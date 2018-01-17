"الديستي" تقود الشرطة إلى اعتقال سجين هارب

هسبريس من الرباط

مكنت معلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المعروفة اختصارا بـ"الديستي" من تحديد مكان تواجد المعتقل الهارب أحمد العروصي، وتوقيفه بمدينة طنجة قبل وقت قصير من زوال اليوم الأربعاء.

وتوصلت هسبريس بمعلومات من مصدر مطلع، مفادها أن المشتبه فيه تم ضبطه رفقة زوجته بمدينة طنجة، حيث يحتمل أن يكون قرر مغادرة المغرب في اتجاه أوروبا.

وكان المشتبه فيه يقضي عقوبة عشر سنوات نافذة في قضية تتعلق بالسرقة الموصوفة والاتجار في المخدرات في إطار شبكة إجرامية، قبل أن يلوذ بالفرار مساء الاثنين الماضي من مصحة طب الدماغ من مستشفى التخصصات بالرباط.

وأفاد بلاغ لمديرية الأمن الوطني أن المشتبه فيه كان معتقلا بالمركب السجني بالعرجات بضواحي الرباط، قبل أن يتمكن من الفرار من مستشفى التخصصات بالرباط، حيث كان موضوعا رهن تدبير الحراسة الطبية منذ تاريخ 24 دجنبر المنصرم.

وبموازاة ذلك - يضيف البلاغ - فتحت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني بحثا إداريا دقيقا لرصد التجاوزات والإخلالات التي عرفها نظام الحراسة الأمنية الذي كان مفروضا على المعني بالأمر خلال الاحتفاظ به بالمستشفى، وذلك لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات التأديبية اللازمة