قانون الإضراب .. "الباطرونا" ترفض التنازل والنقابات تتجاهل يتيم

هسبريس - عبد الرحيم العسري

في خطوة منه لاحتواء غضب المركزيات النقابية، طالب محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، الفرقاء الاجتماعيين بإبداء ملاحظاتهم حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب قبل شروع البرلمان في مناقشته، لكن المسؤول الحكومي يُواجه معارضة شديدة من قبل النقابات التي تُطالب بسحب مشروع القانون وإرجاعه إلى طاولة الحوار الاجتماعي.

وتتهم النقابات الحكومة بمحاولة تمرير قانون الإضراب وتهريبه إلى البرلمان للاستقواء بالأغلبية قصد تجريد الأجراء من سلاحهم النضالي ومصادرة حقهم الدستوري، كما تُواجه الحكومة رفض الاتحاد العام لمقاولات المغرب التنازل عن تصوره لهذا القانون الذي أثار الكثير من الجدل.

القيادي النقابي في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، علال بلعربي، قال إن أسلوب تعامل الوزير يتيم مع النقابات "غير مقبول"، مستغربا كون الحكومة ترفع شعار الحوار وفي الوقت نفسه ترفض سحب قانون الإضراب من البرلمان.

وقال القيادي الكونفدرالي الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، ضمن تصريح لهسبريس، إن مركزيته النقابية "لن تتفاعل مع مطلب المسؤول الحكومي إلا في حالة إقدامه على سحب مشروع القانون من البرلمان، لأن الإطار المناسب لمناقشته هو الحوار الاجتماعي ثلاثي التركيبة".

ويرى القيادي النقابي أن وضع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب دون تشاور مع النقابات "عربون واضح على أن الحكومة لا تريد الحوار، بالإضافة إلى عدم وفائها بالتزاماتها المتبقية من اتفاق 26 أبريل 2011، خصوصا في النقاط المتعلقة بالدرجة الجديدة، وتوحيد الحد الأدنى للأجور، وإقرار التعويضات في العالم القروي، ووقف التضييق على الحريات النقابية، والفصل 288 من القانون الجنائي".

وأضاف في الصدد ذاته: "نحن لن نرد على مراسلة الوزير لأننا نريد حواراً جدياً يرقى إلى مستوى اللحظة التي يعيشها المغرب، خصوصا في ظل التوترات الاجتماعية المقلقة من قبيل حراك الحسيمة وزاكورة وجرادة وما وقع في مدينة الصويرة".

ودق المصدر ذاته ناقوس الخطر بخصوص الظواهر الاجتماعية "غير المطمئنة"، داعيا إلى وضع قطيعة فعلية مع السياسات العمومية التي أوصلت البلاد إلى هذا الوضع، وزاد قائلاً: "اليوم لا يمكننا أن نتحدث عن التنمية دون أن نضع الإنسان في قلب هذه الأولويات".

الموقف نفسه عبّر عنه الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، في تصريح سابق لهسبريس، قائلا إن النقابات تتشبث بجميع مطالبها و"لن تتنازل عن حماية الحريات النقابية، وسحب أو تجميد مشروع قانون الإضراب الذي تريد الحكومة تمريره بطرق ملتوية، بالإضافة إلى التصدي للمطلب المشؤوم لأرباب العمل القاضي بمراجعة مدونة الشغل من أجل إدخال الهشاشة وتسهيل طرد العمال تحت يافطة المرونة"، بتعبيره.

في المقابل، لفت التوزاني محمد، مسؤول بلجنة التشغيل والعلاقات الاجتماعية بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، ضمن تصريح لهسبريس، إلى أن الاتحاد كان سباقا إلى وضع هذا المشروع قبل الحكومة، وأن مضامينه تمسك العصا من الوسط مقارنة مع مطالب النقابات ومشروع وزارة التشغيل.

وقال إن "مشروع الباطرونا يأخذ بعين الاعتبار حقوق العمال ومصالح المقاولين على حد سواء، ويراعي الاتفاقيات الدولية والقوانين الجاري بها العمل وطنيا"، مضيفا أن الاتحاد "لا يفرض قيودا على ممارسة حق الإضراب كما تروج لذلك النقابات، لكن يجب أن يستوفي الشروط القانونية من قبيل الإخطار بالمهلة قبل موعد الإضراب وضمان السير العادي للمقاولات".