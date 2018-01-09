الحموشي يكافئ شرطيين رفضا تلقي رشوة بطانطان

هسبريس من الرباط

وجّه المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي رسالة تنويه إلى شرطيين يعملان بمنطقة أمن طانطان، بعد رفضهما تلقي رشوة بنقطة الحراسة المرورية عند مدخل طانطان.

الشرطيان المحتفى بهما، وفق مصدر أمني، كانا قد ضبطا، صباح اليوم الثلاثاء، شاحنتين محملتين بسلع ومواد معدنية مشكوك في مصدرها بنقطة الحراسة المذكورة، حيث أصرا على تطبيق القانون، رغم محاولة مالكيْ تلك السلع شراء ذمتهما عن طريق منحهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة، حيث تم تحرير المخالفات القانونية في حق الشاحنتين، كما تم فتح بحث قضائي مع التاجرين المخالفين، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وأضاف المصدر ذاته أن المدير العام للأمن الوطني خصص أيضا مكافأة مالية للشرطيين، وهما برتبة حارس أمن ومقدم شرطة، "اعترافا بنزاهتهما، وامتنانا لسلوكهما الوظيفي المتميز، بعدما أصرا على تطبيق القانون، ورفضا تسلم الرشوة".

وتلقى الشرطيان مبادرة المدير العام للأمن الوطني بفرحة عارمة، "لأنها شكلت حافزا لهما على المزيد من الإخلاص في العمل، وتقديرا لنزاهتهما، وإن كانا قد طبقا فقط ما يمليه عليهما القانون والضوابط الإدارية، كما صرح بذلك أحد الشرطيين"، يضيف المصدر ذاته.