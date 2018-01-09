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الرئيسية | مجتمع | الحكومة تطلق بوابة رقمية لتلقي شكايات مرتفقي الإدارات العمومية

الحكومة تطلق بوابة رقمية لتلقي شكايات مرتفقي الإدارات العمومية

الحكومة تطلق بوابة رقمية لتلقي شكايات مرتفقي الإدارات العمومية
هسبريس ـ حارث بنوالي (صور: منير امحيمدات)
الثلاثاء 09 يناير 2018 - 15:00

مع تنامي مطالب المغاربة بضرورة تجويد أداء الإدارة وإيجاد حلول لمشاكلهم اليومية مع المرافق العمومية، أصبح بإمكان المواطنين أن يقدموا شكاياتهم ويعبروا عن ملاحظاتهم حول عمل الإدارات وخدماتها في مختلف جهات المملكة، وذلك عبر بوابة الشكايات "شكاية. ما".

وبمناسبة إطلاق هذه البوابة الجديدة، اعتبر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أن مشروع "شكاية. ما" هو مشروع وطني استراتيجي؛ لأن "الدستور يطالب الإدارة بضرورة الإنصات للمواطنين، وهذا الورش هو في صلب البرنامج الحكومي، فإصلاح الإدارة ورش متجدد لأن ما كان صالحا وفعالا بالأمس لم يعد صالحا اليوم"، على حد قوله.

وأشار رئيس الحكومة إلى "ورود العديد من الشكايات من المواطنين ولم يكن ممكنا تتبعها بشكل سريع؛ غير أن ما تتيحه التكنولوجيا سيسهل هذا العمل. وهذه البوابة جاءت لهذا الغرض، ولتمكننا من تقيم عمل الإدارات ومعالجة مشاكل المغاربة".

واستعرض المتحدث حصيلة عمل الحكومة في مجال إصلاح الإدارة معتبرا أنه "في ثمانية أشهر أطلقنا الرقم 37 37 والإقبال متوسط عليه؛ ولكن هذه البوابة للشكايات ستكون أكثر فعالية، لأن الحكومة ستعمل على ربط كافة التراب الوطني بالصبيب لتسهيل ولوج المواطنين إلى ورش الإدارة الرقمية"، حسب المتحدث ذاته.

ومن جهته، صرح محمد بن عبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح لإدارة والوظيفة العمومية، بأن هذا المشروع يرى النور اليوم نتيجة تعاون مشترك بين وزارة الوظيفة العمومية ووزارة الاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، موضحا أن "البوابة الوطنية للشكايات جاءت تتويجا لعمل الوزارة في مجال توسيع التواصل مع المواطنين وتنويع قنوات الاتصال مع المرتفقين، فمنذ اليوم يستطيع المغاربة أينما كانوا تقديم شكاياتهم وملاحظاتهم بكل حرية وفي زمن أقل".

واعتبر وزير الوظيفة العمومية أن السرعة والفعالية أهم سمات هذه الخدمة الحديثة، فـ"الإدارات ملزمة بالإجابة عن طلبات المواطنين عبر البريد وفي أجل لا يتجاوز شهرين"، على حد قوله.

يذكر أن مقر الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح لإدارة والوظيفة العمومية شهد عملية إطلاق البوابة الوطنية للشكايات "شكاية. ما" بإشراف رئيس الحكومة، وبحضور كل من عثمان الفردوس وزير التجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي ووزير الوظيفة العمومية بالإضافة إلى وسيط المملكة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (33)

1 - abdenasser abdoun الثلاثاء 09 يناير 2018 - 15:21
الم يطالب الدستور بتسريح مستحقات الموظف العمومي الذي اصبحت انتظاراته في قمة الملل .
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-6
2 - omar الثلاثاء 09 يناير 2018 - 15:22
حكومة بن كيران عرفت عفا الله عما سلف وحكومة العثماني تقديم الشكايات...وماءا بعد تقديم الشكايات؟ وماهو دور الجهات المسؤولة على مراقبة الشان العام؟ انها مجرد ملهاة جديدة...اللهم ان هذا منكر.
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83
3 - مغربية من بروكسل الثلاثاء 09 يناير 2018 - 15:28
على الله الشكايات ميتحطوش فرفوف الارشيف
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67
4 - Hamid الثلاثاء 09 يناير 2018 - 15:35
What about most Moroccan embassies and consultates which rarely answer emails? They should too start dealing with our queries online.

I live in Estonia, the first truly digital state. Everything is done online thanks to a unique identification system which allows you to do all your administrative papers digitally, and even vote in elections.

We are million years behind. Moroccan bureaucrats love pen and paper. They inherited this love from the French.

So when are going to get rid of these mountains of paperwork that citizens are buried under?

So let's start first with our universities, they should have target for banning all paper use. All lectures, students works and admin should be online. No more papers please.
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23
5 - مواطن حر الثلاثاء 09 يناير 2018 - 15:35
المواطن لا يريد جوابا في شهرين او عشرة ايام.



بل يريد ان يقضي مصلحته وليس لتبرير عدم قضاء حاجته.


بمعنى عندما يقدم طلبا ولم يجد إجابة ان تعتبر مصلحته مقضية.
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55
6 - ezzidi khalil الثلاثاء 09 يناير 2018 - 15:41
je remercie bien cette action favorable a la facilité de gestion administrative dans notre pys , bravo mosieur othmani etr ses collaborateurs .
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-2
7 - wood الثلاثاء 09 يناير 2018 - 15:49
يجب تبسيط المساطر الادارية اما الشكاية و النظر فيها بعد مدة فهو عبئ اضافي على المواطن ، فالادارة ستتذرع بالمساطر الادارية التي يجب اتباعها و تحمل المواطن المغلوب على امره عدم الاستجابة لطلبه مع ان الادارة ملزمة بخدمته و تبقى الامور على حالها او كما يقول المثل : دهن السير يسير اما الدخول في نزاع مع الادارة فالخاسر حتما هو المواطن ما دام ليس هناك قانون يلزم الادارة بخدمته المواطن و ايجاد الحلول للمسائل المستعصية !!
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46
8 - mowaten الثلاثاء 09 يناير 2018 - 15:53
واش هذه البوابة الرقمية غادي تسمح لي ندير شكاية برئيس الحكومة حيت ما دايرش خدمتو...
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71
9 - disaster الثلاثاء 09 يناير 2018 - 16:03
ارى ليا الصفقات على الجهد مع شركات ديال اصحابهم و معارفهم وبرع ففلوس الشعب في اطار تحسين الخدمات. شي كيعمل صفقات مع شركات السيارات، شي مع التكنولوجيا، شي مع منعشين عقاريين لاستئجار عمارة لمكتب اداري او مقاطعة وفلوس العامة تكب في المجاري.
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22
10 - يوسف الثلاثاء 09 يناير 2018 - 16:05
واعتبر وزير الوظيفة العمومية أن السرعة والفعالية أهم سمات هذه الخدمة الحديثة، فـ"الإدارات ملزمة بالإجابة عن طلبات المواطنين عبر البريد وفي أجل لا يتجاوز شهرين"
شهرين؟!!! يا لها من سرعة سلحفاتية.
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43
11 - البيضاوي الثلاثاء 09 يناير 2018 - 16:09
تقديم شكايات بمختلف موظفي الإدارات المتهاونين بشكل مباشر عبر البوابة الإلكترونية شيء جميل سيساهم في تخليق الإدارة و الأجمل أن تؤخذ الشكايات على محمل الجد و يتم البحث فيها للضرب على أيدي المتلاعبين بمصالح و مصاءر المواطنين
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16
12 - aboukaram الثلاثاء 09 يناير 2018 - 16:09
ادا كانت الشكاية سترسل عبد موقع "الشكاية .ما"فهل سيتم الرد عليها. قال الم تؤمنوا قال بلى ولكن ليطمأن قلبي
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15
13 - benabbou الثلاثاء 09 يناير 2018 - 16:40
En l'absence d'une loi qui donne le pouvoir et protège les auditeurs internes, on ne peut parler de la bonne gouvernance. Comment peut-on garantir un bon service alors que les auditeurs des établissements publics sont tous considérés des "simples fonctionnaires" et que leurs rapports doivent être approuvés par les directeurs généraux "ordonnateurs". C'est la plus grande moquerie de l'histoire.
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5
14 - الشكوى الثلاثاء 09 يناير 2018 - 16:41
اليس من حق الموظف العمومي الحاصل على الماستر او الدكتوراه تغيير الاطار ..
ان اهمال المطالب المشروعة للموظفين تؤدي الى انعدام الرضى الوظيفي وتنعكس سلبا على نوعية الخدمات وجودتها.
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9
15 - مواطن بسيط الثلاثاء 09 يناير 2018 - 17:01
الحكومة اذا ارادت تفعيل الاصلاح الاداري فعليها ان تبدأ من المحاكم المكان الذي يوجد فيه ....... . اما الادارات او الموظف فلا حول له ولا قوة يتلقى الاوامر من رئيسه المباشر فقط .
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18
16 - كما سبق الثلاثاء 09 يناير 2018 - 17:10
نحن المسثثمرون في الوطن الحبيب نعلم انكم لكادبون. كيف لا...وكلما حل بك تعسف او ضاع منك حق مدني ..دخلت في دوامة ..لا مخرج لك منها. سوا لجات الى المحكمة او استعنت بمحامي...او بشكاية....الشكاية ...الوحيدة لكل مؤمن هي الى خالقه الدي يسمع ويرى
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16
17 - محمد بلحسن الثلاثاء 09 يناير 2018 - 17:37
ممتاز.
شكر لجلالة الملك الذي أعطى توجيهات سامية في يوم الجمعة 14 أكتوبر 2016 من داخل مجلس النواب: "و من غير المقبول، أن لا تجيب الإدارة على شكايات وتساؤلات الناس وكأن المواطن لا يساوي شيئا، أو أنه مجرد جزء بسيط من المنظر العام لفضاء الإدارة".
شكرا هسبريس على المقال الصحفي الذي كان وراء زيارتي للموقع و ارسال شكاية عدد حروفها 3907 ذهبت معززة بـ 6 وثائق.
شكايتي لها علاقة بالجرائم المالية في الصفقات العمومية بقطاع الطرق السيارة.
بدل مواصلة الانتظار 2 سنوات أخرى لأتمم 20 سنة (منذ يوم الأربعاء 26 يناير 2000) ها أنا سعيد بتحديد مدة الانتظار في 2 شهور فقط.
أتمنى أن تحض شكايتي بالمعالجة اللازمة و أن تصنف مصدر إلهام لإعادة النظر في مناهج التدبير الشفوي ليتطابق مع الكتابي و مع المنطق السليم.
الموقع الالكتروني "شكاية.ما" ممتاز لأنني وجدت فيه الطريق معبدة و بجودة عالية إلى أرشيف المقاولة العمومية السالفة الذكر عبر السيد رئيس مجلسها الإداري وزير التجهيز و النقل و اللوجستيك و الماء). الموقع الالكتروني "شكاية.ما" ممتاز جدا لأن مهمته لا تقتصر على الشكايات فقط بل تشجع على تقديم اقتراحات و ملاحظات.
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-3
18 - Choichou الثلاثاء 09 يناير 2018 - 17:44
Salam
Un grand écart entre ce que le gouvernement projette et son application dans la réalité. Même le discours clair du roi visant à mettre l'ordre dans les administrations n'a pas eu d'écoute et tous les employés n'ont pas changé leurs attitudes. A mon avis le problème c'est dans l'éducation des fonctionnaires .mon salut le plus s'insère aux fonctionnaires des grands familles non aux mesirable que tu peux les acheté s par quelques dirhams et qui représente un danger pour la patrie non ceux qui sont emprisonné parce qu'il réclament leur droit.
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5
19 - منبهر الثلاثاء 09 يناير 2018 - 18:13
زعما الحكومة المحكومة بغات تدير منصة إلكترونية لشكاوي !ومن سيقرئها؟ مثل منصة إستخراج الوثائق!؟التي يستحيل أن تتجاوب معك وتسمح لك بملأ الإستمارة!إنه الهديان و الطنز على أنفسهم المريضة،لا خوف على المملكة!
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7
20 - مواطن حر الثلاثاء 09 يناير 2018 - 18:32
الى الله المشتكى اما انتم فمنكم الى الله المشكى .... الله ياخذ فيكم الحق يا حكومة الزيادات و الريع..
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7
21 - جمال الثلاثاء 09 يناير 2018 - 18:59
إنه الضحك على الذقون.
هناك موظفون معششون في أماكنهم لا تنفع معهم الشكايات، ينفع معهم ما يريدون هم: دهن السير يسير.
هؤلاء الموظفون المعششون يعرقلون حتى مصالح رفقائهم من الموظفين فما بالك المواطنين.
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7
22 - عبد العزيز الثلاثاء 09 يناير 2018 - 19:37
اشهار وكذب في كذب وتعتيم في تعتيم فالاشهار الثلفزي شيئ والواقع شيئ اخر والدليل ان وزير المالية ورئاسة الحكومة ووزير الوظيفة العمومية مرارا يخبرون بان الادارة في خدمة المواطن وان هناك اجراءات جدية في الموضوع .
اليوم 9 يناير 2018 وفي عز الخطابات ذهبت لاداء الضريبة السنوية بقسم الجبايات بالمحمدية حيث رفضت رئيسة مصلحة الجبايات التعامل بالشيك واحالتني على الخازن العام للمملكة بالمحمدية حيث رفض موظفوه بالشباك المختص قبول الشيك كوسيلة للاداء فطفت مايقرب من ثلاث ساعات وانا اطوف بينهما من اجل اداء مستحقات ضريبية للدولة بالشيك فكان الرفض .
ان الخطاب شيئ والواقع شيئ اخر والتسيب والميز بين المواطنين يضرب اطنابه بمديرية الضرائب بالمحمدية وبمصلحة الجبايات بالمحمدية على حد السواء والتخلف والظلم والتسيب سيبقى جاثما على المواطنين وانه لا حياة لمن تنادي وكفاكم من الشعارات والخطابات .
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2
23 - ف.ح الثلاثاء 09 يناير 2018 - 19:48
وهل الادارات مؤهلة الكترونيا لاستقبال هذه الشكايات
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5
24 - AbouMeryem الثلاثاء 09 يناير 2018 - 19:54
اريد ان اعرف هل هذه البوابة لتلقي الشكايات :
1-تعتبر اعتراف بان الادارة او بعض مرافقها لا تقوم بعملها بفعالية .
2-ام ان ستساعد على المواطن على تسريع وتيرة قضاء حوائجه .
في كلتى الحالتين الادارة عوض ان تنظم المرافق من الداخل و تراقب عمل الموضفيين فهي تفضل الاستماع الى المواطن المغلوب على امره.
الله يلطف.
كنت افضل ان يكون السيد ادريس جطو في حفل الانطلاق !!!!!
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3
25 - الأستاذ الثلاثاء 09 يناير 2018 - 20:26
السلام عليكم
1- الموقع غير مشغل
2- الإصلاح الحقيقي يقتضي قضاء مصالح المرتفقين وليس تبرير عدم قضائها
3- هذه البوابة تشبه بوابة الحصول على الوثائق. تقدمت بطلب منذ سنة تقريبا وثم خصم 20 درهم من حسلبي لبنكي ولم يصلني شيئ
الضحك على ذقون المواطنين البسطاء لا يزال مستمرا
لاحول ولا قوة إلا بالله
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2
26 - مغاربي الثلاثاء 09 يناير 2018 - 20:37
واو، المشاكل كلها ستلقى الحل المناسب بسرعة الضوء، ولتسهيل ذلك، اعتقد أنه يجب على المشتكي تقديم الادلة الملموسة و الحجج والبراهين، ووو
بعبارة اخرى غير ضحكنا معاكم او صافي
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2
27 - ملاحظ الثلاثاء 09 يناير 2018 - 20:37
لمن سيشكي المواطن ؟ للادارة التي لا تقضي مصالحه. يشكي الادارة للادارة ههههه . . هذا العثماني اضحوكة. شوف كيفاش مصور مع التطبيق . الهيبة يا اما عندك يا اما ما عندكش . انتهى الكلام
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1
28 - محمد الراشدي الثلاثاء 09 يناير 2018 - 20:55
عندي سؤال وأتمنى جواب
هل يحق لي أن أصور متلا بالمستشفى أو بإدارة إن لم أجد موضفا بمكتبه
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1
29 - زاكوري الثلاثاء 09 يناير 2018 - 20:58
المواطن يشتكي من الحكومة التافهة و من الادارة ككل مدنية و عسكرية ايوا عزلو ريوسكم نتوما اللولين يا برلمانيي و وزراء الكرطون.
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0
30 - محمد الثلاثاء 09 يناير 2018 - 21:14
شفتو غير الشكليات كفروا مزيان في الموظفين من 1991 مساكن مقهورين كاين لعندو 5 اطفال و كاري تيشد 3000 درهم حكرة هادي يا رئيس الحكومة راجع اوراق مزيان و شوف اش جاري في الموظف
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0
31 - الغشيم الثلاثاء 09 يناير 2018 - 21:16
لرأي العام يحتاج من الحكومة تبسيط المساطر و القوانين التي يعود الكثير منها لعهد الحماية و الحد من اللجن التي تتداخل فيها مئات الادارات و توظيف الكفاءات و خصوصا خصوصا المواطن يجب ان يعرف كيف يشتغل الموظفون و المدمراء بالاوامر و التعليمات...
يجب ان تقولو للمواطن كيف يختار الموظفون هل بالكفائة ام بمن لا يناقش و يقضي الغراض للوبيات
المواطنون اهلنا و عائلتنا و الحمد لله القليل منهم من يصدق الاسطوانة القديمة ان العيب في الموظف و الطبيب و المدرس و الكل يعرف ان العيب في الكبار الذين يخدمون من اكبر منهم و يخرجون مسرحيات لالهاء المواطنين كهذه البوابة
اتقوا الله فالطبقة الفقيرة بعد سحقها الآن تريدون استفزاز طبقة تسكت و لو تكلمت لفظحت الكثير و ديوها فالمعقول و كفا من النفاق
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0
32 - عبدالسلام الثلاثاء 09 يناير 2018 - 21:26
ساهلة.اعطون.البوابة.في.التلفزيون.او.ارسلوها.
لنا.عبر.قانت.هيسبريس.فين.غادي.نلقو.هادالبوابة.
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0
33 - عبد المجيد البوسعيدي الثلاثاء 09 يناير 2018 - 21:31
اضنه يسلك نفس مسار بوابة الشكايات في وزارة العدل
قدمت شكاية لاكن لم اتوصل باي رد حتي عن المعالجة الاولية
< يعني هاد شي كامل غير هندة >
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