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الرئيسية | مجتمع | وصف الرميد زواج المثليين باللواط يُذْكي حملة "الحب ليس جريمة"

وصف الرميد زواج المثليين باللواط يُذْكي حملة "الحب ليس جريمة"

وصف الرميد زواج المثليين باللواط يُذْكي حملة "الحب ليس جريمة"
هسبريس - طارق بنهدا
الخميس 18 يناير 2018 - 16:00

عاد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، ليثير الجدل من جديد في موضوع المثلية الجنسية بالمغرب إثر وصفه للزواج الحاصل بين مثليي الجنس بـ"اللواط"، المصطلح المذكور في القرآن الكريم؛ وذلك بعد نحو ثلاثة أشهر من وصفه لهذه الفئة بـ"الأوساخ" والانتقادات الحقوقية الواسعة التي لحقته جراء ذلك.

وكان الرميد قد كتب على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، تعليقا منه على إصدار قرار أوروبي حول موضوع زواج المثليين، قائلا: "بتاريخ 09 يونيو 2016، أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قرارا بإجماع أعضائها البالغ عددهم 47 عضوا قضى بنفي الحق في الزواج المثلي"، قبل أن يضيف لهذه العبارة كلمة "اللواط"، بين هلالين، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هذا القرار رافقه "تعتيم إعلامي"، وفق تعبيره.

ويبدو أن موقف الرميد المعبر عنه عبر منصة "فيسبوك" جاء أياما بعد طرح نواب من فريق الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين لاعتراض على عدم تضمين الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان لنص قانوني يقضي بعدم تجريم "المثلية الجنسية" و"الإفطار العلني في رمضان"، وهو الطرح الذي طالب على إثره الوزير الإسلامي بتقديم مقترح قانون في الموضوع.

وإثر ذلك، عاد نشطاء مغاربة، عبر صفحات مدافعة عن المثلية الجنسية، إلى إطلاق حملة "الحب ليس جريمة"، إلى جانب "هاشتاغ" "لا للفصل 489 No489-" يطالب بإلغاء تجريم العلاقات الجنسية المثلية من القانون الجنائي المغربي، وهي الحملات التي يشير فيها المعنيون إلى أن "المثليين والمثليات ما زالوا يحاكمون في المغرب بسبب ميولهم الجنسي المثلي، وتصل العقوبات السجنية ضدهم إلى 3 سنوات وغرامة مالية".

مروان الحجامي، ناشط مغربي في مجال الحريات الفردية، قال في شريط فيديو غاضب من تدوينة الرميد إن قرار المحكمة الأوروبية لا يعني المغاربة، معتبرا أن الوزير المكلف بحقوق الإنسان "هو المسؤول الأول عن الخروقات، لأنه وزير حقوق الإنسان وعليه واجب السماع لجميع المواطنين المغاربة، وليس وصف فئة منهم بأنهم أوساخ".

وأورد الناشط المغربي أن الفصل 489 من القانون الجنائي يعد "مادة سامة تجرم أي علاقة جنسية بالتراضي بين نفس الجنس قد تصل عقوبتها إلى ثلاث سنوات سجنا نافذا"، مضيفا أن المادة القانونية "لا تجرم فقط حق المثليين والمثليات في ممارسة الجنس بالتراضي، بل تحرمهم من باقي الحقوق الأساسية"، معتبرا أن الأمر يبقى نوعا من"التمييز" بين المغاربة.

وتابع المتحدث بأن كل المثليين المغاربة محرومون من حق التبليغ لدى السلطات المعنية حين تعرضهم للاعتداء بسبب ميولهم الجنسية، وقال: "هذا حرمان من الحق في الحماية القانونية"، مشددا على أن وجود الفصل 489 في القانون الجنائي "يلغي كل الضمانات التي تضمن حقوق المثليين بالمغرب في العلم والسكن والحصول على العلاج".

وظهرت خرجات الوزير الإسلامي المتكررة في موضوع "المثلية الجنسية" بشكل كبير على هامش الجلسة الافتتاحية لورشة "الآليات الوطنية للوقاية من التعذيب بشمال إفريقيا"، التي نظمت بالمكتبة الوطنية بالرباط أواخر أكتوبر الماضي، حين أجاب عن استفسارات بعض الصحافيين قائلا: "وا بزاف.. هاد المثلية الجنسية عاد ليها الشان ونتكلمو عليها.. الأوساخ هاد الناس".

وأثارت تلك التصريحات ضجة حقوقية وجهت على إثرها 154 جمعية مغربية رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة تطالب فيها النيابة العامة بفتح تحقيق مع الرميد "عن مواقفه اللادستورية واللاحقوقية التمييزية بسبب الميول الجنسية"، و"إحالته على المحاسبة الحكومية والتشريعية والقضائية"، فيما وصفت كلا من "مجموعة أصوات لمناهضة التمييز المبني على الجنسانية والنوع الاجتماعي" و"مجموعة أقليات لمناهضة التجريم والتمييز ضد الأقليات الجنسية والدينية" موقف الرميد بأنه "خرق سافر للدستور المغربي".

وأطلقت الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية، الشهيرة باسم "مالي"، حملة دولية ضد الرميد تحت عنوان "الهوموفوبيا (كراهية المثلية) جريمة"، كما صاحبت الحملة منشورات حملت عبارة "وزير حقوق الإنسان المغربي يصف الأشخاص المثليين بالقذارة"، فيما أرفقت الحملة بصورة للمصطفى الرميد وهو يرتدي جلبابا مغربيا تتوسطه عبارة "Wanted"، ونشرت لافتة تقول: "الكلمات التي تفوهتَ بها أوسخ من أي فعل لم يقم به المثليون".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (74)

1 - العباس الخميس 18 يناير 2018 - 16:09
بغينا غي الخبز والدوا ونموتوا, لي بغا يكون مثلي ولا ضد المثليه ولا مع المثليه, سوقه هاداك, و اوزير العدل عافاك حل لينا مشكل معتقلي الريف بعداااك لي متهمينهم بتهم غبيه ومخلين الشفاره’ اش داااك لشي مثليه اصلاااا
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-172
2 - سعيد الخميس 18 يناير 2018 - 16:10
اول تعليق صحيح يكتبه السيد الوزير
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212
3 - حلالة 59 الخميس 18 يناير 2018 - 16:11
الهم إذا كانوا غير مسلمين. فهذا شأنهم. الاسلام له ضوابط ثابتة لا يزيغ عنها إلا هالك
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260
4 - عابر سبيل الخميس 18 يناير 2018 - 16:11
لم يقل غير الحقيقه والمثليه حرام شرعا وقانونا وفي جميع الديانات السماويه ولكم في قوم لوط عبره يااولي الالباب
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325
5 - البعمراني الخميس 18 يناير 2018 - 16:11
لايدافع عن المثلية هنا في المغرب غير المثلين الذين يظنون ان الجميع سيصبح يوما ما مثلي اما بالنسبة لفريق الكونفدرالية اظن ان وظيفتهم كنقابة هو الدفاع عن الاجراء والموظفين وأن هذه المواظيع ليس من اختصاصهم
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200
6 - تعويم درهم الخميس 18 يناير 2018 - 16:11
هدا الخبر لن يقلقني ما يقلق طريق المستقبل الدي يسلكه المغرب في ظل تعويم الدرهم البائسة.
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-115
7 - تازي حر الخميس 18 يناير 2018 - 16:11
مطفرناهش تا حنا الاسوياء في هاد البلاد بقيتو لينا غير انتوما اودي اللله يعفو عليا من هاد البلاد مبقى ميعجب
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89
8 - يحيى الخميس 18 يناير 2018 - 16:14
نعم اوساخ و قاذورات اجتماعية
واي حقوقي يدافع عنهم انما هو نجاسة مثلهم
و القانون الجنائي متساهل معهم باقراره عقوبة مخففة في حقهم.
الواجب زجر مثل هؤلاء النجاسات وكل من دعمهم انما هو مشيد بالمثلية و شانه في ذلك شان المشيد بالارهاب
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212
9 - عبدو الخميس 18 يناير 2018 - 16:15
استغرب كيف تطاوع النفس البشرية شخصا ان يضع ذكره في كومة غائط
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169
10 - منير التولالي الخميس 18 يناير 2018 - 16:15
على الرميد أن ينكب على القضايا الحقيقية التي تهم الفقر و التهميش و الحكرة و اتساع الفوارق و استعباد الناس بثمن بخس و ظلم الشغيلة في البيوت و بعض المصانع و تشغيل الأطفال و حرمانهم من التمدرس و عدم الإعتراف بهم و تسجيلهم بالحالة المدنية بدل التصريحات التي لا تغني و لا تسمن من جوع .
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-100
11 - بربري أصيل الخميس 18 يناير 2018 - 16:15
السيد الوزير على حق وكلامه في محله. ملايين المغاربة متفقون معه ومتضامنون معه. ولن تفلح حفنة من المنحرفين للنيل منه .
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162
12 - بن الصديق الخميس 18 يناير 2018 - 16:16
تحية إجلال و تقدير إلى معالي وزير الدولة
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131
13 - مصطفى الخميس 18 يناير 2018 - 16:16
عجبا
واش بغيتي يقول ليكم راه لواط هذاك ؟؟
لا حول ولا قوة الا بالله
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104
14 - SAID11 الخميس 18 يناير 2018 - 16:16
"الحب ليس جريمة" حسب بعض القوانين الوضعية التي تشجع الرذيلة. لهم ما يشاءون. ولكن هل يقدرون أن يتبتوا أن اللواط ليس من الكبائر وأن الله تعالى عاقب عليه قوم لوط. لا حول و لا قوة إلا بالله.
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115
15 - فاطمة الخميس 18 يناير 2018 - 16:16
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ..زمن الجهر بالرذيلة و زمن للي استحيوا ماتوا.. إلى أين يريدون أن يصلوا بالمجتمع المغربي ألم يكفهم هذا الانحلال و الانحطاط الذي وصلنا إليه.
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112
16 - محمد الخميس 18 يناير 2018 - 16:17
كل من يحرد على المثلية يجب أن يعدم يحرق أو يصلب. انا مع سي الرميد. هدوك اوساخ قذرة و يحب ان يفنو من الارض
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87
17 - Amine الخميس 18 يناير 2018 - 16:18
لو كان فعلا هو من الفطرة فعقلا ستجد الشواذ أغلبية وليسوا أقليّةً، ولكان على الأقل من بين عشرة أشخاص يوجد خمسة !!!وحتى علماء مرموقون من البيولوجيا قالوا بأنه لا يوجد دليل علمي قطعي يقول بأن الشذوذ نتيجة جينيّة، وهذا ما أقر به علماء مثل : Byne, ; Crewdson ; Goldberg ; Horgan ; McGuire ; Porter ; Rice
ومن علماء النفس والسوسيولوجيين من قال بأن الشذوذ خاصة عند الأطفال مرده إلى اختلالات سلوكية وليس جينية، ومنهم : Friedman , Phillips، Newman ; Zucker ; Harry و Hadden و Rekers ..
ومن أشهر من صرح بعلاجه للشواذ من الدكاترة Dr Tripp، وتحدى من يكذبه بأن الجلسات مصورة ومسجلة والوثائق محفوظة، وأيضا Dr Samuel B. Hadden, Dr Lionel Ovesey, Dr Charles Socarides, Dr Harold Lief, Dr Irving Bieber ..
طبعا تحت ضغط اللوبيات تم المنع القانوني له، بل ومعاقبة كل أخصائي إن قبل حالة مماثلة وذلك كله تحت ضغط اللوبي الذي يرعى الشذوذ LGBT وفي ذلك سالت أقلام ومُلئت أطروحات ..
وأشهر ناشط متخصص وقد ألف كتبا في كيفيات العلاج هو Richard Cohen الأمريكي وآخر كتاب له صدر سنة 2014
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72
18 - Mann الخميس 18 يناير 2018 - 16:18
كما جاء في المقال اللواط"، المصطلح المذكور في القرآن الكريم؛ الا ان الغريب في الامر أن قرية لوط التي لم يتجاوز عدد سكانها بضع عشرات سلط الله عليهم غضبه لأنهم يأتون الرجال من غير النساء ! أما الان ألاف البشر يقومون بأكثر من قوم لوط بعشرات المرات و يأتون الرجال و الكلاب و الحيوانات و لم ينزل عليهم غضب الله .. علما ان القران يقول "و كم من قرية اهلكنها".. منذ بدأ التاريخ يوثق و لم تعد الخرافات تحكى لم نسمع على أرض الواقع و لا قوما نزل عليهم شيء من الغضب بل بالعكس هؤلاء اللوطيون هم من يحكم العالم منذ على الأقل 5 قرون...
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-89
19 - نجاة الخميس 18 يناير 2018 - 16:19
اصلا عندو الحق راه لواط هذاك و سحاق و راه حرام شرعا و قانونا
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68
20 - ايت الراصد:المهاجر الخميس 18 يناير 2018 - 16:19
الى الذين يظنون انهم فوق رأي الاغلبية الساحقة من المغاربة الذين لديهم أطفال يريدون ان يبعدونهم عن تلويث اللوطية والسحاقية ..،فالقضية ليست وليدة مع المسمى الرميد الذي نعتبره موظفا قائما بتصريف الاعمال كوزير مخزني شكلي بل ان المسالة الاساسية في هذا الموضوع الخطير تتعلق بالاخلاق ليس فقط عند المجتمع المسلم بل عند كل المجتمعات التي تجمعها الانسانية.. بل حتى في تجمعات الحيوان لانرى مثل هذه السلوكات الشاذة الا عند منحرفي التفكير والمندفعين غريزيا نحو سلوك مذموم اخلاقيا تنفر منه الحيوانات باختصار التساؤل المطروح بقوة :هل اصبحت هاته الجمعيات التي تنادي بسلوكيات شاذة اقل من الحيوانات؟!؟انه مجرد تساؤل فقط
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56
21 - كينا ديال الراس الخميس 18 يناير 2018 - 16:19
لا أتفق على مسما ((اللواط))ولا يذكر إسم نبيُّ الله لوط عليه السلام بل يجب قول لفظ يعملون عمل قول لوط ،إحتراما للأنبياء عليهم السلام
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44
22 - sattouff الخميس 18 يناير 2018 - 16:20
قد اتفهم الامر هنا في أمريكا. لكن المغرب بلد مسلم . والقران صريح في هذه المسالة . الزنى بين الرجل والرجل أو المراة و المراة يسمى شذوذ. وعلى من ابتلي أن يتوب االله ثم أن يبحث عن علاج . فالله خلق الكون من ذكر وأنثى.
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43
23 - مغربي من إسبانيا الخميس 18 يناير 2018 - 16:21
لقد قال الحق والمثليين جميعهم إلى الجحيم
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45
24 - mosaif الخميس 18 يناير 2018 - 16:21
وهل له اسم غير اللواط؟
سبحان الله!!!!!
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30
25 - يوسف الخميس 18 يناير 2018 - 16:21
ان لم يكن لواط، فماذا تسمونه? يا متعلمين يا بتوع المدارس
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31
26 - ahmad الخميس 18 يناير 2018 - 16:21
ويحكم يا قوم بلدي من عذاب الواحد الاحد
إن موعدكم الصبح أليس الصبح بقريب
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23
27 - حسبي الله ونعمة الوكيل الخميس 18 يناير 2018 - 16:23
بعض الجمعيات الحقوقية ينسون الاحكام الالهية ويطبقون احكام الشياطين الدول الغربية في عهد الانبياء متى سمعتم بزواج المثلين انتم تحليلون الحرام وتحرمون ماهو حلال
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38
28 - كلنا نعلم الخميس 18 يناير 2018 - 16:23
ها هما غيبداو يقولو كيحاربونا فديننا و زيد و زيد هههه ارى برع
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-15
29 - أمازيغي باعمراني عبدالله الخميس 18 يناير 2018 - 16:24
اللواطيين أناس خبيثون يمارسون الرذيلة وهم ليسوا أناس أصحاء عقليا أو جسديا هم خارج سنة الحياة ولا يحق لهم العيش على هذه الحياة وجب أخذ الرجم فيهم كما جاء في القرآن والا فسيقع للأمة التي ينبث فيها هذا الخبث كما وقع لقوم لوط بقرية سدوم .
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31
30 - مواطن الخميس 18 يناير 2018 - 16:24
( اقتربت الساعة وانشق القمر ) صدق الله العظيم
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29
31 - عابر الخميس 18 يناير 2018 - 16:24
يا ربي شهادشي اللي ولينا فيه! مُسختْ العقول لدرجة أنّ ما تتفق الفطر السليمة على قبحه وقذارته وسماجته صار حقا من الحقوق يدافع عنه طائفة يُسمح لها بالتكلم باسم الحرية المظلومة جدا في هذا الزمان، اللهم غُفراً اللهم غُفراً، اللهم لا تؤاخذنا بما يفعل السفهاء منا، اللهم إن هذا منكر فاشهد.
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33
32 - wall mount الخميس 18 يناير 2018 - 16:25
وماذا يريد دعاة و جمعيات خراب الامة ان يسميه السيد الرميد زواج حب المثليين و ان يباركه.. والله لهناك من يريد فتنة مجتمعنا المحافظ بمثل هؤلاء المرضى....الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان على فطرة الإسلام وعلى العدل والمساواة في كل شيء.. أما أن يزعم البعض انهم خلقوا مثليين فهذا عذر غير مقبول. اللهم احم هذه البلاد من مثل هؤلاء الأوغاد
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27
33 - hassane الخميس 18 يناير 2018 - 16:26
الحب ليس جريمة ملي تيكون بين الرحل والمراة ماشي بين رجل ورجل .وش انتما مكتحشموش قوم ديال اللواطيين الله ينعل لي ميحشم .سيرو لكنتو مراض تعالجو عند الاطباء النفسانيين.ملي يتزوج الرجل بالرجل والمراة بالمراة هاذشي راه ضد الطبيعة .فيناهي المحافظة على النسل البشري .نربي الدراري.راه الذكور ديال الحيوانات مكتنحكش الذكور بحالها كتنكح الاناث والعكس صحيح .الحيوانات لا تفعل ما يفعله لانسان .امر غريب فعلا .
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26
34 - donkichotte الخميس 18 يناير 2018 - 16:26
عندما قال عنهم لله " إن ذابر هؤلاء مقطوع "فهم لا يأتي منهم خلف وليسوا نافعين للعرق البشري هم لوطيون ،خارج النضام الكوني والحب نبل وسمو والمثلية لواط
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24
35 - Anonimos الخميس 18 يناير 2018 - 16:26
المغرب بلد إسلامي وقوانين اروبا لا تعنينا في شيء لأننا لسنا اروبيين. علي المثليين. اللواط أن يعرفوا انهم لا مكان لهم في البلد الإسلامي كالمغرب. يمكنهم الذهاب إلى أوروبا والعيش فيها أن كان الأوربيين يريدونهم ويريدون حماية فاحشتهم. على المغرب أن لا يخاف ويركع للأوروبيين في الثوابت و العقيدة.
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24
36 - اشرف الخميس 18 يناير 2018 - 16:26
يجب ان يعلم كل مثلي او سحاقية انهم مرضى على الدولة ان تجد لهم مستشفى للعلاج و عليهم هم ان يتوقفوا عن طلب حقهم في نشر مرضهم داخل المجتمع يجب ان يعتبروا نفسهم كحامل لفيروس خطير عليه الابتعاد عن الاخر لتجنب نقل العدوى و في نفس الوقت المطالبة بالعلاج
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23
37 - حاميدو الخميس 18 يناير 2018 - 16:27
دعكم مما يقوله الرميد وتمسكوا بشرع الله.هذه العلاقات محرمة دينا وشرعا واخلاقا واحترموا هذه الايام التي أمدنا الله تعالى فيها بغيثه ورحمته فخيره الينا نازل وشرنا اليه صاعد...اللهم لا تؤاخذنا بما يفعله السفهاء منا.
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20
38 - نزهة الخميس 18 يناير 2018 - 16:27
نعم ان الزواج بين الذكور يسمى جريمة وفاحشة ولواط .أتريدون ان نصفق لكم ام ماذا؟
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24
39 - خالد الخميس 18 يناير 2018 - 16:28
كلمة اللواط لم تذكر في القرآن الكريم كما جاء في المقال و الذي ذكر هو العمل السيئ الذي كان يقوم به قوم نبي الله لوط عليه السلام من إتيان الرجال شهوة دون النساء و هذا مخالف للفطرة حيث أن الزواج غايته الاستمرار في تناسل الجنس البشري و ما جعله الله شهوة إلا للترغيب في هذه الغاية و هذا أمر بديهي لذوي العقول النقية أما من تلوث عقله فيرى الأشياء حسب تلوث عقله. فكلمة لواط لا ينبغي استعمالها لأنها تسيئ إلى نبي الله لوط و حاشاه من هذا النعت السيئ بل نقول عمل قوم لوط عليه السلام.
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20
40 - طبيعي الخميس 18 يناير 2018 - 16:30
عجب عجاب هذا الزمان جمعيات تستفيد من تمويلات خارجية لتدافع عن افعال قذرة حتى الحيوانات لا تأتي مثلها.
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20
41 - hossam الخميس 18 يناير 2018 - 16:30
اللهم تبنا علا دينك ليهود مايتهناو حتى افسدو الأخلاق ديال المسلمين
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12
42 - MAGHRIBI الخميس 18 يناير 2018 - 16:30
لا حول ولا قوة إلا بالله، لك الله يا وطني، أقول لهؤلاء العلمانيين الدين يقتاتون من الجمعيات الحقوقية والتي تمولها منظمات معادية للإسلام والمسلمين أن "اللواط" و "السحاق" محرم في جميع الأديان ولا تقبل به الفطرة البشرية السليمة . و ما عذب الله الأقوام الفائتة إلا بسبب جهرهم بالفاحشة. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت.
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11
43 - المهلهل الخميس 18 يناير 2018 - 16:31
السلام عليكم موضوع المتلية الجنسية هو موضوع يخص فئة صغيرة من المجتمع تعيش في الضل لانها اختارت الشدود و ليس هدا دنب المجتمع ما دام هدا اختيار شخصي و ليس مرحبا بمن يريدون ان يجعلها قضية مجتمع فمن الاجدر القيام بزوبعة لكي يعيش المغاربة سواسية امام القانون و زوبعة لكي يتم تغيير القضاء لكي يصبح المواطن شريكا في اصدار الاحكام و ليس قاضي معين يتلقى التعليمات و لكن لجنة تضم مختلف التدخين لكي لا يكون هناك جور و اما الشواد فالاجدر لهم ان يعيشوا حياتهم في صمت ما داموا في مجتمع لا يحبد متل هده الظاهرة و لكي لا ينشرواها بيننا اما من يدعون انهم يتعرضون لضرب أو اشبه دلك فإذا كان الشدو في حد ذاته ليس طبيعي فكيف ستكون معاملتهم لبعضهم ربما يريدون حماية القانون هده لن تكون لان حمايتهم تعني تفشي المرض والامراض الأخرى كالسيدة و غيرها من الامراض المنقولة جنسيا لان الشدو يرافقه تعدد الشركاء بدون حدود
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12
44 - معلقة الخميس 18 يناير 2018 - 16:31
العلاقات المثلية وغير الشرعية تعد السبب الأول لمرض فقدان المناعة المكتسبة – فيروس الإيدز، فيروس الإيدز يشبه عناصر جهاز المناعة المكتسب، يدخل إلى الجسم من دون استئذان، من دون مقاومة، على أنه صديق، وحينما يتمكن من دم الإنسان يفتك بعناصر المناعة المكتسب، فيختل هذا الجهاز، فهذا المرض أساسه مرض يأتي من علاقات مثلية حرمها الله في كل الشرائع ومعظم القوانين تحرمها، العلاقات المثلية حرمها الله لأن العلاقة المثلية تتناقض مع الفطرة الذي خلقنا الله عز وجل عليها حيث جعل الذكر والأنثى، فالزنا يعد علاقة محرمة لكنها وفق الفطرة، أما العلاقة المثلية علاقة خلاف الفطرة إثمها أكبر.
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13
45 - زينب الخميس 18 يناير 2018 - 16:31
حسبنا الله ونعم الوكيل. نحن أمة مسلمة نحتكم الى شرع الله.ان كان الله سبحانه وتعالى اهلك من كان يفعل الفاحشة من اهل لوط .ولو كان امرا هينا كما يدعون (حب ....).اما استوجبوا ذلك العقاب .اللهم لا تعذبنا بما فعل السفاء منا .
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13
46 - Lotfi الخميس 18 يناير 2018 - 16:31
المنظمات الحقوقية في البلاد تتعلق باتفه المواضيع وتتبع النهج الاسرائيلي في التعامل وهو التهويل والولولة واثارة الضجة على اتفه المواضيع لسبب بسيط وهو الحصول على مساعدات دولية وعقود عمل وسفريات للخارج.المثلية كانت ولازالت من اذم ما يفعله البشر بينهم. أحرى بهذه المنظمات المتصهينة ان تدافع عن اطفال الشوارع و تطوير قانون الشغل ومسائلة ناهبي المال العام بدل الهائنا بمواضيع ملعونة.. متى يهب المسلمون في المغرب للدفاع عن قيمهم ودينهم؟؟
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47 - majeed1900 الخميس 18 يناير 2018 - 16:32
موضوع اساسا لا يستحق العرض او التشر لدينا اوليات نطالب بنحقيقها وهي تحسين الخدمات الصحية توظيف الشباب الرفع من مستوى التعليم وضمان مجانيتة بالاضافة لتحقيق الامن وزرع الطمأنينة في نفوس المواطنين تحسين الرواتب لمواجهة تداعيات تعويم الدرهم امور ومتطلبات اخرى حيوبة نراها ضرورية لحماية الحد الادنى من العيش لا تطالب بتحقيق الرفاهية لكن توفير العيش الكريمة للمواطنين وان نحيى حياة كسائر البشر
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48 - قارء الخميس 18 يناير 2018 - 16:33
انا لله وانا اليه راجعون انها حملة عشواء ضد الاسلام وظاهرة للعيان إلا لمن كان اغمى البصيرة قبل البصر إذا طرحنا اننا نعيش في بلد مسلم فالأحرى والأولى أن يكون هدف جمعياتنا هو أن تنصب في خلق التوازن والتآخي وتحبيب غير المسلمين في سماحة الإسلام ليتحقق فعلا ممارسة الحريات بشكل لا يضر الآخر الأقليات وبالأحرى الأكثرية المسلمة ألاترون معي أن الهدف ليس حرية ولاهم يحزنون ولكن الغرض ضرب الإسلام بتحليل حرامه كما نرى في مسألة اللواط وتحريم حلاله كنا نرى في مواطن عدة من المساس بالثوابت كالإرث..... نسأل الله ان يعين كل من يسعى إلى رقي الإنسان وسموه وان يخذل كل من ينزل به إلى براثن الحيوان
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49 - حسن الخميس 18 يناير 2018 - 16:34
ان مصطلح السيد الوزير صحيح لا غبار عليه انا اضيف قوم لوط ومن يدافع عنهم فهو منهم .وليس له مكان بين المسلمين
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50 - miloud الخميس 18 يناير 2018 - 16:36
ان جل الامراض الجنسيۃ سببها هولاء المثلين فعلی المجتمع المغربي التصدي بكل حزم لهم حتی نطهر بلدنا الشريف من الاوساخ.
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51 - عبد الحق الخميس 18 يناير 2018 - 16:36
حسبنا الله ونعم الوكيل.هل فعلا وصلنا لهذا الحد من الانحلال?اين هي الشهامة المغربية اين هم رجال حرب الجولان?اين هم الاسود الذين طردوا المستعمر.اذا كنا فعلا في بلد القانون.هذه الشردمة من المخنتين يجب ان.ينفوا من المملكة الشريفة فلا مكان لهم بيننا
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52 - شعشاع الخميس 18 يناير 2018 - 16:37
فعلا...هذا المسمى الحب بين جنسين غير مختلفين اي رجل مع رجل..قمة الانحلال الاخلاقي..والطبيعي ايضا...فهو منكر عظيم...حتى طبيعيا الله تعالى جعل لذة الرجل قي جهازه التناسلي لكلا الجنسين رجل وامرأة وليس في .....اغوذ بالله
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53 - مغربي بلدي الخميس 18 يناير 2018 - 16:38
ﻻأظن أن الوزير الرميد صاحب هدا الرأي فجل المغاربة متفقون معه ولو في هده المصيبة التي حلت بنا.ظاهرة المتلية قديمة في بﻻدنا لكن كانت مستورة والله يحب الستر.كلن حتى واحد مكيهدر معهم.نقول الله يعفو.لكن الخطير هو ظهور تكتﻻت وجمعيات تدافع عن الحرية الفردية يعني منها المثلية وكأننا في النرويج.كل اﻷديان السماوية حرمت اللواط بما فيهم الكنيسة.نترك الدين جانبا حتى الحيونات بغريزتها تبحث عن الجنس اﻵخر.حتى شي مغربي مكيرضى يكون ولدو مثلي مهما بلغ من التحرر.الله يدير شي تاويل لهاد البﻻد والله ماعرفنا فين غاديا.
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54 - ابن سبو الخميس 18 يناير 2018 - 16:39
تحية للسيد الرميد ما قال غير الحق. المغرب دولة اسلامية و يحكمه مسلم و دستوره مسلم. فالموضوع يضرب إمارة المؤمنين التي يوصف بها الملك و أين وزير الأوقاف من هذه النازلة؟ أم يدفن رأسه في الرمل كالنعامة
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55 - Driss الخميس 18 يناير 2018 - 16:40
الرميد رجل صرييييح ... اما الجمعيات الحقوقية تقول ما لا تفعل و تبحث دوما عن ركوب الموج
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56 - j_unes الخميس 18 يناير 2018 - 16:40
اش خاصك العريان الخواتم امولاي إوا باز فدينا المشاكل ديلنا كاملة بقات لينا غير المثلية الجنسية ندافعو عليها
هذا المثليين الى الجحيم وكالين رمضان الى الجحيم الفصل 489 ق.ج خاص يبقى اللي ما عجبو حال يمشي اعيش فالمريخ
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57 - يوسف العاشقي الخميس 18 يناير 2018 - 16:41
ما يمبز الانسان عن الحيوان هو العقل بالمركز الاول لكن ايضا للحيوانات لها عقول تستخدمها بالفطرة لكي تستطيع العيش والحصول على الغذاء . وايضا عندها غريزة جنسية قوية بحيث لا تعرف معنى الزواج عند موسم الزواج يختلط الحابل بالنابل وهكذا . لكن الغريب في الامر لم اشاهد ذكر فوق ذكر او انثى فوق انثى مع انهم حيوانات كأنهم لهم مبادئ و اخلاق لا تسمح لهم بأن يحدث هذا في مجتمعهم . و اصبح الانسان بلا اخلاق و مبادئ و يا حبذا لو نتعلم من الحيوان كيف تكون العلاقة الجنسية الصحيحة بين البشر . الى هنا مع تحيات يوسف من بروكسل.
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58 - إنسان طبيعي الخميس 18 يناير 2018 - 16:41
السلام عليكم
لا يخفى على الجميع أن المثلية او زواج شخصين من نفس الجنس لا يحدث حتى في عالم الكائنات الأخرى وهو شيء غير طبيعي بمفهوم اللا ديانيين إضافة أنه لا يوجد في أي ديانة على ما أعتقد ما يحلل شيء ينافي الطبيعة .أما بالنسبة للحملة التي تقول الحب ليس جريمة فهو كذلك لكن في إطاره الشرعي وفي الحلال فحبك لوالديك ليس جريمة وحبك لإخوانك ليس جريمة وحبك لزوجتك ليس جريمة لكن الحب الذي يتكلمون عنه لا يدخل ضمن هاته المجموعة بل هو ميوعة وفساد بدريعة اسم الحب وكلنا يعرف هذا
في الأخير نطلب من الله أن يهدينا جميعا لما يحبه ويرضاه
إنسان طبيعي
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59 - هارون الخميس 18 يناير 2018 - 16:42
اشنو بغيتوه يسميهم اللواط وقوم لوط قلية عليهم لانهم ارادوا ات عم الفاحشة والامراض في مجتعا المسلم . زيد اسي الرميد احنا معاك ضد هذ الظاهرة اللي المقصود منها تخريب المجتمع . واللي ما عجبوش الحال يشرب لبحر او يمشي لعند امثالوا .
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60 - مغربي الخميس 18 يناير 2018 - 16:42
الرميد كباقي الازلام الخوانجية لا تعي أن هناك فوارق فزيولوجية و ميولات جنسية لدى الانسان ومن حق أحد أن يعيش بإحترام في وطنه مع مراعات حقوقه الطبيعية.الرميد نسي أن هناك متليين جنسيين يتوافدون كل عام من جميع بلدان العالم للطواف بالعرائش والبيضاء وأكادير ومولاي إدريس زرهون ..ولم يصدر أي مدكرة لتوقيفهم أو نعتهم بأقدح التسميات لان الاجنبي مثلي،عندو باسبور والمغربي لديه كارط ناسيونال من دولة لوط ....الخوانجية ماهم إلا عار على هذا الوطن
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61 - عين الصواب الخميس 18 يناير 2018 - 16:45
السيد الرميد على صواب ومن أراد أن يتأكد فما عليه إلا أن يرجع إلى إلاعلان العالمي لحقوق الإنسان في الفصل 16 (الأسرة هي النواة الطبيعية للمجتمع ويتحمل المجتمع والدولة حمايتها بكل السبل) ناهيك على أننا مجتمع مسلم.
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62 - Ben khoulti الخميس 18 يناير 2018 - 16:46
ادا هدا الموضوع اصبح يناقش تحت قبة البرلمان ويايدونه باسم حقوق الانسان فعلى المغاربة ان يعلموا جيدا من هم الدين يمثلونهم لان القضية اصبحت واضحة ومن يتكلم باسمء العمال والنقابة وحقوق المدنية لان لايهمهم حين نسمع كلامهم حين طفل قاصر يتعرض للاغتصاب اوطفلة قاصرة يسكتون وكان لايهمهم يمكن تجدهم مدافعيين على هده الافعال ويجب على المغاربة ان يتحركون ولايتركون مثل هده الاوساخ ليرحلون الى اوروبا او امريكا اصبحت اشك في هدا البرلمان والنقابات المعفنة
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63 - ضد الفساد الخميس 18 يناير 2018 - 16:46
يعني ماذا ؟ أن نسعى في الأرض فسادا حتى يرضى النشطاء و حقوقيون و المحكمة الأوروبية !!!!؟ مع ان هؤلاء المثليين ملاحدة هم من يصبحون أعداء المجتمع و الإسلام و المسلمين...فأغلب الملاحدة أصحاب أمراض نفسية و الانحرافات السلوكية خطيرة، تنعكس على المجتمعات سلبا كما نرى اليوم، فادعوى الحرية والديمقراطية كذب على الاغمار لنشر الفساد و تخريب المجتمع المدني بلا شك.....
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64 - Lamborghini الخميس 18 يناير 2018 - 16:47
الزنا، اللواط، السحاق، شرب الخمر...... كلها حرام، لكن في القانون المغربي عادي لأن المغرب ليس دولة إسلامية.
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65 - الواقعي الخميس 18 يناير 2018 - 16:47
الى الاخ رقم 1.اذا كنت لا تمانع المثلية و ما يهمك هو الخبز.فاعتقد انك ستجد في دعارة المثليين اكثر من الخبز ستجد بيتزا ز هامبورغر
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66 - Adil.zig. italy الخميس 18 يناير 2018 - 16:48
هؤلاء أعداء الإنسانية وليس الاسلام فحسب لقد فسر هدا المرض الخبيث عديد من كبار العلماء أن سببه راجع إلى تربية الوالدين ويكون وراء سببه الاكبر للوالدات الأم والسلام على من اتبع الهدى
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67 - أم محسن الخميس 18 يناير 2018 - 16:49
سبحان الله أخدنا كل حقوقنا الدستورية لم يبق لنا إلا المثلية التي تعني بصريح العبارة اللواط ولم يخطئ الوزير عندما قالها أم تريدون أن يغير عبارة في القرآن لإرضاء شرذمة في المجتمع توعدهم الله بأقصى العقاب بذريعة حقوق الإنسان المغرب دولة إسلامية وستبقى كذلك ولا نرضى أن يكون بيننا مثل هؤلاء فينزل علينا غضب الله و ماذا يعني وزير إسلامي بل وزير مسلم مثل جل المغاربة
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68 - ضاعت الاخلاق الخميس 18 يناير 2018 - 16:49
ضاعت الاخلاق .اصبح اللواط او ما يصطلح بالعامية الزملة لها شأن و حق اكثر من الشرف. لا حول ولا قوة الا بالله.انقلبت المفاهيم وضاعت القيم.الى اين نسير ؟الابتلاء قادم لا محالة. اللهم رد بنا ردا جميلا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا.
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69 - خولة الخميس 18 يناير 2018 - 16:50
عن اية حرية يتحدث هؤلاء ماخداوها حتا الاسوياء بقا غير اشباه الرجال لي مبلي يمشي يتستر اوباراكا من تفلسيف الخاوي
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70 - فنان كان مثلي الخميس 18 يناير 2018 - 16:52
السﻻم عليكم ورحمة الله وبركاته. يجب وضروري على كل إنسان يعاني من هذا المرض المعدي أن يزور الطبيب مختص أو الراقي مختص. إن كان يريد المعالجة. أما المثليين يساوي مرض الإيدز (السيدا) . مدينة بومبي اﻹيطالية كان فيها جميع أنواع المثليين حتى مع الحيوانات . ثم سلط الله عليهم بركان فأصبحوا كالجماد . إدخل إلى يوتوب و تأكد.
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71 - حمزة الخميس 18 يناير 2018 - 16:55
و باركة من هاد حقوق الإنسان اللواط هو اللواط أنا معنديش مع العدالة و التنمية و لكن اتفق مع الوزير في هذه المسألة الله يستر
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72 - si.mohamed الخميس 18 يناير 2018 - 16:58
مخصناش نتكلمو على على هاد الويل.عيب وحشومة.الله يستر هذا راه المنكر.. حشمتو بينا والله..الله يلطف بينا.
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73 - mohmed cher. الخميس 18 يناير 2018 - 16:59
vous avez raison si Ramid,même les animaux ne fond pas cette catastrophe, ni les oiseaux
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74 - امازيغي بدون ترخيص الخميس 18 يناير 2018 - 17:02
بكل صراحة و موضوعية اليسد الرميد ليست لديه الكفاءة السياسية و القانونيه ليكون وزيرا لحقوق الانسان وان يمثل الدوله المغربيه في الداخل و الخارج و ذلك لمجموعة من الاسباب اولا الدولة المغربية تمثل المغاربة في الماضي و الحاضر و المسقبل الانتماء الى اغلبية حكومية لا يعني انك حصلت على تفويض مطلق من الذين صوتوا على حزبك بالرغم ان الاغلبية الساحقة من المغاربة لم تصوت ثانيا مساءلة المثلية مساءلة شخصية تتعلق بالحياة الخاصة للافراد و بمان هؤلاء مغاربة من الواجت عليك ان تحترمهم بغض النظر عن موقفك الشخصي من المثلية لانك رجل دولة ثالثا على السياسي و وجل الدولة ان تكون لديه لغة خاصة تقوم على الدبلوماسية و عدم الاستفزاز
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