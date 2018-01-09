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الرئيسية | مجتمع | منظمة إسبانية تندد بحرمان مغربي من جثة ابنه

منظمة إسبانية تندد بحرمان مغربي من جثة ابنه

منظمة إسبانية تندد بحرمان مغربي من جثة ابنه
متابعة من خالد ملوك
الثلاثاء 09 يناير 2018 - 17:50

دخلت جمعية حقوق الطفل بثغر مليلية الرازح تحت التواجد الإسباني، التابعة للمنظمة الحقوقية "Prodein"، على خط قضية عبد الغفار لهنين، أب المراهق المغربي الذي عثر عليه جثة هامدة داخل غرفته بأحد مراكز الإيواء المخصصة لتقديم الرعاية للأطفال القاصرين المغاربة غير المصحوبين، المعروفين اختصارا بتسمية MENA.

وندد خوصي بلاثون، رئيس التنظيم الجمعوي المشار إليه، بعدم تلقي عائلة الهالك لأي رد رسمي لحدود الساعة، في ظل عدم حصول الأب على إذن قضائي لإلقاء نظرة أخيرة على جثة ابنه، البالغ من العمر 17 عاما، مشيرا إلى أن "الحالة النفسية للأخير جد متأزمة وعلامات التعب الشديد بادية على وجهه".

وفي رده على تصريحات بلاثون، قال دانييل بينتورا، مستشار الرعاية الاجتماعية بالمدينة السليبة، عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، إن إدارة المؤسسة، التي كانت تأوي القاصر المغربي الذي وافته المنية يوم الخميس الماضي، قدمت الرعاية اللازمة له في ظل غياب أسرته".

وأضاف دانييل بينتورا أن عائلة عبد الغفار تسأل الآن عن حال ابنها، رغم أنها تجاهلته وهو على قيد الحياة، موضحا في المنحى ذاته أنه "من الضروري الانتظار لمدة تتراوح ما بين 15 و 20 يوما لمعرفة الاستنتاجات النهائية لتقرير الطب الشرعي"، على حد قوله.

من جهته، أوضح الناطق الرسمي باسم منظمة "برودين"، في تصريحات نقلتها صحيفة "إلفارو" الإسبانية، أن القاضي يخول عادة حق رؤية جثة الشخص المتوفى بمجرد الانتهاء من إجراء التشريح الطبي، مبرزا في السياق ذاته أن "عائلة المواطن المغربي عبد الغفار لا تتوفر على إمكانية تمديد إقامتها بمدينة مليلية".

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1 - Immigrante marocaine الثلاثاء 09 يناير 2018 - 20:08
Il doit attendre que les medecins vident son corps des organes, rabi yssabro
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