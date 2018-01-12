جامعة إسبانية تخصص منحا دراسية للطلبة المغاربة

متابعة من خالد ملوك

فتحت جامعة "ويلبا"بإقليم الأندلس جنوب إسبانيا باب الترشيح للاستفادة من منح دراسية لفائدة الطلبة المغاربة الراغبين في استكمال أبحاثهم الأكاديمية في سلكي الماستر والدكتوراه.

ووفق بيان نشرته الجامعة عبر موقعها الرسمي على الإنترنيت فإنها ستخصص عشر منح لفائدة الطلبة المغاربة خلال الموسم الدراسي المقبل.

كما أشار المصدر نفسه إلى أن المبادرة تأتي في إطار الالتزامات الدولية للجامعة وضمن برنامج "Erasmus"، الممول من قبل الاتحاد الأوروبي، المقدّم منحا للطلبة الأجانب.

البيان كشف فتح باب الاستفادة من منح أخرى لحساب طلبة الولايات المتحدة الأمريكية وكندا واليابان وجنوب إفريقيا وروسيا وناميبيا، موضحا في السياق ذاته أن عملية تقديم طلبات الاستفادة ستمتد إلى غاية 24 يناير الجاري.