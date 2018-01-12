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جامعة إسبانية تخصص منحا دراسية للطلبة المغاربة

جامعة إسبانية تخصص منحا دراسية للطلبة المغاربة
متابعة من خالد ملوك
الجمعة 12 يناير 2018 - 15:22

فتحت جامعة "ويلبا"بإقليم الأندلس جنوب إسبانيا باب الترشيح للاستفادة من منح دراسية لفائدة الطلبة المغاربة الراغبين في استكمال أبحاثهم الأكاديمية في سلكي الماستر والدكتوراه.

ووفق بيان نشرته الجامعة عبر موقعها الرسمي على الإنترنيت فإنها ستخصص عشر منح لفائدة الطلبة المغاربة خلال الموسم الدراسي المقبل.

كما أشار المصدر نفسه إلى أن المبادرة تأتي في إطار الالتزامات الدولية للجامعة وضمن برنامج "Erasmus"، الممول من قبل الاتحاد الأوروبي، المقدّم منحا للطلبة الأجانب.

البيان كشف فتح باب الاستفادة من منح أخرى لحساب طلبة الولايات المتحدة الأمريكية وكندا واليابان وجنوب إفريقيا وروسيا وناميبيا، موضحا في السياق ذاته أن عملية تقديم طلبات الاستفادة ستمتد إلى غاية 24 يناير الجاري.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - شرف الجمعة 12 يناير 2018 - 15:30
يا ريتنا نبلغ ربع ما وصله الاسبان في ميدان التعليم دولتنا و للاسف تهمل التعليم و الصحة ايضا
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24
2 - شوف تشوف الجمعة 12 يناير 2018 - 15:39
والجامعات المغربية كذالك تخصص بدورها منحا للطلبة الإسپان مثلهم كأقرانهم المغتربة ( ومنين )
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4
3 - ilyas الجمعة 12 يناير 2018 - 16:33
شيء جيد أن تعطى الفرصة للطلبة المغاربة،مع العلم أن أغلب طلبة اوروبا في برنامج erasmus، يسافرون من أجل السياحة،والقيام بحماقات لأنهم تحررو من ضغط الأولياء والمجتمع،شرب الخمر وتدخين الحشيش والمريخوانة...من يريد معرفة حياة طلبة اراسموس عليه أن يشاهد فيلم l'auberge espagnol
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0
4 - hbib الجمعة 12 يناير 2018 - 16:34
عطر العود من العطور العالمية و المميزة لاكنه في بلاده نوع من أنواع الحطب. ؟؟!!!
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3
5 - القعقاع الجمعة 12 يناير 2018 - 16:40
من المستفيد من هذه المنح بالضبط
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6
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