القضاء يستعرض مكالمات هاتفية "تورط" نشطاء "حراك الحسيمة"

هسبريس- عبد الإله شبل

شرعت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عصر الثلاثاء، في الكشف عن المكالمات الهاتفية الخاصة بنشطاء حراك الريف المتابعين في حالة اعتقال التي خضعت للتنصت بأوامر قضائية.

واعتبرت النيابة العامة، في مرافعة ممثلها حكيم الوردي، أن الدفوع الشكلية التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن المعتقلين بخصوص بطلان عملية التنصت غير صائبة وغير مقبولة، مؤكدة أنها "كانت وفق أمر قضائي صادر عن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالحسيمة".

وقدم ممثل الحق العام ما يزيد عن خمسة أرقام هاتفية كان يستعملها ناصر الزفزافي، قائد حراك الريف، خضعت للتنصت وفق أمر قضائي.

وقال الوردي إنه جرى حجز عدد كبير من الهواتف خلال عملية مداهمة منزل ناصر بالحسيمة، مبرزا أنه "تم إخضاعها، بناء على أوامر قضائية، للتنصت منذ فاتح دجنبر 2016 إلى غاية أواخر شهر ماي من السنة الماضية".

واستعرض حكيم الوردي المكالمات الهاتفية التي خضعت للمراقبة القضائية، مؤكدا أنها فاقت 130 مكالمة، من بينها 69 مكالمة تم رصدها تخص ناصر الزفزافي.

وكشف مرافعة النيابة العامة عن الأرقام التي استعملها ناصر، وعن الأشخاص الذين اتصلوا به أو بعثوا له برسائل نصية قصيرة، ضمنهم ابراهيم بوزيان، وشخص آخر يدعى محمد بن داود، ومحمد كورسيكا، وهو شخص يشكل بحسب الوكيل العام ما يعرف بـ"خلايا مدريد للضغط من الخارج على الداخل".

كما تلقى قائد الحراك مكالمة من طرف هالد شمروكي، الذي يعد من انفصاليي الخارج، وفق حكيم الوردي، ثم من عز الدين أولاد خال، ومن الناشطة "الفيسبوكية" سلامة الناجي.

ورصدت الأجهزة الأمنية، بتعليمات قضائية، مكالمات جرت بين نشطاء الحراك، ضمنها مكالمات بين ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق والأصريحي.

وبخصوص الصحافي حميد المهداوي، فقد أكدت النيابة العامة أن "هاتفه لم يكن موضوع أمر قضائي حتى لا يقال إنه يتم التنصت على مكالمات الصحافيين"، مشيرة إلى أن هاتف ربيع الأبلق هو الذي كان قد صدر أمر بالتقاط مكالماته.

وأردف ممثل الحق العام أن الأبلق بعث برسالة نصية إلى مدير موقع "بديل"، حميد المهداوي، يظهر فيها رقم المدعو ابراهيم البوعزاتي الصادرة في حقه مذكرة بحث دولية لأنه يقيم في هولندا.

وقال الوردي إن البوعزاتي، الذي هاتف المهداوي المتابع بسبب هاته المكالمة بتهمة المس بسلامة أمن الدولة، "رجل خطير، وهو يتحدث بوثوقية كبيرة وإمعانه وإصراره على تحويل المنطقة إلى مكان دموي".

ولفت المتحدث نفسه، وهو يستعرض هاته المكالمات، إلى أن "تسارعها يوضح أن هناك أجندة يتم تنزيلها على أرض الواقع"، وفق تعبيره.

وردا على دفوعات المحامين، طالب ممثل النيابة العامة هيئة الحكم بإبطال المحضر في حالة تبينت صحة دفوعاتهم، قائلا: "نحن لا يشرفنا أن نقوم بهذا التصرف ونقوم بالتنصت على المكالمات دون قوانين".

وشهدت الجلسة صراخ الزفزافي من داخل القفص الزجاجي حين كان ممثل الحق العام يتلو بريده الإلكتروني، قائلا إن "rifland تعني أرض الريف، وممثل النيابة العامة ما عرفهاش كاع".

وأضاف: "ريفنا جزء من هذا الوطن، ناضلنا في هذا البلد سنوات، شرقا وغربا شمالا وجنوبا، فلنا الله ولهم أسيادهم، لنا الحق ولهم الباطل".