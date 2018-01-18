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الرئيسية | مجتمع | عكاشة يستقبل مشغلة "خادمة زاكورة" وقانون عمال البيوت بالواجهة

عكاشة يستقبل مشغلة "خادمة زاكورة" وقانون عمال البيوت بالواجهة

عكاشة يستقبل مشغلة "خادمة زاكورة" وقانون عمال البيوت بالواجهة
هسبريس - عبد الإله شبل
الخميس 18 يناير 2018 - 14:00

قضت مُشغلة الخادمة لطيفة التي تتحدر من مدينة زاكورة، أمس الأربعاء، أول ليلة لها بالسجن المحلي عين السبع بالدار البيضاء.

فقد أحيلت السيدة "وفاء"، بحسب ما أكدته أمينة خالد، رئيسة جمعية إنصاف للتنمية الاجتماعية والتربوية، في اتصال هاتفي بهسبريس، ليلة أمس الأربعاء، على سجن عكاشة، بعدما قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالبيضاء متابعتها في حالة اعتقال بناء على التحقيق الذي فتحته النيابة العامة.

وقررت الجمعية المذكورة الانتصاب كطرف مدني في هاته الواقعة التي هزت الرأي العام، وستعين محاميا للترافع في الملف ضد الأسرة المُشغِّلة.

وبخصوص الحالة الصحية للخادمة لطيفة التي ترقد بالمستشفى، فهي "غير مستقرة"، وفق الجمعية التي قالت رئيستها إن المستشفى قرر التكفل بحالتها إلى حين تماثلها للشفاء.

وأعادت واقعة تعذيب الخادمة لطيفة، ذات الـ22 ربيعا، النقاش حول القانون الخاص بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين، الذي كان قد أثار جدلا واسعا صيف سنة 2016.

وأثارت عبارة "تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ بعد انصرام أجل سنة ابتداء من التاريخ الذي تنشر فيه بالجريدة الرسمية النصوص اللازمة لتطبيقه التام"، الواردة في المادة 27 كما نشر بالجريدة الرسمية في عددها 6493، استياء عدد من المتتبعين لملف الخادمات في البيوت.

وعبرت نبيلة بنعمر، برلمانية سابقة عن حزب الأصالة والمعاصرة، عن تذمرها من ربط الحكومة تفعيل هذا القانون بمرور عام على صدور المراسيم، مؤكدة أن "عدم تفعيل القانون هو استهتار بالدولة ككل وبمؤسساتها".

وقالت البرلمانية السابقة التي كانت قد اشتغلت على هذا القانون بمجلس النواب، في تصريح لهسبريس، "نحن عملنا على تصحيح الوضعية، لكن الحكومة تتحايل لعدم تطبيق القانون، حيث تأخرت في إعداد المراسيم. وحتى بعد إصدارها، ربطت ذلك بانتظار سنة أخرى حتى يصير ساري المفعول".

وشددت القيادية في حزب "البام" على أن هذا الأمر "لن يجعل منا دولة تحترم مواطنيها، فهذا استهتار بالمُشغِّلين وكذا المُشغَّلين، وأمر يبعث على الفوضى؛ ما يفرض على الحكومة تحمل مسؤوليتها في تطبيق القانون".

واستغربت المتحدثة نفسها هذا التأخر، متسائلة ما إذا كانت وزارة التشغيل، التي يقودها "البيجيدي" محمد يتيم، ستعمل على توفير عدد كافٍ من مفتشي الشغل في هاته السنة.

وكانت الخادمة لطيفة تعرضت لاعتداء وصف بـ"الشنيع" من لدن مشغلتها، بحسب ما أوردته رئيسة جمعية إنصاف للتنمية الاجتماعية والتربوية؛ إذ أصيبت بحروق وتكدس للدم في معظم جسدها؛ ما جعل مشغليها ينقلونها إلى إحدى المصحات الخاصة بالدار البيضاء.

وجرى إشعار الجمعية من طرف المصحة، فدخلت على الخط وتبين لها أن مشغلة هذه الخادمة لديها سابقة مماثلة مع خادمة أخرى.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (44)

1 - mre الخميس 18 يناير 2018 - 14:08
المغاربة يعتبرون من يشتغل عندهم عبيد و يعتبرون أجرتهم كصدقة.. و هذا ينطبق على المغاربة في الخارج.
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372
2 - الطنز البنفسجي الخميس 18 يناير 2018 - 14:10
ان الله حرم على نفسه الظلم وجعله بينكم حراما.. حديث شريف.
للي كيفكر بللي يظلم الناس ويفلت من العقاب غير كيحلم.
أما هاد السيدة للي تعدات على هاد الخامة الى ثبت ظلمها.. الله ينتقم منك شر انتقام. لأن الصور للي شفنا فالأخبار عمرني فحياتي ماشفت شي تعذيب بحال هكداك غير هيتلر مع اليهود.
دعيناك لله دعيناك لله هو للي غادي ياخد منك الحق ماشي القانون وعكاشة.
وهاديك الخادمة الله يشافيها ويعوض عليها ويطهرها بهاد العذاب من عذاب يوم القيامة.
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257
3 - NOUMRI الخميس 18 يناير 2018 - 14:12
هده مجرد زوبعة في فنجان و ستنتهي القضية بعد الحكم على المشغلة و تختفي هده الجمعيات إلى أن تقع كارتة أخرى
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133
4 - سعيد الخميس 18 يناير 2018 - 14:14
هذه أضحوكة و ذر للعيون بالرماد.
عنف المشغلين فات كل التوقعات. و تعبيراته تعددت.
شخصيا أعرف أناس في السلطة المزلوطة يشغلون عبيدا و ليس أناس محترمين. يعنفونهم بطرق غير مادية بل أخلاقية ساقطة.
كل هذا يحدث في بلد لا أحد فوق القانون.
و صراحة و إن كنا غير مقتنعين بما وقع لهذه السيدة غير المتخلقة من إعمال القانون في حقها فإننا نثمن المحكمة و نثمن ما قررته النيابة المحترمة و نقول لجميع وكلاء الملك و نوابهم اتقوا الله فيما تقررون و الله و الله لن تخيبوا إن كان حكم الله هو همكم. فأنثم اليوم مستقلون في أموركم كلها و ليس لكم من رقيب إلا الله. و لا تدخلوا المال الحرام إلى بيوتكم.
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89
5 - تمغربيت الخميس 18 يناير 2018 - 14:14
الحكومة تتحايل في كل شي ماذا يهم مسؤولي هذا البلد مايحصل للمواطنين ويجب دائما أن تقع كارثة ما لمواطن لكي يبداو في تفكير في قانون ما الذي لن يطبق اصلا علي أرض الواقع..
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50
6 - مواطن الخميس 18 يناير 2018 - 14:17
انشاء.الله.سيكون.مصيرك.كما.كان.مصير.زوجت.
مرداس.دون.شك.ستريناها.
وسيحكم
عليك.بالاعدام.انشاء.اللله.وزجك.بالمابد
وتهمت.ادكرك.انكم.انتي.وزوجك.شويتم.بنت.
كما.تشوا.الدجاجة.
ومصيركم.وامثالكم.الى.الجحيم.
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65
7 - مواطنة الخميس 18 يناير 2018 - 14:17
أتمنى أن تعاقب هذه المجرمة على جرائمها أشد العقاب لكي تكون عبرة للاخريات اللواتي تتعاملن بقسوة على فتيات ليس لهن أي ذنب بل فقط الظروف هي التي جعلتهن خادمات في المنازل !!!
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79
8 - شانة الخميس 18 يناير 2018 - 14:17
هذه الجمعيات لاتظهر الا عندما تقع الواقعة وتنتشر في الاعلام عندها تبدأ الجمعية في الترافع وتطلق العنان لفمها اما ان تتكلم قبل هذا فليس من اختصاصها وكذالك المثل ينطبق على البرلمان المغربي فسبحان الله ياكلون من عرق ومااااسي الضحايا لا حول ولا قوة الا بالله العضيم
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24
9 - خالد الخميس 18 يناير 2018 - 14:18
أقسم بالله اني لما تلقيت خبر اعتقالها فرحت واتمنى ألا تخرج. وياريت تسجن في مكان معفن ولاتاكل ولاتشرب لتشبع وإنما لكي لاتموت لتحس بالفقر وان تلك المسكينة ما جاءت عندها إلا بسبب الفقر
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79
10 - خنيفري الخميس 18 يناير 2018 - 14:19
هذا دليل قاطع على أن حزب العدالة والتنمية الذي يترأس الحكومة لولايتين لا يهمه الأمر ويستهثر بمصالح المواطنين في كل يوم تظهر فضيحة جديدة. إنهم يستغلون الدين لدغدغة مشاعر المواطنين من أجل الحفاظ على مصالحهم الخاصة. ولكن طال الزمان أو قصر ستسقطون مذلولين...
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9
11 - abdul الخميس 18 يناير 2018 - 14:20
يجبةان يطال العقاب الزوج ان كان لها زوج و مل من تسترعليها من اقارب .لان عدم التبليغ جريمة يعاقب عليها القانون.
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53
12 - كمال الخميس 18 يناير 2018 - 14:21
جميل ولكن أين متابعة سفيرة المملكة بباريس التي احتجزت خادمة لمدة سنتين وبدون تعويض؟ .عدا لو ذات مكيالين .
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64
13 - Adilusa الخميس 18 يناير 2018 - 14:25
إلى رقم 1
حتى العبيد لما جاء الإسلام ووجد العبيد أعطاهم حقوق. فحرم الإسلام على السيد أن يضرب خادمه أو يهينه. وقال عليه السلام يحث المسلمين أن يطعم خادمه مما يطعم و يلبسن مما يلبس. وهذا في حق العبيد فما بالك من هم أحرار
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39
14 - القول دون العمل!!! الخميس 18 يناير 2018 - 14:28
نحن المغاربة نقول ما لا نفعل .مصابين بمرض الأنانية. وبعدي فالطوفان. نردد شعارات باسم الدين أو باسم الإنسانية ولا نفعل شيئاً ..
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45
15 - شوف تشوف الخميس 18 يناير 2018 - 14:32
إرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء فالدين يتبرأ من مثل هاته النماذج المجتمعية المتخاذلة ولا يموتون للإسلام بصلة في شيئ ومعاملتها للخادمة وكأنها حيوان مفترس يجب معاملتها بنفس الأسلوب فربما مشغلتها تعاني من مرض إنفصام الشخصية والسيدة إنسلخت من المفهوم الأدمي لتصبح عدوانية الشكل والفعل وتجردت عن أدميتها وعوض الرأفة والرحمة بخادمتها أصبحت متسلطة وجلادة لإنسانة بريئة لا حول لها ولا قوة وأتقلت جسمها بأنواع العذاب ما نتج عنه حروق وجروح بدماميل متعفنة وبقع حمراء لتختر للدم ومع هاذا أصبحت حالتها غير مستقرة وهي ترقد في المستشفى ولا يمكن أن تكون من صنف البشر وأنا أعتبرها إمرأة تمثل شخصية أفلام الرعب في دور ( زومبي ) وإنبعتث من أحقاف الجحيم ..شوف
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16
16 - yaaaaaaaaaaaadriss الخميس 18 يناير 2018 - 14:36
العدو الأول للمرأة ، هي المرأة نفسها ، أما الرجل فما هو إلا ضحية لجبروتها
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6
17 - نور الهدى الخميس 18 يناير 2018 - 14:37
الزوج يجب يؤنسها كذلك في السجن. هو مشارك في الجريمة. واش كتضحكوا علينا علاش خليتوه.
نريد اقصى العقوبة لكي يكونوا عبرة لغيرهم. منعدمي الأخلاق و الانسانية.
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33
18 - Moha الخميس 18 يناير 2018 - 14:42
Salam,
Ce que m'intrigue c'est l'état mental des ces femmes " Bourgeoises" qui se permettent de prendre des jeumes femmes pauvres issues d'un milieu sociale fragile . Si on analyse les choses de point de vue DIN . cette classe doit être bien traitée FIHA AL Ajr. Sobhana Allah tout est de travers dans la mentalité de majorité ( pas tous) des gens qui sont aisés.
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6
19 - كوحا الخميس 18 يناير 2018 - 14:44
لااضن هده السيدة في كامل قواهاالعقلية لابد من إنزال أشد العقاب في حقها
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14
20 - sociaaaaaaaaaalllllk الخميس 18 يناير 2018 - 14:47
كل الحق على الحكومة وعلى القضاء هم المجرمون في الدرجة الأولى اما هذه السيدة لي تعدات عل هاذ المسكينة سترى الويل في الآخرة عند الله لي كيحكم بالحق اما حكام الدولة فهم سيرون من عند الله اكثر انشاء الله ان الله يمهل ولا يهمل كانت هذه المسكينة تغسل كل اوساخ ذالك المجرمة الله يأخذ فيها الحق
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8
21 - الشلح الخميس 18 يناير 2018 - 14:48
"ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء" صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله
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18
22 - nisrine الخميس 18 يناير 2018 - 14:50
واعباد الله، جبت خدامة، جربتها، عجبتني مرحبا غادي تبقا معايا أو نعتبرها فرد من العائلة، ما عجباتنيش نصيفطها بحالها الله يعاونها ويسهل عليها، مالنا على هاد الحماق أو سبيد شبيني وبينها نضربها أولا تضربني، هادشي ما بغايش يتفهم ليا...
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28
23 - مواطنة الخميس 18 يناير 2018 - 14:51
حسبي الله ونعم الوكيل فكل ظالم.
اش هاد قلة الانسانية والضمير لي وصل بينا لحتى لهاد الدرجة واش حنا فزمان العبودية واش حنا ما فقلبنا رحمة اش هاد المنكر لكن انا احمل المسؤولية للحكومة التي تتماطل في سن قوانين رادعة تعيد لهذه الطبقة الهشة حقوقها واعتبارها في المجتمع واش هاد الظالمة ما عندها اولاد ما كفاهاش ان الحياة ظلمتاها وتزيد عليها هي ظلم اخر. بلا ما نعايروا دول الخليج بانهم تيتكرفسوا على بناتنا وعلى الخادمات ونتسناو نجيبوا لهم حقوقهم راه الحق ما كاين حتى فبلادنا. حسبي الله ونعم الوكيل فيك الظلم ظلمات يوم القيامة.
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7
24 - المتفائل الخميس 18 يناير 2018 - 15:02
الشيئ الذي دفع المشغلة الى التمادي في غطرستها هو تنازل الخادمة الاولى -طوعا او كرها-فلو عوقبت على الفعلة الاولى ما تشعجت على اعادة الكرة.ونتمنى الا يعاد نفس السيناريو حتى تكون عبرة لمن يستهثر بكرامة الانسان..
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11
25 - غفران غفران الخميس 18 يناير 2018 - 15:02
باسم الله الرحمان الرحيم ما هاذ هذه المجرمة لها قلب و عقل مثل ساءر البشر اما انها من طينة اخرى ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء انت ايها القاسية اكرمك رب العالمين و يسر لك امرك فا صبحت طاغية ستحاسبينا حسابا عسيرا يوم اىقيامة انت فعلا مريضة. مكانك هو مستسفى الامراض العقلية هذا ان لم يحكم عليك مثل زوجة مرداس الله ينتقم منك شر الانقام في الدنيا و لا عذاب الاخرة اعظم حسبي الله و نعم الوكيل
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8
26 - يوسف الخميس 18 يناير 2018 - 15:09
أغلبنا نحن المغاربة تحركنا العواطف الفارغة هناك عدالة ستأخذ مجراها وستدين المرأة ان كانت اجرمت وتنصف الانسة المظلومة ان كانت مظلومة وتنظر في قضية الزوج هدا من ناحية . من جهة أخرى فإن كل التعاليق فوق تظهر مدا البغض و الحقد الأسود الدي في صدور من كتبها لمادا اقول هدا لان اهم شيئ فيها هو تعديب او اعدام السيدة الظالمة ان كانت وليس انصاف الفتاة. يقول ربي وعاقبو بمتل ما عوقبتم به. وان تصفحوا فهو خير .. ويقول عز من قائل ادا حكمتم بين الناس فاحكمو بالعدل. هدا ليس تجريح بقدر ماهو دعوة لتصفية القلوب تقبلوها مني
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-8
27 - Garwani Said الخميس 18 يناير 2018 - 15:13
I am glade to hear that the employer is put in jail, public and media should stay on the top of this story till the justice is served.. Many times the story fade away and we forget about it and these rich heartless
people buy their way out without paying the price for their crimes..
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1
28 - إضافة لتعليق ... الخميس 18 يناير 2018 - 15:16
أُظيف للتعليق الذي يحمل عنوان (نور الهدى)
بالفعل مسؤولية الزوج قد تكون قائمة في هذه الواقعة إن لم يكن بالقيام بفعل الإعتداء .فهو مسؤول على الأقل بعدم التبليغ عن أفعال إجرامية
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5
29 - Hina الخميس 18 يناير 2018 - 15:17
الاب كما ظهر في الشاشة عليه علامات الجشع ولا مسؤولية.كلما يهمه هو والام النقود التي يعيشون بها مرتاحين والابنة تكد وتعمل وتفني صحتها بل وتتعرص لكل الاهانات والتعديب.اي اباء هؤلاء.!! هم من يجب وضعهم في عكاشة.الا يعلمون أن المجتمع انقلب إلي ذئاب ضارية لا ترحم:إغتصاب.قتل.سرقة.ضرب.باي نفسية ستواجه الحياة هده الشابة.وهل ستعرض علي طبيب نفسي يواكب حالتها لسنين عديدة؟؟ اين هي الامكانيات.!!من المخجل ان يقال عنا بلد انتشرت فيه.....والحكرة
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7
30 - عامل منزلي الخميس 18 يناير 2018 - 15:28
الحكرة بمعنا الكلمة وضياع الحقوق. والترد في اي لاحظ . من العمل
وكأن الدولة نست هذه الفئة المقهورة .والتي تعمل 24/24بدارهم معدودات.
حتى ادا بلغ من الكبر عتيا. قيل له : سمح لينا بغينا شي واحد صغير ويقدر على الخدمة . ولم ييق له إلا بالباب يغلق وراء ظهره (إلا من رحم الله . وقليل ما هم)
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2
31 - حياة الخميس 18 يناير 2018 - 15:40
هذه مجرمة خطيرة الضرب والجرح والحرق حاشا لله واش تكون بني آدم هذا الاعتداء الشنيع كله والخادمة لم تحرك ساكنا ولاط ولم تقاوم ولن تدافع عن نفسها اكيد الإعتداء كان من طرف الزوجين معا يعني تحاماوا عليها .الله اعلم خصها هي تكلم وتشرح كلشي بالتفاصيل بدون خوف هي محمية مادامت راقدة. في المستشفى ..نرجوا القانون ياخذ مجراه وتحكم هذه المجرمة بالمؤبد...وفي سيلون لوحدها .حتى تكون عبرة لامثالها الله يجيب ليها كلاب ينهشوها .وافينكم الحقوقيين ديروا شي وقفة احتجاجية على هذه المصيبة للي وقعت....
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1
32 - عبد الكبير الخميس 18 يناير 2018 - 15:40
أولا تحية للقضاء المغربي على اعتقاله لهذه المشغلة عديمة الإنسانية والرحمة ووضعها رهن الاعتقال الاحطياتي بالسجن المحلي ثانيا هؤلاء الجمعيات الحقوقية سواء الجمعيات المهتمة بالأطفال أو غيرهم لماذا لايكون لهم أي أثر قبل أن تقع أي فاجعة أم فقط انهم يريدون ان يركبوا على الأحداث ويتسابقون فقط لنيل الشهرة لماذا لا يقومون بحملات تحسيسية وان يفتحوا جمعياتهم للأطفال المتخلى عنهم هناك عدة طرق وحلول استباقية قبل أن تقع أي كارثة سواء في حق الأطفال الذين يشتغلون في المنازل أو غيرهم
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3
33 - Mohamed from Norway الخميس 18 يناير 2018 - 15:45
كل هذا سببه الفقر و جهل الاباء' لطيفة مسكينة و يجب عليها مقادات حتى الدولة''
اكيد والدها تلقى او باع انته ببضع دراهم ' الله ينعل الفقر' لو كان الفقر رجلا لقتلته كما قال امير المؤمنين عمر بن الخطاب'
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4
34 - حنظلة الخميس 18 يناير 2018 - 15:51
أحييك اﻻستادة نعيمة خالد وجمعيتك التي تدافع عن المقهورات.
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2
35 - khadija الخميس 18 يناير 2018 - 15:53
اتمنى من المحكمة ان تحكم عليهم باقصى العقوبات واتمنى ان يكون الاستناف نزيه الان اغلب المجرمون يستفيدون في الاستاناف بحكم في صالحهم لان القضية كتكون بردات.وانا لست حاقدة على الاغنياء لانها مستورة معي والحمد لله ولي شغالة في المنزل واعملها كواحد من ابنائي والله على ما اقول شهيد
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6
36 - bel haj الخميس 18 يناير 2018 - 15:59
Une Société malade; très malade; très très malade.
l’Administration est malade de tous les ministères, dans toutes ses structures; avec tous ses instruments malades , elle diffuse la maladie, dans la violence, encourage la violence, n’écoute personne, ne regarde personne, ; l’éducation parentale est déficiente; l'ordre publique est déficient;...la liste est longue.
Cela depuis les années 70, on disait déjà qu'il faut un changement radical, on continue de le répéter, car rien n'a changer, bien au contraire, tt se dégrade malheureusement, de haut en bas, le milieu est aussi malade, le point G est malade, complexé...une société complexée. ya maghribi laka LLah ida samâ
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0
37 - حلا الخميس 18 يناير 2018 - 16:04
على الله لا يتطلق سراحها بعد أداء كفالة وبضمان عدم مغادرة محل إقامتها.....تلقاها دايرة محامي يخرجها منها بحال الشعرة من العجين.لاتساهل في هذه القضية.بنادم طغى صحابو راه الخدم ملكهم وبزز عليهم يخدموه ويصبرو للظلم والتبعكيك ديالو.ماقدينش على المسؤولية والمعاملة الرحيمة والصبر ماكاين لاش تخدموا عندكم البنات والعيالات وتوريوهم الويل لكحل.ماعجباتنيش الخدمة ديال الخدامة وما مقنعانيش الله يعاونها نخلصها حقوقها وانصيفتها أو نسلمها للشخص ألي جابها لي حتى لعندي.هاذيك أمانة عندك ردها كما خديتيها.واتقوا الله فالبشر ياعباد الله.ماتستغلوش الحاجة والفقر ديال الخدم.وكانتاهموا الخليجيين بالقسوة وغلظة القلوب وماشفناش ألي عايشين معانا قلوبهم أقسى من الصخر.
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3
38 - hanan الخميس 18 يناير 2018 - 16:05
تحية لرجال القنون فرحت لما ثم القبض على هديك بنادما
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39 - مواطنة الخميس 18 يناير 2018 - 16:05
هذه الحالة لحسن حظ الخادمة آثار الجريمة ظاهرة وافتضح أمر المشغلة التي ستنال العقاب من منبر هيسبريس اتقدم بطلب للجمعيات الحقوقية تعمل شي بحث على العنف في أماكن العمل وليس اي عنف العنف النفسي والمعنوي الذي لا يمكن إثباته للأسف الشديد والسادية التي تمارس في بعض اماكن العمل عدد كبير من المغاربية يعملون فوق الألغام من أجل ظمان لقمة العيش لهم وأبنائهم وأسرهم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
سمعت فيما مضى أن وزيرة الأسرة السيدة بسيمة الحقاوي تعمل على طرح مشروع قانون عن الضرر المعنوي في اماكن العمل لكن أين هو لماذا لم يطرح ولم يخرج لحيز الوجود؟
الظلم ظلمات يوم القيامة
اللهم شافي الخادمة شفاء لا يغادر سقما
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0
40 - احمد الله في الغرب الكافر. الخميس 18 يناير 2018 - 16:07
لماذا يعذب الإنسان أخاه الإنسان؟الا يكفيها أن تقول لها وداعا.
مجتمع الحكرة والظلم والمحسوبية والزبونية والقمع،مجتمع اباك صاحبي،مجتمع يعيش في الغاب حيت يأكل القوي الضعيف،اتفوبكم وبوطنكم ولغتكم ودينكم وعاداتكم وتقاليدكم...
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0
41 - مغربي غيور الخميس 18 يناير 2018 - 16:16
الحمد لله، إنتصرت العدالة للإنسانية.. رغم أنهم لم يذكروا شيئا عن زوج هذه المجرمة الذي يعتبر شريكا لها في هذا الجرم الشنيع هو الآخر..
المهم نتمنى الشفاء العاجل لهذه الطفلة والحمدلله على سلامتها.
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1
42 - ابو ملحاد المغربي الخميس 18 يناير 2018 - 16:25
تتبعت قضية الاخت لطيفة بأسى و اسف شديد
انه لمن العار، لا استطيع حتى التفكير في ممارسة نفس السلوك مع الحيوان فما بالك انسان مثلك نتشارك نفس المشاعر و الاحاسيس
بمجرد ان ترفع صوتك عن انسان آخر و يستمر في التعامل معك فهناك احتمالان اما حاجته الشديدة لك او انه يعاني مشكل نفسي
ارى انحطاط الاخلاق و الانعدام التام لأبسط مباديء الانسانية للانسان العربي و المستعرب بشكل عام، هنا سندخل ابعاد نفسية و اجتماعية عميقة تبين بوضوح التأثير السلبي للدين لأن الاخير استولى وادعى زورا وكذبا انه مصدر الاخلاق حتى فقدنا المفهوم الحقيقي للاخلاق، فالاخيرة منبعها النزعة الانسانية التي نتشاركها بمختل الالوان و الاعراق و الثقافات فعندما يدعي الدين ذالك مستعملا التغرير و الترهيب الميتافيزيقي كالجنة و النار و الجواري و الجنس و العذاب الابدي فبطبيعة الحال هذه هي النتيجة
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43 - الدار البيضاء زاكوري الخميس 18 يناير 2018 - 16:45
يمهل ولا يهمل . المهم العقاب بالمثل والمؤبد . سلينا . بنتها تبغي ليها هادشي . عند ربكم تختصمون غا بلاتي. عار عار عار احشومة .
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44 - ahmed de toulouse الخميس 18 يناير 2018 - 17:01
ا لى صاحب التعليق الاول الذي يتهم مغا ربة الخارج بالاساءة الى مشتغليهم بالمغرب يا اخي لا تعمم وانطلق من نفسي لدي عائلة مكونة من زوج وزوجته يشتغلون معي بالمغرب ما يزيد عن سبع سنوات لهم الضمان الاجتماعي واشتشيرهم في الصغيرة و الكبيرة فيما يخص العمل بل مع الوقت اصبحوا هم يقولون ما يجب فعله ولقد اصبحنا كعائلة واحدة لا هم في غنى عني و لا انا في غنى عنهم
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