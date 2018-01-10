ضحايا "سنوات الرصاص" يواجهون مجلس اليزمي بالتحكيم الملكي

هسبريس - طارق بنهدا

بعد اعتصام دام مدة عام، انطلق مطلع 2015، ضمن سلسلة من الأشكال الاحتجاجية التصعيدية التي انطلقت منذ 2011، عاد ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خلال "سنوات الرصاص" للتعبير عن غضبهم مما أسموه "عدم الالتزام بقواعد المصالحة والإنصاف"، وأعلنوا توجههم إلى أعلى سلطة في المملكة لأجل "تحكيم ملكي".

ونفذ عدد من ضحايا "سنوات الجمر والرصاص"، ممن شاركوا في الأحداث الاجتماعية خلال عهد الملك الراحل الحسن الثاني، وقفة، صباح اليوم الأربعاء أمام مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تلتها وقفة ثانية أمام مقر البرلمان وسط العاصمة الرباط، رافعين شعارات غاضبة من مجلس ادريس اليزمي، الذي اتهموه بتنفيذ "قرارات وإجراءات تعسفية وسوء تدبيره لملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".

التنسيقية الوطنية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خلال سنوات الرصاص بالمغرب، الداعية إلى الاحتجاج، قالت إن شكلها النضالي هذا يأتي "بعد تنفيذ سلسلة من الاعتصامات المفتوحة أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان منذ 2011 مصحوبة بإضرابات عن الطعام"، موردة أن آخرها كان "اعتصام الكرامة" الذي استمر أكثر من سنة ابتداء من 21 يناير 2015؛ وذلك من أجل "تحقيق مطالبنا المشروعة".

وأضافت التنسيقية أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان "لم يف بالتزامه بقواعد المصالحة والإنصاف وتعامل مع مطلبنا بتجاهل وعناد وعدم تفاعل"، مشيرة إلى أنه أخل بالاتفاق الذي أبرم في غشت من العام 2015 باعتماد "الحلول المحلية بما يضمن حق الضحايا في العيش الكريم"، كاشفة أنه "أصبح يتملص من الاتفاق ويحمل المسؤولية للحكومة أو لأعلى سلطة في البلاد".

محمد حقيقي، المستشار الحقوقي للتنسيقية، قال في تصريح لهسبريس إن المتضررين من عدم الاستفادة من جبر الضرر وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة "سيتوجهون إلى الملك محمد السادس من أجل التحكيم، وأيضا إعداد تقرير سيوجه إلى الجهات المانحة في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي عبر لجنة المصالحة الوطنية، سيكون تقريرا يكشف حقيقة تعاطي المجلس الوطني لحقوق الإنسان مع هذه الملفات بالموازاة مع تقديمه لتقريره".

وكشف حقيقي أن منطق "التشابك"، وليس "التوافق"، بات سيد الموقف في تعامل مجلس اليزمي مع هؤلاء الضحايا، مشيرا إلى أن "المصالحة جاءت بإرادة سياسية ملكية، لكن من يدبرها لا ينسجم مع الحكامة المطلوبة، بل تم تعويض ضحايا دون آخرين بمنطق الاغتناء غير المشروع والريع"، موضحا أن التوجه إلى الملك جاء "لأنه ضامن استقرار البلاد، والمجلس بتلك التصرفات يضرب مصداقية العدالة الانتقالية، فلا يعقل طي ملف ولا نعرف مصير 200 مليار درهم المخصصة له".

ويرى الناشط الحقوقي أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان تعامل مع ملف ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الحاليين بنوع من التعسف "باعتباره ملفا خارج الآجال، وبالتالي إقصائهم وحرمانهم من الإدماج الاجتماعي"، مشددا في الوقت ذاته على أن كل تلك الملفات تبقى داخل اختصاص هيئة الإنصاف والمصالحة.

وتوقف حقيقي عند تصريح رئيس الحكومة الأخير الذي وعد فيه بتسوية الملفات العالقة وعددها 750 ملفا، موردا أن "تلك الوعود ذهبت أدراج الرياح حين اجتماع رئيس الحكومة بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي أبدى اعتراضه"، موردا أنه جرى "إهمال ملفات هؤلاء الضحايا المدرجة داخل الاختصاص والمصنفة تعسفا خارج الأجل، وكذا الملفات التي لا تتوفر على توصية الإدماج الاجتماعي".

وبخصوص الحلول المقترحة، قال حقيقي: "بالنظر إلى أن هؤلاء الضحايا المتعسف عليهم يعيشون في وضعية أكثر هشاشة من غيرهم، فقد قدمنا عرضا للمجلس الوطني وقلنا إنه لن يكلف الدولة سنتيما واحدا، ولا نحتاج لأجله قرارا سياسيا بفتح آجال جديدة، بل نطلب من CNDH أن يكمل مهامه في المصالحة الوطنية وجبر الضرر".

وأوضح المتحدث أن الأمر يتعلق بـ"الحل المحلي"، الذي قال إنه يعود إلى مذكرة نموذجية أصدرها الوزير الأول السابق عباس الفاسي عام 2010، تقضي بتأسيس لجان تقنية محلية تحت إشراف وزارة الداخلية، وتضم مختلف المؤسسات والجهات المعنية، "التي تقوم بتقديم حلول للضحايا وسط نفوذهم الترابي، عبر برامج التنمية البشرية ومشاريع القضاء على دور الصفيح وغيرها".