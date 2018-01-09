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كُتّاب وآراء
بوسعيد يعلن رفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين إلى 1500 درهم
قال محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، إن الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين المنخرطين في الصندوق المغربي للتقاعد سيرتفع نهاية الشهر الجاري إلى 1500 درهم، في إطار خطة الإصلاح التي أقرتها حكومة بنكيران صيف 2016.
وأوضح بوسعيد، الذي ترأس اليوم الثلاثاء اجتماع المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد نيابة عن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن هذه الحكومة ستنظر في إمكانية الرفع من الحد الأدنى الجديد.
وأشار بوسعيد، في تصريح للصحافة عقب انعقاد المجلس الإداري للصندوق، إلى أن الرفع من الحد الأدنى للمعاشات الخاصة بالمتقاعدين من 1350 درهما إلى 1500 درهم يهم شريحة تضم 85 ألف متقاعد.
وأوضح بوسعيد أن المجلس الإداري للصندوق "ناقش النتائج المحصلة عليها في إطار التوازن المنشود بعد التنزيل التدريجي للإصلاح الكبير والمحوري والمهم الذي عرفته أنظمة المعاشات المدنية في 2016".
وقال إن المجهودات منصبة حالياً على تحسين ورقمنة الخدمات الكلية للصندوق، إضافة إلى ضبط نفقاته وتحسين تدبير الأصول والاحتياطات وتطوير إمكانات عمله ن أجل الحفاظ على حقوق المتقاعدين وعلى توازن الأنظمة.
وتعتزم حكومة سعد الدين العثماني المُضي قدماً نحو المرحلة الثانية في خطة إصلاح أنظمة التقاعد، المتمثلة في خلق قطب عمومي للمعاشات المدنية بالقطاع العام وقطب لمعاشات المتقاعدين بالقطاع الخاص.
وبخصوص أثر إصلاح أنظمة التقاعد الذي شرع المغرب في تنفيذه سنة 2016، قال بوسعيد، في تصريح لهسبريس، إن "هذا الإصلاح لم ينتهِ بعد، وبالتالي لا يمكن أن نتحدث عن بدء استعادة توازنه في السنة الثالثة من دخوله حيز التنفيذ".
وزاد قائلاً: "في ظل الإصلاح الأولي المعياري الذي اعتمدناه، وبالرغم من مرارته، سنة 2027 سيكون هناك عجز، لذلك يجب تسريع الخطى من أجل تنزيل المرحلة الثانية من الإصلاح وهي توحيد الأقطاب".
جدير بالذكر أن إصلاح أنظمة التقاعد، الذي أقرته حكومة بنكيران صيف 2016، أقر رفعاً تدريجياً للاقتطاعات من الأجور إلى 14 في المائة، إضافة إلى الرفع التدريجي لسن الإحالة على التقاعد إلى 63 سنة في أفق 2024.
وجاءت هذه الخطوة بعد تسجيل عجز في احتياطات الصندوق، الذي يدبر معاشات الموظفين العموميين والعسكريين، خلال السنوات الماضية، باتت على إثره معاشات آلاف الموظفين مهددة؛ وهو القرار الذي عارضته النقابات بشدة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (108)
؟
مطيشة 12 درهم
بصلة 8 دراهم
السردين 18 درهم
البوطة 40 درهم
الكراء 1000 درهم
....كملو من عندكم اخوتي
فاتورة الكهرباء 300 درهم
البوطا الزيت السكر الطحين ..... زائد الخضر في شهر القليقة لأسرة من 4 أفراد 1000 درهم يعني 1500 درهم ديالاش مفهمتيش كولشي زاد في البلاد إلا الصولد د الخدام مسكين باقي من عهد محمد الخامس
حسبنا الله ونعم الوكيل
اتقوا الله يا كروش الحرام. و عطوا المواطن غير حقه في التقاعد. خليوه يفرح بالأيام القليلة اللي بقات ليه فعمرو. ...عند الله نتحاسبو إن شاء الله تعالى
لاستدراك ما يمكن استدراكه .....
كفاكم سرقة ....اما ارتويتم بعد ؟
C'est quoi leurs sort une fois arrivée a l'âge de la retraite
واش باقي تتكلموا على شي حاجة سميتها 1500 درهم في المغرب ؟ في حين نجد في جهة أخرى خدام الدولة والبرلمانيين أجرتهم تفوق رواتب الوزراء ومسؤولي بلاد أوربا. ..
يكذب الكذاب عندما يقول أن المغرب بلد فقير ومافيه فلوس. . كيف يعقل بلد فقير والوزراء وخدام الدولة ومسؤولي البلد يركبون أفخم السيارات والرواتب خيالية. ..
البلد فيه فلوس لكن يأخذها ويقسما خدام الدولة ومسؤولي البلد بينهم والشعب مسكين ينادي
الله الوطن الملك ههههه
1500 تقاعد عمر من الخدمة والله حتى حشومة لي gلناها والله ما نوفيو بشاعة الموقف .
راه التقاعد ماشي صدقة ولا ريع وإنما هو إعادة المال لمن اكتتبه وجمعه في ذالك الصندوق الذي يسمى ب"بصندوق التقاعد"
واش بحال الي خدم 35 سنة وحط فيها 20 مليون بحال الي خدم 4 سنين ويا الله حط فيه 7 الف درهم وترجع لو 1500 درهم في الشهر ؟
مزيان يشد المتقاعد الفقير مساعدات لكي ترتفع قدرته الشرائية باش حنا يزدهر البيزنيس ديالينا. لكن يجب فصلها عن صندوق التقاعد يجب ان تسمى "مساعدات تكميلية" للتقاعد باش يعرف المتقاعد بالي عندو الحق فقط في 120 درهم في الشهر كتقاعد والشعب الذي ينتج الثروة يمنحه الباقي من جيبه.
لكن للأسف، واقيلا بنادم خاصو إخدم حتى يموت أهون بكثييير من 1500 درهم..
الله غالب.
ومذا عن الارامل اللواتي يحصلن فقط على نصف اجور لأزواجهن المتقاعدين المتوفيين.
حسبنا الله ونعم الوكيل.
و ماهو الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين غير المنخرطين في الصندوق المغربي للتقاعد, والمعقون في سن التقاعد?
اما بعد
اظن بأن الزيادات المقررة في ميزانية 2018 أكثر بكثير مما سيتم زيادته في أجور المتقاعدين :زيادة في الماء، زيادة في الكهرباء، زيادة في المحروقات، زيادة في جواز السفر، زيادة في TVA ، زيادة في الاقتطاعات من الأجور، زيادة في الأسعار، زيادة في سن التقاعد، كل شيء زدت فيه هذه الحكومة الإسلامية حتى المگانة زادوا فيها ساعة.
les retraites comme les salaires doivent être reévaluées suivant l inflation.
où sont les syndicats ou ils defendent que les actifs ......
مقنعتوش.120، مليون.فلعام.بما.يساوي.
10ملاين.فيشهر.وحنى.غادي.تفكرو.تزدونا.
150درهم.ليصل.المعاش1500درهم.
الاتستحيو.حينما.تفكرون.فيهاده.الزيادة.
نحن.لاناكل.اللحم.لا.ناكل.حتى.ميايءكلونه.كلابكم.
لكي.ان.تسافر.الى.ورزازات.لرايت.عالتك.1200درهم.نحن.لانسافر.لانمرض.حسبنا.الله.ونعم.الوكيل
وصلوا.سن.التقاعود.ولم.يستفيدو.مناي.صندوق.
ان.هدا.عار.ان.نرى.انس.مسنين.ولامعاش.له.
ان.الدنيا.زاءلة.وانتم.ستحاسبون.اكتر.لانكم.
كنتم.تحكمون.مدا.سترد.عليهم.يوم.القيامة.
وانه.يوم.قريب.
المغرب : 1500 درهم = €145
تونس: 250 دينار = €90
الجزاءر 13500 دينار = €60
معلومات مموثقة وصحيحة وبمراجع محدثة
بهذا التقاعد يمكن للتونسي ان يشتري الخضر الخضراء الطازجة بنصف اورو للكيلو والفواكه باورو ونصف للكيلو ويمكن للحزاءري شراء الخضر باورو للكيلو والفواكه بثلاثة اورو للكيلو
اما في المغرب فكل خضر وفواكه الموسم باقل من نصف اورو اي 6 دراهم تفاح او برتقال محلي او بطيخ ودلاح في الصيف
في الجزاءر تباع دلاحة في موسمها ب20 اورو!!
L’UNIQUE RÉPONSE DE CET ORGANISME SE LIMITE À LA RÉPONSE CI-APRÈS
´´Votre réclamation a été transmise au service concerné pour attribution ET POINT C’EST TOUT ET VOUS POUVEZ ATTENDRE ET ATTENDRE
PAR AILLEURS.PARMIS LES ERREURS DE LIQUIDATION SE SITUENT AU NIVEAU DE L’IGR EN CE SENS LES DÉDUCTIONS POUR ENFANTS A CHARGE ET POUR LE CONJOINT NE SONT PAS PRISES EN CONSIDÉRATION DE MÊME POUR CELLES CONCERNANT LES ENFANTS ÂGÉS DE 21 À 25 POURSUIVANT LEURS ÉTUDES SUPÉRIEURES CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 28 CHAPITRE. II DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS
PAR CONSÉQUENT. JE VOUS PRIE DE VÉRIFIER LA LIQUIDATION DE VOS PENSIONS
بالله عليكم 1500 درهم ديالاش ديال البوطة ديال مول الحانوت ديال المرض ديال الكراء على العموم
حسبي الله ونعم الوكيل
ارى ان الكثير من المتدخلين عبر التعاليق لم يتمكنو من فهم هذا الخبر... انها 1500 ورو يا إخوان... المرجو التأكد من الخبر قبل الحديث عنه.
و في الأخير لا يخصنا الا ان نهني الوزير و الحكومة بهاته المبادرة الشجاعة، و التي ستخفف عن الأسر و المتقاعدين الذي اطالهم النسيان خلال السنين الماضية.
الكهرباء،200درهم
الماء ،100درهم
بقا المصروف الشهري للمتقاعد.زعما ،200درهم
اين الكسوة والعلاج ودواؤه وغيرها
عار والله عار