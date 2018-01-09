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الرئيسية | مجتمع | بوسعيد يعلن رفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين إلى 1500 درهم

بوسعيد يعلن رفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين إلى 1500 درهم

بوسعيد يعلن رفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين إلى 1500 درهم
هسبريس - يوسف لخضر
الثلاثاء 09 يناير 2018 - 19:00

قال محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، إن الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين المنخرطين في الصندوق المغربي للتقاعد سيرتفع نهاية الشهر الجاري إلى 1500 درهم، في إطار خطة الإصلاح التي أقرتها حكومة بنكيران صيف 2016.

وأوضح بوسعيد، الذي ترأس اليوم الثلاثاء اجتماع المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد نيابة عن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن هذه الحكومة ستنظر في إمكانية الرفع من الحد الأدنى الجديد.

وأشار بوسعيد، في تصريح للصحافة عقب انعقاد المجلس الإداري للصندوق، إلى أن الرفع من الحد الأدنى للمعاشات الخاصة بالمتقاعدين من 1350 درهما إلى 1500 درهم يهم شريحة تضم 85 ألف متقاعد.

وأوضح بوسعيد أن المجلس الإداري للصندوق "ناقش النتائج المحصلة عليها في إطار التوازن المنشود بعد التنزيل التدريجي للإصلاح الكبير والمحوري والمهم الذي عرفته أنظمة المعاشات المدنية في 2016".

وقال إن المجهودات منصبة حالياً على تحسين ورقمنة الخدمات الكلية للصندوق، إضافة إلى ضبط نفقاته وتحسين تدبير الأصول والاحتياطات وتطوير إمكانات عمله ن أجل الحفاظ على حقوق المتقاعدين وعلى توازن الأنظمة.

وتعتزم حكومة سعد الدين العثماني المُضي قدماً نحو المرحلة الثانية في خطة إصلاح أنظمة التقاعد، المتمثلة في خلق قطب عمومي للمعاشات المدنية بالقطاع العام وقطب لمعاشات المتقاعدين بالقطاع الخاص.

وبخصوص أثر إصلاح أنظمة التقاعد الذي شرع المغرب في تنفيذه سنة 2016، قال بوسعيد، في تصريح لهسبريس، إن "هذا الإصلاح لم ينتهِ بعد، وبالتالي لا يمكن أن نتحدث عن بدء استعادة توازنه في السنة الثالثة من دخوله حيز التنفيذ".

وزاد قائلاً: "في ظل الإصلاح الأولي المعياري الذي اعتمدناه، وبالرغم من مرارته، سنة 2027 سيكون هناك عجز، لذلك يجب تسريع الخطى من أجل تنزيل المرحلة الثانية من الإصلاح وهي توحيد الأقطاب".

جدير بالذكر أن إصلاح أنظمة التقاعد، الذي أقرته حكومة بنكيران صيف 2016، أقر رفعاً تدريجياً للاقتطاعات من الأجور إلى 14 في المائة، إضافة إلى الرفع التدريجي لسن الإحالة على التقاعد إلى 63 سنة في أفق 2024.

وجاءت هذه الخطوة بعد تسجيل عجز في احتياطات الصندوق، الذي يدبر معاشات الموظفين العموميين والعسكريين، خلال السنوات الماضية، باتت على إثره معاشات آلاف الموظفين مهددة؛ وهو القرار الذي عارضته النقابات بشدة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (108)

1 - تازي حر الثلاثاء 09 يناير 2018 - 19:06
علاه كاين لكيشد 1500 درهم
؟
مطيشة 12 درهم
بصلة 8 دراهم
السردين 18 درهم
البوطة 40 درهم
الكراء 1000 درهم
....كملو من عندكم اخوتي
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255
2 - المعقول الثلاثاء 09 يناير 2018 - 19:08
على بركة الله، الله يوفقكم في عمل الخير
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-166
3 - hamid الثلاثاء 09 يناير 2018 - 19:09
بالله عليك اسي بوسعيد نعطيوك 3000 درهم غير شهر وشوف اش غادي دير بها فما بالك 1500درهم مع غلاء كولشي بدون استتناء
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241
4 - رشيد الثلاثاء 09 يناير 2018 - 19:12
بشااااااااخ !! كانشكرو الحكومة ديالنا على هاد الإنجاز العظيم و هاد المكسب الكبير للشعب المغربي ! 1500 درهم شهريا ماشاء الله.. الخير و البركة ..
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186
5 - don jaf الثلاثاء 09 يناير 2018 - 19:12
c même pas le pris des bouteilles d eau minéral et du bouquet de fleur dépensé pour tenir cette réunion
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89
6 - مقدسي الثلاثاء 09 يناير 2018 - 19:14
مجرد تساؤل: واش المغرب فيه غير 85000. متقاعد؟ والمتشردين والشيوخ المعاقين لي فاتو السبعين سنة ما منحقوش التقاعد؟ لا حول ولا قوة الا بالله. زادو فالجواز 200 درهم لأزيد من 25 مليون مغربي. وقلك غيرفعو التقاعد ب 150 درهم ل 85000 شخص. ههههه بلاد السرقة والنهب والظلم. والشعب كيقولك لا للفتنة. الخوف ساكن ليه فالركابي.
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133
7 - الوجدي الثلاثاء 09 يناير 2018 - 19:14
ما هو الفرق بين 1350 و 1500 لا تضحكوا على الشعب
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150
8 - بنت المملكة الثلاثاء 09 يناير 2018 - 19:16
نتمنى دالك ابي بعد الخدمة ديال 30 سنة في صحراء المغربية خلاوليه 1200 درهم عيب والله
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150
9 - salouzem الثلاثاء 09 يناير 2018 - 19:17
من زمان نحن ننتظر هده الزيادة.......؟ ؟ نطالب بتفعيل........!!!
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19
10 - مصطفى برشلونة الثلاثاء 09 يناير 2018 - 19:18
فاتورة الماء 300 درهم
فاتورة الكهرباء 300 درهم
البوطا الزيت السكر الطحين ..... زائد الخضر في شهر القليقة لأسرة من 4 أفراد 1000 درهم يعني 1500 درهم ديالاش مفهمتيش كولشي زاد في البلاد إلا الصولد د الخدام مسكين باقي من عهد محمد الخامس
حسبنا الله ونعم الوكيل
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103
11 - محمود الثلاثاء 09 يناير 2018 - 19:19
الله يخلف عليكم. ....150 درهم زيادة؟؟ بزاااااااف.
اتقوا الله يا كروش الحرام. و عطوا المواطن غير حقه في التقاعد. خليوه يفرح بالأيام القليلة اللي بقات ليه فعمرو. ...عند الله نتحاسبو إن شاء الله تعالى
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115
12 - عزيز الثلاثاء 09 يناير 2018 - 19:19
بهذا الانجاز سوف نلحق ببعض الدول مثل السويد و الدنمارك و ستتساوى معاشاتنا مع مصاريفهم على تلقيح كلابهم. نحن حقا مملكة سعيدة.
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106
13 - متقاعد الثلاثاء 09 يناير 2018 - 19:20
لا مخرج من هذه الوضعية بقوى اجتماعية متنازعة تنتج معضلة الأمر الواقع ولا تقدم الحل . يجب نكران الذات في مثل هذه المواقف
لاستدراك ما يمكن استدراكه .....
كفاكم سرقة ....اما ارتويتم بعد ؟
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50
14 - بوتقموت الثلاثاء 09 يناير 2018 - 19:23
بقيت حائرا عند المبلغ 1500 درهم.ماذا سيفعل بها الفقير. المغرب فيه فوارق كبيرة خاصة ان مستوئ المعيشة في المغرب غالية اكثر من اوربا.
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67
15 - Abderrahim الثلاثاء 09 يناير 2018 - 19:24
Et ceux qui n'était pas chanceux de trouvé un travail et non fait aucun mal
C'est quoi leurs sort une fois arrivée a l'âge de la retraite
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24
16 - 1500اورو الثلاثاء 09 يناير 2018 - 19:24
الله يكون في عون المتقاعدين 1500 درهم من أجل الدواء الاجار الماء والكهرباء دراسة الملبس الاكل يا سيدي نعطيها ليك انت أو عيش بها لك الله يا وطني الدرويش مغلوب على أمره انشري هسبريس من فضلك
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59
17 - hamid الثلاثاء 09 يناير 2018 - 19:24
حشومة تعلن عليها... 1500 درهم... بحال الى درت شي انجاز
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62
18 - Canadi الثلاثاء 09 يناير 2018 - 19:27
Une amelioration de qq dirhams, c'etait pas la peine. Des gens qui ont yravaillé dur pour le Maroc percoivent vers la fin de leur vie une pe sion de 1500 drhs qui ne sert a rien. Quelle hypocritie!!! Les parlementaires n ont rien foutu pendant un mandat de 5 ans touchent une retraite pharaonic alors que les autres vivent dans la poveretè absolue...j ai honte d etre marocain
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30
19 - أغاديري من المانيا الثلاثاء 09 يناير 2018 - 19:27
إذا لم تستحي فافعل وقل ماشئت ...
واش باقي تتكلموا على شي حاجة سميتها 1500 درهم في المغرب ؟ في حين نجد في جهة أخرى خدام الدولة والبرلمانيين أجرتهم تفوق رواتب الوزراء ومسؤولي بلاد أوربا. ..
يكذب الكذاب عندما يقول أن المغرب بلد فقير ومافيه فلوس. . كيف يعقل بلد فقير والوزراء وخدام الدولة ومسؤولي البلد يركبون أفخم السيارات والرواتب خيالية. ..
البلد فيه فلوس لكن يأخذها ويقسما خدام الدولة ومسؤولي البلد بينهم والشعب مسكين ينادي
الله الوطن الملك ههههه
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70
20 - عبدالكريم بوشيخي الثلاثاء 09 يناير 2018 - 19:27
نسبة المتقاعدين الذين يتقاضون اجورا شهرية لا تتعدى 1.500 dhs قليل جدا و لا يمثلون حتى 2 في المائة من المجموع العام للمتقاعدين في المغرب و مع ذالك نثمن هذا القرار الذي ستستفيد منه تلك الشريحة لكن على الدولة ان تعمل على زيادة اجور جميع المتقاعدين كلما كان هناك زيادة في اجور الموظفين النشطين حتى لا تتضر فئة و تستفيد فئة اخرى.
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-30
21 - ضد الضد الثلاثاء 09 يناير 2018 - 19:29
المتقاعد الذي خدم الوطن لسنين طويلة و الذي كان له الدور الكبير في رقي المغرب يتقاضى 1500 درهم و الوزراء و المديريين يتقاضون 120 مليون صافية ناهيك على سيارات و بنزين و سكن و سفر و فنادق مصنفة و مطاعم بالمجان
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58
22 - ثورية برهون الثلاثاء 09 يناير 2018 - 19:29
1500درهم هو ما يمكن ان تصل اليه اجرة مواطن مغربي متفاعد اما اجرة خدام الدولة فتتجاوز 120مليون سنتيم سنويا كاننا نعيش في عالمين مختلفين من حيثالحقوق المواطنة مواطنة من العيارالثقيل واخرمن المزبلة هذا ما يجعل الكثيرمن الشباب يحرك ويفضل الموت في اعالي البحار على ان يعيش حياة الذل والمهانة في وطن تنكر له وحرمه من حقوقه
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47
23 - اجي نتحاسبو . الثلاثاء 09 يناير 2018 - 19:29
1500 درهم شهريا بنسبة 50 درهم شهريا . ولايني همزة هادي مقارنة مع تقاعد البرلمانيين والمستشارين والوزراء . الله يرحم والديك اودي ابن سعيد
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34
24 - ميسي الثلاثاء 09 يناير 2018 - 19:30
هذا هو الوزير و الا فلا برافو عليك
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23
25 - جلال الثلاثاء 09 يناير 2018 - 19:30
الله ايبارك و يزيد كم هو جميل ( السوسيال ) في المغرب و نحن في 2018 . هل المبلغ يفيد الأكل و السكن و الصحة و الأبناء و مطالب الحياة أم يفيد البؤس و القتل البطيء. الله يكون في عون المسكين. على كل حال اللهم قليل و موداوم و لا كثير و مقطوع.
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20
26 - tintin الثلاثاء 09 يناير 2018 - 19:30
un dixième de la retraite moyenne en France cela veut dire un retraité français vaut dix retraité marocain pour mieux comprendre la différence entre les deux quand un retraité marocain achète un kg de viande le français peut acheter dix kgs alors dans ce cas il est difficile d'applaudir cette efforts si on peut qu'il en est un
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11
27 - Rachid الثلاثاء 09 يناير 2018 - 19:31
اللهم العمش ولا العمى... الوالد غتزادلو على هاد الحساب 500درهم
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8
28 - abdel الثلاثاء 09 يناير 2018 - 19:31
1500 درهم ....( الحد الادنى لاجور المتقاعدين ) سؤال للعبد المملوك ( و كلنا عبيد الله ) سيد نفسه العثماني رئيس الحكومة المغربية ألا تخجل من نفسك . شخصيا والله منسمح لأي مسؤول في هذ البلاد حتى الغد امام الله سبحانه و تعالى .
1500 تقاعد عمر من الخدمة والله حتى حشومة لي gلناها والله ما نوفيو بشاعة الموقف .
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21
29 - مصطفى الثلاثاء 09 يناير 2018 - 19:32
شي يشد فالتقاعد الملاين اشي 1500 dh الفاهم افهم لك الله ياوطني ولك الله يااناس ضحو بحياتهم من اجل 1500 dh
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18
30 - اعرب اعرب الثلاثاء 09 يناير 2018 - 19:32
الحمد لله الناس لي كانو كايتخلصو 1000 درهم هما لي غادي احسو بهاد ال 500 درهم زايدة ان شاء الله زيادات اخرى بحال هادو باراكا علينا زيادات في الاسعار ، شكرا بوسعيد
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-8
31 - filali الثلاثاء 09 يناير 2018 - 19:33
C'est honteux un retraite est équivalent à 150dhs. Il a sacrifié toute sa vie pour son pays. Et il touche 1500dhs.tu sais mr bousaid il y a parmi tes fonctionnaires du finance qui donne cette somme aux filles de joie pour une seule nuit. Allah yaatina wajhak.
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9
32 - العسري يزيد الثلاثاء 09 يناير 2018 - 19:34
بالله عليك 1500درهم الى 10الاف درهم هل اصبحت تضمن للمواطن المغربي معيشته وتعليم ابنائه واستشفائه بعدم ارتفع ثمن لغزوال الى 9.60دراهم وارتفعة اثمان كل لمواد لغذائيه ولقطاني وزيوت طبخ ونقل واصبح كل مواطن مقهور لاحول له يعطي لدوله3000درهم فوق مصرفه شهري بعد تنزيل املاءات نقددولي واستراد قوانين فرنسا لتطبيقه على لبطاء ومستضعفين لينتشر الفقر لبطاله الاجرام واشعال الفتنه من مساهمة الحزب الحاكم اذي انثقم من الوطن بالقرود ريبه وانثقم من حوالي 40مليون مواطن ليس لهم وظائف او تقاعد وحذفتم لمقاصه وغيرتمو ملايره لجيب بنكران وورائه ولبرلمان حلال ام حرام
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14
33 - الحـــــ عبد الله ــــاج الثلاثاء 09 يناير 2018 - 19:36
راه كاين لي خدم غير 4 سنين وخرجات لو غير 120 درهم في الشهر كتعويض تقاعد (يعني الحساب ديالو جاب لو غير 120 درهم في الشهر) ونتوما باغين تمنحوه 1500 درهم ؟ كيف دايرة هادي ؟
راه التقاعد ماشي صدقة ولا ريع وإنما هو إعادة المال لمن اكتتبه وجمعه في ذالك الصندوق الذي يسمى ب"بصندوق التقاعد"
واش بحال الي خدم 35 سنة وحط فيها 20 مليون بحال الي خدم 4 سنين ويا الله حط فيه 7 الف درهم وترجع لو 1500 درهم في الشهر ؟
مزيان يشد المتقاعد الفقير مساعدات لكي ترتفع قدرته الشرائية باش حنا يزدهر البيزنيس ديالينا. لكن يجب فصلها عن صندوق التقاعد يجب ان تسمى "مساعدات تكميلية" للتقاعد باش يعرف المتقاعد بالي عندو الحق فقط في 120 درهم في الشهر كتقاعد والشعب الذي ينتج الثروة يمنحه الباقي من جيبه.
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-15
34 - الفار بوزهر الثلاثاء 09 يناير 2018 - 19:36
تمخض الجبل فولد فأرا...150درهم ضربين بيها الطر...والبندير...كيندير والكرا غالي وكيندير
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12
35 - الوطنية الثلاثاء 09 يناير 2018 - 19:36
لا النقابات خدموا ملف التقاعد ولا الحكومة التي في دمتها المساهمة في الصندوق مدته 22 سنة اي منذ 95 وهي من الاسباب التي ادت الى العجز . واسترجاع الاموال تخرج الان من جيوب الموظفين بالاضافة الى الزيادة في السن عوض فتح مباريات في الوظيفة العمومية لسد الفراغ في الخصاص وملء الصندوق كذلك . وهذه الملفات العالقة منذ سنين وعهد بها للعدالة والتنمية لتطبيقها هي سبب اندحار هذا الحزب وتراجع شعبيته لانه الحق ضررا بالشعب اولا وأخيرا
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9
36 - Nabil الثلاثاء 09 يناير 2018 - 19:38
اودي 1500درهم لا تكفي حتى للمراهق ان يشترى ويصرف مايحتاجه في الشهر فما باالك بمواطن بسيط متقاعد وله اسرة بستة انفس. اما خدام الدولة بتقاعد مدى الحياة 8000درهم مقابل لاشئ من العمل وخدمة الشعب . المغرييب زيين ههه
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16
37 - محسن الثلاثاء 09 يناير 2018 - 19:41
لماذا لا يتم تحديد سن التقاعد على الأقل في 65 سنة و بالتالي يكون المغرب مواكبا للأنظمة الدولية المتقدمة مع العلم أن سن التقاعد هو 67 في بعض منها..
لكن للأسف، واقيلا بنادم خاصو إخدم حتى يموت أهون بكثييير من 1500 درهم..
الله غالب.
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-9
38 - Khalid الثلاثاء 09 يناير 2018 - 19:41
البوطا 90dh ...استهلاك 2بوطا 180dh...الكهرماء 300dh...ثلث التقاعد ذهب هباءا منثورا....لاحول ولا قوّة الا باللّه.
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12
39 - مغربي الثلاثاء 09 يناير 2018 - 19:42
ان الاجراءات الترقيعية ما هي دليل على انعدام استراتيجية متكاملة بل وتؤكد النظرة الضيقة لذا الحكومة . لماذا لا يشارك باقي الرفقاء الاجتماعيين في بلورة خطة تحظى بموافقة الجميع .لماذا لا يهتم بعد بباقي المتقاعدين كالمنتمون الى الصندوق الوطني للظمان الاجتماعي او الصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد rcar. لماذا تفكيك المجتمع الواحد هل هناك من يتصبب عرقا والاخر يتصبب ماء. وفي الاخير انا متاكد ان المبلغ المجمل الدي سيتفيد منه 85 الف من المتقاعدين التابعين للصندوق المغربي للتقاعد هزيل جدا والا لما صادقت عليه الحكومة ....
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8
40 - Bern الثلاثاء 09 يناير 2018 - 19:44
بسم الله الرحمن الرحيم
ومذا عن الارامل اللواتي يحصلن فقط على نصف اجور لأزواجهن المتقاعدين المتوفيين.
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10
41 - عبدو الكزاوي الثلاثاء 09 يناير 2018 - 19:47
في الوقت التي تنكب الحكومة على تسقيف أجر الموظفون السامون في ١٠ ملايين في الشهر تبشرنا خيرا بالرفع من الحد الأدنى المعاشات إلى 1500 درهم اي حوالي نصف الحد الادنى للأجر. هذا هو العدل وإلا فلا.
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8
42 - عبدالرزاق القنيطرة الثلاثاء 09 يناير 2018 - 19:47
هل تظنون ان 1500 درهم قادر ان يعيش بها الانسان في ظل الغلال الذي تشهده السوق المغربية علاوة مصارف الماء و الكهرباء و التمدرس و النقل و القاءمة طويلة ...
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11
43 - كريم الثلاثاء 09 يناير 2018 - 19:48
لا أفهم شيئا..! الأمس القريب أعلن وزير المالية ان الزيادة في معاشات الأرامل ستضاعف أي زيادة 100 في 100.هكذا والدتي الأرملة التي تأخذ 700 ده إذن ستحصل على 1400ده.عند نهايىة الشهر -دجنبر- أخبرتني الوالدة"أولدي كذبت علي ما زادو والو..!" إذن من الكذاب بوسعيد او أنا؟...لم أفهم شيئا اللهم ان والدتي ستحصل على تذكير Rapoel! ساعدوني أرجوكم على الفهم..!: كريم
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9
44 - ولد فاس الثلاثاء 09 يناير 2018 - 19:49
اتمنى ان يتم تفعيل هاته المراجعة مع انها غير كافية حاليا.و بغيت نعرف واش حتى الارامل غادي يستافدو من هاته المراجعة او لا. لان الوالدة تستفد من (زوج فرانك).
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4
45 - Mourad الثلاثاء 09 يناير 2018 - 19:49
عيب و عار مزال متقاعد يتقاضى 1500 درهم. لو أن مداخيل مبيعات الفوسفاط وزعت على الشعب لأخد كل مواطن مايفوق ذلك شهريا. لماذا مازالت الضبابية تعم مداخيل هذا القطاع و كيف تصرف أمواله؟لماذا مزال المغرب يصدر التراب و لا يصنع شيء؟ لماذا إقليم خريبكة يوضع تابع لجهة خنيفرة، أليس الاجدر ان يكون مركز الولاية بخريبكة؟ اين هي معاهد الابحاث في خريبكة؟ لماذا هذا الاقليم و المغرب كله مزال يعاني من اقل متطلبات العيش؟ لكم الاجابة يقراء هسبريس
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7
46 - ديكارت الثلاثاء 09 يناير 2018 - 19:51
لا زلت أستغرب لماذا عدم خروج التقارير حول الوضع المالي الحقيقي للصندوق. صندوق يستثمر أموال المموظفين في مشاريع ضخمة لكن بعجز يتزايد باستمرار؟ إذا كان المشكل في طبيعة الاستثمار ومحدوديته ينبغي البحث عن بدائل أفضل تحرر صندوق التقاعد من التحكم. أما إذا كانت المسألة متعلقة بسوء تدبير تم السكوت عنه طيلة هذه السنوات، فهذه جريمة في حق أبرياء خانهم عجزهم عن الانتماء إليه. زبخصوص النقابات، فكلامها لم يعد مجديا. وقت الحسم والتصويت على المشروع الجديد صمتت وفضلت الاختباء إلى أن تهدأ العاصفة. وبلا حشمة يتكلمون الآن عن مشكل التقاعد وجدوى الاقتطاع من الموظفين. نعلم جيدا أن الدولة استسلمت تحت الضغط سنة 2011vوأدت مبلغ 600 درهم، والحمد لله بفضل رجل اسمه بنكيران الذي كان يعتقد أنه يتقرب للسلطة استرجعت المبلغ. أما توازن التقاعد الحقيقي فهي مسألة خاصة بالكبار وما يتقاضونه منه بغير موجب حق يا سادة. انتهى الكلام.
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3
47 - bouchra الثلاثاء 09 يناير 2018 - 19:51
الحمد لله الذي عرف هذا العام الجديد خبر سار مثل الزيادة في أجور المتقاعدين وليس فقط الزيادة في مواد الإستهلاك شكرا لك سيدي الوزير على هذا القرار المفرح
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-10
48 - damir الثلاثاء 09 يناير 2018 - 19:52
مبادرة جيدة , تستحق الاشادة , المرجوا ان تتبعها الرفع من الحد الادنى في الاجور . هدا ما اسميه تقوية الجبهة الداخلية ضد كل عدو لهذا الوطن ??????. بالواضح والمرموز !!!!!!! : ??????.
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-12
49 - Amanar Rifi الثلاثاء 09 يناير 2018 - 19:53
هنيئا لهذه الفئة المعنية من المتقاعدين، و مزيدا من العمل ورالمعقول لوزراء حكومة السيد سعد الدين العثماني التي تتبنى دائما المقاربة الاجتماعية في مثل هذه الملفات التي تتطلب التدخل العاجل من طرف مدبري الشأن العام على غرار ما أقبلت عليه الحكومة الحالية من إجراء في حق المتقاعدين و ذوي حقوقهم.
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-14
50 - عبد القادر علولة الثلاثاء 09 يناير 2018 - 19:55
ترفعون مهعاشاتهم من معاشات ورواتب الموظفين الظعفاء اما البرلمانيون فيعيشون في رفه بلا حسيب او رقيب
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14
51 - يوسف الثلاثاء 09 يناير 2018 - 19:57
المتقاعدين المزلوطين زيدوهم 150 dh. والبرلمانيين المفششين زيدوهم بالآلاف.
حسبنا الله ونعم الوكيل.
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9
52 - نجية الثلاثاء 09 يناير 2018 - 19:57
بشرى سارة نتمنى أن أن تخرج للوجود في أقرب وقت و سؤالي هل هذه الزيادة تهم المتقاعدين الحاصلين على التقاعد النسبي؟ لأن ما يتقاضاه هذا الأخير جد هزيل تصور اشتغل مدة 23 سنة إطار متوسط و يحصل على 1800 درهم مقارنة مع برلماني امي لا يعرف القراءة و الكتابة و يحصل على تقاعد يتعدى 30 الف درهم فأي معادلة و أي عدالة و أي ظلم أتمنى أن تطرح هسبريس على السيد الوزير هذا السؤال او من المتدخلين من له معرفة باىموضوع
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8
53 - عابر سبيل الثلاثاء 09 يناير 2018 - 19:58
اقترح توحيد مبلغ 5000 درهم لكل المتقاعدين مهما كانت اجرتهم قبل التقاعد للقضاء على الفوارق. اما 1500 درهم لا تكفي لشخص بمفرده.
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7
54 - simple opinion الثلاثاء 09 يناير 2018 - 19:58
كما يقول المثل : ( قليل ودايم احسن من كثير ومقطوع )..........................!
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-9
55 - مارة الثلاثاء 09 يناير 2018 - 20:00
على من تضحكون,السادة البرلمانيين و خدام الدولة زيادات صاروخية و امتيازات لا محدودة,أما السيد ابن الشعب الذي أفنى حياته في خدمة الوطن تمنون عليه بجوج دريال. كيف سيعيش شخص ب1500dh,له أسرة و مصاريف الكراء و الأبناء وووو,هل تريدونه أن يسرق أو يطلب الصدقة؟؟؟
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8
56 - hamza الثلاثاء 09 يناير 2018 - 20:00
صافى كلملات شعب مالقى ما يأكل و زايدينها فرفه أجور ديال متقعدين صافي باركة عليهم راهم دارو ديورهم و عائلتهم عطيو لمعندوش
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-6
57 - momo الثلاثاء 09 يناير 2018 - 20:01
1500 درهم! محضوضون: يمكنهم الذهاب كل يوم للسينما
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12
58 - الصقر المغربي الثلاثاء 09 يناير 2018 - 20:01
حسبُنا ﷲ و نعم الوكيل ؟!.اذا قلتٓ الحٓقّٓٓ سٓمّٓوكٓ آحمٓقُ ,واحِد اُجرٓتُه 120000 درهم شهرياًّ ,واحٓد اُجرته 1500 درهم ! ! سوف انت فِين و انا فِين ,مُوت قٓاعِد
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13
59 - فاتح الثلاثاء 09 يناير 2018 - 20:01
ترقبو زيادة صاروخية في الاسعار
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10
60 - adil الثلاثاء 09 يناير 2018 - 20:02
Comment vous souhaitez augmenter le salaire des retraités alors que vous prétendez que cette caisse est pratiquement vide ?
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3
61 - kamal الثلاثاء 09 يناير 2018 - 20:03
كرة القدم فتنة العالم. ليت الحكومة المغربية تمنح الشعبا المغربي 200 dh عند فوز المنتخب في كل مبارة لنكون كلنا ابطال متل لاسيد رونار ىاملقب بالثعلب الذي يتقاظى 80 مليون سنتيم شهريا لدو بدالك سنكون كلنا ابطال. ونقول نحن كشعب.فعلها الرجال ( الحكومة) كما يقول المعلق على حد تعبيره.
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1
62 - Mohamed الثلاثاء 09 يناير 2018 - 20:04
Pensé vous qu' avec 1500dh on peut vivre
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5
63 - ياسلام 1500 الثلاثاء 09 يناير 2018 - 20:06
يا سلام 1500 dh إدن سيعيش هؤلاء المتقاعدين حياة رغيدة جدا
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9
64 - mohamed الثلاثاء 09 يناير 2018 - 20:09
لماذا الحكومة لا تفكر في الزيادة في المعاشات كلما قامت بالزيادة في أجور الموظفين ؟
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9
65 - سلاوي غيور الثلاثاء 09 يناير 2018 - 20:10
تساؤل هناك من لها معاش زوجها لا يتعدى 400 درهم شهري وانا اعرف الكثير منهن وهنا من له معاش لا يتعدى 1000 درهم كيف تحلون هذه المسألة
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12
66 - Hanane hanane الثلاثاء 09 يناير 2018 - 20:11
مبادرة طيبة من السيد بوسعيد.بالتوفيق
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-8
67 - Mohajir الثلاثاء 09 يناير 2018 - 20:12
قال وزير الاقتصاد والمالية، إن الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين المنخرطين في الصندوق المغربي للتقاعد سيرتفع نهاية الشهر الجاري إلى 1500 درهم، في إطار خطة الإصلاح .
و ماهو الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين غير المنخرطين في الصندوق المغربي للتقاعد, والمعقون في سن التقاعد?
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68 - سعيد الثلاثاء 09 يناير 2018 - 20:12
هاد الحكومة غادي تعطيك 5 دراهم وتحيد لك 7 دراهم انا لا ثقة لي في هده الحكومة الشؤومة انتظروا ماهو المقابل في الأيام المقبلة و ستعرفون
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3
69 - amal lmir الثلاثاء 09 يناير 2018 - 20:13
خطوة جيدة من اجل اصلاح المعاشات وبداية خير في علاج الملفات العويصة.
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-1
70 - مهان الثلاثاء 09 يناير 2018 - 20:16
الى السيد بوسعيد، يجب عليك أن تتخيل أنك متقاعد عسكري ومعاشك 1500 أو 2300 درهم في الشهر أي 50 درهم أو 70 درهم في اليوم!؟، لا شك انك ستشعر بأن هذا المعاش الهزيل إهانة حقيقة للمتقاعد الذي دافع غن الوطن لعدة عقود.
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71 - Ben addi الثلاثاء 09 يناير 2018 - 20:17
نتمنى أن لاتنسوا قدماء المحاربين الذين قضوا 10 سنين أو اكثر في صفوف الجيش الملكي وشاركوا في معارك الصحراء ولم يحصلوا على التقاعد لأسباب مختلفة واليوم لا يستفد البعض منهم إلا بما يسمى الإعانة كل ثلاثة أشهر من مؤسسة الحسن الثاني لقدماء المحاربين ولا حق لهم في التغطية الصحية هم وأبناءهم وجلهم يعيشون حياة مزرية جدا من العوز والمرض
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1
72 - متقاعد الثلاثاء 09 يناير 2018 - 20:19
بالله عليك سعادة الوزير 1500 درهم عندما اسحبها من البنك ادخل الى المنزل خاوي الوفاض بدون فلس الماء الكهرباء الدواء الحانوت لكم الله
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73 - amal hajiri الثلاثاء 09 يناير 2018 - 20:20
خطوة حسنة قام بها بوسعيد لإصلاح صندوق التقاعد نتمنى مزيدا من العطاء والتألق
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-1
74 - أحمد الثلاثاء 09 يناير 2018 - 20:21
150 مليون في السنة للمتقاعدين "...،،،،،"، و 1500 درهم ناقص منها الضرائب للمتقاعدين "....."؟! سبحان الله!
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75 - أمين خالدي الثلاثاء 09 يناير 2018 - 20:21
مبادرة جيدة تحسب للحكومة وعلى رأسهم السيد وزير المالية
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-1
76 - mohamed rida الثلاثاء 09 يناير 2018 - 20:23
حسب ماذكر في المقال يتضح لنا كفاءة و جدية الوزير بوسعيد.موفق بإذن الله
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-2
77 - مبارك المدينة الجديدة تزنيت الثلاثاء 09 يناير 2018 - 20:25
اخواني قراء يجب ان تتحملوني كي اسرد.لكم قصيتي .. عبد ربه حارس امن خاص خدام ب 1800 درهم في شهر الكراء 1000د رهم الماء والكهرباء 170درهم البقال 500درهم الخضر 100درهم ...الى مرضت مكينش لي شري ليا دواء ليكن في علمك اني متزوج واب لبنت وتعيش معي امي ....شكرا هسبريس على نشر
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2
78 - ميزانية 2018 الثلاثاء 09 يناير 2018 - 20:26
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اما بعد
اظن بأن الزيادات المقررة في ميزانية 2018 أكثر بكثير مما سيتم زيادته في أجور المتقاعدين :زيادة في الماء، زيادة في الكهرباء، زيادة في المحروقات، زيادة في جواز السفر، زيادة في TVA ، زيادة في الاقتطاعات من الأجور، زيادة في الأسعار، زيادة في سن التقاعد، كل شيء زدت فيه هذه الحكومة الإسلامية حتى المگانة زادوا فيها ساعة.
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1
79 - مواطنة الثلاثاء 09 يناير 2018 - 20:28
هههه وكثرة الهم كضحك! !! واش أعياد الله زادوا 150 درهم فقط وفاضحين الدنيا !!!! لم يذكروا الزيادات الصاروخية في المواد الغذائية !!!! ماذا سوف يفعل المتقاعد البسيط ب هذه الزيادة الهزيلة !!!؟ لو أنكم استشرتموه ياوزراء لقال لكم لا أريدها لأنكم مقابل ذلك رفعتم اثمان كل المواد الاستهلاكية !!! هكذا تنصفون المتقاعدين !!!؟ أنتم ياوزراء خذوا الملايين شهريا والموظفين البسطاء الفتات !!! حسبنا الله ونعم الوكيل.
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1
80 - جغموط الثلاثاء 09 يناير 2018 - 20:30
الدولة هرفت علينا (الجنود الذين حرروا الصحراء) في تعويضات 16 سنة (ديبلاسم) وتركت لنا تقاعد لا يكفي حتى لمعيشة متوسطة اجودان شاف متقاعد قديم لايتقاضى حتى ربع ما يتقاضاه مثله متقاعد جديد رغم أن الأول هو الذي حرر الصحراء و ضاق كل أنواع الحرمان والجوع و العطش اتقوا الله في المتقاعدين الذين ضحوا من أجل الصحراء بكل شيء
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81 - AbouMeryem الثلاثاء 09 يناير 2018 - 20:34
Smig 2500 et la retraite fonctionnaire 1500??
les retraites comme les salaires doivent être reévaluées suivant l inflation.
où sont les syndicats ou ils defendent que les actifs ......
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82 - أرملة متقاعد الثلاثاء 09 يناير 2018 - 20:39
ما زلت اتقاضى 350 درهم شهريا.. لولا ابناءي الذين يعيلونني لكنت في هذه اللحظة جالسة في الشارع اطلب المساعدة
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83 - تنغيري الثلاثاء 09 يناير 2018 - 20:42
ما اريد معرفته هو من يقترح هاته المقترحات و هاته الحلول،هل الجالس على العرش يؤيد مثل هاته المقترحات،رغم علمنا بان جميع القرارات هو كن يتخدها اما الحكومة فهي تفعل بما تؤمر ان تفعله لا اقل ولا اكثر.لكن بصراحة الشعب المغربي تربى على الخوف و عدم القدرة على المواجهة،شعب خائف و مفزوع،لا يستطيع اتخاد القرار في حياته الشخصية فما بالك بباقي القرارات.لم ارى شعبا يحتل الرتب الغولى في الخوف مثل الشعب المغربي،نال هاته الرتبة عن جدارة و استحقاق.
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84 - هرمنا الثلاثاء 09 يناير 2018 - 20:42
الم اقل لككم انكم تكترون الكلام فقط ها هي حكومتكم التي صوتم عليها تضحك عليكم بمأئة زخمسون درهم وغدا ستجدون زيادات بالف درهم وانتم هنا تترترون الخروج الى الشارع ومحاربة الفساد هدا هو الحل غير دالك فاوجدوا دبركم لهم واسكتوا
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85 - رشيد الثلاثاء 09 يناير 2018 - 20:43
بورسعيد كيقول رفعنا التقاعد ل 1500dh..واو ..و هو التقاعد ديالو 30000dh كيبان ليس مكاينش الفرق بزااف!!!!!!!!!!!!!!.???????
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86 - khadija الثلاثاء 09 يناير 2018 - 20:46
ترون 1500 درهم قليلة جدا فكون على يقين ان في المغرب متقاعدون يتقاضون 100 درهم شهريا
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2
87 - عبد الحق حادق الثلاثاء 09 يناير 2018 - 20:52
شكرا جزيلا على 150 درهما فالحقيقة ستشتري لنا بعض الكيلوغرامات من الطماطم التي تباع في سوقنا بعشرة دراهم و في السوق الروسية بدرهمين نعم يا سيدي العثماني و كأنك لست إبن سوس مازال واحد آخر نقولو هادشي لي عطا الله لكن أنت ثاق بك ملايين المغاربة و خذلتهم شكرا
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0
88 - عبدالسلام الثلاثاء 09 يناير 2018 - 20:56
بلاه.عيك.الكبار.الصغار.في.عيون.الناس.
مقنعتوش.120، مليون.فلعام.بما.يساوي.
10ملاين.فيشهر.وحنى.غادي.تفكرو.تزدونا.
150درهم.ليصل.المعاش1500درهم.
الاتستحيو.حينما.تفكرون.فيهاده.الزيادة.
نحن.لاناكل.اللحم.لا.ناكل.حتى.ميايءكلونه.كلابكم.
لكي.ان.تسافر.الى.ورزازات.لرايت.عالتك.1200درهم.نحن.لانسافر.لانمرض.حسبنا.الله.ونعم.الوكيل
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89 - maroc الثلاثاء 09 يناير 2018 - 20:56
اليكم السلام عليكم .الوليد ديالي دخل لخدمة العسكرية في 1956 .توفيا في 1975 ..الولد خلاو ليها 650 درهم فالتقاعد ديال رجلها ..
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0
90 - متقاعد الثلاثاء 09 يناير 2018 - 20:59
لو كنت في مكان رئيس الحكومة أو بوسعيد، لرفضت أي زيادة في معاشات أولئك الصم البكم العمي، لأنهم لا يستحقونها، بسباب إنبطاحهم رغم هزالة معاشاتهم، والفقر والأمراض والحزن العميق الذي يعانون منه.
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0
91 - متقاعد الثلاثاء 09 يناير 2018 - 21:03
تمنيت.لو.ان.هاد.1500درهم.اعطيتموها.للدين.
وصلوا.سن.التقاعود.ولم.يستفيدو.مناي.صندوق.
ان.هدا.عار.ان.نرى.انس.مسنين.ولامعاش.له.
ان.الدنيا.زاءلة.وانتم.ستحاسبون.اكتر.لانكم.
كنتم.تحكمون.مدا.سترد.عليهم.يوم.القيامة.
وانه.يوم.قريب.
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-1
92 - محارب قديم الثلاثاء 09 يناير 2018 - 21:04
سبحان الله تويزة في المعاش وهل يستوي الدي عمل 25 سنة مع متقاعد عمل 40 سنة , وهل تستوي الرتبة هنا مساعد أول عمل 40 سنة وغادر الصفوف في سنة 1999 بمعاش قدره 2000 درهم وجند غادر في نفس السنة ب 1000 درهم , الأول قضى مجملها في الصحراء بين الكر والفر وآخر عاشها في ثكنة يستويان اليوم أليس هدا بالحمق واليوم الجندي يغادر الصفوف ب3000 درهم أما مساعد أول يغادر الصفوف 7000 درهم , أين هي المساوات في الحقوق كما تقولون كل هدا ظلم فأين هي خيرة المغرب تقاستموها وتقولون بأن صندوق التقاعد في عجز بل هناك مسننين وأرامل وأطفال مشردين وعاطلين فأن حقهم من ثرواث المغرب ,أهكدا تكون البلدان الأسلامية وتقولون العدالة الاجتماعية أين هي اليست البلدان المسيحية أفضل منكم بلدان كافرة ولكن عادلة أفضل منكم
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93 - Juba 2 Paris الثلاثاء 09 يناير 2018 - 21:05
لنقارن الحد الادنى لتقاعد دول المغرب الكبير:

المغرب : 1500 درهم = €145
تونس: 250 دينار = €90
الجزاءر 13500 دينار = €60

معلومات مموثقة وصحيحة وبمراجع محدثة

بهذا التقاعد يمكن للتونسي ان يشتري الخضر الخضراء الطازجة بنصف اورو للكيلو والفواكه باورو ونصف للكيلو ويمكن للحزاءري شراء الخضر باورو للكيلو والفواكه بثلاثة اورو للكيلو
اما في المغرب فكل خضر وفواكه الموسم باقل من نصف اورو اي 6 دراهم تفاح او برتقال محلي او بطيخ ودلاح في الصيف

في الجزاءر تباع دلاحة في موسمها ب20 اورو!!
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-2
94 - مغترب الثلاثاء 09 يناير 2018 - 21:05
غريب امر هذه الدولة ماهي المعاير المعتمدة في هذا التقاعد انا حاليا اتقاضى 850 درهم شهريا بعد خدمة دامت 15 عاما هههه اكتري منزل ب 1000 درهم عندي طفلة تستهلك اكثر من 800 درهم ( الكوش او داكشي) زيادة على الزوجة ومتطلباتها اليومية من دقيق خضر مع عدم دكر الديسير لأنني فقط احلم به و يأتون اليوم ويقولون 1500 درهم زيادة هذا هو الضحك الباسل بالعلالي . الحمد لله الله يخلي لي صحتي اما كون بقيت على التقاعد كون راني مرمي فالشارع انا اوليداتي استسمح على الإطالة ولكن هذا هو الواقع المغربي خليوني من كروش لحرام شكرا.
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3
95 - BELLA. AMORE EX CADRE الثلاثاء 09 يناير 2018 - 21:05
CHERS RETRAITÉS IL CONVIENT DE PORTER À LA CONNAISSANCE DE TOUS LES RETRAITÉS QUE LA CMR N’ACCORDE AUCUN INTÉRÊT À NOS RÉCLAMATIONS ET
L’UNIQUE RÉPONSE DE CET ORGANISME SE LIMITE À LA RÉPONSE CI-APRÈS
´´Votre réclamation a été transmise au service concerné pour attribution ET POINT C’EST TOUT ET VOUS POUVEZ ATTENDRE ET ATTENDRE
PAR AILLEURS.PARMIS LES ERREURS DE LIQUIDATION SE SITUENT AU NIVEAU DE L’IGR EN CE SENS LES DÉDUCTIONS POUR ENFANTS A CHARGE ET POUR LE CONJOINT NE SONT PAS PRISES EN CONSIDÉRATION DE MÊME POUR CELLES CONCERNANT LES ENFANTS ÂGÉS DE 21 À 25 POURSUIVANT LEURS ÉTUDES SUPÉRIEURES CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 28 CHAPITRE. II DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS
PAR CONSÉQUENT. JE VOUS PRIE DE VÉRIFIER LA LIQUIDATION DE VOS PENSIONS
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96 - مواطن2 الثلاثاء 09 يناير 2018 - 21:10
من يعارض اصلاح صناديق التقاعد لا يدرك انه في يوم من الايام سيكون متقاعدا وقد لا يتقاضى اي تقاعد....اصلاح صناديق التقاعد شر لابد منه مهما كانت اسباب افلاسه....يجب التفكير بالجدية المطلوبة وبالمنطق الدي يفرضه الامر الواقع....الاسباب كثيرة ....ولكن المبادرة بالبحث عن الحلول امر لابد منه.....وبعد دلك يمكن المطالبة بمحاسبة كل من كانت له اليد في افلاس الصندوق...ومن بينهم من خطط للمغادرة الطوعية التي كانت بمثابة الضربة القاضية لدلك الصندوق.
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97 - abdellatif الثلاثاء 09 يناير 2018 - 21:11
تدحكون على دقون ضحايا هذا الصندوق الوفي للفاسدين على حساب عرق جبين الطبقة العاملة .الفقيرة
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98 - فلنتقاعد جميعا الثلاثاء 09 يناير 2018 - 21:12
1500 درهم للموظف، لمن افنى زهرة عمره في خدمة الوطن و 20000 الف درهم للبرلماني الذي امضى خمس سنوات، ان حضر، تحت قبة البرلمان في التامر و الصفقات و مراكمة رخص النقل و الصيد و المناجم ووو لنا الله معشر المتعاقدين.
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0
99 - Abdelfattah الثلاثاء 09 يناير 2018 - 21:13
هل 1500 فلوس للتقاعد؟؟؟؟ يريدون لنا الذل والطلبة في الشارع في نهاية العمر... كم الكراء....كم الماء... كم الصابون البلدي.. يعاملوننا كلانعام بل هم اضل. حشومة ااااالحكومة..
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0
100 - عبدالحق الثلاثاء 09 يناير 2018 - 21:16
هدا يسمى الطنز العكري
بالله عليكم 1500 درهم ديالاش ديال البوطة ديال مول الحانوت ديال المرض ديال الكراء على العموم
حسبي الله ونعم الوكيل
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101 - احمد الثلاثاء 09 يناير 2018 - 21:16
السلام عليكم!
ارى ان الكثير من المتدخلين عبر التعاليق لم يتمكنو من فهم هذا الخبر... انها 1500 ورو يا إخوان... المرجو التأكد من الخبر قبل الحديث عنه.
و في الأخير لا يخصنا الا ان نهني الوزير و الحكومة بهاته المبادرة الشجاعة، و التي ستخفف عن الأسر و المتقاعدين الذي اطالهم النسيان خلال السنين الماضية.
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102 - mustapha الثلاثاء 09 يناير 2018 - 21:20
للاسف هذو كيتنزو على عباد الله 1500 درهم 48ساعة متلقهاش اندك بحكم المعيشة غليتها يا الله نرجو رحمتك من عندك ارحمو من في الارض يرحمكم من في السماء.
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103 - SKI الثلاثاء 09 يناير 2018 - 21:20
1500 درهم شنو غادي تدير لواحد عندو عائلة؟؟؟ يشري بها كوردة و يشنق راسو حسن ليه من هاد العيشة ديال العبيد .
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104 - ارملة معلم متوفي الثلاثاء 09 يناير 2018 - 21:23
السلام عليكم واش اعيباد الله لي مخليين ليه في تقاعد 185 درهم اشنو طامع من هاد البلاد انا ارملة معلم وصندوق تقاعد خلا ليا 185 درهم من قبل كان خلاص ديالي 550 درهم وبقاو عليا بقطع قطع حتى خلاو ليا 185 درهم واش نعيش بيها او نكري بيها او نعيش ولدي بيها ؟؟؟؟ باخص انني ماعمري خدمت من قبل وماكنعرف ندير والو غير داري والدي ولي غادي نقول الله يشد الحق من هاد البلاد لي قدمنا ليا ومقدمات لينا ولاسماحة الايوم دين ولو كان زوجي الله يرحمو عارف بلي هدشي لي غادي يوقع لي انا ولدو ماكان بقا موضف في الدولة هادك الوقت لي ضيع في القراية والوضيفة كان افضل لو كان تاجر او موضف مع شركة
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105 - عباس الثلاثاء 09 يناير 2018 - 21:33
جاب الله باش نتزوج ونمشي لفرنسا وناكل في المطاعم ونشوف حتى شي طنوبيل غير ما عرفتش واش نشريها حمرا لا صفرا
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106 - اكس يون الثلاثاء 09 يناير 2018 - 21:39
واو خبر يثلج الصدر لدرجة اني اصبحت في حيرة من امري مادا سافعل بهدا المبلغ الضخم وسيرو كونوا تحشموا........
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107 - عبو الثلاثاء 09 يناير 2018 - 21:40
رئيس الحكومة السابق كان ذكي قام بقتطاع 4% ليتمكن من زيادة في الحد الأدنى للمعاش من 1000إلي 1500درهم
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108 - جواد الثلاثاء 09 يناير 2018 - 21:46
الكراء،1000درهم
الكهرباء،200درهم
الماء ،100درهم
بقا المصروف الشهري للمتقاعد.زعما ،200درهم
اين الكسوة والعلاج ودواؤه وغيرها
عار والله عار
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