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الرئيسية | مجتمع | "محامي الحموشي" يكشف خسارة الدولة 6 ملايير جراء "حراك الريف"

"محامي الحموشي" يكشف خسارة الدولة 6 ملايير جراء "حراك الريف"

"محامي الحموشي" يكشف خسارة الدولة 6 ملايير جراء "حراك الريف"
هسبريس - عبد الإله شبل
الثلاثاء 16 يناير 2018 - 17:00

وجه محمد الحسين كروط، محامي المديرية العامة للأمن الوطني، اتهامات كبيرة لمعتقلي حراك الريف المتابعين أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ضمنها إلحاق خسائر جمة بقوات الأمن ورجال الدرك الملكي والقوات المساعدة.

وقال كروط، في مرافعته اليوم الثلاثاء باستئنافية الدار البيضاء، إن أحداث الحسيمة، التي دامت شهورا، خلفت 902 من الضحايا في صفوف القوات العمومية، أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة، من بينهم 604 رجال أمن، و178 من القوات المساعدة، و120 دركيا.

وكشف دفاع مديرية الحموشي أن حجم الخسائر المادية التي طالت مختلف القوات العمومية بلغ حوالي ستة ملايير سنتيم، موزعة بين 20 مليون درهم كخسائر في صفوف الأمن، وأزيد من مليون و160 ألف درهم للقوات المساعدة، ثم أربعة ملايير سنتيم للدرك.

واعتبر المتحدث نفسه أنه "من حق الدولة مقاضاة هؤلاء المتهمين، على اعتبار أن صاحب العمارة التي كانت تعرضت للاحتراق خلال هذه الأحداث وضع شكاية ضدها، وطالب بملياري سنتيم تعويضا عن الخسائر".

من جهة أخرى، انتقد دفاع المديرية العامة للأمن الوطني مطالبة دفاع المعتقلين باستدعاء مسؤولين كبار بأجهزة الأمن والدرك وسفراء أجانب، معتبرا ذلك "غير مرتبط بالقضية".

ولم يفوت كروط فرصة مرافعته دون انتقاد استعانة دفاع معتقلي "حراك الريف" المرحلين من الحسيمة إلى الدار البيضاء بوثيقة مسربة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان تتعلق بالتعذيب، ناعتا إياها بـ"غير رسمية وغير موقعة، تبرأ منها المجلس بنفسه".

وهاجم دفاع مديرية الأمن زملاءه في المهنة بسبب انزعاجهم من مداخلته؛ إذ قال متهكما: "اختلط عليهم الحابل بالنابل"، متابعا: "قلت لهم إنها بقرة صفراء فاقع لونها، لكنهم لم يصدقوا ذلك".

وكان عبد الكبير طبيح، دفاع المطالب بالحق المدني، طالب في مرافعته السابقة "الدولة المغربية بأن تعمل على ضمان تعويضات مادية لفائدة الضحايا الذين تعرضوا للاعتداء خلال احتجاجات الحسيمة".

وشدد المتحدث نفسه على أن اختيار الدولة أن تسجل حضورها في هذا الملف، وأن تكون طرفا في الدعوى العمومية عبر تعيينها محامين، يعد "تحولا كبيرا يجب أن نفتخر به".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (22)

1 - ريفي محايد الثلاثاء 16 يناير 2018 - 17:08
سبحان الله .. خسروا ملايير من اجل قمع الحراك !! لو تم صرف هذه الملايير لصالح تنمية هذه الأقاليم لكان افضل و لتم معالجة اصل المشكل عوض ترقيعه و تهدئته بالقمع فقط
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87
2 - dr.hamid zeroual الثلاثاء 16 يناير 2018 - 17:08
هذا هو الخطا الذي وقع فيه ابناء الحسيمة حين لجؤو الى العنف وطبعا بتحريض من اصحاب النوايا الحسنة من اتباع شعو ومتبني الجمهورية الوهمية
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-55
3 - ريفي محايد الثلاثاء 16 يناير 2018 - 17:10
سبحان الله .. خسروا ملايير و لا زالو يخسرون من اجل قمع الحراك !! لو تم صرف هذه الملايير لصالح تنمية هذه الأقاليم لكان افضل و لتم معالجة اصل المشكل عوض ترقيعه و تهدئته بالقمع فقط
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55
4 - مبارك الثلاثاء 16 يناير 2018 - 17:16
لا حولا ولا قوة إلا بالله 6 ملايير كون خدمو بيها لصالح المدينة كون راه ماغاديش إوقاع هادشي
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57
5 - anas الثلاثاء 16 يناير 2018 - 17:17
الريف واغلبية الشعب المغربي خسرت حياتها في انتضار امل لم ولا ولن يتحقق في دولة كل ميزانياتها في جيوب المخزن و مشاريعها على ورق مقبور
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72
6 - عبدالله الثلاثاء 16 يناير 2018 - 17:18
على غير ستة مليار ؟ هي ملايير او الصحة والتعب ديال المغربة اجمع والقوات المساعدة ورمضان المر او زايدينها بالحافلات ديال العاءلات ديال المجرمين او القضاة او الحراسة ديال المحاكم او زيد اوزيد .
هاذ الفاتورة عطيوها للخوانة يخلصوها ماديا وسجنا.
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-28
7 - Yassine الثلاثاء 16 يناير 2018 - 17:19
Je le dis et je l'assume le Maroc et beaucoup mieux que d'autre pays dans là régions
Au moins ces gents sont jugés et peuvent se défendre mais dans d'autre pays comme l'Égypte des milliers de gents au prison sans aucun jugement.

Si la justice est assure pour tout le monde alors là je serai fière de mon Pays.
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-3
8 - قليلة... الثلاثاء 16 يناير 2018 - 17:20
إذا اعتبرنا أن حق منطقة الريف من التنمية تم تغييبه لسنوات عدة فاطرحوا الملايير الستة من ذلك الحق و اعطوهم الباقي.
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26
9 - abdelilah الثلاثاء 16 يناير 2018 - 17:20
عوض ان تنفق في تنمية المنطقة انفقت في مؤونة القوات القمعية
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26
10 - driss الثلاثاء 16 يناير 2018 - 17:23
باالله عليكم ...وكم كانت خسارة الشعب...!؟
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32
11 - said الثلاثاء 16 يناير 2018 - 17:24
slt tout le.momde .6 millards de depense si on ete honnete et correct et on a invisti ces 6 millards on ai bien avancer aulieu de casser la tete alors on est pas democrate ？？？？？？？
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6
12 - wood الثلاثاء 16 يناير 2018 - 17:25
الذي يخسر هو الشعب المغربي كما كان يخسر دائما . فتعنث المخزن في احقاق الحق و اعطاء الحقوق لاصحابها هو الذي يؤخر المغرب . فأصلا القوات الامنية بكل اشكالها هي التي هاجمت سكان الحسيمة و طوقتها و تعاملت مع الساكنة كقوة احتلال و عاتت فسادا في ممتلكات السكان . فالمخزن يتعمد ادخال البلد في ازمات متتالية ليبقى دائما الشعب متخلف و البلد فقير ليحكمه بقبضة من حديد !! فالان اصبحت له جبهة ساخنة اخرى اسمها الريف . فهو الذي يمنع الشعب المغربي من تقرير مصيره بنفسه عبر مؤسسات منتخبة ذات مصداقية و يكرس مرتزقته في الحكومة و باقي دواليب الدولة و يرعى الفساد بكل صوره و اشكاله!!
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13
13 - سلام الثلاثاء 16 يناير 2018 - 17:26
ماشفتوف با لي الشعب هادي 60 سنة منذ الاستقلال وهو خاسر .
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12
14 - مغربي حر الثلاثاء 16 يناير 2018 - 17:27
المغرب يعتبر من اقوى الدول في العالم في اخماد انتفاضة الشعب واعادة الهدوء الى الشوارع بأقل الخسائر. ﻻن الدولة تعرف ان الخوف واشاعته من تقاليد الشعب وسياسة التخويف ﻻ تساهم فيها الدولة لكن يساهم فيها الشعب عبر التهويل من اﻻعتقاﻻت التي ﻻ تتجاوز اﻻلف على اقل تقدير. ورأينا كيف هرب الريفيون عن طريق الهجرة السرية وكيف التزم اخرون بيوتهم. ونتيجة لهذا التراجع سيؤدي ثمنه قيادة الحراك التي ستنال حكما بالمؤبد على اقل تقدير وستعتبر الدولة هذا الحكم انذارا لباقي من يثيره ضميره النضالي. الحاصول هو ان قيادة حراك الريف تعرضت لخيانة الشعب بسبب الخوف ولخيانة بني جلدتهم قبل كل شيء. لهذا لم اشارك يوما في اي حراك ﻻنك اذا اعتقلت ستجد نفسك وحيدا في قبضة محاكمهم ووسط المحامين الذين يؤثثون المسرحية ﻻ غير.
انشري هسبريس
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5
15 - حسن المغترب الثلاثاء 16 يناير 2018 - 17:28
6 الملاير ، وا ميمتي ، الله اكمل غير 10000 درهم ف جيبي ههه،
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1
16 - لكنتاوي الثلاثاء 16 يناير 2018 - 17:31
من سبب في الفساد من اول . حتى وصلت الى تلك احداث ، يريدن من الشعب الفقير كل شيء؟؟ واينكم يا اهل الريف ابناء الفقراء ابرياء من تلك تهاام
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7
17 - محمد حاجب الثلاثاء 16 يناير 2018 - 17:31
هذه المسرحية لاتريد أن تنتهي،هل تتصورون يوما أن تتم تبرئة الزفزافي ورفاقه؟
الأحكام جاهزة مسبقا.
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9
18 - Citoyen الثلاثاء 16 يناير 2018 - 17:37
وجهنا الكثير من النداءات للزفزافي ورفاقه بالكف عن التظاهر ﻻن المخزن ﻻ يطلق فقط على من يحكم البﻻد كما يضن الزفزافي ورفاقه. ﻻ يا عزيزي فالمخزن هو اﻻحزاب و90% من الشعب ومن يحكم. واعلم ان ساكنة الحسيمة اغلبها لم يكن يساندك انت ورفاقك بما انهم جزء من هذا الشعب فان مصالحهم هي اﻻولى وقد رأيت كيف تركوك وحيدا في السجن ولم يكلفوا انفسهم حتى القيام باضراب عام حتى اطﻻق سراحكم ولن يقوموا بهذا ﻻنهم جزء من المخزن واوصلوك الى السجن وعادوا الى حياتهم الطبيعية. المخزن يا الزفزافي ليس هو من يحكم وانا هو الخوف. الخوف. الخوف
رغم ذلك نتمنى ان يطلقوا سراحكم رغم انه امر مستبعد جدا بما ان مديرية اﻻمن دخلت على الخط، وربما سيكون هناك عفو بعد 10 سنوات
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0
19 - احمد الثلاثاء 16 يناير 2018 - 17:42
نعم على الدولة استرجاع الخسارة المادية التي كبدتها خلال احتجاجات الحسيمة التي عمرت طويلا لان تلك الخسارة تعتبر من اموال دافعي الضرائب التي يجب الحفاظ عليها وصرفها فيما افيد للشعب المغربي كبناء المدارس والمستشفيات والطرقات الى اخره وليس لفئة معينة الحق ان تضيع هده الاموال بدون موجب شرع لانه على المحتجين التظاهر بطرق سلمية مع احترام قانون الدولة المغربية والسلام عليكم ورحمة الله.
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2
20 - Simmo الثلاثاء 16 يناير 2018 - 17:44
6 ملايير من الخسائر من اجل قمع اولاد الريف بسب المسؤولين من عدم انجاز المساريع ولم يتم بعد محاسبة هاؤلاء المسؤولين.إلا متى يبقى المغرب فاسدا التي ضهرت حقيقته لتعويمه للدرهم لانه غارق في حساباته مع البنك الدولي الذي يتحكم الان فينا.
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-1
21 - عند ربكم تختصمون الثلاثاء 16 يناير 2018 - 17:45
‏ و أنتم أضعتم على مواطني هذا البلد و كادحيه و بؤساءه و فقراءه الملايين بل الملايير بل البليونات بل التريليونات من العملة الصعبة من السنوات الضوئية من حرية و تنمية و حقوق هذا الشعب و التي لاتقدر بكنوز العالم ، حسابكم عسير عند خالق السموات و الأرض و عند ربكم تختصمون‎‏.‏‎
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-1
22 - حسيمي من هولندا الثلاثاء 16 يناير 2018 - 17:45
لنقل أن هذا صحيح، كم كانت ستكلف المشاريع التي طالب بها الحراك؟
دولة فاشلة في كل شيء.. حتى في إجراء مقارنة بين تكلفة قمع الشعب و تكلفة مطالبه.
يكذبون في كل شيء.. أرقامهم كلها تبعث على الشك و الريبة.
اطلقوا سراح المختطفين و قدموا لهم الإعتذار، هذا هو مخرجكم الأخير من المأزق الذي وضعتم فيه أنفسكم.. و إلا فحراكات أخرى على غرار حراك الريف في انتظاركم، في اجرادة كما في الريف أقسموا على أن لا يتراجعوا أبدا..
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