24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب خلال العام المقبل 2018؟

  1. أمهات عازبات من طنجة يكسرن جدار الاستغلال "على الأثير" (5.00)

  2. عموتة: محيط "الوداد" مدسوس .. وتردي وضعية "الأحمر" مَدروس (5.00)

  3. نزلاء داخلية ثانوية في أقا يشْكون "سوء التغذية" (5.00)

  4. حكم بسجن ممرضة يُخرج احتجاجا في تزنيت (5.00)

  5. حملة "فاش نستناو" التونسية ترفض "الترويع" وتنتفض ضد "التجويع" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | هيئات ترفض مشروع القانون الإطار المتعلق بالتعليم

هيئات ترفض مشروع القانون الإطار المتعلق بالتعليم

هيئات ترفض مشروع القانون الإطار المتعلق بالتعليم
هسبريس من الرباط
السبت 13 يناير 2018 - 12:40

عبرت مجموعة من الهيئات النقابية والحقوقية بالمغرب عن رفضها لمشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، الذي جاء لتقنين الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم 2015-2030، قائلة إنه يهدف إلى "شرعنة ومأسسة تخلي الدولة عن مسؤولياتها الاجتماعية في ضمان حق أبناء وبنات الشعب المغربي في تعليم مجاني وذي جودة".

وأضافت كل من النقابة الوطنية للتعليم العالي (SNESUP) والنقابة الوطنية للتعليم (CDT) والنقابة الوطنية للتعليم (FDT) والجامعة الوطنية للتعليم (FNE) والجمعية المغربية لحقوق الإنسان (AMDH) وأطاك المغرب (ATTAC)، في بلاغ مشترك توصلت به هسبريس، أن مشروع القانون الإطار رقم 51.17 يسعى كذلك إلى "مواصلة عملية تسليع التعليم عبر فتح القطاع، من الأولي إلى العالي، أمام الرأسمال المحلي والأجنبي"، و"القضاء على ما تبقى من مجانية في التعليمين التأهيلي والجامعي"، و"ضرب مصداقية الديبلومات الجامعية".

ووصفت الهيئات ذاتها مشروع القانون بأنه "مقاربة لا شعبية لقطاع التربية والتكوين"، لها "طابع تصفوي لقطاع استراتيجي وحيوي لازم لكل إقلاع اقتصادي وتطور اجتماعي وثقافي ومعرفي"، ذات "الأبعاد النخبوية الاصطفائية الرامية إلى إعادة إنتاج نفس التفاوتات والفوارق الاجتماعية"، معتبرة أنها "تؤكد بالملموس إفلاس النموذج التنموي المغربي".

بلاغ الهيئات أعرب عن "وقوفها في وجه المد المتسارع لتسليع التعليم ولكل السياسات التراجعية على مكتسبات الشعب المغربي وحقه في التعليم المجاني الجيد المعمم والالزامي"، مبدية استعدادها لـ"خوض كافة الأشكال والمعارك النضالية لمجابهة ومواجهة هاته المخططات الرامية إلى تجهيل أبناء الطبقات الشعبية والفقيرة"، بتعبير البلاغ.

وأعلنت "إدانتها لكل الامتيازات التي تعطى للقطاع الخاص (من إعفاءات ضريبية، أموال عمومية...) من أجل جني الأرباح على حساب الخدمات العمومية"، و"استنكارها لغياب المحاسبة وجعل حد للإفلات من العقاب ومتابعة كل المتورطين في إهدار المال العام المخصص للمخطط الاستعجالي 2009 – 2013 كحلقة من الهجوم على قطاع التعليم".

وذكرت الهيئات ذاتها أن مشروع القانون الإطار هذا يأتي في سياق تعرف فيه بلادنا "موجة من الحركات الشعبية (الحسيمة، زاكورة، جرادة، طاطا، اوطاط الحاج...) نتيجة السياسات اللاشعبية التي تنهجها الحكومات المتعاقبة والمتمثلة في ضربها كل أشكال الحماية الاجتماعية وما تبقى من مرافق عمومية؛ وذلك في ظل سياسات اقتصادية واجتماعية تقشفية، خاضعة لإملاءات المؤسسات المالية الدولية، التي أثبتت فشلها في العديد من الدول، فيما تصر الحكومة على الامعان في الاستجابة لشروطها وتوصياتها واملاءاتها"، وفق نص البلاغ.

ودعت الهيئات ذاتها من وصفتها بـ"القوى التقدمية" إلى "التلاحم لتشكيل جبهة وطنية للتصدي لما يحاك ضد الجامعة والمدرسة العمومية"، مناشدة فروعها "النضال المشترك والجماعي من أجل وقف هذا العدوان على ما تبقى من مجانية التعليم ومن تعليم عمومي"، بتعبير الوثيقة ذاتها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - Abou majd السبت 13 يناير 2018 - 13:01
فاتكم الكطار فاتكم الكطار النقابات اصبحت في خبر كان هذه هي نتيجة التكوليس وبيع الدمم اللوبي الاستعماري حقق المراد وبكل سهولة لقد تامرتم على الشعب مقابل حفنة من حطام الدنيا ستلقون الله وانتم مكبلون بها تكوى بها جباهكم وظهوركم وبطونكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
2 - اومحند الحسين السبت 13 يناير 2018 - 13:44
كل شيئ في هاذ لبلاد مكرهش سي العثماني يدير لو الخوصصة،،وذلك لتعويض نقص ميزانيات حكومته الخاملة،،،
أش بقى فهاذ الدولة،،واش خليتو لمغاربة فيها؟
فين هي حقوق ممتلكات الشعب فالقطاع العمومي؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
3 - autre السبت 13 يناير 2018 - 14:06
je crois le PJD avec son inexpérience et son incompétence à gérer les affaires d une nation et avec les loby qui l entouré pense comme celui qui se dit 3la t9lido. je conseille au PJD de quitter la barque de gestion de l état. il ne suffit pas d avoir les mains propres dans un pays comme le nôtre, il faut affronter les loby si non....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
4 - متتبع السبت 13 يناير 2018 - 14:52
مسألة التعليم لا تخص فقط النقابات والأسرة التعليمية، وإنما جميع مكونات البلد خاصة آباء وأولياء الثلاميد الدين هم سيحرمون من حقهم من الدولة خاصة أنهم يؤدون الضرائب. فيجب تعبئة الشعب كله للتصدي لهذا العدوان من الحكومة العثمانية الذي زاد تجبرها في الآونة الأخيرة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
5 - الدولة العميقة السبت 13 يناير 2018 - 15:25
أنا حزين جداً لما آلت إليه حالة نخبنا وكبار مسؤولينا،من مدى هزالة أعمالهم و إنجازاتهم اتجاه الشعب و الوطن؟!الكل منبطح أمام إملآت المال و الربا و لا يرون من الإنجاز إلا نسبة الفائدة و توجهات البنوك،هل فقدوا كل إحساس لهذا الشعب الباقي الصامد الا مبالي و المثخن بالضربات ،لكنه باق و هم زائلون،رحم الله كل وطني غيور وهم كثر ،أما من نهاون و إستسلم فلا عزاء له ،
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
6 - abdenasser abdoun السبت 13 يناير 2018 - 15:47
كتعجبونا فالخاوي . عاطيين اهمية كبيرة لهاذ القضية الوقت لخصكوم تكونوا اكبر الداعمين لها . شحال القيمة ديال الرسوم لا تتعدى 90 درهما في الشهر . فالحقيقة بغيت الرسوم ترتفع على حسب الدخل ديال كل فرد حتى نكون منصفين . والغريب فالامر ان هؤلاء لا يتكلمون الا في مثل هاته الحالات وبعد فوات الاوان .سيروا شوفوا الشوارع عمرات بالشماكرية دافعوا حتى توفرولهوم ملاجىء . دخلو البيوت سولوهم اش كلاوا واش الخبز حرفي ولا دوزوه بالزيتون . خليكوم من الصورة الزوينة لي فالرباط .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
المجموع: 6 | عرض: 1 - 6

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.