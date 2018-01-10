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الرئيسية | مجتمع | تعليمات ملكية تقود الصمدي في جولات مكوكية إلى جامعات مغربية

تعليمات ملكية تقود الصمدي في جولات مكوكية إلى جامعات مغربية

تعليمات ملكية تقود الصمدي في جولات مكوكية إلى جامعات مغربية
هسبريس - طارق بنهدا
الأربعاء 10 يناير 2018 - 07:20

منذ أكتوبر الماضي، يقوم خالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، بجولة مكوكية قادته إلى مختلف الجامعات الوطنية لتفقد أوضاعها، بدأت بزيارة جامعة عبد المالك السعدي بتطوان وطنجة، وحطت رحالها هذا الأسبوع بالعاصمة الرباط.

وعرفت الجولة لقاءات مع رؤساء الجامعات ومسؤولي المؤسسات والمراكز التابعة لها، إلى جانب الأساتذة والطلبة وممثلي النقابات؛ وذلك بجامعات "القاضي عياض" بمراكش، و"السلطان مولاي سليمان" ببني ملال، و"ابن زهر" بأكادير، و"سيدي محمد بن عبد الله" بفاس، و"ابن طفيل" بالقنيطرة، و"شعيب الدكالي" بالجديدة، ثم "مولاي إسماعيل" بمكناس، و"محمد الأول" بوجدة، و"الحسن الثاني" بالدار البيضاء، فـ"محمد الخامس" بالرباط.

واستعرضت الوزارة أمام مختلف المسؤولين الجامعيين "مخطـط العمل متعدد السنوات لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي 2017-2021"، مع زيارات تفقدية إلى مختلف المؤسسات ومراكز الأبحاث والمختبرات، فيما اضطر رؤساء الجامعات لتقديم عروضهم المختلفة حول مخططات تطوير الجامعات على المستوى المحلي والوطني والدولي، بجانب المشاريع الجامعية الخاصة بالشؤون الأكاديمية والبحث العلمي والحكامة ونظام المعلوميات والتواصل، وأيضا حول الأقطاب المعرفية الجامعية.

ويتضمن "مخطـط العمل متعدد السنوات لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي 2017-2021"، الذي عرضه الصمدي خلال جولاته الأخيرة، نحو 34 إجراء يهم أساسا "تعزيز استقلالية الجامعات وربط المسؤولية بالمحاسبة"، و"تشجيع إحداث مؤسسات التعليم العالي الخاص مع ضمان جودة التكوين"، و"إرساء أسس نظام التعليم الإلكتروني وعن بعد"، و"التوجيه الاستراتجي للبحث العلمي والابتكار وهيكلته".

كما يتضمن المخطط "تعزيز البحث التربوي ورفع عدد الطلبة الدكاترة"، و"تأهيل واعتماد المختبرات الجامعية"، و"تقوية البعد المهني بالجامعة المغربية"، و"تعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص في التوظيف بالتعليم العالي"، مع "تفعيل الخريطة الجامعية الجديدة"، إلى جانب "تعزيز الخدمات الاجتماعية للطلبة من النقل الحضري والسككي والجوي، وبالأحياء الجامعية والمطاعم"، فضلا عن "ملاءمة التكوينات للحاجيات الاقتصادية والاجتماعية على الصعيدين الجهوي والوطني".

وقال الوزير إن هذه الزيارات الميدانية إلى مختلف الجامعات الوطنية تأتي "تنزيلا للتعليمات الملكية التي كانت واضحة بالنزول إلى الميدان والاستماع بشكل مباشر إلى المواطنين"، مضيفا: "لا نريد الإصلاح من المكاتب، بل عبر مجالسة الطلبة والأساتذة والنقابيين ورؤساء ومسؤولي الجامعات"، معتبرا أن "الاضطلاع على واقع الجامعة يبقى بوابة لمشروع مشترك للإصلاح".

وأشار الصمدي في تصريح صحافي إلى أن السنة الجارية تبقى تشريعية بامتياز من أجل الإصلاح الجامعي، من حيث "طرح مشروع القانون المتعلق بقضايا الرؤية الاستراتيجية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي"، و"مراجعة القانون رقم 01.00 المنظم للتعليم العالي، الذي لم تتم مراجعته منذ العام 2000"، موردا أن هناك "جهودا مقدرة يتم بذلها حيال الجامعة المغربية رغم وجود إكراهات وصعوبات".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - ilyas الأربعاء 10 يناير 2018 - 08:11
الجامعة المغربية تفرخ البطالة،وكثرة الإلتحاق بالسلك الأدبي،تاريخ جغرافيا،شريعة...في الواقع هذه الشعب تصلح للعمل فالقطاع العام،لكن مهما كان التوضيف لن يستطيع استيعاب العدد الكبير من الخريجين،مهما كانت الحلول فالمغرب بلد غير مصنع،متل تركيا،سنغافورة.أو إسبانيا،فلو إتجه إلى قطاع التكوين،التقنيين،والمهندسين،فسوف نجد نفس المشكل،أي عدم وجود سوق تشغيل كافية،حتى الأجر فهو ضعيف،كيف يعقل مثلاً،تقني بمعمل رونو يربح 3000 درهم،ثم يخرج مدير الشركة بتصريح أن الشركة توفر التنقل و وجبة الغداء،المفروض،راتب 5000 أو 6000 درهم،ثم تخفيض 15% لشراء سيارات الماركة،كما يفعلون جميع المصنعين في اوروبا،لاكن الدولة المغربية هي من تحدد الأجور.يعني لا تريد طبقة وسطى في المجتمع،لأن الطبقة الوسطى المتعلمة،يمكن أن تكون خطيرة على الأنظمة المستبدة،الأفضل أن تبقى الأغلبية فقيرة أو مثقلة بالديون،ليسهل التحكم بها.
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2 - nabil الأربعاء 10 يناير 2018 - 08:19
الدكتورة وصلت عشرون مليون في الجامعة طنجة. ولم ياخدها الطلبة الاءوائل, ءاخدها الموظفون. هل هذا هوالا صلاح?
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3 - احمد الأربعاء 10 يناير 2018 - 08:26
وهل يصلح العطار ما افسده الدهر؟
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4 - محمد الأربعاء 10 يناير 2018 - 09:12
" النزول إلى الميدان والاستماع بشكل مباشر إلى المواطنين" نتمناه أن يكون في جميع الميادين الإصلاح لايكون في المكاتب بل بالإستماع إلى المواطنين والمسؤولين.. الخ
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5 - said الأربعاء 10 يناير 2018 - 09:12
ومادا تنوي الحكومة فعله بخريجي 25000 مجاز اسي الصمدي
هل هو ادورار الدولة والتملص من المسؤولية
كبلد المغرب القطاع الخاص غير قادر على استيعاب الخريجين وتشغيلهم
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6 - الركراكي الأربعاء 10 يناير 2018 - 09:19
J'aimerais tant y croire mais. ...
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7 - محمد الأربعاء 10 يناير 2018 - 09:20
رفع عدد الطلبة الذكاترة نعم ولكن بالكفائة وليس بالطرق الاخرى باك صاحبي
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8 - طالب mohcenox الأربعاء 10 يناير 2018 - 09:23
اريد ان ابلغ شكاية ... في كلية الحقوق مكناس .. قامو ببناء amphi جديد كبير هدا شيء رائع .. المشكل خسرو عليه الملاييييين للانجاز و فيييه مشكل ديال القطرة دوزنا فيه امتحان و كامل كايقطر .. مادوزناش تل فخطرنا بصداع القطرة و كولو كيقطر.. نريد ربط المسؤولية بالمحاسبة .. كانقراو القانون و الحقوق و ماعندنا والو كاين غي الشفارة فهاد البلاد...
شكرا هيسبريس
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9 - ayour الأربعاء 10 يناير 2018 - 09:30
arretez la debauche des profs contre des notes aux filles.3aaaarrrrrrrr
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