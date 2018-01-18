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كُتّاب وآراء
عكاشة يستقبل مشغلة "خادمة زاكورة" وقانون عمال البيوت بالواجهة
قضت مُشغلة الخادمة لطيفة التي تتحدر من مدينة زاكورة، أمس الأربعاء، أول ليلة لها بالسجن المحلي عين السبع بالدار البيضاء.
فقد أحيلت السيدة "وفاء"، بحسب ما أكدته أمينة خالد، رئيسة جمعية إنصاف للتنمية الاجتماعية والتربوية، في اتصال هاتفي بهسبريس، ليلة أمس الأربعاء، على سجن عكاشة، بعدما قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالبيضاء متابعتها في حالة اعتقال بناء على التحقيق الذي فتحته النيابة العامة.
وقررت الجمعية المذكورة الانتصاب كطرف مدني في هاته الواقعة التي هزت الرأي العام، وستعين محاميا للترافع في الملف ضد الأسرة المُشغِّلة.
وبخصوص الحالة الصحية للخادمة لطيفة التي ترقد بالمستشفى، فهي "غير مستقرة"، وفق الجمعية التي قالت رئيستها إن المستشفى قرر التكفل بحالتها إلى حين تماثلها للشفاء.
وأعادت واقعة تعذيب الخادمة لطيفة، ذات الـ22 ربيعا، النقاش حول القانون الخاص بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين، الذي كان قد أثار جدلا واسعا صيف سنة 2016.
وأثارت عبارة "تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ بعد انصرام أجل سنة ابتداء من التاريخ الذي تنشر فيه بالجريدة الرسمية النصوص اللازمة لتطبيقه التام"، الواردة في المادة 27 كما نشر بالجريدة الرسمية في عددها 6493، استياء عدد من المتتبعين لملف الخادمات في البيوت.
وعبرت نبيلة بنعمر، برلمانية سابقة عن حزب الأصالة والمعاصرة، عن تذمرها من ربط الحكومة تفعيل هذا القانون بمرور عام على صدور المراسيم، مؤكدة أن "عدم تفعيل القانون هو استهتار بالدولة ككل وبمؤسساتها".
وقالت البرلمانية السابقة التي كانت قد اشتغلت على هذا القانون بمجلس النواب، في تصريح لهسبريس، "نحن عملنا على تصحيح الوضعية، لكن الحكومة تتحايل لعدم تطبيق القانون، حيث تأخرت في إعداد المراسيم. وحتى بعد إصدارها، ربطت ذلك بانتظار سنة أخرى حتى يصير ساري المفعول".
وشددت القيادية في حزب "البام" على أن هذا الأمر "لن يجعل منا دولة تحترم مواطنيها، فهذا استهتار بالمُشغِّلين وكذا المُشغَّلين، وأمر يبعث على الفوضى؛ ما يفرض على الحكومة تحمل مسؤوليتها في تطبيق القانون".
واستغربت المتحدثة نفسها هذا التأخر، متسائلة ما إذا كانت وزارة التشغيل، التي يقودها "البيجيدي" محمد يتيم، ستعمل على توفير عدد كافٍ من مفتشي الشغل في هاته السنة.
وكانت الخادمة لطيفة تعرضت لاعتداء وصف بـ"الشنيع" من لدن مشغلتها، بحسب ما أوردته رئيسة جمعية إنصاف للتنمية الاجتماعية والتربوية؛ إذ أصيبت بحروق وتكدس للدم في معظم جسدها؛ ما جعل مشغليها ينقلونها إلى إحدى المصحات الخاصة بالدار البيضاء.
وجرى إشعار الجمعية من طرف المصحة، فدخلت على الخط وتبين لها أن مشغلة هذه الخادمة لديها سابقة مماثلة مع خادمة أخرى.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (44)
للي كيفكر بللي يظلم الناس ويفلت من العقاب غير كيحلم.
أما هاد السيدة للي تعدات على هاد الخامة الى ثبت ظلمها.. الله ينتقم منك شر انتقام. لأن الصور للي شفنا فالأخبار عمرني فحياتي ماشفت شي تعذيب بحال هكداك غير هيتلر مع اليهود.
دعيناك لله دعيناك لله هو للي غادي ياخد منك الحق ماشي القانون وعكاشة.
وهاديك الخادمة الله يشافيها ويعوض عليها ويطهرها بهاد العذاب من عذاب يوم القيامة.
عنف المشغلين فات كل التوقعات. و تعبيراته تعددت.
شخصيا أعرف أناس في السلطة المزلوطة يشغلون عبيدا و ليس أناس محترمين. يعنفونهم بطرق غير مادية بل أخلاقية ساقطة.
كل هذا يحدث في بلد لا أحد فوق القانون.
و صراحة و إن كنا غير مقتنعين بما وقع لهذه السيدة غير المتخلقة من إعمال القانون في حقها فإننا نثمن المحكمة و نثمن ما قررته النيابة المحترمة و نقول لجميع وكلاء الملك و نوابهم اتقوا الله فيما تقررون و الله و الله لن تخيبوا إن كان حكم الله هو همكم. فأنثم اليوم مستقلون في أموركم كلها و ليس لكم من رقيب إلا الله. و لا تدخلوا المال الحرام إلى بيوتكم.
مرداس.دون.شك.ستريناها.
وسيحكم
عليك.بالاعدام.انشاء.اللله.وزجك.بالمابد
وتهمت.ادكرك.انكم.انتي.وزوجك.شويتم.بنت.
كما.تشوا.الدجاجة.
ومصيركم.وامثالكم.الى.الجحيم.
حتى العبيد لما جاء الإسلام ووجد العبيد أعطاهم حقوق. فحرم الإسلام على السيد أن يضرب خادمه أو يهينه. وقال عليه السلام يحث المسلمين أن يطعم خادمه مما يطعم و يلبسن مما يلبس. وهذا في حق العبيد فما بالك من هم أحرار
نريد اقصى العقوبة لكي يكونوا عبرة لغيرهم. منعدمي الأخلاق و الانسانية.
Ce que m'intrigue c'est l'état mental des ces femmes " Bourgeoises" qui se permettent de prendre des jeumes femmes pauvres issues d'un milieu sociale fragile . Si on analyse les choses de point de vue DIN . cette classe doit être bien traitée FIHA AL Ajr. Sobhana Allah tout est de travers dans la mentalité de majorité ( pas tous) des gens qui sont aisés.
اش هاد قلة الانسانية والضمير لي وصل بينا لحتى لهاد الدرجة واش حنا فزمان العبودية واش حنا ما فقلبنا رحمة اش هاد المنكر لكن انا احمل المسؤولية للحكومة التي تتماطل في سن قوانين رادعة تعيد لهذه الطبقة الهشة حقوقها واعتبارها في المجتمع واش هاد الظالمة ما عندها اولاد ما كفاهاش ان الحياة ظلمتاها وتزيد عليها هي ظلم اخر. بلا ما نعايروا دول الخليج بانهم تيتكرفسوا على بناتنا وعلى الخادمات ونتسناو نجيبوا لهم حقوقهم راه الحق ما كاين حتى فبلادنا. حسبي الله ونعم الوكيل فيك الظلم ظلمات يوم القيامة.
people buy their way out without paying the price for their crimes..
بالفعل مسؤولية الزوج قد تكون قائمة في هذه الواقعة إن لم يكن بالقيام بفعل الإعتداء .فهو مسؤول على الأقل بعدم التبليغ عن أفعال إجرامية
وكأن الدولة نست هذه الفئة المقهورة .والتي تعمل 24/24بدارهم معدودات.
حتى ادا بلغ من الكبر عتيا. قيل له : سمح لينا بغينا شي واحد صغير ويقدر على الخدمة . ولم ييق له إلا بالباب يغلق وراء ظهره (إلا من رحم الله . وقليل ما هم)
اكيد والدها تلقى او باع انته ببضع دراهم ' الله ينعل الفقر' لو كان الفقر رجلا لقتلته كما قال امير المؤمنين عمر بن الخطاب'
l’Administration est malade de tous les ministères, dans toutes ses structures; avec tous ses instruments malades , elle diffuse la maladie, dans la violence, encourage la violence, n’écoute personne, ne regarde personne, ; l’éducation parentale est déficiente; l'ordre publique est déficient;...la liste est longue.
Cela depuis les années 70, on disait déjà qu'il faut un changement radical, on continue de le répéter, car rien n'a changer, bien au contraire, tt se dégrade malheureusement, de haut en bas, le milieu est aussi malade, le point G est malade, complexé...une société complexée. ya maghribi laka LLah ida samâ
سمعت فيما مضى أن وزيرة الأسرة السيدة بسيمة الحقاوي تعمل على طرح مشروع قانون عن الضرر المعنوي في اماكن العمل لكن أين هو لماذا لم يطرح ولم يخرج لحيز الوجود؟
الظلم ظلمات يوم القيامة
اللهم شافي الخادمة شفاء لا يغادر سقما
مجتمع الحكرة والظلم والمحسوبية والزبونية والقمع،مجتمع اباك صاحبي،مجتمع يعيش في الغاب حيت يأكل القوي الضعيف،اتفوبكم وبوطنكم ولغتكم ودينكم وعاداتكم وتقاليدكم...
المهم نتمنى الشفاء العاجل لهذه الطفلة والحمدلله على سلامتها.
انه لمن العار، لا استطيع حتى التفكير في ممارسة نفس السلوك مع الحيوان فما بالك انسان مثلك نتشارك نفس المشاعر و الاحاسيس
بمجرد ان ترفع صوتك عن انسان آخر و يستمر في التعامل معك فهناك احتمالان اما حاجته الشديدة لك او انه يعاني مشكل نفسي
ارى انحطاط الاخلاق و الانعدام التام لأبسط مباديء الانسانية للانسان العربي و المستعرب بشكل عام، هنا سندخل ابعاد نفسية و اجتماعية عميقة تبين بوضوح التأثير السلبي للدين لأن الاخير استولى وادعى زورا وكذبا انه مصدر الاخلاق حتى فقدنا المفهوم الحقيقي للاخلاق، فالاخيرة منبعها النزعة الانسانية التي نتشاركها بمختل الالوان و الاعراق و الثقافات فعندما يدعي الدين ذالك مستعملا التغرير و الترهيب الميتافيزيقي كالجنة و النار و الجواري و الجنس و العذاب الابدي فبطبيعة الحال هذه هي النتيجة