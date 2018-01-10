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البرد في المغرب .. ضغط على حطب التدفئة ومطالب بإجراءات احتياطية

البرد في المغرب .. ضغط على حطب التدفئة ومطالب بإجراءات احتياطية
هسبريس ـ يوسف لخضر
الأربعاء 10 يناير 2018 - 13:00

في كل موسم شتاء، حيث تنخفض درجات الحرارة، يرتفع الطلب على حطب التدفئة خصوصاً من لدن الأسر القاطنة في المناطق الجبلية المتضررة الأولى من موجات الثلوج والبرد القارس.

ويؤثر هذا الطلب المتزايد على الغابات تأثيرا سلبيا، وهو ما يدفع مصالح المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر إلى تشجيع الأفران الاقتصادية للحيلولة دون الضغط على الغابات ومحاربة القطع الجائر للحطب.

ويتوفر المغرب من خلال المندوبية سالفة الذكر على برنامج خاص بالفترة 2015-2024، ويهدف إلى توزيع 60 ألف فرن اقتصاديّ بتكلفة إجمالية تبلغ 60 مليون درهم، ومن المقرر أن يتم توزيع 6300 فرن خلال الموسم الحالي بقيمة مالية تبلغ 6,5 ملايين درهم.

وتسعى المندوبية إلى عقلنة وترشيد استهلاك خشب التدفئة والرفع من موارد حطب التدفئة والترويج لمصادر طاقية بديلة لخشب الطاقة عبر توزيع أفرنة اقتصادية تسهم في عقلنة استغلال حطب التدفئة لصالح مستغلي الغابة القاطنين بالمناطق النائية والمعزولة.

ويهدف هذا البرنامج إلى تخفيض استهلاك الخشب بنسبة تناهز 50 في المائة، إضافة إلى تحسين ظروف عيش الساكنة القروية في كل ما يتعلق بالصحة والنظافة خصوصاً في صفوف النساء.

ويتم تفعيل هذا البرنامج وفق معايير متعلقة بالمناطق الجبلية والطقس البارد والكثافة الغابوية، حيث وضعت المندوبية 4 جهات ذات أولوية في مجال حطب التدفئة، وهي: جهة طنجة تطوان - الحسيمة، وجهة فاس - مكناس، وجهة بني ملال - خنيفرة، وجهة مراكش - آسفي، ويتعلق الأمر بـ110 جماعات قروية تقطن بها 300 ألف أسرة مستهدفة.

وتفيد أرقام المندوبية بأن هذا البرنامج كان له أثر جد إيجابي على حالة توازن النظم البيئية الغابوية، حيث يسهم في تخفيض العجز في الطاقة فيما يتعلق بخشب التدفئة بـ7500 طن سنوياً، ومن المتوقع أن يصل إلى 150 ألف طن سنوياً في نهاية البرنامج، أي ما يعادل الحفاظ على غابة أوكاليبتوس عمرها 10 سنوات ومساحتها 4000 هكتار.

جهود المندوبية السامية يبدو أنها لا تصل إلى جميع الساكنة المتضررة من موجة البرد؛ فحسب إفادات بعض السكان في جبل بويبلان، الواقع في الأطلس المتوسط، نصيبهم من حطب التدفئة لا يصلهم؛ ما يدفعهم إلى قطع خشب الشجر من الغابات مباشرةً.

وقال محمد العموري، وهو من ساكنة دوار تامطروشت في أعالي جبل بويبلان: "لا أحد التفت إلينا ليمدنا لا بحطب التدفئة ولا أي شيء، والطريق مقطوعة بسبب الثلوج التي بدأت تتساقط بكثافة منذ السبت الماضي".

وأضاف العموري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الدوار يضم 30 منزلاً وقاطنيه لا يجدون حطباً للتدفئة، وهو الأمر الذي يدفعنا إلى قضاء اليوم بكامله في بحث عن الحطب من الغابات المجاورة، فالعزلة وكثافة الثلوج تجعلنا محاصرين".

وبادر عدد من أبناء هذه المنطقة إلى إطلاق نداءات عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أجل دفع السلطات المحلية إلى توفير المساعدات للساكنة المتضررة خصوصاً حطب التدفئة وتوفير كاسحات الثلوج لفك العزلة عنهم، واتخاذ إجراءات احتياطية قبل حلول موسم الشتاء للتخفيف من الضرر.

ولا تقف معاناة الساكنة عند حطب التدفئة، فعلف الماشية أيضاً يؤرق بال الأسر الفقيرة في هذه المنطقة، إضافة إلى تضرر الأطفال الصغار من موجة البرد الشديد، كما يشكل الحصول على الماء الشروب في ظل هذه الظروف رهاناً وتحدياً يومياً لساكنة قدرها أن تعيش في ظروف صعبة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - عبدو.ج الأربعاء 10 يناير 2018 - 13:08
الله يحسن أعوان الأشخاص القطنين بالمناطق الباردة أين وجدوا مهما كان البرد ليس كالقاطنين بالجبال و الأماكن النائية. الله يحسن اعوانهم
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43
2 - yallah الأربعاء 10 يناير 2018 - 13:15
كيفما دار معنا الله ماشي هيا هديك عطانا البرد والثلج او البرد والثلج مقدريش نخرجو او نتحركو. عطانا الحرارة او الحراحة بزاف تقهرنا يالله نصليو صلاة الاستسقاء خاصنا نعرفو الخير مع الشتاء والبرد والثلج والشمس والحرارة ربي مكيعطينا غير الحاجة المزيانة. نصيحة لك الناس اللي جاوه هد الحالات. البرد والثلج سيرو تكبطو اشريو لعواد جاتكم الحرارة هالبحر امامكم.
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-44
3 - خنيفري الأربعاء 10 يناير 2018 - 13:21
السلام عليكم. سكان الأطلس خصوصا البوادي والقرى يستهلكون حطب التدفئة وذلك بقطع الأشجار اليابسة فقط رغم نذرتها ولا بديل لهم إلا الموت بالبرد ولن يتأتى ذلك إلا بقطع مسافات طويلة فوق الدواب ولكل من أراد ذلك عليه إعطاء الرشوة لحراس الغابة ( Forestier ). الغابة في طريقها إلى الإنذثار إنها ضحية مافيا قطع الأشجار والفحم الخشبي بتورط مع المندوبين الجهويين للمياه والغابات الذين يتوصلون بنصيبهم من الرشاوى. أما ماتروج له الحكومة و المندوبية السامية للمياه والغابات بأنها تحمي الغابات فهو مجرد كذب وبهتان. اتقوا الله الغابة التي عرفناها في السبعينات وبداية الثمانينيات قد أصبحت في خبر كانت و الجبال أصبحت جرداء إذهبوا لترو بأنفسكم....
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45
4 - هبة الأربعاء 10 يناير 2018 - 13:34
هل تساءلتم يوما لما يصل حطب التدفئة إلى كافة الساكنة هناك ؟ لأنهم يقومون بذلك العمل قسرا في سبيل أن يتم ترقيتهم من البشر وليس لأنهم متوقين للقيام بذلك في سبيل الله لذلك لا يأبهون إن وصل حطب التدفئة إلى كافة الساكنة أم لا ، والله فوق كل ظالم.
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7
5 - بوتقموت الأربعاء 10 يناير 2018 - 13:36
في الاطلس المتوسط يتجه بعض ناس البوادي الئ الغابة للحصول علئ الحطب للتدفئة فتجد حارس الغابة ينتظرك و يحكم عليك بالسجن 3 اشهر نافذة او غرامة مالية قد تصل الئ 10000 درهم و ذلك طبقا للقوانين المعمول بها علئ الفقرائ هذا شيئ جيد شريطة تطبيق القانون بنفس السرعة علئ لصوص المال العام ولكن فرق بين الذي يسرق الحطب لتدفئة منزله و الذي يسرق مال الميزانيات الضخمة بلا رقيب ولا حسيب.في المغرب سهل سرقة المال العام علئ سرقة دجاجة او الحطب
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40
6 - saad الأربعاء 10 يناير 2018 - 13:36
لا أعرف لماذا لم يتم التشجير في هذه المناطق اين هي مليون شجرة في السنة والحزام الأخضر لو أستغلك هذه المناطق بالتشهير والغرس لكان أفضل المساعدة يجب ان تكون قبل الكارثة لهاذا لم تخصص الدولة لهؤلاء مساعدة مادية ومعنوية من تغذية وألبسة و حطب أو غاز بوتان خصوصا ان هذه الفئة معوزة وهى الاولى بالمساعدات عن دول افريقيا
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26
7 - إبن المنطقة عاجل الأربعاء 10 يناير 2018 - 13:53
هنا يبقى دور الدولة الديمقراطية و المواطنة الحق في توفير ظروف العيش الكريم - سكن لائق البنى التحتية طرقات مستشفيات مستعجلات توفير التدفئة و الهاتف


و ليس توفير المهرجانات الماجنة و الأفلام المدبلجة و الموسيقى و الإكثار من الجمعيات و المغالطات نعم

لو أنك زرت هاته المناطق الآن عزلة تما عن العالم الخارجي انعدام أبسط حقوق الحيوانات ما ذكرني الأمر بالحرب الدائرة بسوريا بحلب رغم الحصار و قصف التحالف و وروسيا لكن لن يصل إلى ماهو الحال بمناطق محاصرة بالمغرب الآمن الديمقراطي

رضع أطفال شيوخ نساء يعانين الروماتيزم و الجوع شبيه بجبال تورا بورا با أفغانستان أيام الشاه مسعود سبعينيات القرن الماضي

و نحن في القرن 21 بالمغرب المنفتح و بلد الذهب و الفضة و الغاز و الصيد البحري و الفوسفات و الإستثمارات با إفريقيا و اليونان و باناما و جنوب السودان و إثيوبيا التي قدرت ب 75 مليار دولار حسب مجلة الغارديان البريطانية و فرنس بريس الفرنسية
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12
8 - تفحارت الأربعاء 10 يناير 2018 - 14:07
عجيب امر اولءك الناس الطبيعة من جهة والدولة من جهة فعندما يدهب احدننا الى الغابة ليحطب بما يدفء به عظامه يجد حارس الغابه له بالمرصاد ويلجاء المسكين الى شراء حطب التدفءة بالثمن الغالي ولا يكفيه حتى لليلة واحدة
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7
9 - غير دايز الأربعاء 10 يناير 2018 - 14:07
وزير التجهيز والنقل اعمارة في جواب على احد العمال المسؤولين عن ازاحة الثلوج بافران حينما قال له كيضرونا الكلاوي اجابه بكل وقاحة : اشرب الماء ؟؟؟ راه السيد قهروا البرد اوسكن ليه فالعظام اوخاصوا تهلاو فيهم اما خليناه ليك.
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11
10 - ezzidi khalil الأربعاء 10 يناير 2018 - 14:27
je pense au mecanisme d'absorption physique du taux de humidité et frois de surface de dl'eau .
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-10
11 - abou taha الأربعاء 10 يناير 2018 - 14:32
الحمد لله على نعم الله،لقد حان الوقت للاستعداد لتقلب المناخ بالمغرب.إذ يجب توفير كل ما يلزم من مدفأة وحطب يوفر في الصيف،كما يجب على مستعملي الطريق تغيير إطارات السيارات باستعمالهم اطارات شتوية الله يرحمنا،
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9
12 - محمد القدوري الأربعاء 10 يناير 2018 - 15:06
إن في بلادنا نسب مهمة من المواطنين والمواطنات لا يتوفرون على مقومات البسيطة للحياة لا مسكن ولا تغطية صحية ولا تمدرس ولا طريق ، لا يجد ما يشتري به الدواء لنفسه أو لأطفاله ، الإهتمام بالوضع الإجتماعي مهزلة ، الإعلان عن صندوق التماسك الإجتماعي للمعاقين منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات لم يستفيد منه سوى بعض الأشخاص لا أقول المجموعات ، ما يتم توزيعه من المعونات تشوه صورة الوطن أكثر مما تزينها ، نعامل المواطن كأنه لاجئ في وطنوا ، لا مبرر لم يقولون بأن الدولة فقيرة ، الدولة التي تصرف على المهرجانات المالايير وتعطي للمغنين ملايين من الدرهامات ليست فقيرة ...؟
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7
13 - محمد الصابر الأربعاء 10 يناير 2018 - 15:09
الضغط من جميع الجهات وعلى كافة المستويات ،وليس فقط كما يتصور الساكنون في المدن كون المشكل هو حطب التدفئة. فالتنمية في أبخس صورها والحاجة في أكبر تجلياتها والجبال تحاصر المأوى الذي ليس بمأوى عند العديد من الساكنة، ولايعرف الصعوبات وتفاصيل الصعوبات الا من عاش في هذه المناطق،فلا التعليم ولا الصحة ولاالسوق ولا العيش الكريم ولاالادارة القريبة من الناس ولا تعامل رجال السلطة ،وليس فقط حطب التدفئة، على من تضحكون؟ فكل السكان يشتكون من قلة المياه الصالحة للشرب ومن النقص الشديد للكهرباء. وليس السفر والتخييم في هذه المناطق صيفا الا نوع من التسلية على حساب الفقراء، أما حطب التدفئة فهي المأساة التي تفكرنا في المنسيين في الجبال ومن هم في عداد الموتى، فهنيئا لمغرب المدن بحطب التدفئة.
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1
14 - زهير بومية الأربعاء 10 يناير 2018 - 16:18
علاش الحكومة مدخلش حطب التدفئة لصندوق المقاصة ؟!!!
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3
15 - سلام الصويري الأربعاء 10 يناير 2018 - 17:32
جبال بوبلان تنتمي الى منطقة تازة ومن المعروف ان هذه المنطقة تقضي عقوبتها الابدية وهي من اكثر المناطق إهمالا واقصاء في المغرب والدليل هو قلة الميزانية المخصصة لها وانعدام الزيارات لها وضروف الفوضى والسيبة التي تعاني منها الساكنة من طرف مافيات حقيقية وتواطء السلطة معها .
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4
16 - د المجاطي الأربعاء 10 يناير 2018 - 19:25
الحمد لله على نزول الثلج والمطر الرحمة بداية الربيع والازدهار والرخاء وموجة البرد من الطبيعة ومن الله سبحانه وليس بيد الحكومة وماهو رائيك انت مافكرتك في التدفئة والاحتياطات مادا تعرف عن تضاريس تلك المنطقة هل لك اقتراح بدل التسائل وتلسيق التهمة للحكومة البريئة من تغير الجو لبث الفثنة واثارة القراء وتوثير الجو كالوساس المحرض الناس يرحبون بالثلج انه نعمة ولامشكل لهم سوى ما تثيرونه انتم للتجارة المربحة بالنشر
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0
17 - massinissa dahmad الأربعاء 10 يناير 2018 - 20:16
تعطى لهم أفرنة اقتصادية وفي المقابل تغتصب غابانهم وتهرب أخشاب الحطب بالأطنان إلى مناطق أخرى دون رقيب ولا حسيب من طرف باطرونة الخشب والمهربين بمباركة المندوبية السامية لمحاربة التصحر
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2
18 - بقار الأربعاء 10 يناير 2018 - 20:39
عدد التعليقات يدل على تهميش ابناء المنطقة منطقتهم اولا .ناهيك عن الدولة .الحق يوخد ولا يخطا
يجب الضغط ثم الضغط .لا البكاء على الأطلال. انتصار الاستغاثة من الدولة .المنطة تعيش اقصى أنواع التهميش أبناءها من افقر المواطنين في المغرب .اليوم الثلج وغدا الجفاف ثم الجوع .لابد لنا من حل جدري
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