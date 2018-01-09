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الرئيسية | مجتمع | النيابة العامة للزفزافي: خطابك عنيف ومقاومة الاعتقال سبب جروحك

النيابة العامة للزفزافي: خطابك عنيف ومقاومة الاعتقال سبب جروحك

النيابة العامة للزفزافي: خطابك عنيف ومقاومة الاعتقال سبب جروحك
هسبريس - عبد الإله شبل
الثلاثاء 09 يناير 2018 - 20:00

واصلت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء هجومها من جهة، وتبريرها اعتقال نشطاء حراك الريف، وعلى رأسهم قائده ناصر الزفزافي من جهة ثانية.

وأكد ممثلها حكيم الوردي، خلال جلسة محاكمة النشطاء اليوم الثلاثاء، أن عملية اعتقال ناصر الزفزافي لم تعرف أية معاملة سيئة؛ بل إن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تعاملت معه بطريقة إنسانية لائقة.

وشدد ممثل الحق العام على أن ناصرا لم يتعرض لأي تعذيب وهو في ضيافة الفرقة الوطنية، قبل أن يعرج إلى كون الإصابات الموجودة في رأسه ويده تمت خلال عملية اعتقاله.

وأردف نائب الوكيل العام بالقول إن قائد الحراك حاول مغادرة البلاد والفرار بطلبه اللجوء السياسي، مضيفا أن ناصرا ظهر بأحد الفيديوهات وهو يحرض المتظاهرين باستعمال "النصر أو الشهادة وفي حالة إيقافي سأخوض إضرابا عن الطعام.

واسترسل ممثل النيابة العامة وهو يخاطب الزفزافي "خطابك تجييش للعنف يشي عن ضرورة إعداد العدة للمقاومة"، مضيفا "ومقاومتك هي التي خلفت آثارا على بدنك".

ولفتت النيابة العامة إلى أن المتهمين، وعددهم 34 متهما، لم يصرحوا أمام قاضي التحقيق بالتعرض للتعذيب أثناء البحث معهم تمهيديا، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن سبعة من هؤلاء أقروا بكونهم عوملوا معاملة إنسانية وحسنة.

وتابع الوردي وهو يدافع عن الاتهامات الموجهة إلى النيابة العامة أن المحامين وعددهم 64 منحوا ترخيصا لزيارة موكليهم حتى يتسنى لهم القيام بمهامهم على أحسن ما يرام.

وأشار المتحدث نفسه إلى أن سبعة متهمين فقط ادعوا تعرضهم للتعذيب، مؤكدا أن المتهم "عمر بوحراش نموذج لزيف هاته التصريحات، ذلك أنه كشف عدم تعرضه للتعذيب أثناء التحقيق الأولي، قبل أن يعود للادعاء بتعرضه لذلك خلال التحقيق التفصيلي، حيث لفت بأن دفاعه أخبره بحقه في الإفصاح عن تعرضه للتعذيب".

ولم تمر الجلسة دون أن تعرف صراخ الصحافي حميد المهداوي، المتابع في الملف نفسه، حيث قاطع النيابة العامة قائلا إنه يتوفر على وثائق يريد تقديمها لدفاعه.

وأضاف المهداوي: "لدي ثلاث حقائق خطيرة تقشعر لها الأبدان لما حصل داخل الفرقة الوطنية من تعذيب"، لترد النيابة العامة كون المهداوي لم يعرض أبدا على الفرقة حتى يتحدث عن التعذيب.

واضطر رئيس الجلسة أمام استمرار الصحافي المهداوي في الحديث مقاطعا النيابة العامة إلى طرده مرة أخرى من القاعة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (51)

1 - kamal الثلاثاء 09 يناير 2018 - 20:08
اطلقو سراح المختطفين وحققو الملف المطلبي ومن بعد كولشي يرجع لداروه
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-16
2 - المتتبع الثلاثاء 09 يناير 2018 - 20:10
والله انها لتمثيلية لا يخصها الا المخرج أما الممثلون فمااكثرهم لقد قضينا ما ينبغي على الشهرين في الدفوعات الشكلية والجواب عليها وعند تجهيز الملف كم ستدوم هذه المحاكمة؟؟؟؟؟
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74
3 - khalid الثلاثاء 09 يناير 2018 - 20:11
لم أرى يوما نيابةعامة في الدول الديمقراطيةثقف امام متهم بدون ادلة ثابثة ههه كان الله في عونكم يا أهل الريف
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95
4 - حسبنا الله ونعم الوكيل الثلاثاء 09 يناير 2018 - 20:12
لماذا يسمون أنفسهم بالنيابة العامة والشرطة القظائية والقضاة ؟من الاحسن ان يضعو اسم واحد مختصر مثلا (المخزن ) وكفى .لك الله ياوطني .
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97
5 - الفقير البيضاوي الثلاثاء 09 يناير 2018 - 20:14
أطلقوا سراح هؤلاء المعتقلون الأبرياء وسجنوا اللصوص الكبار من وزراء ومسؤولين الذين نهبوا صناديق الدولة .
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126
6 - houmad mansour الثلاثاء 09 يناير 2018 - 20:15
Poter un drapeau non national me parait louche. Il ne faut pas et jamais créer une mauvaise intention envers le peuple ,mais ce jeune homme parait manque d'expérience ,il suffit de le prévenir des conséquences...
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8
7 - dr k الثلاثاء 09 يناير 2018 - 20:17
سعادة النيابة العامة و أين وصل التحقيق في تصوير الزفزافي عاريا؟؟؟؟ ربما ذهب بعيدا و لم يعد. و لماذا لا تعتمدوا تقرير مؤسسة رسمية و هي المرصد الوطنية لحقوق الانسان الذي أكد خلال زيارته تعرض المعتقلين للتعذيب
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85
8 - مغربلجكية الثلاثاء 09 يناير 2018 - 20:21
خطابك عنيف لا ستناو إلحنولكم. يا على بشار
السيد عندو 40 عام ممزوج ما عندو ولاد ما عندو وضيفة لا مستقبل لا شيء. و منعرف فوقاش غادي يعف عليه الله من القبضة ديالكم زد على ذالك الاستفزازات و المزايدات وتلفيق تهم مزيفة.
كيف بغيتيه اهضر معاكم
أطلقوا سراحهم راكم تعديتوا الحدود.
دولة الحق والقانون! !!!!!!!!!!!!
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96
9 - monpellier rabat الثلاثاء 09 يناير 2018 - 20:23
SVP on en a marre de votre spectacle, liberez ces pauvres innocents , le monde entier a reconnu que ya pas de justice au maroc, pas de démocratie, pas de droit de l'homme, pas de liberté
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18
10 - مغربي الثلاثاء 09 يناير 2018 - 20:28
ايها القضاة تذكروا يوم الحساب يوم لا تظلم فيه نفس شئا . فكل ما قدمتم منذ بداية هذه المحاكمة الى اليوم هراء واسباب واهية تبررون بها تاجيل المحاكمة والنطق بالحكم .....
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60
11 - Adil الثلاثاء 09 يناير 2018 - 20:32
كفى من عمليات الاختطاف التعسفي وإرهاب المواطنين بأدلة وجنح بسيطة وتحويلها لما يروق لكم ويناسبكم اعتقلوا كبار المسؤولين الدين تورطوا لتخريب أموال الشعب
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60
12 - التناطع الثلاثاء 09 يناير 2018 - 20:34
في جرادة خرج المتظاهرون حاملين علم بلادنا المغرب فتعاطف معهم اغلب المغاربة اما في الحسيمة فخرجو حاملين راية سموها علم جمهورية الريف فنظر لهم الريفيون والمغاربة نظرة شك وتساؤل
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-8
13 - نعمة الثلاثاء 09 يناير 2018 - 20:34
مسلسل محاكمة ناصر الزفزافي كمسلسل سامحيني التركي
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48
14 - ديما مغربي الثلاثاء 09 يناير 2018 - 20:37
مساكن كل هاد البلبلة أو باغين اخرجوا منها كيت اذا كثر مثل هؤلاء في البلاد الله يرحمنا.
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-22
15 - wood الثلاثاء 09 يناير 2018 - 20:38
اغلب الظن ان الزفزافي لم يقاوم اعتقاله لانه ليس غبي الى هذه الدرجة ، صحيح انه كان يتوارى عن الانظار و يتفادى اعتقاله لكن مستبعد ان يكون بهذه السذاجة حتى يقاوم إعتقاله من طرف عدد كبير من الامن المدجج بالاسلحة ، فاغلب الظن ان الامن تعمد تعنيفه اثناء الاعتقال كعقاب اولي له. فبصفة عامة محاكمة هؤلاء النشطاء هي محاكمة سياسية لا تستند على اية ادلة ملموسة فهي محاكمة و معاقبة للنشطاء على تصريحاتهم و مواقفهم التي تدخل في اطار حرية التعبير التي تكفلها جميع المواثيق الدولية ، فالمخزن هو جهاز فاسد على مرأى و مسمع من الجميع و يعاقب من يصفه بهذه الصفة !!!
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30
16 - خالد الثلاثاء 09 يناير 2018 - 20:38
دابا ملي ما لقاو باش اشدوه. ولات غي فالكلام عن النصر أو الشهادة و تأويلها إن كانت تجييشا أو فاعل مرفوع بالضمة الضاهرة.
واش راكوم ديرو حصة ديال الإعراب فاللغة العربية ولا شنو؟
اين هي زعزعة استقرار الدولة يا سادة؟
اين هو تهديد الامن الداخلي للدولة؟
من يسمع هذه التهم يعتقد أن ميليشيات مسلحة قد دخلت الوطن.
شوهتو بالقضاء المغربي الله ياخد فيكم الحق.
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42
17 - سول المجرب لا تسول الطبيب الثلاثاء 09 يناير 2018 - 20:40
في الغرب حيث حقوق الانسان تحترم,يحق للمتهم ان يسب القاضي الذي يستجوبه,ويظيف القاضي هل لديك ما تظيفة ,اخوي ''المزود'',حتى يقول المتهم باع باع باع.يعني ليس لدي ما اظيفه,وفق ضوابط وهي:لا تعطى الانطباع للقاضي بانك ستستله وستسلخ امه كما تسلخ الشاة.وغير هذا فلعن ام امه التي حطته فوق المنصة,وسيبادل لعنك ببسمة وضحكة عريضة.سنصل يوما..................
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9
18 - زهير الثلاثاء 09 يناير 2018 - 20:43
ناصر الزفزافي لديه أكثر من 60 محاميا للدفاع عنه، عشرات الآلاف من السجناء و لا أحد يدافع عنهم، هذه هي دولة الحق و القانون !
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2
19 - aziz الثلاثاء 09 يناير 2018 - 20:45
ممكن ان نقول ان هناك مقاومة من هذا الشخص ولكن لا يمكن للنيابة ان تقنعني ان الشرطة عاملته باحترام نحن نعرف عقلية الشرطة المغربية من المستحيل ان لا يكون سب وشثم وعنصرية واشياء اخرى..للاسف السلطات في المغرب مجتمعة في يد فئة كل واحدة تدافع على الاخرى والضحية الشعب
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42
20 - etudient الثلاثاء 09 يناير 2018 - 20:45
الزفزافي فكرة والفكرة لاتموت
تابعت خطابته كلها تفضح اعمال المخزن في نهب خيرات المغرب وارسالها الى افريقيا والشعب يموت في البرد وفي الهجره الغير شرعيه

الزفزافي عرى ناويا المخزن الي ضد شعب المغربي
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42
21 - TELEMAQUE الثلاثاء 09 يناير 2018 - 20:45
Pas de pitie pour les traitres; n ont jamais brandit le drapeau rouge de tous les Marocains et cela veut tout dire
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1
22 - خالد الثلاثاء 09 يناير 2018 - 20:46
مند أن دخل هدا الزفزافي السجن ومحبيه يخرجون بتمتيليات وافلام وأقوال كادبة والكل يعلم أنه اهان كل المغاربة بكلامه المستفز ومن ينكر هدا هو يعلم أنه يكدب نفسه.
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-11
23 - موحى المراكشي للعلاج الثلاثاء 09 يناير 2018 - 20:46
جاء وقت الحساب . المحاكمة دخلت اطوار مناقشة الحجج والبراهين . موضوع المتابعات .لا داعي للصراخ والضجيج . هذه المسرحيات لا تفيد في شيء . المحاكمة علنية واامعتقلون مؤازرون من طرف مجموعة من المحامين . القضاء فوق الجميع. اللهم لا شماتة.
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-6
24 - أيوب المغربي الثلاثاء 09 يناير 2018 - 20:48
لقد أظهرت الحكومة نوعا من الجبن والتردد حيال الأحداث التي حصلت في الحسيمة والمناطق القريبة لها، ولجأت إلى ما تلجأ إليه أي حكومة فاشلة في التاريخ، وهي رمي الناس بالعمالة والارتهان للأجنبي. وهي حيلة سخيفة صنعتها الحكومات العسكرية الغاشمة التي ترى أن الناس لا يجب أن تكون لديها مطالب، وأنها هي التي تعطي وليس على المواطن إلا أن يقبل يما يقدم له. الكنبوري
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24
25 - زيدان عزيز الثلاثاء 09 يناير 2018 - 20:49
اتركوا هذا البلد الامن وكفانا تخبطا في المشاكل التي نحن في غنا عنها المشاكل تحل ليس بالعنف والبلطجة فقد عاينتم ماحصل في البلدان الشقيقة هناك قانون نحترمه ومطالب مطروحة لكن هذا البلد ليس بلد فوضى احترموا بلدكم وملككم وكونوا عقلانيين في طرق مطالبكم، نحن في نعمة نحسد عليها من طرف اعداء النجاح فلا تنساقوا في متاهات يتربص بها اعداء الوطن
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-2
26 - حسن رأي الثلاثاء 09 يناير 2018 - 20:51
الجهالة هادشي ماشي النضال. إنه يشبه المناضلين في سوريا و ليبيا الذين اطاحوا بالنظام و عاثوا في الأرض فسادا.
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-7
27 - DIMA SKIZO الثلاثاء 09 يناير 2018 - 20:52
حققوا مع كل من تسول له نفسه خيانة هذا الوطن العظيم.
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2
28 - عاطف الثلاثاء 09 يناير 2018 - 20:53
الملفات المطلبية تغطي جميع المدن والقرى والدواوير والمداشر في وطننا العزيز. لكن الملف المطلبي لزفزافي ومن معه لا يقل خطورة عن الملف المطلبي لمجرمي احداث كدم ازيك.
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-3
29 - Alimhamedagouray الثلاثاء 09 يناير 2018 - 20:54
L'impulssivité de Nacer zafzafi émane de sa structure psychorigide générée par l'education que son père lui a inculqué . C'est son père que normalement doit être incarceré ,c'est lui qui la induit en erreure,voyant ces prise de position !?il est toujours intraitable
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-2
30 - معلق الثلاثاء 09 يناير 2018 - 20:56
هذه ليست نيابة عامة فهي لا تنوب إلا عن المخزن أما الشعب فهو بريء من تخوين و تعنيف أبناء البلد الشرفاء أمثال الزفزافي
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10
31 - من ابناء شهداء الريف الثلاثاء 09 يناير 2018 - 20:56
من قال ان الاستعمار الاسباني اهون من المخزن فيجب اعدامه.لانه خان شهداء الريف الذين اسقطت عليهم قنابل كمياوية وقنابل حارقة.اما الاخرين فمن كان مضلوما فيطلق سراحه ومن كان ممن يتءامر على المغرب فيعدم .هكذا تفعل الصين .وعلى العلم كان هناك مخطط لتقسيم المغرب والجزائر لكن لحد الان هو فاشل.المغرب له الفضل بتطور اوربا وهو من علم الاوربيين الحضارة لما كان لنا الاندلس .ولا تنسو ان لنا باب في فلسطين اسمه باب المغاربة.
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-6
32 - يحي بوشيخي الثلاثاء 09 يناير 2018 - 20:58
انا اقول الم يحن بعد القاء القبض على ناهبي المال العام.ومستعملي الشطط في السلطة....
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20
33 - الحاجة العبدلاوية الثلاثاء 09 يناير 2018 - 20:59
الخونة بغاو ايديرو دولة في الشمال بوحدهم عن طريق الانفصال... البلاد فيها القانون.. مالهم ما قبطوا بنادم لاخر....الي دار علاش ايخلص. القانون لا يضلم
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-7
34 - حسيمي من هولندا الثلاثاء 09 يناير 2018 - 20:59
تهم باطلة.. نشطاء الريف مختطفون لدى المخزن بدون أدنى حق. لن نركع لهذا المخزن الظالم أبدا، نحن لسنا لقمة سهلة الإستياغ و سنعمل مجددا على تمريغ أنفه في التراب في كل المحافل الدولية.
أسطوانة أبواق دعاية المخزن مشروخة و الحمد لله هناك في المغرب حراكات عديدة و نشطاء لا يعدون.
المخزن سيرفع الراية البيضاء لا محالة.
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0
35 - منتصر الثلاثاء 09 يناير 2018 - 21:01
ينبغي التحقيق مع المتهمين بكل نزاهة وشفافية وادانة كل متهم بما ثبت في حقه دون ظلم أو تساهل حتى يبوأ كل شخص بما له وما عليه احقاقا للحق وابطالا للباطل لتكريس مبدأ العدالة واعطاء العبرة لمن يعتبر . مع التزام الحياد والتملص من كل عاطفة أو شماتة وانتقام .
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8
36 - Prix Sakharov الثلاثاء 09 يناير 2018 - 21:09
المغرب سيحصل للمرة الاءولى في تاريخه على جائزة ساخروف لحقوق الانسان و كذا حظوض المغرب لاباءس بها ليحصل لاءول مرة في تاريخه على جائزة نوبل للسلام في شخص نيلسون مانديلا الامازيغ السيد ناصر الزفزافي. ناصر الزفزافي سيسجل في تاريخ امازيغ شمال افريقيا و المغرب بمداد من ذهب. اما هذا النائب العام فله ان يقول مايشاء و يحلم بما يشاء. الزفزافي مفخرة لكل المغاربة امازيغا كانوا او عربا. و للاءشارة فقط بعد وسائل الاعلام الدنماركية نشرت ان مجموعة من البرلمانيين الاروبيين رشحت ناصر الزفزافى لجائزة ساخروف لحقوق الانسان.حضوض ناصر الزفزافي ستكون اقوى للحصول على هذه الجائزة و تشريف المغرب اذا حكم عليه بالسجن او الاعدام!
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2
37 - oujdi الثلاثاء 09 يناير 2018 - 21:09
celui quine leve pas le drapeau marocain en haut et celui qui fait la difference entre amazigh et arabe
je ne pense pas qu'ilaime lae maroc on est tous. des marocains eton defend notre 1ere cause nationale de vie ou de mort
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4
38 - باينتي الثلاثاء 09 يناير 2018 - 21:17
أليست أمينة حيدر تجهر أنها انفصالية و تدعوا علانية الى الإنفصال؟؟ لماذا لم تُعتقل؟؟ أليس المغاربة سواسية أمام القانون؟؟ أم أن الريفيين يسري عليهم ظهير العسكرة؟؟
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3
39 - اساركا الثلاثاء 09 يناير 2018 - 21:18
المغرب فيه اكثر من 40مليون نسمة لو كان من بينهم مليون راجل مثل ناصر الزفزافي لصار المغرب من للبلدان المتقدمة وهذه حقيقة
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1
40 - ماسين الريفي الثلاثاء 09 يناير 2018 - 21:19
الى التناطع رقم 12
تعليقك لا معنى له كالاسم الذي اخترته لنفسك.
اكبر اشكالية يعيشها المجتمع المغربي هو تواجد نماذج امثالك دجنت على العبودية والذل وتقديس الظلمة والوقوف ضد احرار المغرب.
اي وقوف وقفها امثالك مع جرادة، وماذا تحقق في جرادة غير الوعود الكاذبة ، المطالَب قد تتحقق في الريف ولن تتحقق في جرادة، المخزن يلعب لعبة الغميضة مع الشعب.
لا نحتاج مساندة الديوثيين والعياشة، يكفينا احرار وحراير المغرب في كل ربوع الوطن،نحن لا نستجدي احدا لا برفع صور ولا بالصراخ لتقديس البشر.
اما القضاء في المغرب ، فمستقبله اسود لان جل القضاة مرتشين اما إستقلالية النيابة العامة فهي الطامة الكبرى لانها تتصرف مع المواطنين بانتقائية وبشكل انتقامي خطير.
هل بمثل حكيم الوردي يمكن للقضاء في المغرب ان يتطور.
هذا الشخص من بين اكبر العنصريين تجاه الريف ولا يتوانى في استفزاز المعتقلين بدون تقديم الأدلة الكافية ان كانت هناك حقا ادلة.
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-2
41 - عياشي حتى النخاع الثلاثاء 09 يناير 2018 - 21:19
المغاربة ممتنون للحكومة التي تجوعنا،شكرا لكم على التجوييع والتفقير والتهجير والآن السجن والحرمان من حق المطالبة بإسقاط الفساد.شكرا لكم فنحن لا نستطيع السعي الى الكرامة والحرية ليست من مبادئنا. ..أفضل ان لا نشم رائحة العز والكرامة هل نسيتم أننا مغاربة...لذلك اتركوهم يعيشون حياة البذخ والترف وحدهم اما نحن اخوتي ليس من حقنا.....عاش عاش عاش
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3
42 - riffi et maghrebi الثلاثاء 09 يناير 2018 - 21:22
هذه النيلبة العامة تنصب نفسها مكان القاضي
القاضي يطرد هذا وذاك كآنه لايملك السلطة لاجبار الجميع علي احترام طلب الكلمة بما في ذلك علي الخصوص هذه النيابة العامة
الوكيل العام يحرك الدعوى العمومية وذلك مافعل وهذا لايعني بآن المعتقلين قد ادينوا
القاضي هو الذي سيقول كلمته علي اساس القانون وفي استقلالية عن كل الاطراف
اتركوا النائب العام يقول مايشاء
واسآلوه لماذا لم يحرك الدعوة العمومية ضد الفاسدين ومن المشتبه بارتكابهم لفساد ومنهم الشكولاطة والكراطة او علي الآقل بتحقيق يبرؤهم
ولو قاوم الزفزافي فليس للشرطة السلطة لكسر رآسه
لايمكنك ببساطة ان تآخذ حقك او حق غيرك بيدك ولايعذر آحد لجهله للقانون
انتم لم تجدوا دليلا واحدا للانفصال ضد ابطال الريف
وآخشى والله ان تدفعوهم رغما عنهم الي الانفصال
شيء اخير الريف منا ونحن منه وعاهدنا بعضنا البعض ان في اتحادنا قوتنا بل المفسدون هم الذين ينبغي فصلهم عن الوطنية بمحاسبتهم واذا ادينوا يزج بهم في السجن
هل كل من يطالب بحقه انفصالي
لقد ثبت الان للمخزن ان الهراوات لم تعد تجدي والايام بيننا
لايمكن ان يرافع النائب في كل جلسة لابد من ان تكون الكلمة للمعتقلين للدفاع
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0
43 - Rabat Kawthr الثلاثاء 09 يناير 2018 - 21:26
الزفزافي كان يعلم بانه مراقب من جميع الجوانب: تحركاته، خرجاته، مظاهراته، مكالماته وحتى بيت نومه. الامن والجيج كان يحيط به من جميع الجوانب. لم يسع يوما ان يغادر الحسيمة ولا المغرب. اعتقاله كان منتظرا. فكيف لكم ان تتهموه بمقاومة اعتقاله امام كل هاته القوة؟ لدينا فيديو يوثق خروجه من بيته دون اي مقاومة ودون اي سلاح. ما هاته التلفيقات؟ اطلقوا سراح الابرياء.
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4
44 - صديق قديم لحكيم الوردي الثلاثاء 09 يناير 2018 - 21:37
حكيم الوردي صديق قديم وولد دربنا هو صاحب مبدأ ويعرف بالنزاهة وهذا الملف أعطي له في نظري لأنه نزيه ورجل يعمل بمصداقية، وللعلم حكيم الوردي وصل الى ما وصل اليه من منصب باجتهاذه وكده وكان مجتهذ في دراسته وهو من طبقة الشعب، ولا أظنه يختلق التهم او يلفقها...
الأستاذ حكيم تبارك الله عليك.
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0
45 - mimou الثلاثاء 09 يناير 2018 - 21:38
بعد اعتلاء محمد السادس العرش قلنا فتحت الينا ابواب السماء كانت مفاتيحها الخطب التي القاها في شتى المناسبات
الزفزافي ورفاقه كانوا مسلحين بمظامن الخطب التي اعتمدوا عليها انه لا يصيبهم مكروه اذا افصحوا عن هويتهم الريفية وانهم ينتمون الى هذا المغرب اخطؤوا التقدير في فضح النهب والفساد الذي يقبع تحته الشمال انه سوء تقدير لا اكثر ولا اقل المخزن غرس انيابه في الظعفاء لكي يرعب الاخر
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0
46 - عنثرة البسبوسي الثلاثاء 09 يناير 2018 - 21:39
كل الثقة والاستماع لدفاع المعتقلين
وكذلك كل ماوردمن الاختطافات
والاعتقالات التعسفية والتعذيب
في المحاضر اﻷولية والتالية
فيجب تصديقها. وكلام النيابة
كذب*وزور*وبهتان*وإلصاق تهم
باطلة*وظلم*وتسلط*وتلفيق*
أنصح المتتبعين ألايصدقوا
تخطيطات مخزنية التي تخرج
من هذه النيابة وقاضيها
وممثلوهاباطل في باطل
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47 - Español الثلاثاء 09 يناير 2018 - 21:42
Todo puede ser permitido en este maravilloso pais que es Marruecos. solo llevar una otra bandera que no representa nada para los ciudadanos de este pais soverano con una sola bandera, la roja con estrella verde en El centro. como justificar que esta gente encarcelada no tiene nada que ver con separatistas. segurisimo que tenian apoyo de Los separatistas que viven en España, Holanda, Belgica y otros paises europeos. Los detenidos son victimas, si, pero victimas de la estrategia planifcada por la gente de fuera. ahora que vengan a Marruecos para visitar y apoyar a los presos. basta por favor. en este pais todo El mondo vive igual con la divisa Allah. la patria. El rey.
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48 - حكيييم الثلاثاء 09 يناير 2018 - 21:43
عجباً! المساكين يحاسبون عن مثقال ذرة !! والحلاليف الذين نهبوا ثروات البلاد يعفون من مهامهم وبالتالي ياخذون ماسرقوا الى اوربا ليتبرعوا هم وابناؤهم !!
ظلم مابعده ظلم .
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49 - Mohajir الثلاثاء 09 يناير 2018 - 21:44
les juges Poursuite publique doivent se déplacer dans ces personnes innocentes et voir quelle serait leur réponse au verdict du tribunal
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50 - Karim الثلاثاء 09 يناير 2018 - 21:45
La majorité des infréactions comises par zefzafi ne doivent plus être démontrées car vu par tout le monde en vidéos. Doit être jugé pour ses actes. Je ne le vois pas innocent ! !!!!!
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51 - ناصر في قبضة الانتقام الثلاثاء 09 يناير 2018 - 21:45
من يظلم باسم للدولة عن اصرار هو خائن!
المغاربة بريئين من هذه المحاكمة التعسفية.
ناصر كان ينادي بالسلمية ولم يدعو قط إلى حمل السلاح أو التخريب
ألم نشاهد في فاتح ماي كيف تم تسخير البلطجية بالحجارة والسيوف أمام مرئ أجهزة الأمن، ترتب عنه العشرات من الإصابات.
النيابة العامة جزء من الخصم، ليست هناك محاكمة عادلة ولا هم يحزنون.
اما ان يقال ان المعاملة كانت حسنة دون تعذيب ترى لماذا ركلت أجهزة الأمن ام الزفزافي في كتفها، ترى لماذا عذب الأطفال في أمزورن؟ هناك أشرطة تدل عن استعمال أساليب إرهابية في اقتحام منازل العائلات ليلا وكيف رجال الأمن يخربون ممتلكات خاصة وعامة.....
العالم يشهد بأسره عن براءة حراكيي الريف... يحاكم هؤلاء انتقاما من الريف ليس ألا
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