عزيمان ينتقد "الأشباح" ويربط نموذج التنمية بإصلاح أعطاب المدرسة

هسبريس - عبد الرحيم العسري (صور: منير امحيمدات)

تفاعل المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي مع الدعوة التي وجهها الملك محمد السادس إلى الحكومة والبرلمان ومختلف المؤسسات المعنية لإعادة النظر في النموذج التنموي الذي أصبح غير قادر على الاستجابة لمطالب الشعب المغربي.

عمر عزيمان، المستشار الملكي رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، ربط وجود نموذج تنموي ناجح يستجيب للطلبات الملحة وللحاجات المتزايدة للمواطنين بضرورة إصلاح أعطاب المدرسة العمومية، وقال: "كيفما كان نوع النموذج الذي سيتم اعتماده، فإنه يتعين عليه أن يضع إصلاح المدرسة في مركز اهتمامه، وأن يجعل من التربية وتكوين الرأسمال البشري عموده الفقري".

عزيمان، الذي سيتدارس مجلسه خلال دورته الثالثة عشرة اليوم الخميس بالرباط مشروع "مساهمة المجلس في إعادة النظر في النموذج التنموي"، أشار إلى أنه "إذا كان كل نمو منصف وتنمية مستدامة يمران عبر الحد من الفوارق، وضمان العدالة الاجتماعية، فإن كل عدالة اجتماعية تبدأ وتمر عبر التربية؛ تربية تحول دون إعادة إنتاج الفوارق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية القائمة لدى التلاميذ قبل ولوج المدرسة".

وأوضح عزيمان أن الفوارق المدرسية هي التي تساهم في تفاقم الفوارق الطبقية بين فئات المجتمع المغربي، وقال إن المدخل الأساسي يكمن في توفير "مدرسة تضمن تعليما وتكوينا بمستوى عال من الجودة للجميع، دون أي تمييز كيفما كان نوعه، من أجل الرفع الكمي والنوعي للرأس المال البشري، بوصفه الدعامة الرئيسية للتنمية المستدامة والمنصفة".

من جهة ثانية، انتقد عمر عزيمان أعضاء "أشباحا" في المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، قال إنهم لا يقومون بالمهام التي أوكلت إليهم للمساهمة في تجويد عمل المجلس. يأتي ذلك في وقت أثارت فيه التعويضات المالية التي يتلقاها الأعضاء جدلا واسعا نظرا لتكلفتها الباهظة، خصوصا وأن هناك من يجمع بين أكثر من صفة.

وقال عزيمان إن "المجلس لاحظ خلال الفترة الأخيرة بعض التأخر والفتور في وتيرة العمل، وبعض البطء في إنجاز الأعمال، وتراجعا في المشاركة والانخراط وربما في الحماس لدى بعض الأعضاء"، في إشارة إلى تغيب عدد كبير من الأعضاء عن أشغال الدورات رغم استفادتهم من تعويضات بالملايين.

ولفت المصدر ذاته إلى أن مجلسه تمكن من الوقوف على أسباب هذا التراجع، واقترح سبل العلاج، ومنها إعادة النظر في آليات العمل المتبعة، وإعادة توزيع بعض المهام، وتعزيز أدوار بعض الهيئات.

وتهدف هذه التغييرات في المجلس ذي الطابع الاستشاري إلى تصحيح مواطن الضعف المستخلصة من ممارسة بعض الأعضاء. وقد قام عزيمان بتوزيع وثيقة على جميع الأعضاء تحت عنوان: "سير المجلس: الحصيلة وآفاق التطوير"؛ وهي وثيقة "تتضمن مراجعة لسير عمل الهيئة في اتجاه تحسين الإنتاجية وتقوية بعض الهيئات وإعطاء دينامية جديدة لعمل المجلس، مع تفادي تعديل النظام الداخلي للمجلس، وتأجيل ذلك إلى مرحلة متقدمة من الولاية الحالية أو إلى بداية الولاية المقبلة"، يقول عزيمان.

يشار إلى أن حكومة عبد الإله بنكيران كانت قد أصدرت مرسوما كتعويضات لأعضاء المجلس نظير الحضور، والاشتغال، وإنجاز التقارير. وتمنح الدولة تعويضا جزافيا خاما خاصا بإنجاز التقارير التي يعدها أحد أعضاء المجلس، بطلب من مكتب المجلس، حدد بين 14 ألفا و285 درهما كحد أدنى، و57 ألفا و142 درهما كحد أقصى، حسب نوع العمل المنجز.

ويتقاضى أعضاء المجلس، حسب المرسوم، الذي وقعه رئيس الحكومة، تعويضا جزافيا خاما خاصا يحدد مقدراه في 7142 درهما شهريا، مستحقة عن الاجتماعات التي يحضرونها، في الوقت الذي سيستفيد فيه رؤساء اللجان الدائمة، واللجان المؤقتة، ومجموعات العمل الخاصة، من مبلغ 3571 درهما عن كل يوم عمل.