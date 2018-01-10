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الرئيسية | مجتمع | إشادة بوطنية "حراك جرادة" تثير اتهامات لمحتجي الريف بالانفصال

إشادة بوطنية "حراك جرادة" تثير اتهامات لمحتجي الريف بالانفصال

إشادة بوطنية "حراك جرادة" تثير اتهامات لمحتجي الريف بالانفصال
هسبريس - طارق بنهدا
الأربعاء 10 يناير 2018 - 05:00

بعثت حكومة سعد الدين العثماني إشارات مباشرة إلى حراك الريف، الذي اندلع منذ مقتل بائع السمك، محسن فكري، أواخر أكتوبر من العام 2016، من خلال إشادتها، على لسان عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، باحتجاجات جرادة، بمبرر أن ساكنتها رفعت الأعلام الوطنية.

تلميح الوزير رباح إلى حراك الريف، الذي ما زالت تداعياته مستمرة حتى الآن من خلال محاكمة نشطائه المعتقلين بكل من الدار البيضاء والحسيمة، جاء أول أمس الاثنين في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، حين قال: "إن المحتجين في جرادة قدموا درسا في المطالبة بالحقوق والاحتجاج في إطار الوطن بطريقة منظمة وحضارية وبالنشيد الوطني وصور جلالة الملك".

وفي الوقت الذي تأخر فيه تفاعل الحكومة مع احتجاجات الحسيمة بزهاء سبعة أشهر من اندلاع الاحتقان الاجتماعي بها، حيث حل وفد وزاري كبير في ماي من العام الماضي ترأسه وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت، جاء التفاعل الحكومي سريعا مع احتجاجات جرادة التي نشبت إثر وفاة شقيقين داخل بئر عشوائي لاستخراج الفحم الحجري.

وكانت الاحتجاجات في الحسيمة مثيرة للجدل وتساؤل عدد من المتتبعين؛ إذ اختار نشطاؤها رفع ما يسمى "علم الجمهورية الريفية" دون رفع العلم الوطني؛ ما تسبب في توجيه تهم للحراك بالانفصال وعدم الاعتراف بثوابت البلاد، ودفع في وقت لاحق زعماء أحزاب الأغلبية إلى الخروج بتصريحات ترمي بعض نشطاء الحراك بـ"إثارة الفتنة".

وأورد رباح، في رده الشفوي داخل قبة البرلمان، أن "جواب الحكومة كان في إطار الوطن بطريقة حضارية، تمثل في تجاوب ممثلي الدولة بإيجابية من خلال الانصات والحوار"، مضيفا أن "المسؤولية جماعية، من خلال المنتخب المحلي والمنتخب الجهوي ودور الحكومة في معالجة الاختلالات".

وبعدما اشتعلت منطقة جرادة باحتجاجات حاشدة قبل ثلاثة أسابيع، رفع خلالها المتظاهرون منذ اليوم الأول الأعلام الوطنية وصور الملك، وبادرت الجهات المسؤولة إلى التجاوب سريعا مع الحراك، بدء من المسؤولين المحليين والإقليميين التابعين لوزارة الداخلية وجهة الشرق، وصولا إلى تنقل وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة إلى جرادة "بهدف الإنصات إلى المحتجين والتفاعل مع مطالب كافة المجتمع المدني والنقابات وممثلي الشباب".

وأثارت تصريحات رباح نقاشا وسط الرأي العام المغربي بين من اعتبر الحكومة تكيل بمكيالين في التعاطي مع الاحتجاجات، وبين من رأى أن احتجاجات سكان جرادة تنم عن "سلوكهم الحضاري ووطنيتهم الصادقة"؛ إذ قال قارئ مغربي تعليقا على كلام الوزير المغربي: "ما الفرق بين الحسيمة والجرادة، المقاربة الأمنية كانت حاضرة بالحسيمة وغائبة بجرادة. سنة كاملة احتجاج سلمي بالريف والحكومة لم تستجب للحوار مع الحراك ولكن تم اعتقاله.. الحكومة تكيل بمكيالين".

وكتب قارئ آخر: "في الدول الديمقراطية لا يرفع المحتجون الأعلام الوطنية وصور الرؤساء أو الملوك.. نحن في مطالب اجتماعية وليس عيدا وطنيا... وهل السيد رباح وأصدقاؤه في أيام المعارضة كانوا يحملون الأعلام الوطنية وصور الملك في احتجاجاتهم؟"، فيما انتقد آخر موقف الحكومة بالقول: "الناس تريد حلولا آنية لمشاكلها وليس الإشادة، المواطن يعاني الفقر المدقع، بين سندان الجوع ومطرقة الاستغلال البشع من أباطرة الفحم"، على حد تعبيره.

أحمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اعتبر تصريحات الوزير عزيز رباح "نوعا من التمييز والمفاضلة التي ليس لها أساس من الواقعية"، مبرزا أن "الحراك في كل من الريف وجرادة يتشابهان من حيث الجوهر لأنهما انطلقا واستمرا من أجل مطالب اجتماعية واقتصادية"، فيما قال إن الاختلاف الحاصل في التعبير عن الاحتجاج "راجع لطبيعة كل منطقة وتاريخها المحلي والثقافة السائدة فيها وموروثها الحضاري".

ويرى الناشط الحقوقي، في تصريح لهسبريس، أنه "إن كان هناك من تمييز فهو يظهر من خلال أن ساكنة جرادة استوعبت الدرس الذي أرادت الدولة أن تلقنه لحراك الريف، عبر محاولة الاستعانة ببعض الرموز التي تجنبه ما حدث في الريف من قمع واعتقالات"، مشيرا إلى أن كلام الوزير "يعيد التأكيد على المنحى الذي أريد لحراك الريف، عبر بث إشاعات بأن هناك أيادٍ خارجية تقف وراء حراك الريف، وبأنه نوع من المؤامرة".

وسجل الهايج أن الدولة تخلت في تعاطيها مع الاحتجاجات في منطقة جرادة عما وصفه "الصرامة" التي تعاملت بها في السابق مع نشطاء حراك الريف في الحسيمة، "من حيث القبول بمختلف المكونات وفتح الحوار مع مختلف الجهات المسؤولة، رغم تشبث الساكنة بضرورة أن تأتي الحكومة للحوار ومعها حلول واقعية قابلة للتنفيذ".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - علي الأربعاء 10 يناير 2018 - 05:18
السلام عليكم ورحمة اللة عمري 63 سنة من يوم إفتتح عيني افتحها على عالم لونه احمر وادخله نجمة خماسية لونها اخضر. وماسمعته أذني شعار الله الوطن الملك وعاش الملك لكن هذين العالمين اللي شفتهم الحسيمة الله اعلم لمن هذين العالمين.
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-11
2 - سيمو الأربعاء 10 يناير 2018 - 05:33
سبحان الله هاد العدالة والتنمية خرج فيهوم العجب انا كنت من المعجبين فيهم فيامات كانو تايدوزو يدقو لبيبان ديال ديور دبا صدموني بزاااااف ولاو ملكيين بلا سروال حيدو سروال دابا
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20
3 - amine2 الأربعاء 10 يناير 2018 - 05:34
احتجاج الريف كان دا طابع اجتماعي لكن لا احد ينكر انه كانت هناك اياد مسمومة حاولت تلويت الحراك و خصوصا بعض العناصر بالخارج المعروف توجههم الانفصالي و الدين يجاهرون به ...سبب بكل هدا هو تجاهل احكومة و اعطاء الوقت المناسب لللانتهازيين الركوب على مطالب المواطنين.
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3
4 - الكاشف الأربعاء 10 يناير 2018 - 05:50
أما حراك زاكورة التي تدخلت فيها القوة القمعية العمومية بكل شراسة بالعنف ضد المحتجين ما كانوا يرفعون إلا مطالب ضد العطش ومن أجل تزودهم بالماء ولم يتم في احتجاجاتهم رفع أي شعار انفصالي ورغم ذالك تم قمعهم بكل شراسة وتمت محاكمة بعضهم بتهم ملفقة وهذا يبين أن الدولة تتعامل بمكيالين
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31
5 - محمد بلحسن الأربعاء 10 يناير 2018 - 05:51
طيلة 18 سنة, يوم بعد يوم, منذ يوم الأربعاء 26 يناير 2000, و أنا أحتج بــ "طريقة منظمة وحضارية وبالنشيد الوطني وصور جلالة الملك" بدون نتيجة ملموسة تساعد دماغي على العمل بشكل عادي (معجب بخطابات ملكية سامية عظيمة و في نفس الوقت شاهد على وجود عصابة إجرامية تنهب الصفقات العمومية بعض أعضائها في مراكز المسؤولية قادرون على تهميش شكايات كلها تصب في اتجاه خدمة الصالح العام). طيلة 18 سنة و أنا أقنع عشرات المسؤولين و على رأسهم عزيز الرباح بأهمية تطبيق التعليمات و التوجيهات الملكية السامية و الدليل هو مئات بل آلاف كتاباتي موجودة في كل مكان (النيابة العامة + مؤسسة وسيط المملكة + وزارات المالية و التجهيز و العدل و الحكامة و و و).
خلاصة القول: يظهر لي أن عزيز الرباح رجل ساذج يشتغل بــ "التليكوموند" من طرف "نخبة" بارعة في لغة الخشب و لغة "الخبراء" في الاجتماع و الاقتصاد و الهندسة ألفت نهب المال العام أو أنه سياسي بارع اكتشف وجود نظام جمهوري خفي يمول الصحافة و يسخر الإدارة و يستغل الملكية الشريفة وجب القضاء عليه في المدى المتوسط و البعيد. شباب الريف يستحقون محاكمة عادلة متبوعة باعتذار جماعي و عفو ملكي.
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7
6 - ريفي من جرادة الأربعاء 10 يناير 2018 - 05:54
كلام هذا الوزير ماكيافيلي و يتلخص في :
١) اذا لم تستحي فقل مل شئت : du pur scinisme
٢) فرق تسد
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13
7 - كريم الأربعاء 10 يناير 2018 - 06:06
أنتم لا تهمكم لا الوطنية و لا عبو الريح أنتم تريدون صنع شعب من المتسولين على مزاجكم و هذا ما فشلتم على الأقل في الريف التي ستبقي غصة في حلقكم و سوف يعاديكم حتى يرجع الوطن إلى أهله أما الصكوك الغفران إن كان نجحت لكم في يوم من الأيام فإن سنوات القادمة ستكون عسيرة عليكم أيتها الذئاب أم التهليل بالوطنيتكم المزيفة فلن تنطلي إلا على عشاق السرحاني
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19
8 - KEBDANI-NADOR الأربعاء 10 يناير 2018 - 06:07
يجب ان تركع و تقبل و ان تكون مذلولا عبودا لدولة لا تعرف الفرق بيز المواطن و الحيوان و الا أنك أنفصالي
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19
9 - محماد السوسي الأربعاء 10 يناير 2018 - 06:17
الأمازيغ فاش اطالبو بحقوقهم كيتسماو منفصلين والعربان وطنيين مع العلم بأننا نحن أصحاب الحق والارض مفارقة عجيبة ولاكن المشكل فينا ماشي فيكم والاكن دوام الحال من المحال
انشري هسبس تنميرت
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3
10 - محند اريفي الأربعاء 10 يناير 2018 - 06:25
موقف حزب تجار الدين من الريف وتاريخه كان دائما موقفا معاديا ومتحيزًا.
ايديولوجية هذا الحزب هي قريشية بالاساس
ونحن نعرف ان هذه الايديولوجية لا تعترف الا ما هو عربي قريشي وما عدا ذلك فإلى الجحيم. الم يصرح كبيرهم ذات مرة بأن الامازيغية شينوية وما تماطلهم في معالجة مشاكل ومآسي الريف الا دليل قاطع على هذا التحيّز
شكرا لهسبرس على النشر ودمتم اوفياء لخدمة الفكر الحر
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11
11 - IMZOUREN CITY الأربعاء 10 يناير 2018 - 06:30
الوطنية وهو توزيع العادل للثروة وفك العزلة والحصار عن المدن والمناطق المهمشة وفك العزلة عن الدواوير والمداشر المهمشين وتوفير الصحة والتعليم والشغل لجميع المواطنين ,خيراتنا تباع بالملايير الدولارات وفين تيمشيو كلها هاد الفلوس????? كيف يعقل اموالنا تستثمر في الدول الافريقية واحنا لا خدمة لا صحة لا تعليم ??? انا بغيت حقي ولي بغا يهز الراية المغربية يهزها وهو حر
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10
12 - مهاجر الأربعاء 10 يناير 2018 - 06:31
إذا كان اهل جرادة وطنيين واهل انفصاليين كما تدعي هته الدولة فل تلبي احتياجات الناس الوطنيين وبدون مجازفة اي جرادة.
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6
13 - hamada الأربعاء 10 يناير 2018 - 06:31
وماذا عسى ان يقدم السيد الوزير لساكنة جرادة بعد هده التصريحات ٠ موعدنا الانتخابات المقبلة انشاء الله
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7
14 - Nihilus الأربعاء 10 يناير 2018 - 06:55
Qui est le líen ou le Nexus qui unie les amazigh, fils de terre de maroc, et les arabs, ce seulement le facteur religion, dehors SA on a ríen en commune
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1
15 - حاجي الأربعاء 10 يناير 2018 - 06:58
كغى من الكذب و النفاق.اشادة بحراك جرادة دون تحقيق مطالبهم.اول مر عبر التاريخ اشادة بالاحتجاجات.منطق غريب.راه عقنا بيكم بلا ما دوخونا و تهربو من المحاسبة.بغينا مطالبنا.غي حقوا لينا المطالب و سبونا الى بغيتو.شعار الله الوطن الملك في القلوب ماشي في الرايات
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5
16 - La3jeb الأربعاء 10 يناير 2018 - 07:05
الكاطلان يحملون علم كاطولنيا و الدستور يعترف بهذا.
اما الريف الكبير الذي يحلم به بني ورياغل فهو حدود رسمها الاستعمار لاغير و فكرة نشأت بدون عقل و تخطيط وباءت بالفشل.
جمهورية الريف ليس جزء من تاريخ المغرب لانه لم يعترف بها لامن الداخل و لا الخارج هي فقط كانت محاولة يائسة بدعم الماني للشخصية الغريبة الخطابي، تارة يؤيد الحماية و يكتب عن مزايا الاسبان و تارة يحاربهم، تارة يقول ان ريافة من عرق اخر وتارة يقول انه عروبي...فهمتم الان لماذا التاريخ حاصر هذا الشخص.
الحقيقة ان الريف جلب على نفسه متاعب دائما...الكل يريد ان يصور نفسه انه كان مقاوم اكثر من المغاربة الاخرين مع العلم ان جيش فرانكو و جيوش سيلفستري في desembarco de alhucemasاغلبيته كان مت ريافة ومنهم الجنيرال مورو general moro.
المخزن خرج من لحظة ضعف في الحماية الى مصدر قوة للمغاربة.. بيده الحديدية وحد البلاد ووقانا من فتنة الطوائف
طريق الدمقراطية شاق ولكن يجب ان تتفاهم و ننطلق من ثوابت معينة.
اما لاهولاندا لا اتحاد اوروبي سيفيدكم في شيء
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-4
17 - بنسعيد الأربعاء 10 يناير 2018 - 07:08
وزراء pjd الصمت أحسن لهم من الكلام،فتصريحاتهم تتسم بقلة الحكمة و تضر أكثر مما تنفع و تخفي السلوك الانتهازي لمعظمهم،فمتى كان هؤلاء الانتفاعيون يحضرون في لقاءاتهم و نضالهم المزعوم الرايات الوطنية و صور الملك،!!؟؟،فليجربوا عدم التجاوب مع حراك جرادة خلال أشهر لنرى مآلات حاملي الرايات المندسين!!!؟؟؟.أرى أنه من الأولى إبعاد تجار الدين و المهربين الدينيين عن السياسة ،وإلا فلن نرى منهم إلا فلتات اللسان و المواقف و القرارات الشادة!!.
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4
18 - عاش الشعب الأربعاء 10 يناير 2018 - 07:16
واش دابا لبغا إحتج ضرورو إرفع صورة الملك. وهل أصبح رفع صورة الملك قانونا أو قاعدة رياضية علمية .رباح أصبح عبدا للنظام الفاسد . سأخرج للإحتجاج ولن أرفع صورة أي أحد مهما كان لأني لست عياشي وأؤمن بالديمقراطية والعدالة الإجتماعية وكرامة المواطن .
فكيف سأرفع صورة من كان سببا في خروجي للإحتجاجات .أليس محمد 6 هو المسؤول الأول والأخير عن مشاكل الشعب والبلد .
عاش الريف الصامد
عاش حراك جرادة
عاش الشعب
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4
19 - صريح الأربعاء 10 يناير 2018 - 07:18
حسنا اذ اعتبرنا جدلا ان الاعلام لا تحمل في مضاهرات مطلبية وضح للمغاربة لماذا تُحمل اعلام وياكدون من يحملونها انها اعلام دولتهم المزعومة ولم تكن حالات فردية بل كانت منضمة تانيا تقول انا الشرطة كانت بكثافة في الحسيمة والمضاهرات استمرت سنة لمادا لم تتدخل الشرطة وتقمعها بالعكس كانت تحميها الشيئ الدي لم يعجب اعداء الوطن بالخارج
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20 - شمالي وحدوي الأربعاء 10 يناير 2018 - 07:20
هنيئا لساكنة جرادة على هذا المستوى العالي من الوطنية والوعي والشكل الاحتجاجي الراقي في مطالبهم الاجتماعية الشيء الذي أزال كل لبس وشبهة مقارنة بما حصل في الحسيمة والريف عموما هذا درس في الوطنية يجب أن يتعلموه ويسيروا على نهجه إن كانوا وطنيين وليسوا مجرد مرتزقة خونة.
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21 - خالد الأربعاء 10 يناير 2018 - 07:23
مازال الباجدة يستحمرون المغاربة من اجل الالتفاف حولهم و اتخاذ ذريعة الوطنية كمبرر لتقديم تدخل الدولة ألم يكن لزاما عليك أيها الرباح الوقوق على مساكل المنطقة قبل الوصول إلى هذه الوضعية أم المنطق هو سياسي بالدرجة الأولى.سيبقى الريفيون الشرفاء حقا من أبناء هذا الوطن الذين أزاعوا الزيف عن تأسلمكم المزيف وسياستكم النفعية
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22 - تنغيري الأربعاء 10 يناير 2018 - 07:26
لا يوجد و لا يجلب الفتنة سوى امثال المسؤولين الحاليين،انتم سبب الحالة التي فيها البلاد،لو كان الحق حقا و تتحقق الاماني لعصف بكم الجالس على العرش ولاصبحتم في السجون تعانون مغ يعانيه من ادخلتم السجون،ولكن اليد قصيرة و الهين بصيرة و الحق و العدل ينعظم في بلادنا،كمغ تنعدم الشمس في الليل.ولكن كل من كان راعي فسيحاسب على ما وقع لرعيته،التأني فقط فلكل دوره و دوام الحال من المحال.
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2
23 - Youssef...UK الأربعاء 10 يناير 2018 - 07:29
الفرق واضح ....العلم وطني هو رمز الوحدة.....عدم رفعه 1000 مرة أحسن من رفع علم غريب عن عامة المغربة ....أطلب ما يحل لكم و نحن معكم شرط أن تبتعد عن تفرقة بين المغاربة و مَس وحدة الوطن.....ليس هناك من يحب لك الخير أكثر من وطنك ....أنضر إلى الدول التي قامت فيها الحرب بإسم الحرية و الدمقراطية ....الغرب يبحث عن مصالحه و تدمير كل من هوا في طور التقدم من أمتكم ....اللاءصلاح يأتي من الداخل .....فكر مليا ...الملك بنفسه لا يمكنه أن يقوم بتغير جدري بين ليلة و ضحاها ...إحتجوا لكن الوطن قبل كل شيء ...لا تعطو فرصة للعدوا . نحن مع إصلاح و المحاسبة.
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-4
24 - المتتبع الأربعاء 10 يناير 2018 - 07:30
لا يشك أحد انه كلما كانت هناك احتجاجات أو مسيرات ورفعت فيها الإعلام الوطنية وصور ملك البلاد إلا والأمن والحكومة تتعامل معها بحل المشاكل حالا ولكن إذا رفع علم غير العلم الوطني والمتظاهرون لقبوا المغاربة *بالعياشة* فافهم الفاهم
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-2
25 - راني مقهور الأربعاء 10 يناير 2018 - 07:31
الريف زاكورة الصويرة جرادة واليوم وطاط الحاج وسيدي افني وبركان ومازال يا المخزن كتحلم تطفي نار الجماهير?
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4
26 - هشام الأربعاء 10 يناير 2018 - 07:36
وهل الوطنية و الإنفصال يمكن اختزالهما فقط في رفع الاعلام؟؟؟؟..فالانفصالي هو الذي ينهب ثرواة هذا البلد وهو الذي يستهلك فقط المنتوجات الغربية ويعالج في مستشفيات فرنسية وأمريكية و يودع أمواله في ابناك خارجية...ولا يثق بتاتا في وطنه..هذا هو الانفصالي الحقيقي
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5
27 - مغاربية الأربعاء 10 يناير 2018 - 07:37
وعليه نتمنى أن تتجاوب الحكومة بشكل حضاري أيضا مع مطالب ساكنة جرادة الحضاريين.لأنهم فعلا كما كل المغاربة الأحرار لا يستحقون التهميش والمعاناة التي بات كل المغاربة يعيشونها بينما تعيش فئة أخرى مستمتعة بثروات بلاد نحن كلنا أبناءها.
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28 - عبدالله الأربعاء 10 يناير 2018 - 07:47
هل انتم حقوق الانسان ام محامون ؟ ما تغطيوش الشمس بالغربال ، جرادة مع كل احتراماتي لمطالبهم وعقلياناهم يطلبون حقوقهم تحت علم وطنهم ولوطنهم اما الريف يطلبون حقوقهم تحت شرويطة الريف والانفصال وخير دليل البارح في المحكمة فضحتهم النيابة العامة ما كان في نيتهم والاتصالات بالخوانة وبيع وطنهم .
هادشي راه تا يخرج السلوكة في الرأس راه كولشي باين بصوت وصورة في الفديوهات او انتما بغيتو تردونا كلنا مقرقبين او حماق تكذبون على انفسكم وتتقون بانفسكم ماذا هاذا ، سيرو شوفو شي طبيب نفساني الى كنتو مراض او بغيتو تخربو هاذ البلاد صحة.
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-1
29 - بيهي الأربعاء 10 يناير 2018 - 07:50
على الحكومة أن تطلق سراح المعتقلين في حراك الريف وتطوي صفحة هدا المشكل فالاحكام بالانفصال ستزيد الوضع تازما وتكرس فكرة الانفصال المتداولة فحل المشاكل تكون بالتعقل والنظرة إلى مستقبل البلاد لا بالعجرفة والترهيب كما كان في السابق. فالحسيمة وجرادة واالراشدية وكل المدن المهمشة همها التنمية ومحاربة الاقصاء الدي طالهم لكن الحكام تركوا لب الموضوع فاخدوا يتباحتون ويجتهدون في الرايات وأساليب الاحتجاج ودلك استبلادا للشعب. أما المشكل واضح وهو الاقصاء والهشاشة
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0
30 - محمد العرايش الأربعاء 10 يناير 2018 - 07:57
الوطنية ليست بصور الملك و الاعلام الوطنية والركع....الوطنية هي ان توفرو للمواطن حقوقه البسيطة ...
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3
31 - أغبالو الأربعاء 10 يناير 2018 - 08:05
الحكومة عجزة عن حل مشاكل الناس
هي تفرق بين أبناء الشعب الواحد لضمان سيادتها
حراك الريف سلمي وحضاري ووطني كباقي الحراك في كل المناطق
االأعلام كلها وطنية وموحدة سواء كانت ريفية أو أمازيغية أو حمراء او حتى تلك التي ترفعها الزوايا عي أعياد الميلاد النبوية
لكن المخزن يريد زرع النعرات والتفرقة وتأليب بعض المغاربة على بعض وضرب بعضهم ببعض
لقد أكلت جميع جهات المغرب يوم أكلت الحسيمة
هذا هو مغزى تصريح الرباح المخسر .
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2
32 - العوشبة و جرادها الأربعاء 10 يناير 2018 - 08:09
لقد سقطت الثلوج على القنب الهندي مما يرجح ان الانتاج المقبل سيكون غليضا ورؤوس النمل ستعطي مردودية لا باس بها من الزيرو الممتاز.....ريثما يتحقق الطريق السداسي ااذي سيربط الابيض المتوسط بجمهورية الكاتالان ومملكة بلجيكا و ممملكة مجمهورية هولاندا لتوزيع خيرات البلاد المواطنة ......من اراد الرماد وفضله عن العوشبة فله سوادها وجرادها ...
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33 - الفرق ف التاريخ الأربعاء 10 يناير 2018 - 08:09
منطقة اجرادة و حتى المناطق الأخرى لا يمكن مقارنتها بالريف ولا يمكن أن منطقة أن تكون أكثر وطنية من أخرى ببساطة لا يمكن اتهام احفاد ابطال معركة أنوال الفرق هو أنه لا توجد في منطقة اجرادة و لا في أي منطقة من المغرب مقابر جماعية و لم تغتصب نساؤهم و أطفالهم من طرف جيش أوفقير في احداث عام اقبارن باسم علم البلاد اعرف اريافة جيدا ناس حقانيين و من أفضل الناس الذين صادقتهم في حياتي الدراسية و العملية .. انشري من أجل الحق و السلام
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2
34 - abdelali الأربعاء 10 يناير 2018 - 08:14
سيد رئيس الحكومة،المطالب ديال الاخوة في الحسيمة و الاخوة في جرادة كانت اصلا مخصشي تكون، الحكومة لازم تسبق مطالب ديال النا.
لي واقع ان كتزيروا على المساكن،و ملي كتوجعوا ويطلبوا بالحقوق البسيطة،نقلولم مخصكمشي طلبو ب هد شكل و هد المطالبين حسن من هدوا، شني هد لعب دراري صغار. الحكومة مسؤولة على الناس قبل ميطلبوا بالحقوق.
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35 - ازناسني من فاس الأربعاء 10 يناير 2018 - 08:23
ٲولا يجب ٲن ننوه ٲن المظاهرات كانت تهم الحسيمة بالاضافة الى قريتين صغريتين، فلماذا يتم تضخيم ذلك من قبل وسائل العلام الهاوية فيتم استعمال كلمة الريف بدل كلمة الحسيمة، فالحراك كان حسيميا و ليس ريفيا. ثانيا النزعة الانفصالية كانت بادية على مظاهرات الحسيمة. فاستعمال الراية المزركشة التي تم تصميمها من قبل ضباط سابقين في المخابرات الفرنسية و خائنين كانوا يعملون لصالح السلطات الفرنسية ٲثناء فترة استعمار الجزائر. ٲما الراية الحمراء التي يدعون ٲنها ريفية، فكانت تستعمل من قبل عبد الكريم و رفاقه للتعبير عن قوميتهم العربية فالٲلوان الٲحمر و الٲبيض و الٲخضر هي ٲلوان قومية عروبية و ليست "ٲمازيغية" كما يدعون. كما ٲن شعارات و خطابات متزعمي المظاهرات كانت تفضح نيتهم للتمهيد لخلق و ترويج فكرة الانفصال في ذهن سكان الحسيمة، و بعد ذلك بين سكان الريف، ثم المطالبة بالانفصال في مراحل تٲتي بعد سنوات من تخميرها و ترسيخها. فتسمية الريف "بالمقدس" رغم ان ماضيه كانت فيه الخيانة الى جانب البطولات، مثل محمد بن مزيان و المجندون الريفيون الذين كانوا معه، كما ٲن مجموعة من سكان الريف حاربوا الى جانب جنرال فرانكو.
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36 - مغربلجكية الأربعاء 10 يناير 2018 - 08:39
هاهما رفعوا العلم الوطني يبقى السؤال ماذا تحقق؟ زعما دابة راح الناس دجرادة لي رفعوا العلم الوطني انتقلوا من الفقر إلى الغنى.
الله اهديكم
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37 - عزيز الأربعاء 10 يناير 2018 - 08:44
ليس هناك فرق بين الحسيمة و جرادة فالكل مغاربة.
لو تعاطت الحكومة مع حراك الريف بروح المسؤولية لما وصل الحال الى ما آل اليه. و الدليل هو العقاب الملكي لبعض المسؤولين.
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38 - التهميش الأربعاء 10 يناير 2018 - 08:50
كلام هذا الوزير سينمي القناعة الراسخة في عقول بعض الريفيين ان المخزن يتآمر عليهم و يهمشهم عمدا و سيزيد الطين بلة
فالحسن الثاني قال عنهم أوباش و هذا الوزير يعبر عما يدور في الكواليس
المخزن يريد عياشة ممن لا يفكرون و لا يعارضون فقط انقياد مثل النعاج
الحكومة ان كانت تريد ان تكون حكومة لكافة الشعب المغربي و ليس فقط حكومة العياشة يجب ان يستقيل هذا الوزير
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39 - مغربي الأربعاء 10 يناير 2018 - 08:53
دبا غا اللي ما لحسش الكابا فهاد البلاد مصيره الموت ؟
عقلية ديال والو .. ماشي حينت واحد ضدك معنيتها انه انت على صواب .
الحسيمين شافوا ولدهم تقتل فكاميوا ديال الازبال ... قمة العار و الاهانة هيا هادي
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40 - Zaatout الأربعاء 10 يناير 2018 - 08:57
سواء في الريف او جرادة فان الحراك قد احدث ارتباكا كبيرا لدى المخزن رغم نهجه سياسة القمع والتضليل الاعلامي. وكما قال البطل ناصر الزفزافي: لكم اسيادكم ولنا الله.
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41 - el khattabi الأربعاء 10 يناير 2018 - 09:05
اطالب تجار الدين بتقديم استقالتهم فورا من رءاسة المدن الكبرى ومن رءاسة الحكومة.لقد خنتم ثقة الشعب المغربي. حين اندلع حراك الريف كنتم لمدة ثمانية اشهرتقاتلون من اجل المناصب لكم ولدويكم.الان تحركتم بسرعة نحو اجرادة-تحية عالية لها- لا لحل المشاكل لكن لخلق الفتنة في البلد كما يتضح جليا من خلال تصريحاتكم.
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42 - ابراهيم اخوكم من ألمانيا الأربعاء 10 يناير 2018 - 09:07
للريف ذاكرة وتاريخ ومميزات خاصة تكونت عبر قرون عدة وليس حديث اليوم، هذه الأجزاء تدخل في الشخصية الريفية وتميزه عن باقي المناطق كما هذا لكل منطقة ما يميزها، من بين أهم العوامل الحاضرة في الأذهان هي أحداث 58 و 59 ثم 84 و87 إضافتا إلى هجرة ما يقرب خمسة ملايين منذ الاستقلال، وما زالت الهجرة مستمرة في أوساط الشباب.
كيفية التعامل مع احتجاجات حراك الريف وهذه المحاكمات تشبه أخبار Hiops أن دوامة قديمة اعيدت تحريكها من جديد.
كان هناك احساس ان منطقة الريف حقا مهمشة، والدئلال عدة، أولها فقدها لمصادر الإنتاج والصناعة، قلة مراكز التكوين وتمركزها في مناطق خارج الريف مثل وجدة وتطوان، حتى الجامعات غير موجودة ما عدا بعض الكليات في الناظور التابعة لجامعة محمد الأول في وجدة، كذلك إعادة تقسيم الدوائر وتشتيتها عن بعضها البعض، كذلك عامل تهميش اللغة الأمازيغية على الصعيد الوطني واحتقارها كلهجة وفلكلور فقط للتباهي انها خصوصية المغرب، العمق بئيس ومكتئب وهذه هي الحقيقة.
نعم الريف الأكثر احتكاكا بالحضارة الأوروبية كون نصف ساكنته تعيش في المهجر، هذا مما عود الناس على حرية التعبير وقد تصدم بعض المخزنيين.
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43 - مواطن الأربعاء 10 يناير 2018 - 09:11
دعونا من الشعارات الخاوية و الكلام الفارغ. المواطنون في الريف كما إخوانهم في جرادة خرجوا من أجل مطالب واضحة و صريحة. أما عدم حمل الأعلام الوطنية في الريف فهو نوع من الاحتجاج و الخصومة مع رموز الدولة لما تعرضت له هذه المنطقة من تهميش منذ الاستقلال رغم كون رجالها هم من دفعوا الأثمان لتحرير أرض الوطن. أقول للرباح الذي يهرف بما لا يعرف : إن شموخ أهل الريف و وطنيتهم الصادقة لا تحتاج إلى شهادة من عشاق الكراسي و المناصب و ممن يستجلبون العطف من دون وجه حق. الوطن لا يتحمل فارحمونا. ارحموا شعبا ضاق ذرعا باللاعدالة.
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44 - الريفي الأربعاء 10 يناير 2018 - 09:19
حراك الريف أقوى وأكثر وقعا من مظاهرات جرادة، وهذا واضح للجميع، فحراك الريف تحدثت عنه معظم القنوات العالمية وعلقت على فصوله وأحداثه حكومات دول عدة، وظل صامدا لمدة طويلة رغم الحصار والقمع والأرتال العسكرية التي حاصرت المنطقة برمتها، ولو أن مدينة جرادة جربت الترهيب والقمع الذي حصل في الريف يوما واحدا لما خرج متظاهر واحد في جرادة، أما مسألة الأعلام فهي أضحوكة، لأن المتظاهرين موجودين في المغرب أصلا، فلماذا سيرفعون علم المغرب؟ هل نحن في تظاهرة لكأس العالم نعرف فيها بدولة المغرب؟ الريفيون رفعوا علم المغرب مرارا وتكرارا في هولندا وبلجيكا وفرنسا عندما جاءت المناسبة لفعل ذلك ولعل التظاهرات الرياضية ولعب المنتخب هناك في الماضي لدليل قاطع على ذلك، لكن هؤلاء الكراكيز والوزراء بدل أن يجدوا الحلول للساكنة يعلقون على الأعلام وصور الملك، من سخرية القدر أن وزيرا في حكومة يشيد بمظاهرات ضد الحكومة التي يتواجد فيها. هناك حقد دفين على منطقة الريف من طرف هؤلاء المسؤولين لأن حراك الريف فضح هاته الكراكيز والدكاكين السياسية وجعلهم عراة أمام الشعب المغربي، وتظل الحسيمة ومنطقة الريف عاصمة الصمود والتحدي...
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45 - Omar الأربعاء 10 يناير 2018 - 09:20
من يعتبرون ان سكان جرادة و النواحي ليسو امازيغ فهم على خطا. هدا جواب لمن يتحدث عن اصحاب الارض و يفرق ليسود . فكيك ايضا امازيغ من يعتبر ان الريف هو لي امازيغي فهدا هو الجهل بعينه
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46 - غاضب الأربعاء 10 يناير 2018 - 09:45
أوا هاهو الربأح يعي الدرس لمن يهمه الأمر رفع الراية الوطنية وصور الملك تلبي له الحاجات وتقضى له الأغراض إذن فما ذا تنتظر المدن المهمشة كتازة والراشدية ووزان وتاهلة وزاكورة ووو أليست هذه فرصة لتنمية المناطق المهملة أم انتظرونا حتى يبعث الله إليكم رسولا لينقذكم من الفساد
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