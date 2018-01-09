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- النيابة العامة للزفزافي: خطابك عنيف ومقاومة الاعتقال سبب جروحك - (51)
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كُتّاب وآراء
النيابة العامة للزفزافي: خطابك عنيف ومقاومة الاعتقال سبب جروحك
واصلت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء هجومها من جهة، وتبريرها اعتقال نشطاء حراك الريف، وعلى رأسهم قائده ناصر الزفزافي من جهة ثانية.
وأكد ممثلها حكيم الوردي، خلال جلسة محاكمة النشطاء اليوم الثلاثاء، أن عملية اعتقال ناصر الزفزافي لم تعرف أية معاملة سيئة؛ بل إن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تعاملت معه بطريقة إنسانية لائقة.
وشدد ممثل الحق العام على أن ناصرا لم يتعرض لأي تعذيب وهو في ضيافة الفرقة الوطنية، قبل أن يعرج إلى كون الإصابات الموجودة في رأسه ويده تمت خلال عملية اعتقاله.
وأردف نائب الوكيل العام بالقول إن قائد الحراك حاول مغادرة البلاد والفرار بطلبه اللجوء السياسي، مضيفا أن ناصرا ظهر بأحد الفيديوهات وهو يحرض المتظاهرين باستعمال "النصر أو الشهادة وفي حالة إيقافي سأخوض إضرابا عن الطعام.
واسترسل ممثل النيابة العامة وهو يخاطب الزفزافي "خطابك تجييش للعنف يشي عن ضرورة إعداد العدة للمقاومة"، مضيفا "ومقاومتك هي التي خلفت آثارا على بدنك".
ولفتت النيابة العامة إلى أن المتهمين، وعددهم 34 متهما، لم يصرحوا أمام قاضي التحقيق بالتعرض للتعذيب أثناء البحث معهم تمهيديا، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن سبعة من هؤلاء أقروا بكونهم عوملوا معاملة إنسانية وحسنة.
وتابع الوردي وهو يدافع عن الاتهامات الموجهة إلى النيابة العامة أن المحامين وعددهم 64 منحوا ترخيصا لزيارة موكليهم حتى يتسنى لهم القيام بمهامهم على أحسن ما يرام.
وأشار المتحدث نفسه إلى أن سبعة متهمين فقط ادعوا تعرضهم للتعذيب، مؤكدا أن المتهم "عمر بوحراش نموذج لزيف هاته التصريحات، ذلك أنه كشف عدم تعرضه للتعذيب أثناء التحقيق الأولي، قبل أن يعود للادعاء بتعرضه لذلك خلال التحقيق التفصيلي، حيث لفت بأن دفاعه أخبره بحقه في الإفصاح عن تعرضه للتعذيب".
ولم تمر الجلسة دون أن تعرف صراخ الصحافي حميد المهداوي، المتابع في الملف نفسه، حيث قاطع النيابة العامة قائلا إنه يتوفر على وثائق يريد تقديمها لدفاعه.
وأضاف المهداوي: "لدي ثلاث حقائق خطيرة تقشعر لها الأبدان لما حصل داخل الفرقة الوطنية من تعذيب"، لترد النيابة العامة كون المهداوي لم يعرض أبدا على الفرقة حتى يتحدث عن التعذيب.
واضطر رئيس الجلسة أمام استمرار الصحافي المهداوي في الحديث مقاطعا النيابة العامة إلى طرده مرة أخرى من القاعة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (51)
السيد عندو 40 عام ممزوج ما عندو ولاد ما عندو وضيفة لا مستقبل لا شيء. و منعرف فوقاش غادي يعف عليه الله من القبضة ديالكم زد على ذالك الاستفزازات و المزايدات وتلفيق تهم مزيفة.
كيف بغيتيه اهضر معاكم
أطلقوا سراحهم راكم تعديتوا الحدود.
دولة الحق والقانون! !!!!!!!!!!!!
واش راكوم ديرو حصة ديال الإعراب فاللغة العربية ولا شنو؟
اين هي زعزعة استقرار الدولة يا سادة؟
اين هو تهديد الامن الداخلي للدولة؟
من يسمع هذه التهم يعتقد أن ميليشيات مسلحة قد دخلت الوطن.
شوهتو بالقضاء المغربي الله ياخد فيكم الحق.
تابعت خطابته كلها تفضح اعمال المخزن في نهب خيرات المغرب وارسالها الى افريقيا والشعب يموت في البرد وفي الهجره الغير شرعيه
الزفزافي عرى ناويا المخزن الي ضد شعب المغربي
أسطوانة أبواق دعاية المخزن مشروخة و الحمد لله هناك في المغرب حراكات عديدة و نشطاء لا يعدون.
المخزن سيرفع الراية البيضاء لا محالة.
je ne pense pas qu'ilaime lae maroc on est tous. des marocains eton defend notre 1ere cause nationale de vie ou de mort
تعليقك لا معنى له كالاسم الذي اخترته لنفسك.
اكبر اشكالية يعيشها المجتمع المغربي هو تواجد نماذج امثالك دجنت على العبودية والذل وتقديس الظلمة والوقوف ضد احرار المغرب.
اي وقوف وقفها امثالك مع جرادة، وماذا تحقق في جرادة غير الوعود الكاذبة ، المطالَب قد تتحقق في الريف ولن تتحقق في جرادة، المخزن يلعب لعبة الغميضة مع الشعب.
لا نحتاج مساندة الديوثيين والعياشة، يكفينا احرار وحراير المغرب في كل ربوع الوطن،نحن لا نستجدي احدا لا برفع صور ولا بالصراخ لتقديس البشر.
اما القضاء في المغرب ، فمستقبله اسود لان جل القضاة مرتشين اما إستقلالية النيابة العامة فهي الطامة الكبرى لانها تتصرف مع المواطنين بانتقائية وبشكل انتقامي خطير.
هل بمثل حكيم الوردي يمكن للقضاء في المغرب ان يتطور.
هذا الشخص من بين اكبر العنصريين تجاه الريف ولا يتوانى في استفزاز المعتقلين بدون تقديم الأدلة الكافية ان كانت هناك حقا ادلة.
القاضي يطرد هذا وذاك كآنه لايملك السلطة لاجبار الجميع علي احترام طلب الكلمة بما في ذلك علي الخصوص هذه النيابة العامة
الوكيل العام يحرك الدعوى العمومية وذلك مافعل وهذا لايعني بآن المعتقلين قد ادينوا
القاضي هو الذي سيقول كلمته علي اساس القانون وفي استقلالية عن كل الاطراف
اتركوا النائب العام يقول مايشاء
واسآلوه لماذا لم يحرك الدعوة العمومية ضد الفاسدين ومن المشتبه بارتكابهم لفساد ومنهم الشكولاطة والكراطة او علي الآقل بتحقيق يبرؤهم
ولو قاوم الزفزافي فليس للشرطة السلطة لكسر رآسه
لايمكنك ببساطة ان تآخذ حقك او حق غيرك بيدك ولايعذر آحد لجهله للقانون
انتم لم تجدوا دليلا واحدا للانفصال ضد ابطال الريف
وآخشى والله ان تدفعوهم رغما عنهم الي الانفصال
شيء اخير الريف منا ونحن منه وعاهدنا بعضنا البعض ان في اتحادنا قوتنا بل المفسدون هم الذين ينبغي فصلهم عن الوطنية بمحاسبتهم واذا ادينوا يزج بهم في السجن
هل كل من يطالب بحقه انفصالي
لقد ثبت الان للمخزن ان الهراوات لم تعد تجدي والايام بيننا
لايمكن ان يرافع النائب في كل جلسة لابد من ان تكون الكلمة للمعتقلين للدفاع
الأستاذ حكيم تبارك الله عليك.
الزفزافي ورفاقه كانوا مسلحين بمظامن الخطب التي اعتمدوا عليها انه لا يصيبهم مكروه اذا افصحوا عن هويتهم الريفية وانهم ينتمون الى هذا المغرب اخطؤوا التقدير في فضح النهب والفساد الذي يقبع تحته الشمال انه سوء تقدير لا اكثر ولا اقل المخزن غرس انيابه في الظعفاء لكي يرعب الاخر
وكذلك كل ماوردمن الاختطافات
والاعتقالات التعسفية والتعذيب
في المحاضر اﻷولية والتالية
فيجب تصديقها. وكلام النيابة
كذب*وزور*وبهتان*وإلصاق تهم
باطلة*وظلم*وتسلط*وتلفيق*
أنصح المتتبعين ألايصدقوا
تخطيطات مخزنية التي تخرج
من هذه النيابة وقاضيها
وممثلوهاباطل في باطل
ظلم مابعده ظلم .
المغاربة بريئين من هذه المحاكمة التعسفية.
ناصر كان ينادي بالسلمية ولم يدعو قط إلى حمل السلاح أو التخريب
ألم نشاهد في فاتح ماي كيف تم تسخير البلطجية بالحجارة والسيوف أمام مرئ أجهزة الأمن، ترتب عنه العشرات من الإصابات.
النيابة العامة جزء من الخصم، ليست هناك محاكمة عادلة ولا هم يحزنون.
اما ان يقال ان المعاملة كانت حسنة دون تعذيب ترى لماذا ركلت أجهزة الأمن ام الزفزافي في كتفها، ترى لماذا عذب الأطفال في أمزورن؟ هناك أشرطة تدل عن استعمال أساليب إرهابية في اقتحام منازل العائلات ليلا وكيف رجال الأمن يخربون ممتلكات خاصة وعامة.....
العالم يشهد بأسره عن براءة حراكيي الريف... يحاكم هؤلاء انتقاما من الريف ليس ألا