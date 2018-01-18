إنقاذ 30 مهاجرا وفقدان آخرين في مضيق جبل طارق

ياسين العشيري من طنجة*

أنقذت البحرية المغربية، اليوم الخميس، 30 مهاجرا إفريقيا حاولوا عبور مضيق جبل طارق، فيما يقوم خفر السواحل الاسباني بعمليات بحث عن قارب كان يقل أشخاصا آخرين.

وقال مسؤول في طنجة، إن "البحرية المغربية تمكنت، من إنقاذ 30 مهاجرا خلال محاولتهم بلوغ الضفة الشمالية لمضيق جبل طارق.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته لاعتبارات إدارية، أن هؤلاء المهاجرين الذين كانوا موزعين على 4 قوارب، تم نقلهم إلى ميناء طنجة المغربي في صحة جيدة.

من جانبه، أفاد خفر السواحل الاسباني، أن مجموعة أخرى من المهاجرين (لم يحدد عددهم) يوجدون في حكم المفقودين في مياه مضيق جبل طارق.

وأضاف من خلال حسابه على تويتر، أن الفرق البحرية تواصل عمليات البحث عن القارب المفقود، مستعينة بمروحية تابعة لها.

وتعيش البحرية المغربية ونظيرتها الاسبانية حالة استنفار دائمة، في مضيق جبل طارق الفاصل بين البلدين، بسبب محاولات المهاجرين المكثفة لعبور المضيق بطرق غير شرعية نحو إسبانيا.وتشير إحصائيات أوردتها منظمة "إيتساس" (AETSAS/ إسبانية غير حكومية) إلى نجاح نحو 20 ألف مهاجر في الوصول إلى إسبانيا خلال 2017، بزيادة بلغت 3 أضعاف مقارنة بـ2016.

وسجلت المنظمة المذكورة غرق ما يناهز 539 مهاجرا إفريقيا خلال نفس الفترة، أثناء محاولات لعبور مضيق جبل طارق.

وتمكنت السلطات المغربية، خلال 2017، من توقيف أكثر من 50 ألف مهاجر غير شرعي، وتفكيك 73 شبكة متخصصة في ميدان تهريب البشر، حسب إحصائيات أعلن عنها وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت، في نونبر الماضي.