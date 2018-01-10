إشادة بوطنية "حراك جرادة" تثير اتهامات لمحتجي الريف بالانفصال

هسبريس - طارق بنهدا

بعثت حكومة سعد الدين العثماني إشارات مباشرة إلى حراك الريف، الذي اندلع منذ مقتل بائع السمك، محسن فكري، أواخر أكتوبر من العام 2016، من خلال إشادتها، على لسان عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، باحتجاجات جرادة، بمبرر أن ساكنتها رفعت الأعلام الوطنية.

تلميح الوزير رباح إلى حراك الريف، الذي ما زالت تداعياته مستمرة حتى الآن من خلال محاكمة نشطائه المعتقلين بكل من الدار البيضاء والحسيمة، جاء أول أمس الاثنين في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، حين قال: "إن المحتجين في جرادة قدموا درسا في المطالبة بالحقوق والاحتجاج في إطار الوطن بطريقة منظمة وحضارية وبالنشيد الوطني وصور جلالة الملك".

وفي الوقت الذي تأخر فيه تفاعل الحكومة مع احتجاجات الحسيمة بزهاء سبعة أشهر من اندلاع الاحتقان الاجتماعي بها، حيث حل وفد وزاري كبير في ماي من العام الماضي ترأسه وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت، جاء التفاعل الحكومي سريعا مع احتجاجات جرادة التي نشبت إثر وفاة شقيقين داخل بئر عشوائي لاستخراج الفحم الحجري.

وكانت الاحتجاجات في الحسيمة مثيرة للجدل وتساؤل عدد من المتتبعين؛ إذ اختار نشطاؤها رفع ما يسمى "علم الجمهورية الريفية" دون رفع العلم الوطني؛ ما تسبب في توجيه تهم للحراك بالانفصال وعدم الاعتراف بثوابت البلاد، ودفع في وقت لاحق زعماء أحزاب الأغلبية إلى الخروج بتصريحات ترمي بعض نشطاء الحراك بـ"إثارة الفتنة".

وأورد رباح، في رده الشفوي داخل قبة البرلمان، أن "جواب الحكومة كان في إطار الوطن بطريقة حضارية، تمثل في تجاوب ممثلي الدولة بإيجابية من خلال الانصات والحوار"، مضيفا أن "المسؤولية جماعية، من خلال المنتخب المحلي والمنتخب الجهوي ودور الحكومة في معالجة الاختلالات".

وبعدما اشتعلت منطقة جرادة باحتجاجات حاشدة قبل ثلاثة أسابيع، رفع خلالها المتظاهرون منذ اليوم الأول الأعلام الوطنية وصور الملك، وبادرت الجهات المسؤولة إلى التجاوب سريعا مع الحراك، بدء من المسؤولين المحليين والإقليميين التابعين لوزارة الداخلية وجهة الشرق، وصولا إلى تنقل وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة إلى جرادة "بهدف الإنصات إلى المحتجين والتفاعل مع مطالب كافة المجتمع المدني والنقابات وممثلي الشباب".

وأثارت تصريحات رباح نقاشا وسط الرأي العام المغربي بين من اعتبر الحكومة تكيل بمكيالين في التعاطي مع الاحتجاجات، وبين من رأى أن احتجاجات سكان جرادة تنم عن "سلوكهم الحضاري ووطنيتهم الصادقة"؛ إذ قال قارئ مغربي تعليقا على كلام الوزير المغربي: "ما الفرق بين الحسيمة والجرادة، المقاربة الأمنية كانت حاضرة بالحسيمة وغائبة بجرادة. سنة كاملة احتجاج سلمي بالريف والحكومة لم تستجب للحوار مع الحراك ولكن تم اعتقاله.. الحكومة تكيل بمكيالين".

وكتب قارئ آخر: "في الدول الديمقراطية لا يرفع المحتجون الأعلام الوطنية وصور الرؤساء أو الملوك.. نحن في مطالب اجتماعية وليس عيدا وطنيا... وهل السيد رباح وأصدقاؤه في أيام المعارضة كانوا يحملون الأعلام الوطنية وصور الملك في احتجاجاتهم؟"، فيما انتقد آخر موقف الحكومة بالقول: "الناس تريد حلولا آنية لمشاكلها وليس الإشادة، المواطن يعاني الفقر المدقع، بين سندان الجوع ومطرقة الاستغلال البشع من أباطرة الفحم"، على حد تعبيره.

أحمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اعتبر تصريحات الوزير عزيز رباح "نوعا من التمييز والمفاضلة التي ليس لها أساس من الواقعية"، مبرزا أن "الحراك في كل من الريف وجرادة يتشابهان من حيث الجوهر لأنهما انطلقا واستمرا من أجل مطالب اجتماعية واقتصادية"، فيما قال إن الاختلاف الحاصل في التعبير عن الاحتجاج "راجع لطبيعة كل منطقة وتاريخها المحلي والثقافة السائدة فيها وموروثها الحضاري".

ويرى الناشط الحقوقي، في تصريح لهسبريس، أنه "إن كان هناك من تمييز فهو يظهر من خلال أن ساكنة جرادة استوعبت الدرس الذي أرادت الدولة أن تلقنه لحراك الريف، عبر محاولة الاستعانة ببعض الرموز التي تجنبه ما حدث في الريف من قمع واعتقالات"، مشيرا إلى أن كلام الوزير "يعيد التأكيد على المنحى الذي أريد لحراك الريف، عبر بث إشاعات بأن هناك أيادٍ خارجية تقف وراء حراك الريف، وبأنه نوع من المؤامرة".

وسجل الهايج أن الدولة تخلت في تعاطيها مع الاحتجاجات في منطقة جرادة عما وصفه "الصرامة" التي تعاملت بها في السابق مع نشطاء حراك الريف في الحسيمة، "من حيث القبول بمختلف المكونات وفتح الحوار مع مختلف الجهات المسؤولة، رغم تشبث الساكنة بضرورة أن تأتي الحكومة للحوار ومعها حلول واقعية قابلة للتنفيذ".