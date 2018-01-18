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الرئيسية | مجتمع | عزيمان ينتقد "الأشباح" ويربط نموذج التنمية بإصلاح أعطاب المدرسة

عزيمان ينتقد "الأشباح" ويربط نموذج التنمية بإصلاح أعطاب المدرسة

عزيمان ينتقد "الأشباح" ويربط نموذج التنمية بإصلاح أعطاب المدرسة
هسبريس - عبد الرحيم العسري (صور: منير امحيمدات)
الخميس 18 يناير 2018 - 15:00

تفاعل المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي مع الدعوة التي وجهها الملك محمد السادس إلى الحكومة والبرلمان ومختلف المؤسسات المعنية لإعادة النظر في النموذج التنموي الذي أصبح غير قادر على الاستجابة لمطالب الشعب المغربي.

عمر عزيمان، المستشار الملكي رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، ربط وجود نموذج تنموي ناجح يستجيب للطلبات الملحة وللحاجات المتزايدة للمواطنين بضرورة إصلاح أعطاب المدرسة العمومية، وقال: "كيفما كان نوع النموذج الذي سيتم اعتماده، فإنه يتعين عليه أن يضع إصلاح المدرسة في مركز اهتمامه، وأن يجعل من التربية وتكوين الرأسمال البشري عموده الفقري".

عزيمان، الذي سيتدارس مجلسه خلال دورته الثالثة عشرة اليوم الخميس بالرباط مشروع "مساهمة المجلس في إعادة النظر في النموذج التنموي"، أشار إلى أنه "إذا كان كل نمو منصف وتنمية مستدامة يمران عبر الحد من الفوارق، وضمان العدالة الاجتماعية، فإن كل عدالة اجتماعية تبدأ وتمر عبر التربية؛ تربية تحول دون إعادة إنتاج الفوارق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية القائمة لدى التلاميذ قبل ولوج المدرسة".

وأوضح عزيمان أن الفوارق المدرسية هي التي تساهم في تفاقم الفوارق الطبقية بين فئات المجتمع المغربي، وقال إن المدخل الأساسي يكمن في توفير "مدرسة تضمن تعليما وتكوينا بمستوى عال من الجودة للجميع، دون أي تمييز كيفما كان نوعه، من أجل الرفع الكمي والنوعي للرأس المال البشري، بوصفه الدعامة الرئيسية للتنمية المستدامة والمنصفة".

من جهة ثانية، انتقد عمر عزيمان أعضاء "أشباحا" في المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، قال إنهم لا يقومون بالمهام التي أوكلت إليهم للمساهمة في تجويد عمل المجلس. يأتي ذلك في وقت أثارت فيه التعويضات المالية التي يتلقاها الأعضاء جدلا واسعا نظرا لتكلفتها الباهظة، خصوصا وأن هناك من يجمع بين أكثر من صفة.

وقال عزيمان إن "المجلس لاحظ خلال الفترة الأخيرة بعض التأخر والفتور في وتيرة العمل، وبعض البطء في إنجاز الأعمال، وتراجعا في المشاركة والانخراط وربما في الحماس لدى بعض الأعضاء"، في إشارة إلى تغيب عدد كبير من الأعضاء عن أشغال الدورات رغم استفادتهم من تعويضات بالملايين.

ولفت المصدر ذاته إلى أن مجلسه تمكن من الوقوف على أسباب هذا التراجع، واقترح سبل العلاج، ومنها إعادة النظر في آليات العمل المتبعة، وإعادة توزيع بعض المهام، وتعزيز أدوار بعض الهيئات.

وتهدف هذه التغييرات في المجلس ذي الطابع الاستشاري إلى تصحيح مواطن الضعف المستخلصة من ممارسة بعض الأعضاء. وقد قام عزيمان بتوزيع وثيقة على جميع الأعضاء تحت عنوان: "سير المجلس: الحصيلة وآفاق التطوير"؛ وهي وثيقة "تتضمن مراجعة لسير عمل الهيئة في اتجاه تحسين الإنتاجية وتقوية بعض الهيئات وإعطاء دينامية جديدة لعمل المجلس، مع تفادي تعديل النظام الداخلي للمجلس، وتأجيل ذلك إلى مرحلة متقدمة من الولاية الحالية أو إلى بداية الولاية المقبلة"، يقول عزيمان.

يشار إلى أن حكومة عبد الإله بنكيران كانت قد أصدرت مرسوما كتعويضات لأعضاء المجلس نظير الحضور، والاشتغال، وإنجاز التقارير. وتمنح الدولة تعويضا جزافيا خاما خاصا بإنجاز التقارير التي يعدها أحد أعضاء المجلس، بطلب من مكتب المجلس، حدد بين 14 ألفا و285 درهما كحد أدنى، و57 ألفا و142 درهما كحد أقصى، حسب نوع العمل المنجز.

ويتقاضى أعضاء المجلس، حسب المرسوم، الذي وقعه رئيس الحكومة، تعويضا جزافيا خاما خاصا يحدد مقدراه في 7142 درهما شهريا، مستحقة عن الاجتماعات التي يحضرونها، في الوقت الذي سيستفيد فيه رؤساء اللجان الدائمة، واللجان المؤقتة، ومجموعات العمل الخاصة، من مبلغ 3571 درهما عن كل يوم عمل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - Hassan الخميس 18 يناير 2018 - 15:14
باركا من الكدب, ابناء الاغنياء لا يدرسون في المدرسة العمومية, هده الرسوم تهدف الى حرمان الفقراء من التعليم
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32
2 - عادل الخميس 18 يناير 2018 - 15:18
المخزن لا يرغب في إصلاح التعليم، لأن تكريس الجهل المجتمعي إغراق لسفينة الديموقراطية الغارقة أصلا.
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30
3 - مواطن2 الخميس 18 يناير 2018 - 15:18
النفقات المدكورة في المقال مقابل ما دا ؟ والحالة ان اعضاء المجلس الاعلى للتعليم كلهم موظفون .... نعم لتعويضات جزافية للدين يحضرون وينجزون اعمالا معينة...... وقيمة اعضائة بالمردودية التي تسهم في النهوض بالتعليم.....وما دام تعليمنا لا ينتج شيئا فمعنى دلك ان الامور لا تسير في الاتجاه الصحيح...وانتقاد الرئيس في محله.
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14
4 - merci الخميس 18 يناير 2018 - 15:22
فلوس الشعب كايمشيو فالخوا الخاوي 2ملين حتى 5مليون سنتيم وبلا فائدة تذكر.من يحاسب هؤلاء من يعاقبهم.ام انكم لاتعاقبون ولاتتسلطون الا على الطبقات الوسطى من اساتذة وغيرهم.الله سوف ينال منكم حيث لاينفع لا مال ولاعقار
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28
5 - Wislani الخميس 18 يناير 2018 - 15:27
اعطاب المدرسة العمومية ربماهي :الاكتظاظ...ضعف تكوين المدرسين...كثرة المواد ...ضعف البنيات التحتية للمؤسسات التعليمية ..ووو
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-1
6 - تخراج العينين الخميس 18 يناير 2018 - 15:27
وقال إن المدخل الأساسي يكمن في توفير "مدرسة تضمن تعليما وتكوينا بمستوى عال من الجودة للجميع، دون أي تمييز كيفما كان نوعه، من أجل الرفع الكمي والنوعي للرأس المال البشري، بوصفه الدعامة الرئيسية للتنمية المستدامة والمنصفة" وهذا لن يتحقق إلا بالتوظيف بالتعاقد ومنح شواهد جامعية لا يعترف بها بعد التوظيف لذى فالمهم والأساسي هو التعويضات المتعددة لأعداء المجلس الذي نلتمس حله.
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13
7 - Adil الخميس 18 يناير 2018 - 15:35
غير زيدوا فيه مابقاليكوم قد اللي فات ويرمي بيكون الشعب الحر إلى مزبلة التاريخ واسيادكم معا ان شاء الله
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11
8 - لاجءة في وطني الخميس 18 يناير 2018 - 15:37
انا لي مبغاش يتفهم لي فهاد بلاد السيبة علاش تيخدم واحد فالف منصب و تيتخلص الملايين و الناس مشومرة و مزلوطة و مالقينا حتى خدمة بجوج د ريال ماشي جوج فرنك ديالهم اما التعليم مشى و ترحمنا عليه و مكرهناش يخليونا نخويو هاد لبلاد لي مابقى لينا فيها والو
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9 - bibky الخميس 18 يناير 2018 - 15:38
يتكلم الرجل عن .الاشباح.. وكانه ليس منهم الشعب يريد اشياء ملموسة فقد ملينا من الشعارات والتصريحات والاجتماعات الفارغة من فحواها والمملؤءة بالكدب والبهتان ووو......يامن تقتلون التعليم وتمشون في جنازته
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10 - ادريس ابو امين الصحراوي الخميس 18 يناير 2018 - 15:40
المجلس الاعلى للتربية و التكوين مند سنين و هو يتدارس اصلاح اعطاب المدرسة العمومية و يتقاضى عن هذا الاصلاح تعويضات فاقت ما يمكن اصلاحه الى ان اصبح اغلب الاعضاء من الاشباح يتقاضون تعويضات مهمة دون حضور و لا اصلاح و في الاخير كانت النتيجة هي التوظيف بالكونترا . ادن ماذا ينتظر المغاربة من هؤلاء الطلبة (اساتذة) بدون تكوين و كيف سيكون مستوى ابنائهم و مستقبلهم ?
واش هذا هو اصلاح منظومة التعليم التي ينتظرها المواطنون الفقراء من هذا المجلس ?
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15
11 - محمد الصوفي الخميس 18 يناير 2018 - 15:42
نحن لا نريد تشخيص الوضع الوضعية معروفة المغرب يينفق الاموال في اشياء تافهة متل افريقيا وكوب 22 ومهرجان موازين واخرها ما يسمى بالشان الاموال عوض ان تخصص مباشرة للتعليم تدهب في الولائم وسفريات المسؤولين
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7
12 - بركاك في الطاليان الخميس 18 يناير 2018 - 15:42
ساقول رٱيي بصراحة. والله تم و الله الا كايكدبوو عليكم... او كايخدعوكم.. تبقاو تتسناو.... المغرب 3600 عٱئلة لمستافدين تابعين لفرنسا....
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10
13 - هاي هاي الخميس 18 يناير 2018 - 15:43
المجلس الأعلى للتربية و التكوين خاصو يدير شغلو و لا داك الفلوس لي تاياخد راها زايدا فينا و ينعل الشيطان و يتحزم راه البلاد و العباد فخطار و تكون استقرارية فالمقررات ماشي كل عام بدل بدل بدل حتى تبهدلنا .
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0
14 - سعيد الخميس 18 يناير 2018 - 15:47
اكبر شبح هو عزيمان. اش ايخترع لينا بالسلامة و العافية. من نهار عرغناه و الاتعليم اللور. حرفة الكذب تتطور و خسران فلوسنا له تقنيات من بينها مجلس عزيمان.........
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8
15 - حسن الخميس 18 يناير 2018 - 15:48
ماذا قدم هؤلاء للمنظومه التعليميه ولا شيئا يذكر الاوراق المصطلحات والسلام ويتقاضوا تعويضات مهمه. التعويض يجب ان يكون مقابل الواجب اما ان واحدا لايقوم باي عمل ويعوض فهذا غير مقبول.
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6
16 - دايز الخميس 18 يناير 2018 - 15:51
تتعجبوانا فالشفوي المرض الله ايداوي نريذوا حقنا في الدنيا قبل الآخرة انشاء رب العزة.
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8
17 - harrokki الخميس 18 يناير 2018 - 15:58
Les dépenses de votre institution celle de Jetou celle de Halimi .......dépassent 1milliards de dirham de quoi construire 10 hôpitaux + 5 universités , 30 écoles ......si vous aviez un soupçon d'honnêteté vous démissionnerait vous êtes assez riches pour continuer à dépouiller les marocains
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5
18 - ما للعاقل الخميس 18 يناير 2018 - 16:25
منذ عقود ونحن نسمع أسطوانة إصلاح التعليم. فدرسنا وتخرجنا وتوظفنا وتقاعدنا ومنا من قضى نحبه ومنا من ينتظر.والحال أن التعليم في تراجع وتقهقر مستمر حتى أصبح عندنا مرادف إصلاحكم هو إفساد التعليم.لامناهج فى المستوى ولا مدارس مجهزة ولا أساتذة مكونة.والمدارس الخصوصية تنهب أجور الموظفين ودروس الدعم تنهك جيوب الاباء بدون آفاق وفي الأخير شباب عاطل بشواهد عليا وآخر شمكار كلس على الكريسج.لقد سأمنا من مناظرتم وندواتكم.حسبنا الله ونعم الوكيل.
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4
19 - الزيداني الخميس 18 يناير 2018 - 16:34
بلغ السيل الزبى فقمة الشهادة ان يشهد الشخص في ذاته فالاعتراف اكبر الادلة. فعزيمان ادان نفسه بسوء التدبير للمجلس اياه كما اعترف المسؤول الاول بفشل و ضياع النموذج. اسأل فقط على استحياء هل شاهد احد او استشعر وجود نموذج لمشروع مجتمعي؟
لا انتظر جوابا لان الى حد الساعة لم اسمع اجوبة و لا مبررات لسؤال أين الثروة؟ سؤال اريد له ان يطرح و يتأبد في الانطراح ليطرق على مسامعنا و يطالبنا بحسن النظر لمكامن الخلل. او كما قال المفكر طه عبد الرحمن " أنظر تجد".
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20 - hayani الخميس 18 يناير 2018 - 17:01
السلام عليكم من اعطاب المسؤولين عن التعليم في المغرب حرمان رجال التعليم من حقهم من الاستفادة من مستحقات التكوين المنصوص عليها في القانون 1841 لسنة 1957 من بين جميع الموظفين !!!! كيف يعقل ان لا استفيد من ثلاث تكوينات وانا في انتظارها و قد تقاعدت منذ 10 سنوات !!! اليس هدا عار في جبين وزارة التربية الوطنية !! ما رد مجلسكم يا سيد الرئيس !!!!
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