النيابة العامة للزفزافي: خطابك عنيف ومقاومة الاعتقال سبب جروحك

هسبريس - عبد الإله شبل

واصلت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء هجومها من جهة، وتبريرها اعتقال نشطاء حراك الريف، وعلى رأسهم قائده ناصر الزفزافي من جهة ثانية.

وأكد ممثلها حكيم الوردي، خلال جلسة محاكمة النشطاء اليوم الثلاثاء، أن عملية اعتقال ناصر الزفزافي لم تعرف أية معاملة سيئة؛ بل إن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تعاملت معه بطريقة إنسانية لائقة.

وشدد ممثل الحق العام على أن ناصرا لم يتعرض لأي تعذيب وهو في ضيافة الفرقة الوطنية، قبل أن يعرج إلى كون الإصابات الموجودة في رأسه ويده تمت خلال عملية اعتقاله.

وأردف نائب الوكيل العام بالقول إن قائد الحراك حاول مغادرة البلاد والفرار بطلبه اللجوء السياسي، مضيفا أن ناصرا ظهر بأحد الفيديوهات وهو يحرض المتظاهرين باستعمال "النصر أو الشهادة وفي حالة إيقافي سأخوض إضرابا عن الطعام.

واسترسل ممثل النيابة العامة وهو يخاطب الزفزافي "خطابك تجييش للعنف يشي عن ضرورة إعداد العدة للمقاومة"، مضيفا "ومقاومتك هي التي خلفت آثارا على بدنك".

ولفتت النيابة العامة إلى أن المتهمين، وعددهم 34 متهما، لم يصرحوا أمام قاضي التحقيق بالتعرض للتعذيب أثناء البحث معهم تمهيديا، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن سبعة من هؤلاء أقروا بكونهم عوملوا معاملة إنسانية وحسنة.

وتابع الوردي وهو يدافع عن الاتهامات الموجهة إلى النيابة العامة أن المحامين وعددهم 64 منحوا ترخيصا لزيارة موكليهم حتى يتسنى لهم القيام بمهامهم على أحسن ما يرام.

وأشار المتحدث نفسه إلى أن سبعة متهمين فقط ادعوا تعرضهم للتعذيب، مؤكدا أن المتهم "عمر بوحراش نموذج لزيف هاته التصريحات، ذلك أنه كشف عدم تعرضه للتعذيب أثناء التحقيق الأولي، قبل أن يعود للادعاء بتعرضه لذلك خلال التحقيق التفصيلي، حيث لفت بأن دفاعه أخبره بحقه في الإفصاح عن تعرضه للتعذيب".

ولم تمر الجلسة دون أن تعرف صراخ الصحافي حميد المهداوي، المتابع في الملف نفسه، حيث قاطع النيابة العامة قائلا إنه يتوفر على وثائق يريد تقديمها لدفاعه.

وأضاف المهداوي: "لدي ثلاث حقائق خطيرة تقشعر لها الأبدان لما حصل داخل الفرقة الوطنية من تعذيب"، لترد النيابة العامة كون المهداوي لم يعرض أبدا على الفرقة حتى يتحدث عن التعذيب.

واضطر رئيس الجلسة أمام استمرار الصحافي المهداوي في الحديث مقاطعا النيابة العامة إلى طرده مرة أخرى من القاعة.