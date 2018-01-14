شركة فرنسية تسحب علب حليب الأطفال "الملوثة" من أسواق المغرب

هسبريس - يوسف لخضر

قررت مجموعة "لاكتاليس" الفرنسية سحب 12 مليون علبة حليب في 83 دولة، من بينها المغرب، بعد تأكد تلوث منتجات الشركة من حليب الرضع ومنتجات غذائية أخرى بجرثومة "السالمونيلا".

يأتي هذا في وقت أعلن فيه المغرب، بداية دجنبر الماضي، عن منع تسويق حليب الأطفال الذي تنتجه الشركة سالفة الذكر ويحمل اسم "Picot"، الموجود في صيدليات المملكة ومتاجرها. ولم تكشف الشركة إلى حد الساعة معطيات حول الكمية التي تم سحبها.

وبعد مضي حوالي شهر على اكتشاف انتشار بكتيريا "السالمونيلا" في أحد منتجات "لاكتاليس"، خرج إيمانويل بيسنييه، رئيس مجلس إدارة الشركة، اليوم الأحد، عن صمته ليؤكد أن عملية سحب مسحوق حليب الرضع من الأسواق يشمل 83 بلداً و12 مليون علبة.

وأضاف بيسنييه، في حوار مع صحيفة "لوجورنال" الأسبوعية، أن عملية السحب ستخفف على الموزعين عملية فرز العلب، ما يعني أنهم سيسحبون كل العلب من أجنحة متاجرهم، كما وعد بدفع تعويضات إلى كل العائلات التي تضررت من جراء هذه القضية.

وتهم عملية السحب الكاملة لمنتجات الشركة عدداً من الدول، من بينها الصين وتايوان وباكستان وأفغانستان والعراق والمغرب ولبنان والسودان ورومانيا وصربيا وجورجيا واليونان وهايتي وكولومبيا والبيرو.

وكان عدد من الآباء في فرنسا تقدموا بمئات الشكاوى ضد الشركة متهمين إياها بالغش"، و"تعريض حياة الآخرين للخطر". وفي المغرب لم تسجل أية حالة تسمم في صفوف الأطفال المغاربة إلى حد الساعة، رغم أن الحليب يعرف إقبالاً كبيراً عليه ويباع في الصيدليات والمتاجر الكبرى.

وكانت وزارة الصحة في المغرب قد وجهت طلباً إلى الشركة المنتجة لهذا الحليب من أجل السحب الفوري لجميع الأصناف المرتبطة بهذا المنتوج من الأسواق المغربية كإجراء احتياطي، ودعت الآباء والأمهات الذين لا يزال لديهم منتوجات "بيكوت" عدم استخدامه كإجراء احتياطي.

وطمأن مصدر من وزارة الصحة الأسر المغربية بخصوص هذا الموضوع، وأكد أن مصالح وزارة الصحة والمكتب الوطني للمنتجات الصحية والغذائية قامتا بما يجب من أجل سحب المنتوج المعني بالأمر للحيلولة دون تسجيل أية إصابة بجرثومة السالمونيلا.

يشار إلى أن السالمونيلا عبارة عن جرثومة عضوية منتشرة في الطبيعة وفي العديد من الكائنات الحية، تصيب الإنسان والحيوان على حد سواء، وهي أحد الأسباب الرئيسية للأمراض التي تنقلها الأغذية في جميع أنحاء العالم.

ويمكن لهذه العدوى أن تكون مهددة للحياة، وخصوصاً للأطفال الصغار، وتنتقل عن طريق الفم من خلال تناول أغذية أو مياه ملوثة بالجرثومة، وتستطيع السالمونيلا تلويث الغذاء وتسميمه بشكل يصيب آلاف المرضى.