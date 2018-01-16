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الرئيسية | مجتمع | خلاف حزبي يجوب فضاء محاكمة "معتقلي الحسيمة"

خلاف حزبي يجوب فضاء محاكمة "معتقلي الحسيمة"

خلاف حزبي يجوب فضاء محاكمة "معتقلي الحسيمة"
هسبريس- عبد الإله شبل
الثلاثاء 16 يناير 2018 - 19:30

عادت المواجهة بين تيار إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ومن لا يسانده الرأي والتوجه، لتظهر من جديد على هامش محاكمة معتقلي حراك الريف بالدار البيضاء.

إبراهيم الراشدي، القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي، استغل فرصة ترافعه باسم المطالب بالحق المدني، ليهاجم برلمانية باسم "الوردة" تشغل عضوة بالمكتب السياسي، كانت قد عارضت انتصابه رفقة القيادي المعارض الآخر عبد الكبير طبيح لفائدة "الدولة" ضد معتقلي حراك الريف.

وقال الراشدي، وهو يرد بشكل ضمني على تدوينة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي، في مرافعته زوال اليوم الثلاثاء بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إنهم "يأكلون الغلة ويسبون الملة"، قبل أن يردف وهو يقطر الشمع على البرلمانية وعضوة المكتب السياسي بالقول "الذيب حرام، الذيب حلال".

وتابع المحامي الراشدي، وهو يوضح حيثيات انتقاده لرفيقته بالحزب: "عملي مهني وباسم القانون، فيما تتقاضى هي نهاية كل شهر راتبا من طرف الدولة"، متابعا أن حزبه "يوجد في الحكومة وفي الأغلبية ونحن ندافع عن الدولة، فأين يوجد المشكل في ترافعنا لصالحها والتي تتقاضى البرلمانية منها راتبا شهريا؟".

جاء هذا الرد العنيف من لدن المحامي الراشدي على رفيقته في الحزب، بعد تدوينة سابقة لها، دعته فيها إلى أخذ مسافة من الحزب في الفترة التي تمر فيها محاكمة معتقلي الريف.

إلى ذلك، شهدت الجلسة محاولة أحد المعتقلين السخرية من المحامي الاتحادي لترافعه ضدهم، حيث نطق من داخل القفص الزجاجي قائلا: "الله يرحم بوعبيد"، ليرد عليه الراشدي "أنا فخور بدفاعي عن الدولة، وليست هاته هي المرة الأولى التي أقوم فيها بذلك".

وعرفت الجلسة مشاداة بين المحامي، ممثل الوكيل القضائي للمملكة، مع المحامية خديجة الروكاني، حيث قاطعته وهو يتحدث عن مبالغ صرفت من لدن الدولة في زمن الإنصاف والمصالحة، إذ خاطبته "هديك راه فلوس الشعب والمغاربة"، ليرد على الفور: "مالي قلت فلوسك؟، عرفناهم فلوس المغاربة".

وأوضح الراشدي، وهو يبرر سبب ترافعه في هذا الملف لصالح "الدولة"، أن هذه الخطوة جاءت إيمانا منه برغبته في الدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، مشيرا إلى أن "هناك أمورا جيدة تحققت يجب أن نقولها، وأن هناك أمورا يجب أن تصلح؛ لكننا لا يجب أن نضع نظارات سوداء دائما".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - افلطوني الثلاثاء 16 يناير 2018 - 19:55
يتاما اليسار واليسار المتطرف اختلط عليهم الامر. العاطفة المقيتة وكره الدولة اعمى الابصار حتى اصبح المواطن عندهم فئات. فعندما ينامون في بيوتهم بسلام لا يعرفون ان ما تسبب لهم الزفزافي ورفاقه من الام اسري وحزن على عاهاتهم الدائمه هم رجال امن ومواطنون وهم من جعلوا العديدين منهم يتكلمون اليوم ضدهم في امان. اما الزفزافي فسيلقى جزائه بما اقترفت يداه وانتهى.
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-19
2 - hbib الثلاثاء 16 يناير 2018 - 20:00
هاد الاحزاب غادين معانا بلعبت(اشتي الديب اشتو ........) واش معيتووش راه احنا كانتفرجو واعيينا الله ايدير لينا تاويل معاكم وصافي
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16
3 - mohamed الثلاثاء 16 يناير 2018 - 20:02
bravo maitre brahim.bien dit et bien repondu et bien commenté
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-11
4 - جاك سبارو الثلاثاء 16 يناير 2018 - 20:04
لماذا علينا وضع الحزام على البطون والخنوع والسكوت ونحن نضرب ونجوع ونقاسي الويلات في وطننا ؟حتى الحيوانات لها رد فعل ما على حركة ما .....علينا ان نصيح ونتجمهر ونضرب على الصحون والاواني كتعبير عن سخطنا ونسب ونكسر من اراد ان يكسر عظامنا ونواجه بالحجارة من يقذفنا بالقنابل المسيلة للدموع ونصيح في وجه اي مسؤول يحسب نفسه اننا ملك وخدام لديه ...سنستمر على رفضنا وسنموت ونحن واقفون ولن يرهبنا احد كيفما كان لاننا اصحاب حق انتزع منا عن قصد وبالعنوة ....وسنبقى هكدا متمردين على الباطل وسنرفض الولاء لمن لايهتم لحالنا ولن نكون جنود مجندين وراء احد ولا خداما لاحد ولا جماهير تستغل في الانتخابات المزيفة اصلا نحن هكدا كما نحن.والمجد والخلود لشهداء الحق والعدل والحرية
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8
5 - السلام الثلاثاء 16 يناير 2018 - 20:09
التدابز بينكما لايعدو ان يكون الا مجرد تمثيلية.لشكر والتحاد الاشتراكي وجميع احزاب الكارطون تتسابق وتتنافس قي سبيل ارضاء القصر من اجل المكاسب.كلشي كايدبر على راسو على حساب شعيبة مسكين والعياشة الجهال كايدافعوا على الشفارة
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6 - المتتبع الثلاثاء 16 يناير 2018 - 20:13
لا زلنا ننتظر الوقت الذي يكون فيه الملف جاهزا لأننا مللنا من الدفوعات والرد عليها
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5
7 - محمد عمر الثلاثاء 16 يناير 2018 - 20:19
صدق من قال في حق الأحزاب المغربية أنها دكاكين سياسية والحجة أمامنا وفي كل مرة يتكرر هذا المنكر والخطير قد يؤدي بالمغرب إلى زمن السيبة والتهلكة بكثرة المنافقين والبطون المصنوعة أما حراك الريف انتصر على الدولة بسبب نظافة أيديهم وإمانهم بفضيتهم المشروعة ووحدة صفهم داخليا وخارجيا من أجل إطلاق جميع المعتقلين السياسيين وصناع السلمية في تاريخ النظال المغربي.
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8 - امازيغي بدون ترخيص الثلاثاء 16 يناير 2018 - 20:48
يقول انه يدافع عن الدولة عن اي دولة تدافع لو كنت تدافع عن الدولة المغربية فعلا لكنت بجانب المعتقلين بل الرهائن لان هؤلاء حينما خرجوا الى الشارع خرجوا للدفاع عن هذه الدولة التي تتدعي انت تنوب عنها صديقي العزيز معرفة النصوص القانونية و المساطر ليس كافيا لممارسة مهنة المحامات او القضاء العدالة لسيت مهنة و انما شيئ اكتر من ذلك
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9 - الطيب بنكيران الثلاثاء 16 يناير 2018 - 22:13
وشهد شاهد من اَهلها، رحم الله الشهداء الابرار الذين استشهدوا في ساحة النضال من اجل التحرر من العبودية والانبطاح، وتغيير المعطف حسب الأحوال الجوية. اما اصحاب البطون المتكورة والظهور المنحنية، والمصالح، والدكاكين الانتخابية فمأواهم ..... وبئس المصير.
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