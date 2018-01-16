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الرئيسية | مجتمع | حقوقيات يطالبن برفع "الذل" عن مغربيات "التهريب المعيشي" بسبتة

حقوقيات يطالبن برفع "الذل" عن مغربيات "التهريب المعيشي" بسبتة

حقوقيات يطالبن برفع "الذل" عن مغربيات "التهريب المعيشي" بسبتة
هسبريس - أمال كنين (كاريكاتير خالد كدار)
الثلاثاء 16 يناير 2018 - 16:00

استنكرت فيدرالية رابطة حقوق النساء بالعرائش مقتل سيدتين بمعبر باب سبتة يوم أمس الاثنين، واصفة المعبر بـ "معبر الذل".

وعبرت الرابطة، ضمن بيان لها توصلت هسبريس بنسخة منه، عن "الاستنكار والتنديد باستمرار استرخاص والمساس بحياة النساء في هذا المعبر المشؤوم رغم الوفيات والحوادث المتتالية في صفوف النساء".

وطالبت ناشطات الرابطة السلطات المغربية والإسبانية بالكف عن "التماطل في حل هذا الملف بشكل يقي حياة وسلامة النساء الباحثات عن لقمة عيش وضمان كرامة العابرات وإنصافهن"، على حد تعبيرها.

ووجهت الفيدرالية دعوة إلى الحكومة والقطاعات الوصية، وطنيا وجهويا وإقليميا ومحليا، إلى "اعتبار الملف أولوية في السياسات العمومية مركزيا وترابيا، والتمكين المجالي الاقتصادي وتقديم بدائل حقيقية لهؤلاء النساء المهمشات اللواتي يكابدن الويلات من جراء استمرار غض الطرف عن عواقبه".

وقد توفيت صباح أمس الاثنين كل من سعاد زنيتر، 27 سنة، عازبة، تقطن بحي رأس لوطة بالفنيدق، وإلهام بنشريف، 43 سنة، متزوجة، تقطن بحومة الواد بالفنيدق، أثناء محاولتهما الولوج من معبر باب سبتة لممارسة مهنة "التهريب المعيشي".

وبوفاة هاتين السيدتين، يرتفع عدد المغربيات المتوفيات من العاملات في التهريب المعيشي بمعبر باب سبتة إلى ست وفيات في ظرف سنة واحدة منذ يناير الماضي.

وتتكرر حوادث التدافع على مستوى المعبر الحدودي بسبب توافد آلاف التجار الراغبين في جلب السلع من داخل مدينة سبتة وتوزيعها بالأسواق المغربية. وسجل آخر حادث من هذا النوع أواخر غشت 2017، وأدى إلى مصرع سيدتين كذلك.

وكان ألفونسو داسديس، وزير الخارجية الإسباني، قد علق على الحادث قائلا إن "الوضع غير مرض، وعلى كل من المغرب وإسبانيا التحرك لتحسين الأمر".

وأضاف المسؤول الحكومي الإسباني، ضمن تصريحات صحافية، "نتأسف لوفاة شخصين، ونحن نبذل كل جهد ممكن لتجنب هذه المواقف"، معتبرا أن "كلا الحكومتين تحافظان على علاقة سلسة باختبار مواقف وإمكانيات إعداد المعبر الحدودي باستمرار بهدف تجنب مثل هذه الحوادث".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - عبداللطيف الشاعر الثلاثاء 16 يناير 2018 - 16:08
هذا صحيح نعم نعم ،ولكن يجب عليهم عدم التهريب
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-39
2 - اساركا الثلاثاء 16 يناير 2018 - 16:13
حياتهن تساوي بضع ظرهمات معاناة وتحرش وسب وينعتون من قبل الدرك والقوات المساعدة ب (البغلات ) و ذالك يدبشكل يومي تعيشه النساء المهربات على الحدود سبتة ومليلية
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33
3 - Hhhh الثلاثاء 16 يناير 2018 - 16:13
عدد الموتي من اجل لقمة العيش ارتفع الا تلاحضون مولات لمسمن 13 امرأة في الصويرة سيدتان في الحدود وزيد وزيد واش هدشي طبيعي حرب بدون سلاح
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38
4 - Samir r الثلاثاء 16 يناير 2018 - 16:16
دولة فاشله بامتياز.
يجب الانتقال من دولة غير ديموقراطية الى دولة ديموقراطيه. ما يحدث عندنا من ظلم لا يمكن السكوت عليه. والسلام
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19
5 - غيلان قدور الثلاثاء 16 يناير 2018 - 16:20
النساء المعوزات تئن من الفقر والتهميش والاحباط في جميع مناطق البلد نتيجة سياسة الدولة العميقة منذ عشرات السنين فالنساء والأطفال والشيوخ هم اكثر فقرا وحرمانا من سياسية الدولة.
فجحافل الفقراء تجوب شوارع الحواضر في منظر مؤلم بتجاهل تام من طرف من بيدهم الامر واعلامهم الذي ما فتء يردد العام زين وكلشي بخير ومشاريع الخير والنماء وأجمل بلد في العالم .
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15
6 - sabri الثلاثاء 16 يناير 2018 - 16:27
le premier beneficier de ce commerce illegal est Ceuta et L Espagne. Est ce que le Maroc n'es pas capable de produire des machandises pareille?? ou bien on l achete a moitie prix a Ceuta?? Il faut mettre fin a ce genre de commerce et trouver une solution por ces femmes!!
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1
7 - mounir الثلاثاء 16 يناير 2018 - 16:35
كلامي موجه للمسؤولين... هل ترضون الذل لأمهات هذا الوطن ... همكم فرض الضرائب فقط من اجل رواتبكم التي الخزينة..
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15
8 - رد على تعليق رقم ١ الثلاثاء 16 يناير 2018 - 16:40
اوك انا متفق معاك مخصهومش اهربو السلعة من إسبانيا اوك ايوا خاص الدولة دير لهم حل توفر لهم فرص الشغل اديك الساعة ال. بقاو اهربو السلعة من سبتة ومليلية نعطيو الحكومة الحق والي دار لهد الناس يستاهلو. سؤال الدولة مديراش لهم فاش اخدمو مكاينش فرص الشغل ادن فين بغيتي امشيو هد الناس اخرجو الطريف الفساد.
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11
9 - Abdeslam from usa الثلاثاء 16 يناير 2018 - 16:52
السلام عليكم.. الأمريكان بقولون قولة في منتهى الروعةput your hand where your mouth id .هؤلاء الحقوقيات لو كل واحدة اعطت من راتبها او تروتها لهاته النساء لما كان حالهن هكذا. الشفوي 20/20 الكتابي 0/20. اللّٰه يعطينا وجوهكن.
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2
10 - بنت البلاد الثلاثاء 16 يناير 2018 - 16:54
عندما تتحول لقمة العيش الحلال..إلى رحلة عذاب نحو الموت...لا يمكن تصور المشقة التي تتحملها النساء في هذا الجزء من شمال المغرب. ..يجب فعل شيئ كي لا يتكرر هذا.
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3
11 - citoyen maghribi الثلاثاء 16 يناير 2018 - 16:56
Il faut trouver une solution ce problème! le gouvernement devrait enregistrer toutes ces femmes, et puisqu'il n'y a pas d’alternative à ce "travail" pourquoi ne pas légaliser ce trafic entre les 2 gouvernements, le Maroc achète ces marchandises à l'Espagne et les redistribuent à toutes ces femmes moyennant une certaine somme d'argent comme impôt. Voilà par exemple une idée qui sauvera la face des 2 pays et épargnera à ces pauvres femmes cet esclavage qui dure depuis plus des dizaines d'années et qui va en s’amplifiant, et en engendrant de plus en plus de victimes misérables
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12 - م ن الثلاثاء 16 يناير 2018 - 17:06
هادالمنضملت الحقوقية والحقوقيون كما يدعون اعملو حاجة واحدة. يمشو نتماؤينضمو داك ناس. ميبقاوش غير الهدرا خاوة بلا افعال
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13 - شوف تشوف الثلاثاء 16 يناير 2018 - 17:12
الحل بيد الدولة أو بالمعنى الصحيح حكومة الظل أما الحكومة الحالية الله يرد بيهم وخلاص ومتعولوش عليهم الناس راه غير مسخرين وكيتسناو غير وقتاش يفرحوا بالتقاعد ديالهم بحالنا باش يتهناو من صداعكم فمرة ( وغير هاذا فالدولة هي اللتي تريد العذاب لهاته الشريحة والعريضة من المجتمع وليس الحمالة ديال سبتة ومليلية فقط فالدولة الحالية على تعذيب الطبقة الدنيوية لتسحقها بالمرة وهاته نماذج من الجهوية المتعمدة للنهوض بالطبقة البرجوازية .. وبعدها التنمية الحشرية
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14 - مغربي الثلاثاء 16 يناير 2018 - 17:37
الدولة المغربية لا تعير اي اهتمام لكرامة المواطن المغربي . لاننا لم نصل ولن نصل الى درجة " المواطنة " نحن فقط ( عبيد ) نطيع الاوامر ولا يتم استشارتنا في اي قرار يهمنا لا من قريب ولا من بعيد . وعلاش المغربيات تتم اهانتهم في معبر سبتة ومليلية المحتلتين بهاد الطريقة المدلة ؟ علاش المغربي ديما فقير ديما محتاج باش اعيش ؟ في الصراحة المغرب بلاد الحكرة بامتياز . راه بهاد المعملة المدلة للمغربي ونهار تبغيو المغربي ادافع علا بلادو في اي حرب راكم غادين تلقاو راسكم وحيدين في رقعة الميدان !!! شكرا هسبريس
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0
15 - Hamid الثلاثاء 16 يناير 2018 - 17:39
سبتة ومليلية لازالتا محتلتين بسبب التهريب الذي يدر على اسبانيا الملايير والذي يعتبر المحرك الاقتصادي لهتين المدينتين وطبعا بتواطؤ من هذه الدولة الفاشلة.
أما هؤلاء النساء لو وجدن البديل لأبنائهن لما رضو بهذا الدل .
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