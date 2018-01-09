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كُتّاب وآراء
الحكومة تطلق بوابة رقمية لتلقي شكايات مرتفقي الإدارات العمومية
مع تنامي مطالب المغاربة بضرورة تجويد أداء الإدارة وإيجاد حلول لمشاكلهم اليومية مع المرافق العمومية، أصبح بإمكان المواطنين أن يقدموا شكاياتهم ويعبروا عن ملاحظاتهم حول عمل الإدارات وخدماتها في مختلف جهات المملكة، وذلك عبر بوابة الشكايات "شكاية. ما".
وبمناسبة إطلاق هذه البوابة الجديدة، اعتبر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أن مشروع "شكاية. ما" هو مشروع وطني استراتيجي؛ لأن "الدستور يطالب الإدارة بضرورة الإنصات للمواطنين، وهذا الورش هو في صلب البرنامج الحكومي، فإصلاح الإدارة ورش متجدد لأن ما كان صالحا وفعالا بالأمس لم يعد صالحا اليوم"، على حد قوله.
وأشار رئيس الحكومة إلى "ورود العديد من الشكايات من المواطنين ولم يكن ممكنا تتبعها بشكل سريع؛ غير أن ما تتيحه التكنولوجيا سيسهل هذا العمل. وهذه البوابة جاءت لهذا الغرض، ولتمكننا من تقيم عمل الإدارات ومعالجة مشاكل المغاربة".
واستعرض المتحدث حصيلة عمل الحكومة في مجال إصلاح الإدارة معتبرا أنه "في ثمانية أشهر أطلقنا الرقم 37 37 والإقبال متوسط عليه؛ ولكن هذه البوابة للشكايات ستكون أكثر فعالية، لأن الحكومة ستعمل على ربط كافة التراب الوطني بالصبيب لتسهيل ولوج المواطنين إلى ورش الإدارة الرقمية"، حسب المتحدث ذاته.
ومن جهته، صرح محمد بن عبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح لإدارة والوظيفة العمومية، بأن هذا المشروع يرى النور اليوم نتيجة تعاون مشترك بين وزارة الوظيفة العمومية ووزارة الاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، موضحا أن "البوابة الوطنية للشكايات جاءت تتويجا لعمل الوزارة في مجال توسيع التواصل مع المواطنين وتنويع قنوات الاتصال مع المرتفقين، فمنذ اليوم يستطيع المغاربة أينما كانوا تقديم شكاياتهم وملاحظاتهم بكل حرية وفي زمن أقل".
واعتبر وزير الوظيفة العمومية أن السرعة والفعالية أهم سمات هذه الخدمة الحديثة، فـ"الإدارات ملزمة بالإجابة عن طلبات المواطنين عبر البريد وفي أجل لا يتجاوز شهرين"، على حد قوله.
يذكر أن مقر الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح لإدارة والوظيفة العمومية شهد عملية إطلاق البوابة الوطنية للشكايات "شكاية. ما" بإشراف رئيس الحكومة، وبحضور كل من عثمان الفردوس وزير التجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي ووزير الوظيفة العمومية بالإضافة إلى وسيط المملكة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (33)
I live in Estonia, the first truly digital state. Everything is done online thanks to a unique identification system which allows you to do all your administrative papers digitally, and even vote in elections.
We are million years behind. Moroccan bureaucrats love pen and paper. They inherited this love from the French.
So when are going to get rid of these mountains of paperwork that citizens are buried under?
So let's start first with our universities, they should have target for banning all paper use. All lectures, students works and admin should be online. No more papers please.
بل يريد ان يقضي مصلحته وليس لتبرير عدم قضاء حاجته.
بمعنى عندما يقدم طلبا ولم يجد إجابة ان تعتبر مصلحته مقضية.
شهرين؟!!! يا لها من سرعة سلحفاتية.
ان اهمال المطالب المشروعة للموظفين تؤدي الى انعدام الرضى الوظيفي وتنعكس سلبا على نوعية الخدمات وجودتها.
شكر لجلالة الملك الذي أعطى توجيهات سامية في يوم الجمعة 14 أكتوبر 2016 من داخل مجلس النواب: "و من غير المقبول، أن لا تجيب الإدارة على شكايات وتساؤلات الناس وكأن المواطن لا يساوي شيئا، أو أنه مجرد جزء بسيط من المنظر العام لفضاء الإدارة".
شكرا هسبريس على المقال الصحفي الذي كان وراء زيارتي للموقع و ارسال شكاية عدد حروفها 3907 ذهبت معززة بـ 6 وثائق.
شكايتي لها علاقة بالجرائم المالية في الصفقات العمومية بقطاع الطرق السيارة.
بدل مواصلة الانتظار 2 سنوات أخرى لأتمم 20 سنة (منذ يوم الأربعاء 26 يناير 2000) ها أنا سعيد بتحديد مدة الانتظار في 2 شهور فقط.
أتمنى أن تحض شكايتي بالمعالجة اللازمة و أن تصنف مصدر إلهام لإعادة النظر في مناهج التدبير الشفوي ليتطابق مع الكتابي و مع المنطق السليم.
الموقع الالكتروني "شكاية.ما" ممتاز لأنني وجدت فيه الطريق معبدة و بجودة عالية إلى أرشيف المقاولة العمومية السالفة الذكر عبر السيد رئيس مجلسها الإداري وزير التجهيز و النقل و اللوجستيك و الماء). الموقع الالكتروني "شكاية.ما" ممتاز جدا لأن مهمته لا تقتصر على الشكايات فقط بل تشجع على تقديم اقتراحات و ملاحظات.
Un grand écart entre ce que le gouvernement projette et son application dans la réalité. Même le discours clair du roi visant à mettre l'ordre dans les administrations n'a pas eu d'écoute et tous les employés n'ont pas changé leurs attitudes. A mon avis le problème c'est dans l'éducation des fonctionnaires .mon salut le plus s'insère aux fonctionnaires des grands familles non aux mesirable que tu peux les acheté s par quelques dirhams et qui représente un danger pour la patrie non ceux qui sont emprisonné parce qu'il réclament leur droit.
هناك موظفون معششون في أماكنهم لا تنفع معهم الشكايات، ينفع معهم ما يريدون هم: دهن السير يسير.
هؤلاء الموظفون المعششون يعرقلون حتى مصالح رفقائهم من الموظفين فما بالك المواطنين.
اليوم 9 يناير 2018 وفي عز الخطابات ذهبت لاداء الضريبة السنوية بقسم الجبايات بالمحمدية حيث رفضت رئيسة مصلحة الجبايات التعامل بالشيك واحالتني على الخازن العام للمملكة بالمحمدية حيث رفض موظفوه بالشباك المختص قبول الشيك كوسيلة للاداء فطفت مايقرب من ثلاث ساعات وانا اطوف بينهما من اجل اداء مستحقات ضريبية للدولة بالشيك فكان الرفض .
ان الخطاب شيئ والواقع شيئ اخر والتسيب والميز بين المواطنين يضرب اطنابه بمديرية الضرائب بالمحمدية وبمصلحة الجبايات بالمحمدية على حد السواء والتخلف والظلم والتسيب سيبقى جاثما على المواطنين وانه لا حياة لمن تنادي وكفاكم من الشعارات والخطابات .
1-تعتبر اعتراف بان الادارة او بعض مرافقها لا تقوم بعملها بفعالية .
2-ام ان ستساعد على المواطن على تسريع وتيرة قضاء حوائجه .
في كلتى الحالتين الادارة عوض ان تنظم المرافق من الداخل و تراقب عمل الموضفيين فهي تفضل الاستماع الى المواطن المغلوب على امره.
الله يلطف.
كنت افضل ان يكون السيد ادريس جطو في حفل الانطلاق !!!!!
1- الموقع غير مشغل
2- الإصلاح الحقيقي يقتضي قضاء مصالح المرتفقين وليس تبرير عدم قضائها
3- هذه البوابة تشبه بوابة الحصول على الوثائق. تقدمت بطلب منذ سنة تقريبا وثم خصم 20 درهم من حسلبي لبنكي ولم يصلني شيئ
الضحك على ذقون المواطنين البسطاء لا يزال مستمرا
لاحول ولا قوة إلا بالله
بعبارة اخرى غير ضحكنا معاكم او صافي
هل يحق لي أن أصور متلا بالمستشفى أو بإدارة إن لم أجد موضفا بمكتبه
يجب ان تقولو للمواطن كيف يختار الموظفون هل بالكفائة ام بمن لا يناقش و يقضي الغراض للوبيات
المواطنون اهلنا و عائلتنا و الحمد لله القليل منهم من يصدق الاسطوانة القديمة ان العيب في الموظف و الطبيب و المدرس و الكل يعرف ان العيب في الكبار الذين يخدمون من اكبر منهم و يخرجون مسرحيات لالهاء المواطنين كهذه البوابة
اتقوا الله فالطبقة الفقيرة بعد سحقها الآن تريدون استفزاز طبقة تسكت و لو تكلمت لفظحت الكثير و ديوها فالمعقول و كفا من النفاق
لنا.عبر.قانت.هيسبريس.فين.غادي.نلقو.هادالبوابة.
قدمت شكاية لاكن لم اتوصل باي رد حتي عن المعالجة الاولية
< يعني هاد شي كامل غير هندة >