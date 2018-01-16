24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/01/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5907:2912:4215:2317:4619:05
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب خلال سنة 2018؟

  1. تايلاند تغري السياح الغواصين لتنظيف مياه المحيط (5.00)

  2. بعد السياسة والاقتصاد .. المغرب ينفتح على إفريقيا بالرياضة المدرسية (5.00)

  3. واتنغيراه! (5.00)

  4. الأسعار المناسبة والقيمة الغذائية العالية للبيض لا تُغريان المغاربة (5.00)

  5. بين الآلات والعنصر البشري .. بيع التذاكر يشل حافلات الرباط والنواحي (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | الأسعار المناسبة والقيمة الغذائية العالية للبيض لا تُغريان المغاربة

الأسعار المناسبة والقيمة الغذائية العالية للبيض لا تُغريان المغاربة

الأسعار المناسبة والقيمة الغذائية العالية للبيض لا تُغريان المغاربة
هسبريس - يوسف لخضر
الثلاثاء 16 يناير 2018 - 12:00

ما يزال استهلاك المغاربة للبيض منخفضاً مقارنة مع دول العالم، رغم القيمة الغذائية التي يتوفر عليها وثمنه غير المرتفع؛ ويرجع ذلك إلى العادات الغذائية التي لا تدخل البيض ضمن المواد الأساسية اليومية.

وبحسب أرقام مؤقتة أصدرتها الجمعية الوطنية لمنتجي بيض الاستهلاك، بمناسبة اليوم الوطني للبيض الذي يصادف الـ 15 من يناير من كل سنة، فإن معدل استهلاك المغاربة للبيض سنة 2017 بلغ 180 بيضة للفرد.

وقد عرف معدل الاستهلاك السنوي الفردي من البيض ارتفاعاً ملحوظاً في السنوات الأخيرة؛ إذ انتقل من 138 بيضة للفرد سنة 2010 إلى 180 بيضة للفرد سنة 2017، لكن وبالرغم من هذا التطور، فإن المعدل المسجل يظل ضعيفاً مقارنة مع العديد من الدول.

وقال عبد اللطيف الزعيم، نائب رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي بيض الاستهلاك، إن استهلاك المغاربة للبيض ما زال منخفضاً رغم قيمته الغذائية المهمة ورغم كونه أرخص بأربع مرات من أي مصدر آخر للبروتينات من أصول حيوانية.

وأشار الزعيم، في تصريح لهسبريس، إلى أن المواطن الأوروبي يستهلك حوالي 250 بيضة سنوياً، وفي المكسيك يبلغ هذا الرقم 400، وباليابان 310 سنوياً، وبالصين 340 بيضة سنوياً للفرد.

ويرجع الزعيم ضُعف استهلاك المغاربة للبيض إلى العادات الغذائية التي لا تعتبر البيض وجبة رسمية وأساسية، وقال إن الجمعية تعمل من خلال أنشطة عدة على التحسيس بأهميته عبر اليومين الوطني والعالمي للبيض ومعرض الدواجن ومعرض الفلاحة.

وأجمع عدد من باعة البيض في أسواق الرباط، في تصريحات لهسبريس، على أن إقبال الأسر على البيض يسجل في المناسبات التي تتطلب تحضير بعض الحلويات، لكن الاستهلاك اليومي يبقى ضعيفاً، خصوصاً في حالة ارتفاع ثمنه.

وتفيد الأرقام الصادرة عن الجمعية المهنية لمنتجي بيض الاستهلاك بأن إنتاج المغرب من البيض بلغ سنة 2017 حوالي 5.5 مليارات وحدة، ما يمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي من بيض الاستهلاك؛ وذلك من خلال 3 محاضن تنتج سنوياً حوالي 14 مليون كتكوت صنف البيض.

ويتوفر المغرب على 252 ضيعة مرخصة لإنتاج بيض الاستهلاك، وخمسة مراكز مرخصة لتلفيف البيض، وثلاثة وحدات لتحويل البيض، وقد وصل مجموع الاستثمارات في قطاع إنتاج بيض الاستهلاك 3.25 مليارات درهم وحقق رقم معاملات يقدر بـ 6.75 مليارات درهم، خلال السنة الماضية.

ويوفر قطاع إنتاج بيض الاستهلاك بشكل دائم 21.500 منصب شغل مباشر، و31.000 منصب شغل غير مباشر من خلال شبكة التسويق والتوزيع وباقي الأنشطة المصاحبة.

وتؤكد الدراسات أن البيض يحتوي على عدد كبير من المواد المغذية التي تساهم في سد الحاجيات الغذائية المرتبطة بالنمو والمحافظة على الجسم في صحة جيدة؛ إذ يمثل مصدرا مهما للبروتينات والأملاح المعدنية الأقل ثمناً في السوق.

وتوفر بيضتان القيمة الغذائية نفسها التي تقدمها وجبة مكونة من 100 غرام من اللحم، إضافة إلى احتوائه على بروتينات ذات جودة عالية، وخاصة الألبمين الذي يعتبره المختصون في التغذية "البروتين البيولوجي المرجع"، كما يعتبر مرجع النجاعة البروتينية عند الطفل والمرأة الحامل والمرضع والأشخاص المسنين.

وتقدم بروتينات البيض كميات وافرة من الأحماض الأمينية الأساسية التي يعتبر الجسم غير قادر على صنعها ويجب توفيرها عن طريق التغذية، ويتعلق الأمر خصوصاً بالليزين والمتيونين النادرين في معظم المواد الغذائية، وكذلك الأرجنين والفينيلالين والسيستين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (33)

1 - Ayyoz الثلاثاء 16 يناير 2018 - 12:11
المواطن المغربي مهيأ نفسيا منذ اعوام وتمت برمجته لتقبل ارتفاع الاسعار .المهم هو انها ارتفعت لجاره ايضا حتى ليكون استثناء هههه
حتىولو وصل ثمن البيضة. خمسة دراهم والبوتان مائة درهم فلاباس
إدا عمت هنت هدا هو تفكيرنا بدون مزايدات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
33
2 - عدنان الثلاثاء 16 يناير 2018 - 12:16
الحمد لله ان المغاربة ليس لديهم تناول البيض ضمن الأولويات ، في خذه الحالة غايولي البيضة 5دراهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
49
3 - Azad meryam الثلاثاء 16 يناير 2018 - 12:23
بالعكس لا نستغني عنه فكل الاحوال وماي كيرخاص كيعمر الدار ..البيض مهم فحياتنا وشهيوتنا .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
4 - brahim daoudi الثلاثاء 16 يناير 2018 - 12:25
الآن أصبح من المواد الأولية. فالثمن البيض درهم واحد مقابل أقل من درهم في سنوات الماضية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
31
5 - farid baraka الثلاثاء 16 يناير 2018 - 12:26
المفاربة ما عندهومش القناعة وكيف ما درتي معاهم ..... غلا الحاجة يهدرو رخاصت يهدرو لا حول ولا قوة الا بالله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-61
6 - jamil الثلاثاء 16 يناير 2018 - 12:26
هل تدخل الصناعة( الحلويات،المعامل الكبرى،...) في هدا الاحصاء ام لا ان كان الامر ايجابا فالامر ليس بدقيق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
27
7 - موسى الثلاثاء 16 يناير 2018 - 12:26
كترة أكل البيض تساوي الكوليستور والطبيب ينصح بتناول بيضتين قي الأسبوع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
28
8 - علي الثلاثاء 16 يناير 2018 - 12:28
محكوم على المغاربة ياكلو غير البيض حيث ثمنه رخيص اما اللحوم تنشفوه من العيد العيد. اما دول العالم مخصناش نهدرو عليهم لحقاش هما مشاو بعيد عن البيض. كيكلوه بيضة او جوج بيضات بالأسبوع لان البيض غني بالكوليسطرول واقبح شي هو الكوليسترول يكون عند الانسان بالدم اكثر من اللي خاصو يكون. وخاصنا معاميل وشريكات نخدمو والبيض عطيوهم الحكومة باش اطلع لهم الكوليسطرول ايسكت اهم القلب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
36
9 - SARDINE 20 DIRHAM LLKILO الثلاثاء 16 يناير 2018 - 12:34
البيظ والخظرة والفواكه والحوت بعظ المرات غاليين علينا ماشي ديما لكن احنا بغينا الثمن يكون مناسب باش حتى الفقير يعيش
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
10 - غيوووووووووور الثلاثاء 16 يناير 2018 - 12:37
أي قيمة غذائية عالية تتكلمون عنها .. ??
الموجه للتصدير نعم أما الموجه للاستهلاك لعموم الشعب فنتمنى أن لا يصيبنا بأمراض أو ميكروبات فغذاء الدجاج بالخصوص و الظروف التي يعيش فيها يوضحان لنا القيمة الغذائية العالية لهذا المنتوج
لولا المناعة التي اكتسبها المغاربة منذ الصغر لكان بعضهم راقدا في المستشفيات التي لا توجد أصلا و البعض الأخر في المقابر ادا لقا بلاصة. لعفووو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
40
11 - mowatine الثلاثاء 16 يناير 2018 - 12:42
سيطل علينا بعض المتشائمين ويقولو البيض غالي الثمن .....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-36
12 - hanane hanane الثلاثاء 16 يناير 2018 - 12:42
ابشروا هذا من فضل الله ....البيض لا يمكن الاستغناء عليه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
13 - amine lehilali الثلاثاء 16 يناير 2018 - 12:43
شحال من واحد فينا نحن الفقراء ، عايش بالبيض و مطيشة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
28
14 - رضوان الفتحي الثلاثاء 16 يناير 2018 - 12:43
اليوم المغاربة اصبحوا يستهلكون سوى البيض لانه المنتوج الوحيد الذي اصبح في متناول المواطنين أما الطماطم وزميلها البصل لازالا سعرهما مرتفعا جدا إذا البيض سيبقى وحيدا فى الوقت الراهن. البيض مصلوق البيض امليت المهم سياتي يوما سيصبح المواطن يبيض بيضا ولم يعد يشتريه مرة اخرى.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
15 - مومو الثلاثاء 16 يناير 2018 - 12:54
ياله يالعتمناني البيض تستيه من الزيادة فقم باحتماع طارء لﻷعضاء الحكومة و قم بوبيخهم لكونهم استتنوا الزيادة في البيض
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
16 - amal lmir الثلاثاء 16 يناير 2018 - 12:55
الوزارة الوصية اتخذت استراتيجية ناجحة في تربية الدواجن ونلمس النمو على سطح الواقع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
17 - عايشين بالبركة الثلاثاء 16 يناير 2018 - 13:06
ثلاثون بيضة في هولندا ب 2 اورو اشتريت 30 بيضة في المغرب ب 6 اورو حلل وناقش وقردش حتى اخر دقيقة في حياتك ولن تصل الى جواب لماذا ؟؟؟؟؟؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
18 - Mohamed الثلاثاء 16 يناير 2018 - 13:11
ﻟﻲ ﻛﺎﻧﻮ ﻓﺎﻫﻤﻴﻦ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ بصح هوما ﺍﻟﺪﻳﻨﺎﺻﻮﺭﺍﺕ
ﺷﺎﻓﻮ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﺎﻳﻌﺠﺐ او نقارضو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
19 - Maghrebi الثلاثاء 16 يناير 2018 - 13:14
البيض مفيد جداً للجسم لكن كثرة أكل أصفر البيض هو من أخطر ما قد يؤذي الإنسان على المدى المتوسط والبعيد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
20 - amal hajiri الثلاثاء 16 يناير 2018 - 13:15
الأمر يتعلق بمادة حيوية لا يمكن للمغاربة الاستغناء عنها ولو مؤقتا.لانه ضروري في الحلويات والشهيوات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
21 - أمين خالدي الثلاثاء 16 يناير 2018 - 13:23
يتميز البيض بإمكانية استخدامه في العديد من الوجبات الصحية، بالإضافة إلى كونه مكون رئيسي في أنواع كثيرة من المعجنات والحلويات، ولا يمكن الاستغناء عنه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
22 - mohamed rida الثلاثاء 16 يناير 2018 - 13:25
يعد البيض من الأطعمة الضرورية لاحتوائه على عناصر غذائية مهمة كالبروتينات والكالسيوم والفيتامينات وغيرها،.ضروري منو لا يمكن للمغاربة الاستغناء عليه.ممكن يستغناو على أي حاجة الا البيض
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-5
23 - hssad الثلاثاء 16 يناير 2018 - 13:56
المنتجات الحيوانية والمصنعة هي سبب الامراض والسرطان فلا تكذبوا على الناس انصحوهم بالمنتجات النباتية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
24 - mohamed الثلاثاء 16 يناير 2018 - 14:04
البيض الرومي كله خطر على الصحة بدون مبالغات ولا يهم أصحابه إلا جودة الإنتاج من أجل الربح أكثر و ليس الجودة الصحية، البيض الصحي هو البيض البلدي لأن الدجاج البلدي غير معالج بالهرمونات و لا يتغذى على علف معالج و يتغذى من أنواع مختلفة من العشب و القمح و الذرة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
25 - ندا الثلاثاء 16 يناير 2018 - 14:12
جمعية منتجي البيض يريدون أن يغتنوا على حساب المواطنين لهذا اهتموا بالاحصاء. و معامل الحلوى وما أكثرها لا تستعمل القدر الكافي في مكونات الحلوى يعني تغش. تستعمل السكر والمنكهات الكيماوية. وتغدية الدجاج الذي يعطي البيض ملوث. لذلك بالبيض الرومي مضر بالصحة ويجب استهلاكه بحذر.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
26 - Khalil الثلاثاء 16 يناير 2018 - 14:12
أتذكر عندما قاموا بالتهليل للألوفيرا أصبح الاخير يباع ب50درهما و الآن تطبلون للبيض... أراك للفراجة... الدجاج ديرو ليه سيزاريان باش دغيا يبيض
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
27 - لكنتاوي الثلاثاء 16 يناير 2018 - 14:29
نحن كا اولاد الفقراء غدائنا و نمط عيشناا هو البيض مع مطيشة ههه لماذاا لان عملية حسابية ستجد فيها انك تناول واجبة الغداء ب 4 درهم
وهذا ما نملكه في هذاا الوطن الجريح
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
28 - محمد الزموري الثلاثاء 16 يناير 2018 - 14:31
يجب ان لا نتغاضى عن بعض الناس الذين لا يفقهون لا في الأكل و لا في الشرب ولا في الجودة ولا في الغلاء أو الرخاء ولا حتى كيف يعيش المهم التشاؤم وكل شيء أسود وحتى البيض يقول أن الجودة تذهب إلى الخارج المهم الضبابة الغمام العجاج الدخان الحرارة الله ينجينا من هذا القوم ويقنعنا بما هو بين أيدينا ويغنينا عن ما هو لغيرنا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
29 - خريبكي الثلاثاء 16 يناير 2018 - 14:48
هناك تخوف من طريقة تربية الدواجن من حيث الأعلاف الأدوية، بالإضافة إلى طريقة التخزين. الدي يمر عبر مجموعة من المراحل(التخزين في المزارع+عند تجار الجملة +عند الوسطاء ) بالإضافة إلى بيعه وهو معرض لأشعة الشمس! !!في الأسواق الشعبية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
30 - bouazza الثلاثاء 16 يناير 2018 - 15:00
لا شك أن استهلاك البيض بشكل معتدل مهم ولكن هذا إشهار الهدف منه إقناع الناس باستهلاك البيض حتى يرتفع الطلب و من تم ارتفاع الثمن وإغناء لوبيات البيض. الأوربيين لا يستهلكون كثيرا البيض بل نحن نستهلكه أكثر منهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
31 - صويلح الثلاثاء 16 يناير 2018 - 16:13
رغم الارقام التي ذكرتموها لانتاج البيض والكتاكيت والدجاج يبقى الانتاج جد ضعيف مقارنة مع دولة تنتج العجب من البيض والكتاكيت والدجاج ولو وقفت على مزارعهم والشاحنات مجرورة بعربات كل شاحنة تجر بين 6000 الى 10000 من الدجاج حسب عمر الدجاجة وتصدر الملايين منها عبر العالم .المشكل في المغرب الاسواق الخارجية للتصدير ومضاعفة الانتاج 3 مرات او اكثر على ما هو حاليا اذا اراد ادخال العملة الصعبة من الدجاج والبيض.للاشارة البيض له 3 اسابيع للحفاض على جودته لذلك ينبغي ان تكون الاسواق مدروسة قبل الانتاج
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
32 - خديجة الثلاثاء 16 يناير 2018 - 16:45
يعتبر البيض غذاء كامل، لإحتوائه على الڤيتامينات والأملاح المعدنية والدهن وهو سريع الهضم،مجمل أطباء التغذية ينصحون بتناول بيضة واحدة في اليوم.وعليه فمن أولويات وزارة الفلاحة و الصيد البحري الوقوف و مراقبة مربي الدواجن لتمكين المواطن من استهلاك أحسن للبيض و ذلك لأهميته و فوائده على صحة الناس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
33 - مرجعنا الدكتور الفايد الثلاثاء 16 يناير 2018 - 17:36
عن أي بيض تتحدثون ان كان بيضهم الرومي فلا قيمة غذائية له استهلاكه هو الهلاك بعينه اما بيضنا فهو البيض الحق...........عن الدكتور الفايد بتصرف
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 33 | عرض: 1 - 33

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.