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الرئيسية | مجتمع | الحموشي يكافئ شرطيين رفضا تلقي رشوة بطانطان

الحموشي يكافئ شرطيين رفضا تلقي رشوة بطانطان

الحموشي يكافئ شرطيين رفضا تلقي رشوة بطانطان
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 09 يناير 2018 - 22:35

وجّه المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي رسالة تنويه إلى شرطيين يعملان بمنطقة أمن طانطان، بعد رفضهما تلقي رشوة بنقطة الحراسة المرورية عند مدخل طانطان.

الشرطيان المحتفى بهما، وفق مصدر أمني، كانا قد ضبطا، صباح اليوم الثلاثاء، شاحنتين محملتين بسلع ومواد معدنية مشكوك في مصدرها بنقطة الحراسة المذكورة، حيث أصرا على تطبيق القانون، رغم محاولة مالكيْ تلك السلع شراء ذمتهما عن طريق منحهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة، حيث تم تحرير المخالفات القانونية في حق الشاحنتين، كما تم فتح بحث قضائي مع التاجرين المخالفين، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وأضاف المصدر ذاته أن المدير العام للأمن الوطني خصص أيضا مكافأة مالية للشرطيين، وهما برتبة حارس أمن ومقدم شرطة، "اعترافا بنزاهتهما، وامتنانا لسلوكهما الوظيفي المتميز، بعدما أصرا على تطبيق القانون، ورفضا تسلم الرشوة".

وتلقى الشرطيان مبادرة المدير العام للأمن الوطني بفرحة عارمة، "لأنها شكلت حافزا لهما على المزيد من الإخلاص في العمل، وتقديرا لنزاهتهما، وإن كانا قد طبقا فقط ما يمليه عليهما القانون والضوابط الإدارية، كما صرح بذلك أحد الشرطيين"، يضيف المصدر ذاته.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (35)

1 - charaf الثلاثاء 09 يناير 2018 - 22:41
تحية لرجال الامن الشرفاء النزهاء. وتحية للمدير العام للامن الوطني على مجهوداته لتخليق جهاز الامن الوطني.
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168
2 - mo7ayid الثلاثاء 09 يناير 2018 - 22:42
سبحان الله اصبح الحق و الواجب شيئاً غريبا و نادر الحدوث يستدعي الاحتفال و يسترعي كل هذا الاهتمام!!!
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183
3 - Mohamed amine الثلاثاء 09 يناير 2018 - 22:42
برافو للرجال المغاربة الرشوة حرام يا إخواني
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90
4 - مغربي شارف فالمغرب الثلاثاء 09 يناير 2018 - 22:43
و الله مانتيقكوم..الماكياج على الخنونة مكايجيش. ديروا شي استراتيجية وطنية عمومية لمحاربة الرشوة فالأمن، و حاربو الرشايوية و هادوك الامن الفاسدين اللي كايشدو الفلوس من عند البزناسة و كايخليوهم ايضيعو الشباب..أنذاك نرفع لكم القبعة
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39
5 - امجوض الثلاثاء 09 يناير 2018 - 22:44
لماذا المكافئة ؟ اليس هذا من واجبهما
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44
6 - قارئ الثلاثاء 09 يناير 2018 - 22:44
الله المستعان نتمنى أن يكون قدوة لجميع رجال اﻷمن في مختلف اﻷجهزة اﻷمنية في المملكة الذين يتلقون الرشوة
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44
7 - رضوان الثلاثاء 09 يناير 2018 - 22:46
قليل ما نسمع مثل هذه الاخبار. هذه هي روح المسؤولية و النزاهة. الله يكثر من امتالكم
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39
8 - اساركا الثلاثاء 09 يناير 2018 - 22:46
الشعب المغربي مفهوم الرشوة في المغرب مختلف عند باقي الأمم، حيث هو مجرد "قهوة" وليس رشوة! حتى أن أحد العباقرة المغاربة تدخل لحل هذه المعضلة قائلا: "شحال تعطوني نحيد ليكم هاد الرشوة من البلاد"! الشعب الوحيد في العالم الذي يتباهى بالرشوة ويتقرب من المرتشين وحين تسأل موظفا أو عائلته عن مكان اشتغاله يجيبونك هكذا: "طاح على واحد لبلاصة مخيرة وفيها التضويرة الخلصة ديالو ماتايقيسهاش".. أو هكذا : "لبلاصة اللي صيفطوه ليها زوينة ولكن من ناحية التضويرة عيانة اشوية"
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33
9 - ابو مروة الثلاثاء 09 يناير 2018 - 22:46
ونحن كذالك نشد على ايديهم و نشكرهم على تفانيهم في اداء واجبهم الوطني وما احوجنا الى مّثّل هؤلاء الاشخاص
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26
10 - سيف الثلاثاء 09 يناير 2018 - 22:48
اضافة للمكافأة المالية يجب ترقيتهما الى رتبة أعلى .تحية لهذين الشرطيين النزيهين ولكل رجال الامن الشرفاء...الخير في هذه الأمة الى أن تقوم الساعة.
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22
11 - مافاهم والو الثلاثاء 09 يناير 2018 - 22:50
تحية للسيد الحموشي على هته الالتفاتة وحبدا لو ارسل لجنة من طرفه لتفقد احوال شرطة الزي بالبيضاء نظرا للظغط الكبير الممارس عليها من ساعات مضاعفة وظغط مستمر فالسيد الوالي همه الوحيد المحافظة على المنصب وموافقة الادارة على طلبه للتمديد بعد التقاعد فكان منه الا ان قام بنشر شرطة الزي في مختلف المدارات في قطاع انفا وغير مهامهم الى محاربة المتسولين وذوي العاهات في حين ظاهرة التشرميل تنخر المدينة محاولة منه في جعل المدينة نقية ومتحضرة والهدف الوحيد المحافظة على المنصب في حين شرطة الزي تعاني في صمت فحتى الشرطيون الذين يشتغلون في اماكن حساسة وصعبة ضاعف ساعات عملهم غير مكثرت بعواقب الامور
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14
12 - حميد الرملي الثلاثاء 09 يناير 2018 - 22:52
من يتلقى رشوة لا يحاسب ومن يرفطها يكافء اي بلاد واي منطق
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9
13 - واحد مابقا فاهم والو الثلاثاء 09 يناير 2018 - 22:53
هذا التنويه بمثابة احتقار لأسرة الأمن واتهام غير مباشر للأمنيين معناه أن الأصل الارتشاء والاستثناء أن تكون مخلصا في عملك.خطوة غير موفقة هذه المرة اسي الحموشي.
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21
14 - Monir الثلاثاء 09 يناير 2018 - 22:54
تحية للسيد الحموشي ... تقلدت اوسمة من دول اروبية مختلفة و كنت دائما محط تقدير كبير داخل المملكة . لا ينكر احد خصالك الحميدة و وطنيتك العالية و اخلاقك الرفيعة حفظك الله و رعاك لم تسنح لي الفرصة ان اعبر لك مباشرة عن اعجابي بك و ان اخبرك انك مثلي الاعلى في حياتي فها انا اقولها لك من منبر هسبريس ان كنت من القارئين
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-1
15 - مغربي الثلاثاء 09 يناير 2018 - 22:58
السيد عبد اللطيف الحموشي يواكب مايشهده المغرب وما يتطلع إليه المغاربة من إصلاح و التقدم و التطور و ازدهار بمختلف المجالات بالقيادة المؤسسة الملكية الرائدة بالجميع المقاييس في الخدمة المغرب المغاربة بشتى المجالات و التي تواكب العصر بالكافة تجلياته و بافاق واعدة للأجيال القادمة كما يعد الرجل من الكفاءات المغربية الكفوءة التي تجعل المصالح العليا للمغرب والمغرب فوق كل اعتبار باستمرار و مثال يتحدى به في حسن التسيير و التذبير بالحصيلة على ارض الميدان و في االتطبيق القانون المملكة بالشفافية والنزاهة أقر بها الجميع المغاربة وأجانب بحيث جعله هو أسمى يطال الجميع وهو مسعى المواطنين أجمعين على غرار العالم متحضر متقدم الغرب الذي يجعله هو اسمى فوق الجميع بالقوة القانون بحيث يشيذ و يوسم و يحاكم ويعاقب بلاهوادة حسب قوانين كل دولة على حدى.
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-7
16 - محايد الثلاثاء 09 يناير 2018 - 22:58
اقسم ان الفئة الكبيرة من رجال الشرطة هم اشخاص صالحون وبنسبة 80% لكن 20% المتبقية فاسدة ونضيف عليها اغلب رؤساء المصالح والولاة ..حلل وناقش شرطي يمني النفس بالحصول ولو على يوم راحة نظرا لساعات العمل الطويلة والمضاعفة في حين والي الامن يرغب في التمديد بعد التقاعد هذا هو حال رجال الشرطة الصالحين بالدار البيضاء فنظرا للنزاهة والاستقامة والتزام الصمت يقوم المسؤول الاول بالظغط عليهم ومضاعفة ساعات عملهم من اجل الحفاظ على الكرسي بدلا من المواظبة على المسجد والتفرغ للاخرة
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18
17 - ghizlane الثلاثاء 09 يناير 2018 - 22:59
les policiers n ont pas effectué une mission extraordinaire. ils ont juste fait ce qu ils devaient faire dans le cadre de leur fonction.pourquoi alors méritent ils cette récompense? ou est ce être honnête est devenu alors l exception à la règle?!
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3
18 - حنظلة الثلاثاء 09 يناير 2018 - 23:00
هكدا تكون المكافآت ﻻ بالشواهد التقديرية يعلقها فالدار وهو غارق كريدي.أحسنت سيدي على هده المبادرة.
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5
19 - بن علال اسبانيا الثلاثاء 09 يناير 2018 - 23:01
خلاصة القول هوان هذين الشرطيين يشكلان الاستثناء في مؤسسة ينخرها الفساد بجميع تلاوينه
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8
20 - محمد محمد الثلاثاء 09 يناير 2018 - 23:05
النزاهة والشفافية بعد الجمع. المسرحيات والمسلسلات في هذا البلد السعيد لا تنتهي.بعض الشرطة والدرك يظل يوما كاملا يجمع في الرشوة. وعندما تقترب نهاية ساعات العمل يأخذ معه شخص بدعوى الارتشاء.
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5
21 - زيدان عزيز الثلاثاء 09 يناير 2018 - 23:08
جهاز الأمن الوطني جهاز نزيه خصوصا خلال الفترة التي يرأسها الرجل المناسب السيد عبد اللطيف الحموشي وبالنسبة لهذه الحالة التي واجهها هاذين الشرطيين فنقول ما اكثر مثل هذه المواقف من طرف رجال الأمن الوطني التي يظهر فيها رجال الأمن نزاهتهم في حياتهم اليومية الا انها تظل في علم الموظف الذي قام بها والله سبحانه وتعالى على العموم هذا ما نتوخاه من رجال ادوا القسم. برافو رجالات الحموشي وتحية خالصة للسيد الحموشي.
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0
22 - Khalid الثلاثاء 09 يناير 2018 - 23:15
Si vraie ben bravo et merci pour l action
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0
23 - محمد الثلاثاء 09 يناير 2018 - 23:16
هل هناك دليل على كلام هاذين الشرطيين ؟ يعني هل هناك تسجيل مصور او حتى صوتي لاصحاب الشاحنة و يحاولون فيه ارشاء ابشرطيين ؟ ام هو مجرد كلام في كلام ؟
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4
24 - بورحخيص الثلاثاء 09 يناير 2018 - 23:18
عندما نقول ان الجهاز الامني فاسد يخرج البعض اننا نحقد على هؤلاء يا العجب رايت بام عيني حالات ابتزاز في الطرقات من اجل الرشوة وهذا منكر لو حدث في دولة ديمقراطية لتم اقالة رؤوس كبار بينما في هذا البلد يحتفل بعدم تلقي الرشوة يا لها مم كارثة
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8
25 - مغربي ولد الدار الثلاثاء 09 يناير 2018 - 23:24
السلام عليكم خوتي المغاربة. ما زرعه بعض اسلافنا الله يسامحهم نحصده نحن الان،الحمد لله الامور كتبدل للخير،مبادرة طيبة من السيد المدير العام، وتحية تقدير لهذين الاخوين، وليعرف الحاقدين على اخوانهم الشرطة ان هناك نزهاء لايمكن شراءهم بالمال يخافون الله ولايظلمون وقلوبهم فيها الخير،وذوو اخلاق ومستوى عال، لاتعمموا الاحكام،فلا ننكر ان بعض الاخوان في المهنة يقومون بافعال يندى لها الجبين، ولكن الاغلبية فيها الخير. اللهم ارزقنا حسن الختام يارب العالمين، يوم لاينفع لا مال ولابنون ولا سلطة.
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-1
26 - سعيظ الكيحل الثلاثاء 09 يناير 2018 - 23:25
هذا إن ذلا على شيء فهو يدل على أن باقي أفراد الشرطة لا يطبقون القانون.وهذا إعتراف صريح من السيد الحموشي بمكافئة من طبق القانون.
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11
27 - الهاشمي الثلاثاء 09 يناير 2018 - 23:29
"ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب" قاعدة لو إتبعها سارقي المال العام و المرتشين لرزقهم الله بالحلال ولكانت ضمائرهم وأنفسهم مطمئنة تنام بدون أرق، تحية للشرفاء أينما كانوا.
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10
28 - موظف سلم العار الثلاثاء 09 يناير 2018 - 23:39
الله يعطينا شي راجل بحال الحموشي في الإدارة اللي كنشتغل فيها...كن راه جرا على الأغلبية العظمى من الذين يختبئون وراء الأجرة الشهرية..تحية للشرفاء النزهاء المخلصين في عملهم.
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4
29 - واقعيا كن الثلاثاء 09 يناير 2018 - 23:41
هذا مجرد اشهار الا اكثر ولا اقل ههههه مصدقاتشي ...ههههههه
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-4
30 - مغربي الثلاثاء 09 يناير 2018 - 23:44
راه غير خايفين لا يشدهم البراج لي موراهم او صافي ماكاين لانزاهة لا والو.
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-4
31 - ABOUKARAM الثلاثاء 09 يناير 2018 - 23:53
ان كان الحموشي قد فعل دلك فما هو الا تشجيع لرجالاته على الحرص والتفاني وعلى أية حال يبقى الحموشي داك الشخص الذي استطاع أن يكسب ثقة رجاله ثقة المواطنين وثقة عاهل المملكة فالاتجاه الدي يسير فيه سيجعل الأمن في البلاد مفخرة وستتسابق الاجيال للإنضمام لهده القوة اد اتمنى ان يتحرك كل رؤساء القطاعات والمؤسسات ليسيروافي نفس الاتجاه.وتحية مرة أخرى لهدا الرجل
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0
32 - حبيب الجندي الثلاثاء 09 يناير 2018 - 23:59
لااظن ان التجار سلموهم مايكفيهم لهادا اوقفوهم لايوجد في القنافد املس الرشوة في الدم عند الكبار والصغار
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-1
33 - المهاجر الأربعاء 10 يناير 2018 - 00:24
الا تعتبر المكافأة الكالية هي الاخرى رشوة لكي لا يقبلا الرشوة من الآخرين.
وكم من من شر،ي ودركي وحارس حدود وجندي .وموظف ومدرس وووويستحق المكافأة عما بفومون به.
ياللعجب نحن في زمن قل فيه الرجال حتى أصبح يكافأ اارجل بمجرد انه راجل( أقصد الراجل بالدارجة).
ايوا غي كونوا رجال حقكوم من الرشوة يوصلكوم...
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0
34 - البيضاوي الأربعاء 10 يناير 2018 - 01:04
في الشرطة رجال و نساء يقدرون قيمة هذه الوظيفة و أثرها في المجتمع و هناك أيضا من يتخذها وسيلة للاغتناء فتحية للشرفاء الذين يستحقون التشريف و التقدير المعنوي و المادي و نتمنى هنا في الدار البيضاء أن يتم تطهير المصالح الامنية من بعض العناصر التي أزكمت رائحة فسادها أنوف المواطنين خصوصا من يعملون في فرق محاربة المخدرات يتعاملون مع المتاجرين بهذه الآفة جهارا ليغضوا عنهم الطرف فهل من تدخل من المفتشية العامة للضرب على أيدي هؤلاء الذين يسيؤون لمهنة الشرطة؟
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0
35 - saood الأربعاء 10 يناير 2018 - 03:09
الى السيد المدير كن على يقين انه لو احصيت عدد المخالفات التي تسجل يوميا على الطرقات فكل رجال الشرطة الدين انجزوها وجب مكافاتهم لانه كلهم عرضت عليهم الرشوة ورفضوها وحرروا المخالفات نفس الشيئ بالنسبة للدرك الملكي كما ان هناك العديد من شرطة المرور ليس لها شغل سوى التربص بالسائقين ولنا في المحمدية خير مثل هناك مدار طرقي بعد مدار محطة القطار في اتجاه الدار البيضاء وهو المدار الوحيد في مدينة المحمدية الدي فيه الاسبقية لليمين عكس كل مدارات المملكة وهناك شرطي بالقرب منه على بعد حوالي مائة متر شغله الشاغل على مدار الساعة من الساعة السادسة صباحا الى حدود 12 ليلا هو اصطياد من لم يقف للقادم من اليمين مع العلم ان كل السائقين ترسخت لديهم نظرية الاسبقية في المدارات هي للقادم من اليسار فلماذا الوقوف بالضبط بالقرب من دالك المدار مع انعدام وجودهم في باقي الطرقات ومدارات المحمدية فكل اجنبي عن المدينة يسقط في دلك الفخ لكن اللوم على رئيس المجلس البلدي وهو رئيس لجنة السير والجولان الذي لم يضع علامات التشوير الخاصة بالسبقية لازالة هذا الفخ والمورد لاصطياد زوار المحمدية
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