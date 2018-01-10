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- إشادة بوطنية "حراك جرادة" تثير اتهامات لمحتجي الريف بالانفصال - (46)
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كُتّاب وآراء
إشادة بوطنية "حراك جرادة" تثير اتهامات لمحتجي الريف بالانفصال
بعثت حكومة سعد الدين العثماني إشارات مباشرة إلى حراك الريف، الذي اندلع منذ مقتل بائع السمك، محسن فكري، أواخر أكتوبر من العام 2016، من خلال إشادتها، على لسان عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، باحتجاجات جرادة، بمبرر أن ساكنتها رفعت الأعلام الوطنية.
تلميح الوزير رباح إلى حراك الريف، الذي ما زالت تداعياته مستمرة حتى الآن من خلال محاكمة نشطائه المعتقلين بكل من الدار البيضاء والحسيمة، جاء أول أمس الاثنين في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، حين قال: "إن المحتجين في جرادة قدموا درسا في المطالبة بالحقوق والاحتجاج في إطار الوطن بطريقة منظمة وحضارية وبالنشيد الوطني وصور جلالة الملك".
وفي الوقت الذي تأخر فيه تفاعل الحكومة مع احتجاجات الحسيمة بزهاء سبعة أشهر من اندلاع الاحتقان الاجتماعي بها، حيث حل وفد وزاري كبير في ماي من العام الماضي ترأسه وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت، جاء التفاعل الحكومي سريعا مع احتجاجات جرادة التي نشبت إثر وفاة شقيقين داخل بئر عشوائي لاستخراج الفحم الحجري.
وكانت الاحتجاجات في الحسيمة مثيرة للجدل وتساؤل عدد من المتتبعين؛ إذ اختار نشطاؤها رفع ما يسمى "علم الجمهورية الريفية" دون رفع العلم الوطني؛ ما تسبب في توجيه تهم للحراك بالانفصال وعدم الاعتراف بثوابت البلاد، ودفع في وقت لاحق زعماء أحزاب الأغلبية إلى الخروج بتصريحات ترمي بعض نشطاء الحراك بـ"إثارة الفتنة".
وأورد رباح، في رده الشفوي داخل قبة البرلمان، أن "جواب الحكومة كان في إطار الوطن بطريقة حضارية، تمثل في تجاوب ممثلي الدولة بإيجابية من خلال الانصات والحوار"، مضيفا أن "المسؤولية جماعية، من خلال المنتخب المحلي والمنتخب الجهوي ودور الحكومة في معالجة الاختلالات".
وبعدما اشتعلت منطقة جرادة باحتجاجات حاشدة قبل ثلاثة أسابيع، رفع خلالها المتظاهرون منذ اليوم الأول الأعلام الوطنية وصور الملك، وبادرت الجهات المسؤولة إلى التجاوب سريعا مع الحراك، بدء من المسؤولين المحليين والإقليميين التابعين لوزارة الداخلية وجهة الشرق، وصولا إلى تنقل وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة إلى جرادة "بهدف الإنصات إلى المحتجين والتفاعل مع مطالب كافة المجتمع المدني والنقابات وممثلي الشباب".
وأثارت تصريحات رباح نقاشا وسط الرأي العام المغربي بين من اعتبر الحكومة تكيل بمكيالين في التعاطي مع الاحتجاجات، وبين من رأى أن احتجاجات سكان جرادة تنم عن "سلوكهم الحضاري ووطنيتهم الصادقة"؛ إذ قال قارئ مغربي تعليقا على كلام الوزير المغربي: "ما الفرق بين الحسيمة والجرادة، المقاربة الأمنية كانت حاضرة بالحسيمة وغائبة بجرادة. سنة كاملة احتجاج سلمي بالريف والحكومة لم تستجب للحوار مع الحراك ولكن تم اعتقاله.. الحكومة تكيل بمكيالين".
وكتب قارئ آخر: "في الدول الديمقراطية لا يرفع المحتجون الأعلام الوطنية وصور الرؤساء أو الملوك.. نحن في مطالب اجتماعية وليس عيدا وطنيا... وهل السيد رباح وأصدقاؤه في أيام المعارضة كانوا يحملون الأعلام الوطنية وصور الملك في احتجاجاتهم؟"، فيما انتقد آخر موقف الحكومة بالقول: "الناس تريد حلولا آنية لمشاكلها وليس الإشادة، المواطن يعاني الفقر المدقع، بين سندان الجوع ومطرقة الاستغلال البشع من أباطرة الفحم"، على حد تعبيره.
أحمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اعتبر تصريحات الوزير عزيز رباح "نوعا من التمييز والمفاضلة التي ليس لها أساس من الواقعية"، مبرزا أن "الحراك في كل من الريف وجرادة يتشابهان من حيث الجوهر لأنهما انطلقا واستمرا من أجل مطالب اجتماعية واقتصادية"، فيما قال إن الاختلاف الحاصل في التعبير عن الاحتجاج "راجع لطبيعة كل منطقة وتاريخها المحلي والثقافة السائدة فيها وموروثها الحضاري".
ويرى الناشط الحقوقي، في تصريح لهسبريس، أنه "إن كان هناك من تمييز فهو يظهر من خلال أن ساكنة جرادة استوعبت الدرس الذي أرادت الدولة أن تلقنه لحراك الريف، عبر محاولة الاستعانة ببعض الرموز التي تجنبه ما حدث في الريف من قمع واعتقالات"، مشيرا إلى أن كلام الوزير "يعيد التأكيد على المنحى الذي أريد لحراك الريف، عبر بث إشاعات بأن هناك أيادٍ خارجية تقف وراء حراك الريف، وبأنه نوع من المؤامرة".
وسجل الهايج أن الدولة تخلت في تعاطيها مع الاحتجاجات في منطقة جرادة عما وصفه "الصرامة" التي تعاملت بها في السابق مع نشطاء حراك الريف في الحسيمة، "من حيث القبول بمختلف المكونات وفتح الحوار مع مختلف الجهات المسؤولة، رغم تشبث الساكنة بضرورة أن تأتي الحكومة للحوار ومعها حلول واقعية قابلة للتنفيذ".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (46)
خلاصة القول: يظهر لي أن عزيز الرباح رجل ساذج يشتغل بــ "التليكوموند" من طرف "نخبة" بارعة في لغة الخشب و لغة "الخبراء" في الاجتماع و الاقتصاد و الهندسة ألفت نهب المال العام أو أنه سياسي بارع اكتشف وجود نظام جمهوري خفي يمول الصحافة و يسخر الإدارة و يستغل الملكية الشريفة وجب القضاء عليه في المدى المتوسط و البعيد. شباب الريف يستحقون محاكمة عادلة متبوعة باعتذار جماعي و عفو ملكي.
١) اذا لم تستحي فقل مل شئت : du pur scinisme
٢) فرق تسد
انشري هسبس تنميرت
ايديولوجية هذا الحزب هي قريشية بالاساس
ونحن نعرف ان هذه الايديولوجية لا تعترف الا ما هو عربي قريشي وما عدا ذلك فإلى الجحيم. الم يصرح كبيرهم ذات مرة بأن الامازيغية شينوية وما تماطلهم في معالجة مشاكل ومآسي الريف الا دليل قاطع على هذا التحيّز
شكرا لهسبرس على النشر ودمتم اوفياء لخدمة الفكر الحر
اما الريف الكبير الذي يحلم به بني ورياغل فهو حدود رسمها الاستعمار لاغير و فكرة نشأت بدون عقل و تخطيط وباءت بالفشل.
جمهورية الريف ليس جزء من تاريخ المغرب لانه لم يعترف بها لامن الداخل و لا الخارج هي فقط كانت محاولة يائسة بدعم الماني للشخصية الغريبة الخطابي، تارة يؤيد الحماية و يكتب عن مزايا الاسبان و تارة يحاربهم، تارة يقول ان ريافة من عرق اخر وتارة يقول انه عروبي...فهمتم الان لماذا التاريخ حاصر هذا الشخص.
الحقيقة ان الريف جلب على نفسه متاعب دائما...الكل يريد ان يصور نفسه انه كان مقاوم اكثر من المغاربة الاخرين مع العلم ان جيش فرانكو و جيوش سيلفستري في desembarco de alhucemasاغلبيته كان مت ريافة ومنهم الجنيرال مورو general moro.
المخزن خرج من لحظة ضعف في الحماية الى مصدر قوة للمغاربة.. بيده الحديدية وحد البلاد ووقانا من فتنة الطوائف
طريق الدمقراطية شاق ولكن يجب ان تتفاهم و ننطلق من ثوابت معينة.
اما لاهولاندا لا اتحاد اوروبي سيفيدكم في شيء
فكيف سأرفع صورة من كان سببا في خروجي للإحتجاجات .أليس محمد 6 هو المسؤول الأول والأخير عن مشاكل الشعب والبلد .
عاش الريف الصامد
عاش حراك جرادة
عاش الشعب
هادشي راه تا يخرج السلوكة في الرأس راه كولشي باين بصوت وصورة في الفديوهات او انتما بغيتو تردونا كلنا مقرقبين او حماق تكذبون على انفسكم وتتقون بانفسكم ماذا هاذا ، سيرو شوفو شي طبيب نفساني الى كنتو مراض او بغيتو تخربو هاذ البلاد صحة.
هي تفرق بين أبناء الشعب الواحد لضمان سيادتها
حراك الريف سلمي وحضاري ووطني كباقي الحراك في كل المناطق
االأعلام كلها وطنية وموحدة سواء كانت ريفية أو أمازيغية أو حمراء او حتى تلك التي ترفعها الزوايا عي أعياد الميلاد النبوية
لكن المخزن يريد زرع النعرات والتفرقة وتأليب بعض المغاربة على بعض وضرب بعضهم ببعض
لقد أكلت جميع جهات المغرب يوم أكلت الحسيمة
هذا هو مغزى تصريح الرباح المخسر .
لي واقع ان كتزيروا على المساكن،و ملي كتوجعوا ويطلبوا بالحقوق البسيطة،نقلولم مخصكمشي طلبو ب هد شكل و هد المطالبين حسن من هدوا، شني هد لعب دراري صغار. الحكومة مسؤولة على الناس قبل ميطلبوا بالحقوق.
الله اهديكم
لو تعاطت الحكومة مع حراك الريف بروح المسؤولية لما وصل الحال الى ما آل اليه. و الدليل هو العقاب الملكي لبعض المسؤولين.
فالحسن الثاني قال عنهم أوباش و هذا الوزير يعبر عما يدور في الكواليس
المخزن يريد عياشة ممن لا يفكرون و لا يعارضون فقط انقياد مثل النعاج
الحكومة ان كانت تريد ان تكون حكومة لكافة الشعب المغربي و ليس فقط حكومة العياشة يجب ان يستقيل هذا الوزير
عقلية ديال والو .. ماشي حينت واحد ضدك معنيتها انه انت على صواب .
الحسيمين شافوا ولدهم تقتل فكاميوا ديال الازبال ... قمة العار و الاهانة هيا هادي
كيفية التعامل مع احتجاجات حراك الريف وهذه المحاكمات تشبه أخبار Hiops أن دوامة قديمة اعيدت تحريكها من جديد.
كان هناك احساس ان منطقة الريف حقا مهمشة، والدئلال عدة، أولها فقدها لمصادر الإنتاج والصناعة، قلة مراكز التكوين وتمركزها في مناطق خارج الريف مثل وجدة وتطوان، حتى الجامعات غير موجودة ما عدا بعض الكليات في الناظور التابعة لجامعة محمد الأول في وجدة، كذلك إعادة تقسيم الدوائر وتشتيتها عن بعضها البعض، كذلك عامل تهميش اللغة الأمازيغية على الصعيد الوطني واحتقارها كلهجة وفلكلور فقط للتباهي انها خصوصية المغرب، العمق بئيس ومكتئب وهذه هي الحقيقة.
نعم الريف الأكثر احتكاكا بالحضارة الأوروبية كون نصف ساكنته تعيش في المهجر، هذا مما عود الناس على حرية التعبير وقد تصدم بعض المخزنيين.