
معلمون واساتذة متربصون...بعيدون بعد السماء عن الارض عن المناهج التربوية التي يفترض ان تكون صارمة.....جادة...جد فعالة...حتى تستطيع ان تاتي اكلها..!!!
مديرو المؤسسات يقولون لرجال التعليم ما يجب فعله
نفخ في النقط ...وتسهيل الامتحانات
انه التزوير والنصب والاحتيال بكل ما تعنيه الكلمة من معنى
ويتبجخون ببالاضرابات ...المطالبة بالزيادة...معلون كسالى وغير مفيدين...
اللهم احفظ ابناء المغرب من العبث بمستقبلهم
هل بهذا الإجراء سيكون المدير راضيا على نفسه ؟ بمعنى مرتاح الضمير......وهل هذا سيرضي المدرس الذي سيقوم بتوزيع النقط يمينا وشمالا بسخاء؟ وهل سيرضي نفخ النقط أولي أمور التلاميذ ؟وهل سيرضي هذا الأمر المتعلم نفسه؟
للأسف ؛ التقييم التربوي تتقاذفه أمواج عدم المصداقية منذ وقت ليس بيسير....وبناء على هذا السخاء الملفت توزع الشواهد والدبلومات وينتقل التلاميذ من مستوى لآخر بدون استحقاق. ..لم تنج حتى مؤسسات التعليم العالي من هذه الظاهرة...نفخ في النقط وأحيانا البيع والشراء لتمكين البعض من النجاح الغير المستحق.
النجاح فيه وفيه.
وما عساي ان اقول سوى تمني الهداية للجميع.
هذا ولا ننسى انعدام الرغبة عند النلاميذ و لا مبالاة الاسر
مثلا التلامذة العلميين مادا سييتفيدون من.
اولا التربية الإسلامية
ثانيا الفلسفة
ثالثا الاجتماعيات.
رابعا يجب تخفيف المقررات او زيادة الوعاء الزمني.
خامسا العائلات غابة
سادسا الإرادة منعدمة.
....
ايضا يجب على الاستاذ ان يَعلم انه حينما يُعطي لتلميذ نقطة 4/10 فهو في الواقع يعطيها لنفسه لا لتلميذ لانه فشِل و لم يستطيع ان يُوصل المعلومة لتلميذ
ايضا هناك خلل في المقررات التعليمية نفسها التي تشجع التلميذ على جمع النقط عوض التركيز على الفهم و اكتساب المهارات ذلك أنه لا يعقل ان تلميذ بالكالوريا علوم رياضيات يجتاز امتحان اخر السنة فقط في مواد ادبية و يَتِمُ إغفال علوم الرياضيات التي هي ماده تخصصه .