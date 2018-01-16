الأسعار المناسبة والقيمة الغذائية العالية للبيض لا تُغريان المغاربة

هسبريس - يوسف لخضر

ما يزال استهلاك المغاربة للبيض منخفضاً مقارنة مع دول العالم، رغم القيمة الغذائية التي يتوفر عليها وثمنه غير المرتفع؛ ويرجع ذلك إلى العادات الغذائية التي لا تدخل البيض ضمن المواد الأساسية اليومية.

وبحسب أرقام مؤقتة أصدرتها الجمعية الوطنية لمنتجي بيض الاستهلاك، بمناسبة اليوم الوطني للبيض الذي يصادف الـ 15 من يناير من كل سنة، فإن معدل استهلاك المغاربة للبيض سنة 2017 بلغ 180 بيضة للفرد.

وقد عرف معدل الاستهلاك السنوي الفردي من البيض ارتفاعاً ملحوظاً في السنوات الأخيرة؛ إذ انتقل من 138 بيضة للفرد سنة 2010 إلى 180 بيضة للفرد سنة 2017، لكن وبالرغم من هذا التطور، فإن المعدل المسجل يظل ضعيفاً مقارنة مع العديد من الدول.

وقال عبد اللطيف الزعيم، نائب رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي بيض الاستهلاك، إن استهلاك المغاربة للبيض ما زال منخفضاً رغم قيمته الغذائية المهمة ورغم كونه أرخص بأربع مرات من أي مصدر آخر للبروتينات من أصول حيوانية.

وأشار الزعيم، في تصريح لهسبريس، إلى أن المواطن الأوروبي يستهلك حوالي 250 بيضة سنوياً، وفي المكسيك يبلغ هذا الرقم 400، وباليابان 310 سنوياً، وبالصين 340 بيضة سنوياً للفرد.

ويرجع الزعيم ضُعف استهلاك المغاربة للبيض إلى العادات الغذائية التي لا تعتبر البيض وجبة رسمية وأساسية، وقال إن الجمعية تعمل من خلال أنشطة عدة على التحسيس بأهميته عبر اليومين الوطني والعالمي للبيض ومعرض الدواجن ومعرض الفلاحة.

وأجمع عدد من باعة البيض في أسواق الرباط، في تصريحات لهسبريس، على أن إقبال الأسر على البيض يسجل في المناسبات التي تتطلب تحضير بعض الحلويات، لكن الاستهلاك اليومي يبقى ضعيفاً، خصوصاً في حالة ارتفاع ثمنه.

وتفيد الأرقام الصادرة عن الجمعية المهنية لمنتجي بيض الاستهلاك بأن إنتاج المغرب من البيض بلغ سنة 2017 حوالي 5.5 مليارات وحدة، ما يمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي من بيض الاستهلاك؛ وذلك من خلال 3 محاضن تنتج سنوياً حوالي 14 مليون كتكوت صنف البيض.

ويتوفر المغرب على 252 ضيعة مرخصة لإنتاج بيض الاستهلاك، وخمسة مراكز مرخصة لتلفيف البيض، وثلاثة وحدات لتحويل البيض، وقد وصل مجموع الاستثمارات في قطاع إنتاج بيض الاستهلاك 3.25 مليارات درهم وحقق رقم معاملات يقدر بـ 6.75 مليارات درهم، خلال السنة الماضية.

ويوفر قطاع إنتاج بيض الاستهلاك بشكل دائم 21.500 منصب شغل مباشر، و31.000 منصب شغل غير مباشر من خلال شبكة التسويق والتوزيع وباقي الأنشطة المصاحبة.

وتؤكد الدراسات أن البيض يحتوي على عدد كبير من المواد المغذية التي تساهم في سد الحاجيات الغذائية المرتبطة بالنمو والمحافظة على الجسم في صحة جيدة؛ إذ يمثل مصدرا مهما للبروتينات والأملاح المعدنية الأقل ثمناً في السوق.

وتوفر بيضتان القيمة الغذائية نفسها التي تقدمها وجبة مكونة من 100 غرام من اللحم، إضافة إلى احتوائه على بروتينات ذات جودة عالية، وخاصة الألبمين الذي يعتبره المختصون في التغذية "البروتين البيولوجي المرجع"، كما يعتبر مرجع النجاعة البروتينية عند الطفل والمرأة الحامل والمرضع والأشخاص المسنين.

وتقدم بروتينات البيض كميات وافرة من الأحماض الأمينية الأساسية التي يعتبر الجسم غير قادر على صنعها ويجب توفيرها عن طريق التغذية، ويتعلق الأمر خصوصاً بالليزين والمتيونين النادرين في معظم المواد الغذائية، وكذلك الأرجنين والفينيلالين والسيستين.